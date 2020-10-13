ВРП відсторонила від правосуддя главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $ 3 тис. хабаря
За клопотанням керівництва Офісу Генерального прокурора Вища рада правосуддя 13 жовтня 2020 року відсторонила від правосуддя одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, який підозрюється в наданні неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).
Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.
Термін відсторонення - до 22 листопада 2020 в межах терміну досудового розслідування.
В ОГП нагадали, що один з керівників суду намагалася чинити тиск на одного з суддів Харківського окружного адмінсуду, а в подальшому спробувала надати йому хабар за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання.
21 вересня 2020 року її викрито детективами НАБУ спільно з CБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора одразу після передачі нею неправомірної вигоди.
Пізніше ВАКС обрав Панченко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
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