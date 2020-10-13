Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя
У Міжнародному аеропорту "Львів" 13 жовтня літак авіакомпанії WIND ROSE, що летів з Борисполя до Львова, не зміг здійснити посадку через погану погоду.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Львів", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в зв'язку зі складними метеоумовами літак не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя. На борту авіасудна перебувало 22 людини.
Авіакомпанія ухвалила рішення повернути літак до Борисполя і об'єднати ранкові та вечірні рейси.
Топ коментарі
+6 Fjall_Raven
показати весь коментар13.10.2020 15:36
+2 Diogen Gdl
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промежутки нету, да?
И шо за самолет такой то?
Правила безопасности перелетов.
ибо в самик идет не то и не столько.
тут шото полупустой (кара, через сиденье...) пошел...(((
не понимаю
Туман яром...
І який сенс летіти в Ужгород чи Франківськ, якщо і назад недалеко, хвилин 45.
Если есть возможность - возвращают в аэропорт вылета, туман рассеется - отвезут другим рейсом. Кто-то может отказаться, вернуть билет и уехать на поезде...