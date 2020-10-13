Один день у приватній лікарні в Україні пацієнту з COVID-19 коштуватиме від 10 тис. грн: але місць уже немає
Лягти в приватний стаціонар з коронавірусом у Києві можна у двох клініках - це "Добробут" та "Оберіг". В Одесі таку послугу надає Into-Sana. У Києві за перебування в такому стаціонарі доведеться платити від 12 тисяч гривень на добу. Це ціна без урахування ліків і процедур - за них потрібно платити окремо.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Бабеля Євген Спірін, передає Цензор.НЕТ.
"Усі ви бачили відео з державних лікарень. Ну, там де хворі лежать у коридорах, матраци, м'яко кажучи, жахливого вигляду, кисню немає, лікарів немає і ліків теж немає. І ось, дехто думає: "Що ж, є приватні клініки, якщо захворію на ковід, ляжу туди". І ми так подумали.
І вдалося нам знайти аж три клініки на всю країну, куди можна лягти на стаціонарне лікування від коронавірусу. Так от, наприклад, якщо у вас не важка форма, то з "Добробуту" до вас за 1200 гривень приїде швидка. Потім доведеться 80 000 гривен покласти на депозит, і кожну добу платити за палату ще 12 000. Порахували? Ну, а якщо у вас є такі гроші і ви готові їх платити клініці, то це все одно не допоможе.
У жодній із приватних клінік місць уже немає, а записатися можна тільки наперед", - розповів журналіст.
"У деяких київських клініках є послуга патронажу — лікар курує хворого пацієнта, коли той перебуває вдома. Лікар звʼязується з пацієнтом кілька разів на день, контролює його стан і призначає потрібні препарати. Таку послугу ми знайшли в двох клініках — Universum Clinic і "Добробут". У першій клініці це буде коштувати 2 600 грн. У другій дивляться по ситуації: за виклик терапевта, який зробить ПЛР-тест потрібно буде заплатити 2 875 грн, якщо тест робити не потрібно — 1 600 грн. Лікар дивиться на стан хворого і вирішує, як діяти далі", - пише "Бабель".
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Брехуни і жуліки при владі !
Я, якщо чесно, давно стежу за усією ситуацією впівока. Все, що я міг сказати, зробити, написати, бути почутим тими, хто хотів почути, - я сказав, зробив, написав, був почутим.
Адекватні люди вже переконалися, що ковід-дисиденти - ідіоти, Степанов - просто неповносправний ідіот, що сяде за грати, уряд - зграя злочинців, що під шумок попиляли купу грошей на асфальт, а не надали надбавки медикам, і вони теж сядуть за грати, слуги народу, які досі публічно продовжують виправдовувати в радіо- і телеефірах будівництво доріг замість закупівель кисневих концентраторів, - такі ж самі одноклітинні потвори, як їхні колеги, які на початку пандемії казали, що це фейк.
А поки тримайте свіжий прогноз від науковців.
Вони ще не підводили підсумок, хоча попередній, як виявилось, був занадто оптимістичним. Він просто не міг передбачити концерти полякових і купу неляканих ельфів з масочками на підборідді. Так само цей не передбачає ідіотські ідеї проведення футбольних матчів в Києві, де мер цього ж міста просить допомоги в Уряду на боротьбу з епідемією.
Є дві хороші новини:
1. Летальність від коронавірусу повільно знижується. Тобто ймовірність "витягнути коротку соломинку" і проїхатися по новій асфальтованій дорозі на кладовище, збудоване в рамках президентської програми "Великий похорон", зменшуються.
2. Кількість людей, які одужали, зростає.
Але є й погана новина:
Темпи розповсюдження хвороби перевантажать вже найближчими тижнями нашу медичну систему, яку уряд мав підготувати 65-ма мільярдами гривень за півроку часу ціною тотального карантину і наших нервів.
Бо наступного тижня вчені нам прогнозують вже понад 6000 випадків на день і 90 смертей.
На чиїй совісті ця сотня людей на день - уряду, шмигаля, зеленського, зеопарку, тіньових клованів, що ведуть переговори з олігархами, поки сонцесяйний піариться на будівництвах - підкресліть потрібне.
Чи буде 10 тисяч на день і біс зна скільки смертей - питання, бо залежить виключно від пропускної спроможності лабораторій і чесності звітів влади.
Але ж ми розуміємо, що правду вони вже не приховають.
Цікаво, як вони будуть шукати, хто винен у ситуації, що склалася, і як будуть тикати один в одного пальцями.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7033 Деталі прогнозу тут.
Будьте здорові.
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/3605129109539545 Anton Senenko
к чему я это? а к тому, что нищете не стоит и надеяться...нашили масок с трусов и радуйтесь!
чтобы массово не обучать персонал (ибо это уже точно работа с ковидными больными, за которую доплачивают ) а так...еще доказать надо (чуть ли не с секундомером) что ты работал именно с больным, а не просто в профильной больничке
Второй платил в частной лечение сестры, в какой клинике,врать не буду не спросил. Отдал 150 тыс.
За 15к в месяц можно снять отдельную квартиру.
За 20к нанять личную нянечку.
За 25к нанять личную медсестру.
За 50к нанять личного врача.
За 100к накупить любых лекарств на месяц.
И у вас еще останется больше 140к на личные нужды.
...
Или я в чем-то не прав?
Аппарат оксигенации мона ?
Кто следить будет за аппаратурой ?
Бесперебойное электропитание откуда ?
КИСЛОРОД в сЪемную квартиру мона ?
Кто интубировать будет ?
АСЬ ?!
20к/месяц
и так почти на всем пост совке
Потерпите еще немног скоро дороги достроят к больницам, а там и за больницы мозьмутся не пройдет и каких то 5 лет и Covida не будет вот увидете если повезет.