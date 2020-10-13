СБУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта": Слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням про Шарія
Співробітники Служби безпеки України проводять санкціоновані раніше судом слідчі дії на об'єктах автозаправних станцій "БРСМ-Нафта", і з журналістським дослідженням "Bihus.info" слідчі дії не пов'язані.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в СБУ.
"На підставі ухвал суду, отриманих раніше, проводяться обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта", - зазначили в СБУ.
При цьому в спецслужбі підкреслили, що слідчі дії не пов'язані з журналістським розслідуванням "Bihus.info".
Більш детальну інформацію про проведення слідчих дій у спецслужбі обіцяли оприлюднити після закінчення обшуків.
Нагадаємо, раніше "Bihus.info" оприлюднили схему фінансування партії Шарія компанією "БРСМ-Нафта".
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Медвечук, Сила и честь и прочие старатели- работы куча!!!
Ну, так сам Зеля в Давосе зуб давал....
среди них, Паша Куфтырев (юрЫст Привата), депитут Яценко (редкостная гнида), а был еще Женя Сытник (СБУ, департамент эконом контрразведки), и другие персонажи..
см. статью на цензоре:
https://censor.net/ru/photo_news/3193992/sotrudnik_sbu_sytnik_dvajdy_navedyvalsya_v_rabotavshiyi_vo_vremya_karantina_restoran_slugi_naroda_tischenko
так вот, тогда они обсуждали как раз: захват БРСМ, захват Николаевского глиноземного завода, и др объектов..
правовое обеспечение этого рейдерства, осуществляет херовый щахматист и так себе юрЫст, Паша Куфтырев, а за координацию с СБУ отвечает Женя Сытник из СБУ.. ниже его фото возле рЭсторана "Велюр"..
и вот оно началось.. в смысле для БРСМ..
я не сторонник этого гадюшника мудака Ставицкого, просто когда СБУ и Приватовский рейдер в пламенных объятьях, занимаются отжатием бизнеса такого же мудака Ставицкого, то это не гос безопасность.. это хрень бакановская!!!.. которая незамечает, как из Офиса перЗедента утекает инфа в Рашку..