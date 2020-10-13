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Новини Тарифи ЖКГ
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Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні, - глава Мінфіну Марченко

Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні, - глава Мінфіну Марченко

В українському уряді прогнозують, що ціни на газ у нинішньому опалювальному сезоні будуть нижче, ніж у минулому. І в цілому там вважають, що з опалювальним періодом немає складнощів.

Про це в інтерв'ю thepage.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на ринку вже з'явилося більше постачальників газу і є можливість вирішувати, з ким краще працювати.

"... я сказав би, що на ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна. Але зараз ринкова ціна на газ нижче, ніж була в минулому опалювальному сезоні", - зазначив Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент має ухвалити законопроєкт, який знизить ціну газу на 35%

Він також підкреслив, що ціни на газ не будуть різко підвищуватися.

"Ми на цей опалювальний сезон прогнозуємо низький рівень цін - нижче, ніж в минулому році, якщо вважати в цілому", - додав міністр.

Автор: 

Мінфін (3626) тарифи (1982) Тарифи на газ (1055) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+20
Цены будут ниже,а доставка дороже.
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13.10.2020 14:43
+15
И скромно умолчали о плате за доставку! А если эти суммы соединить?
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13.10.2020 14:46
+13
Газ буде дорожчати повільніше, ніж його доставка.
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13.10.2020 14:44
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Цены будут ниже,а доставка дороже.
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13.10.2020 14:43 Відповісти
Газ буде дорожчати повільніше, ніж його доставка.
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13.10.2020 14:44 Відповісти
Вот те раз!
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13.10.2020 14:45 Відповісти
И скромно умолчали о плате за доставку! А если эти суммы соединить?
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13.10.2020 14:46 Відповісти
Там і без доставки в жовтні дорожче... А ще доставочка і вже майже вийшли на 8,55, які були два роки тому при вдвічі вищих цінах на світових ринках.
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13.10.2020 15:05 Відповісти
За жовтень ціна газу 6,66 доставка 0.94 = 7,5 як при Порошенку. При Порошенку доставка у 2015 коштувала 1.15
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13.10.2020 16:56 Відповісти
В Києві доставка,обслуговування та 104 є усього-0,44 копійки куб за все!
-там де найбільше крадуть газу там і дорожча доставка і т.д.
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13.10.2020 18:07 Відповісти
В Киеве всегда тарифы были меньше. И цены для Украины на доставку устанавливали в Киеве. Так что не надо п здеть про воровство.
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13.10.2020 18:35 Відповісти
Во-во...там де тянули по 20 км до "іменія"крутого пана то тепер за таких одиничок і ціна для "бидла")а харківміськгаз усього 36 копійок!!!
а всєгда чи раніше то було за транспортування та 104 в середньому по країні не дивлячись що не всі облгази успіли на фіртаща оформити,от тому і=

