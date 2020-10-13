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ВРП відсторонила від правосуддя главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $ 3 тис. хабаря

ВРП відсторонила від правосуддя главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $ 3 тис. хабаря

За клопотанням керівництва Офісу Генерального прокурора Вища рада правосуддя 13 жовтня 2020 року відсторонила від правосуддя одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, який підозрюється в наданні неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

Термін відсторонення - до 22 листопада 2020 в межах терміну досудового розслідування.

В ОГП нагадали, що один з керівників суду намагалася чинити тиск на одного з суддів Харківського окружного адмінсуду, а в подальшому спробувала надати йому хабар за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання.

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21 вересня 2020 року її викрито детективами НАБУ спільно з CБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора одразу після передачі нею неправомірної вигоди.

Пізніше ВАКС обрав Панченко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Автор: 

суддя (1579) Харків (5546) Вища рада правосуддя (582)


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Эх, такую судью потеряли...
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13.10.2020 14:45 Відповісти
правосудие явно этого не переживет
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13.10.2020 14:51 Відповісти
Этих всех судей, прокуроров и их семьи надо выжигать без суда и следствия. Там нормальных нет.
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13.10.2020 14:52 Відповісти
Этих всех судей, прокуроров и их семьи надо выжигать без суда и следствия. Там нормальных нет.
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13.10.2020 14:53 Відповісти
Тю ,три штуки, то ж вона марожене замовляла.....
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13.10.2020 15:17 Відповісти
Ну як діти,їй Богу!Через рік виплатимо їй пару мільйонів грн. за "вимушений прогул".Воно не перше.
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13.10.2020 22:58 Відповісти
ВСП нужно разогнать .Мнение Венецианской комиссии.
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13.10.2020 16:53 Відповісти
 
 