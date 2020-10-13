Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні, - глава Мінфіну Марченко

В українському уряді прогнозують, що ціни на газ у нинішньому опалювальному сезоні будуть нижче, ніж у минулому. І в цілому там вважають, що з опалювальним періодом немає складнощів.

Про це в інтерв'ю thepage.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на ринку вже з'явилося більше постачальників газу і є можливість вирішувати, з ким краще працювати.

"... я сказав би, що на ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна. Але зараз ринкова ціна на газ нижче, ніж була в минулому опалювальному сезоні", - зазначив Марченко.

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Він також підкреслив, що ціни на газ не будуть різко підвищуватися.

"Ми на цей опалювальний сезон прогнозуємо низький рівень цін - нижче, ніж в минулому році, якщо вважати в цілому", - додав міністр.