АТ
№ постанови
Тариф розподілу з 01.01.20 по 30.06.20, за 1 м3 з ПДВ (20%)
Тариф на розподіл з 01.07.20 по 31.12.20, за 1 м3 з ПДВ (20%)
Вінницягаз
3014
1,068
1,164
Волиньгаз
3015
1,092
1,176
Дніпрогаз
3017
0,66
0,708
Дніпропетровськгаз
3018
1,248
1,368
Житомиргаз
3020
1,068
1,188
Закарпатгаз
3021
1,248
1,368
Запоріжгаз
3022
0,66
0,768
Івано-Франківськгаз
3023
1,2
1,380
Київоблгаз
3025
0,936
0,972
Криворіжгаз
3029
0,42
0,456
Львівгаз
3032
1,08
1,188
Миколаївгаз
3035
1,308
1,464
Рівнегаз
3038
1,2
1,236
Сумигаз
3039
0,912
1,032
Тисменицягаз
3042
1,236
1,380
Харківгаз
3044
1,236
1,356
Харківміськгаз
3045
0,36
0,360
Хмельницькгаз
3047
1,044
1,104
Чернівцігаз
3049
1,26
1,440
Чернігівгаз
3050
1,068
1,128
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13.10.2020 18:48 Відповісти
Это в какой области?
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13.10.2020 18:36 Відповісти
Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 4313
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13.10.2020 19:02 Відповісти
Отлично! Поднимется только цена доставки.
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13.10.2020 14:47 Відповісти
главное при мировом падении цен на газ, не только удержать его цену для населения, но возможно даже и её повысить.
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13.10.2020 14:47 Відповісти
главное было закачать в хранилища по супер низкой цене...а уж продавать не выше прошлогодней (не скучной...плюс доставка))))
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13.10.2020 14:57 Відповісти
а от можно есчо включить в стоимость цену за его одорирование )
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13.10.2020 14:59 Відповісти
я вас умоляю... думаете еще не включили??? )))
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13.10.2020 15:01 Відповісти
а от уверен, шо нє !! а одорант стоє таки больших денег ! )))
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13.10.2020 15:04 Відповісти
ой... вы не знаете наших аферистов в нафтогазе...они это назвали по хитрее и уже втюхали)))
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13.10.2020 15:07 Відповісти
не надо отчаиваться. там есть ещё куча втюхорезервов. нужон только творческий подход ))
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13.10.2020 15:10 Відповісти
таки стоїт больших дєнєг -тому що коли з профілактичною метою піднімають %одоранту в продукті то відразу добавляється роботи диспечерам та аварійним бригадам тому як відразу на всіх кухнях чути вонь...
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13.10.2020 18:36 Відповісти
ниже?! на 5 капеек?! гранд мэрси
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13.10.2020 14:48 Відповісти
на 5 ??? Вы соображаете как разоряете Нафтогаз? ))) ничесе...
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13.10.2020 15:02 Відповісти
кароче, гас скоро будет дешевле репы с цибулейи настанет гаслвый рай, даже местный дуоденальный гас придется експортировать в польшу
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13.10.2020 14:49 Відповісти
Звіздюк! Нехай порахує, скільки коштував газ із доставкою, скажімо у липні. Приміром я за доставку 3-х кубів заплатив 228 гривень. Тому мені один екбометр обійшовся більш, ніж у 80 гривень, або майже у 3 долари.
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13.10.2020 15:15 Відповісти
так у вас була ж можливість заплотити за доставку відразу за півроку чи рік от і не було б 80 гр за куб а було б 4 гр..
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13.10.2020 19:15 Відповісти
А ви впевнені, що у мене, і не лише у мене була можливість? Ви мені якісьзайві гроші подарували? Це перше друге - хто і еюаоли мені поверне гроші, які я заплатив за труби, зварку, металеву скриньку і інші речі? Чому, якщо я плачу такувелику суму невідомо за що, я фарбую труби жовтою фарбою за свої кошти? Хто і коли надасть мені розшифровки, що входить у цю оплату за транспортування?
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13.10.2020 21:23 Відповісти
так усі же в одній лодці))
а нормальні дрова усе дорожчають..,і навіть оту трубу викопать та продать то також ніззя бо по судам затаскають так що капєць...
-так що кому мвф давало то ті уже в списках форбс,а ми ж "бидло"маєм скреготать поки авакова жона-новітня нафтогазова баронеса,з надр українських газ качають та прибутки в офшори перекидають..
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13.10.2020 21:36 Відповісти
как цены будут ниже если они уже выше ?
Средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа с НДС на ТБ «Украинская энергетическая биржа»
