Україна тісно співпрацює з Польщею над збільшенням пунктів пропуску на кордоні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що офіційний Київ тісно працює з Варшавою над питанням збільшення кількості автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та їхньої пропускної здатності.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб лінія кордону не розділяла наші дружні країни, а навпаки - об'єднувала наші держави. Слід розвивати інфраструктуру спільного кордону, збільшувати його пропускну здатність, і разом ефективно протидіяти контрабанді", - сказав він, виступаючи у вівторок на українсько-польському економічному форумі в Одесі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський нагадав, що сьогодні на українсько-польському кордоні діє 8 автомобільних пунктів пропуску. "Очевидно, що їх недостатньо. Ми тісно працюємо з нашими партнерами, щоб збільшити і кількість нових пунктів пропуску, і пропускну здатність всіх існуючих", - наголосив він.

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Президент також зазначив, що Україна працює над поліпшенням під'їзних доріг до пунктів пропуску з українського боку. "Нові можливості тут відкриває реалізація договору між нашими урядами про кредит в EUR100 млн на умовах пов'язаної допомоги. Ми прагнемо, щоб найближчим часом перевізники і подорожувальники не відчували ніякої різниці, в'їжджаючи з території Польщі на автодороги нашої України", - сказав він.