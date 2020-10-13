СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія

Співробітники Служби безпеки України проводять санкціоновані раніше судом слідчі дії на об'єктах автозаправних станцій "БРСМ-Нафта", і з журналістським дослідженням "Bihus.info" слідчі дії не пов'язані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в СБУ.

"На підставі ухвал суду, отриманих раніше, проводяться обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта", - зазначили в СБУ.

При цьому в спецслужбі підкреслили, що слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням "Bihus.info".

Більш детальну інформацію про проведення слідчих дій у спецслужбі обіцяли оприлюднити після закінчення обшуків.

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Нагадаємо, раніше "Bihus.info" оприлюднили схему фінансування партії Шарія компанією "БРСМ-Нафта".