октябрь 2019 --- 5 280,54 грн/тыс. куб. м
октябрь 2020 --- 5 466,31 грн/тыс. куб. м
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
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13.10.2020 14:51 Відповісти
Бреше, жовтень 2019 київоблгаз 6.12476... 2020 рік жовтень стоїть 6.66928.
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13.10.2020 14:54 Відповісти
Ага, 6,15 (газ+доставка) в жовтні 2019, і 6,80 (газ) + 1,10 (доставка) = 7,90 в жовтні 2020. Дядя, ти головою ********?
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13.10.2020 14:55 Відповісти
Когда так говорят я готовлюсь к худшему, помню гончар два раза говорил про снижение,и оба раза приходила платёжка страшнее прошлой.
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13.10.2020 14:55 Відповісти
А на ОТОПЛЕНИЕ и ГОРЯЧУЮ ВОДУ, как обычно, цены будут РАСТИ!
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13.10.2020 14:58 Відповісти
Зебилы верят
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13.10.2020 14:59 Відповісти
Опять перед выборами мозги "загазовывают"..
Эта "песня" уже с бородою до пола.
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13.10.2020 15:00 Відповісти
расово чистый украинский гас производится требухой только самых правильных патрыотов
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13.10.2020 15:08 Відповісти
Ну,что за брехня,: -"Киевгазенерджи" - декабрь 2019 года цена 5868 гр., цена за октябрь 2020 года -6667гр. где же ваше "меньше", ну разве, что меньше людей помнят цены
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13.10.2020 15:08 Відповісти
Вы предполагаете,а Нафтогаз располагает.Как Андрюша Кобелёв скажет,так и будет.
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13.10.2020 15:08 Відповісти
Лайфхак зеленомордым мудакам:если население использовало газа ниже нормы-брать за доставку неиспользованного газа обратно в хранилище.Не благодарите.
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13.10.2020 15:20 Відповісти
Цены ниже а платить будем больше!
Вот такая у нас экономическая наука.
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13.10.2020 15:20 Відповісти
З 1.10.19 по 31.10.19 ціна газу 6.32 без доставки
З 1.10.20 по 31.10.20 ціна газу 6.82+1.46 доставка по Миколаївській області
Дякую. Куди ж дешевше?
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13.10.2020 15:45 Відповісти
Просто сцут нам в глаза ® Еще (не) отопительный сезон а цена 6.8 за куб и + 1.4 за доставку того же куба и вместе уже больше 8 грн выходит
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13.10.2020 16:19 Відповісти
ЧТО АП ОТ ДОЛИ ОТКАЗАЛАСЬ !)
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13.10.2020 17:20 Відповісти
Я вам кажу - слідкуйте за руками! ))) З такими "слугами" країна без штанів залишиться.
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13.10.2020 17:56 Відповісти
Компанія «РГК» Дмитра Фірташа займає монопольне становище на ринку розподілення газу та його продажу для потреб населення та промисловості. Зокрема, компанії належать 20 облгазів по всій Україні.
Раніше повідомлялось, що облгази «РГК» https://hromadske.ua/posts/oblgazi-firtasha-************-donarahovuvati-zajvij-gaz-u-platizhkah-popri-rishennya-regulyatora-naftogaz продовжують донараховувати українцям зайвий газ у платіжках навіть після того, як державний регулятор заборонив їм це робити.
13 березня стало відомо, що https://hromadske.ua/posts/sud-zaboroniv-oblgazu-firtasha-donarahovuvati-obsyagi-gazu-spozhivacham суд заборонив одному з облгазів Фірташа донараховувати додаткові обсяги спожитого газу.
Нагадаємо, що наприкінці 2018 року облгази почали надсилати споживачам платіжки зі збільшеними, донарахованими обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року https://hromadske.ua/posts/oblgazi-firtasha-cherez-sud-***********-zaboronu-robiti-donarahuvannya-u-platizhkah-za-gaz подали на НКРЕКП до суду .
За даними регулятора, ці установи донараховували https://hromadske.ua/posts/oblgazi-nezakonno-donarahuvali-***********-do-10-spozhitogo-gazu-za-gruden-sichen-regulyator українцям до 10% обсягів спожитого газу за «приведення до стандартних умов».
Стандартні умови - це умови постачання газу, відповідно до яких температура повітря має складати 20 градусів тепла за Цельсієм, а тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Проте ці умови майже ніколи не дотримуються, через що обсяги спожитого газу можуть відрізнятися від тих, за якими розраховувались платіжки
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13.10.2020 19:19 Відповісти
 
 