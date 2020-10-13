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СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія

СБУ проводить обшуки на об'єктах

Співробітники Служби безпеки України проводять санкціоновані раніше судом слідчі дії на об'єктах автозаправних станцій "БРСМ-Нафта", і з журналістським дослідженням "Bihus.info" слідчі дії не пов'язані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в СБУ.

"На підставі ухвал суду, отриманих раніше, проводяться обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта", - зазначили в СБУ.

При цьому в спецслужбі підкреслили, що слідчі дії не пов'язані з журналістським  розслідуванням "Bihus.info".

Більш детальну інформацію про проведення слідчих дій у спецслужбі обіцяли оприлюднити після закінчення обшуків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Наші гроші" оприлюднили схему фінансування партії Шарія компанією "БРСМ-Нафта": "Заглиблюватися в деталі і чому бензин БРСМ - нікого не має #бати". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше "Bihus.info" оприлюднили схему фінансування партії Шарія компанією "БРСМ-Нафта".

Автор: 

СБУ (12758) фінансування (3082) БРСМ-Нафта (56) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+8
СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 1296
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13.10.2020 15:50
+3
какая связь между твоим тупым вопросом и проверкой СБУ на нефтебазе ?
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13.10.2020 15:43
+3
тупее и намного, поскольку вообще никак не относится ни к статье, ни к СБУ, ни к нефтебазе, ни к проверке.
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13.10.2020 16:01
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связаны с добыванием прокорма
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13.10.2020 15:36 Відповісти
тебе жрать нечего?
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13.10.2020 15:41 Відповісти
какая связь между твоим тупым вопросом и проверкой СБУ на нефтебазе ?
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13.10.2020 15:43 Відповісти
Не тупее твоего коментария!!
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13.10.2020 15:47 Відповісти
СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 1296
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13.10.2020 15:50 Відповісти
тупее и намного, поскольку вообще никак не относится ни к статье, ни к СБУ, ни к нефтебазе, ни к проверке.
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13.10.2020 16:01 Відповісти
Дайте денег или бензина
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13.10.2020 15:39 Відповісти
Нет !! Работают люди!
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13.10.2020 15:42 Відповісти
Щи хлебай мовчки
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13.10.2020 17:59 Відповісти
Ой простите!!! Молчу!!! Хлебаю!!
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13.10.2020 18:15 Відповісти
молодцы!!! Приятно!!!!
Медвечук, Сила и честь и прочие старатели- работы куча!!!
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13.10.2020 15:40 Відповісти
Галимое безпонтовое шоу)))
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13.10.2020 15:40 Відповісти
Нет служба такая!
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13.10.2020 15:42 Відповісти
твоє існування
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13.10.2020 17:06 Відповісти
Всё логично БрсемЭ это пишут заправки Злочевськиго, они любят Нашу и не наводят украинцев патриотов, так что думайте где покупать бензинчик а да Глуско пишут это Мертвечука
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13.10.2020 15:46 Відповісти
T9 отключи
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13.10.2020 15:52 Відповісти
Ваще валенок) скажи как)
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15.10.2020 00:17 Відповісти
Уже давно нет. А Мотто Злочевский спокойно сдал через офшоры в аренду.
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13.10.2020 15:52 Відповісти
И как бы причём тут дядя Беня? Авиас, Юкон, Укрнафта, Сентоза... да и БРСМ не помешает!
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13.10.2020 15:52 Відповісти
Єто то СБУ про которое вовочка клялся шо не будет заниматься бизнесами?)
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13.10.2020 15:57 Відповісти
Они реформированы в инвестиционных нянь.
Ну, так сам Зеля в Давосе зуб давал....
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13.10.2020 16:08 Відповісти
можлива причина для того щоб взвинтити ціни на бензин
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13.10.2020 16:00 Відповісти
шагреневое корытце
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13.10.2020 16:02 Відповісти
помните, в мае этого года в ресторане "Велюр" собирались всякие мажоры?!..
среди них, Паша Куфтырев (юрЫст Привата), депитут Яценко (редкостная гнида), а был еще Женя Сытник (СБУ, департамент эконом контрразведки), и другие персонажи..
см. статью на цензоре:
https://censor.net/ru/photo_news/3193992/sotrudnik_sbu_sytnik_dvajdy_navedyvalsya_v_rabotavshiyi_vo_vremya_karantina_restoran_slugi_naroda_tischenko
так вот, тогда они обсуждали как раз: захват БРСМ, захват Николаевского глиноземного завода, и др объектов..
правовое обеспечение этого рейдерства, осуществляет херовый щахматист и так себе юрЫст, Паша Куфтырев, а за координацию с СБУ отвечает Женя Сытник из СБУ.. ниже его фото возле рЭсторана "Велюр"..
и вот оно началось.. в смысле для БРСМ..
я не сторонник этого гадюшника мудака Ставицкого, просто когда СБУ и Приватовский рейдер в пламенных объятьях, занимаются отжатием бизнеса такого же мудака Ставицкого, то это не гос безопасность.. это хрень бакановская!!!.. которая незамечает, как из Офиса перЗедента утекает инфа в Рашку..
СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 7905

СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія - Цензор.НЕТ 5230
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13.10.2020 16:11 Відповісти
Эту "Шарашконтору" нужно было закрыть еще сразу после пожара на нефтебазе.
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13.10.2020 16:49 Відповісти
Эта сеть бодяжила бензин ведрами добавляя присадки прямо в танки. Потом загорелась, погибли люди и никто не сел. Думайте где заправляться.
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13.10.2020 16:53 Відповісти
Тогда с ними в доле был Ставицкий, этот бензин и бадяжил. И государство ему ещё и компенсировало часть денег. Потом разьехались. Ставицкий много раз безрезультатно БРСМ на себя пытался перерегистрировать. А его фирмы работают как ни в чем не бывало.
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13.10.2020 17:19 Відповісти
С Деркача как с "коммерсов" ничего не натрясешь.
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13.10.2020 17:10 Відповісти
Ребята из СБУ! Вытрясите этот гадюшник до основания. Пора кончать с этим фекалием!
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13.10.2020 18:33 Відповісти
Ессно Шария притянули за уши к БРСМ. По информации того же Шария, на БРСМ наехали отдельные личности Зелёных Слуг с целью отжатия бизнеса или накрайняк - мздоимства.
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13.10.2020 20:03 Відповісти
 
 