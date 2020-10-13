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У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії"

У Мінцифри обіцяють заплатити

Міністерство цифрової трансформації пообіцяло заплатити понад 1 млн грн "білим хакерам", які зможуть знайти недоліки в додатку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це на брифінгу "Цифровізація банківських послуг: перші перемоги і плани" 13 жовтня заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми будемо платити понад 1 млн грн тим, хто знайде ці недоліки", - зазначив Федоров.

За словами Федорова, додаток "Дія" безпечний, українці можуть спокійно завантажувати туди документи.

Також читайте: За рік ми маємо відмовитися від паперових довідок і перейти в онлайн-формат, - Федоров

Як повідомлялося раніше, в Україні оновили додаток "Дія". Профільне міністерство додало низку документів, які українці зможуть довантажувати туди.

В "Дії" доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.

Автор: 

додаток (473) Федоров Михайло (871) Мінцифри (1177)


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Топ коментарі
+5
Не верьте пацаны, зелёные черти нае... обязательно обманут.
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13.10.2020 15:15
+3
Ага, вот только вместо ляма больше шансов под статью попасть.
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13.10.2020 15:14
+2
Жаль что ты идиот.
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13.10.2020 15:27
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Лучше взломать базу и выложить все в общий доступ. Это будет как-то по доброму даже по Робин Гудски
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13.10.2020 15:08 Відповісти
А чё её ломать - она гдетож на компе лежит... На свой винт перекинут и вынесут.
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13.10.2020 15:18 Відповісти
У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії" - Цензор.НЕТ 5749
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13.10.2020 17:12 Відповісти
Они больше заработают на продаже данных.
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13.10.2020 15:10 Відповісти
Жаль что я не харек, так бы лям мог сорвать
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13.10.2020 15:10 Відповісти
Жаль что ты идиот.
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13.10.2020 15:27 Відповісти
А себе то диагноз Анэнцефалия уже поставил?
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13.10.2020 15:44 Відповісти
За такі гроші куплять прибиральницю в серверній, вона захворіє, а підминить її вже хакерша. Далі самі додумаєте.
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13.10.2020 15:11 Відповісти
Сложно за 500$ админ скажет свой пароль от входа
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13.10.2020 15:26 Відповісти
чё так дорого? Админ свой пароль скажет за "пацаны, только не включайте паяльник в розетку".
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13.10.2020 16:20 Відповісти
забыли про 10% скидку на размещение в апартаментах у малюськи после того, как взломают дию
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13.10.2020 15:12 Відповісти
Ага, вот только вместо ляма больше шансов под статью попасть.
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13.10.2020 15:14 Відповісти
Не верьте пацаны, зелёные черти нае... обязательно обманут.
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13.10.2020 15:15 Відповісти
"Бла-бла-бла-..."
За раскрытие коррупционеров тоже обещали награждать!
А Лероса пытаются засудить за "разглашение гос тайны"!
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13.10.2020 15:17 Відповісти
Взломай, а потом доказывай, что "белый"? Докажи, что это не ты продал а потом сообщил.
Проще и прибыльнее взломать и продать.
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13.10.2020 15:17 Відповісти
Те кто это придумал будут в доле с "белыми хакерами"?
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13.10.2020 15:23 Відповісти
Как и учителям? Посадят сразу.
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13.10.2020 15:25 Відповісти
не будите лихо...пока оно тихо...
а то "белые" не клюнут... а черные распотрошат как Тузик грелку!
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13.10.2020 15:32 Відповісти
Значит Хакеры и делали Дію.
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13.10.2020 15:32 Відповісти
Студенты делали иё. На скорую руку.
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13.10.2020 15:40 Відповісти
Ни одну более-менее защищённую базу никакие хакеры без инсайдера не сломали.
Ту же дию хакнули прямо на серверах Амазона, где она почему-то лежала.
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13.10.2020 15:36 Відповісти
За таку смішна сума для світових хакерів.
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13.10.2020 15:51 Відповісти
Как врачам и учителям.
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13.10.2020 15:53 Відповісти
А зачем ее ломать?? Вернее что в ней ломать?? Это с позволение сказать приложение просто отображает информацию с того или иного сервера...и все...
Его ломать не имеет ни какого смысла...даже за миллион...
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13.10.2020 16:08 Відповісти
Авторизация в этом говноприложении через банки...с банковской защитой... и их спецами....
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13.10.2020 16:10 Відповісти
У Мінцифри обіцяють заплатити "білим хакерам" понад мільйон гривень за злом "Дії" - Цензор.НЕТ 4053
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13.10.2020 16:17 Відповісти
За лям гривен???? Они что совсем не ценят спецов и их время? Можно почухать штук за 80 баксов... и то при определенных условиях..., а так... больше головняка.
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13.10.2020 16:18 Відповісти
ДАВАЙТЕ ЗА ПО МОРДЕ ДЕПУТАТУ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТЬ НО ПРОВЕРЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО !) НАДЕЖНЫЙ ИЛИ НЕТ )))
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13.10.2020 17:17 Відповісти
Те взломают... А ВЕДЬ ВЗЛОМАЮТ !
И все данные улетят в просторы инета...
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13.10.2020 19:26 Відповісти
 
 