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Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя

Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя

У Міжнародному аеропорту "Львів" 13 жовтня літак авіакомпанії WIND ROSE, що летів з Борисполя до Львова, не зміг здійснити посадку через погану погоду.

Про це повідомляє пресслужба  аеропорту "Львів", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в зв'язку зі складними метеоумовами літак не зміг здійснити посадку і повернувся до Борисполя. На борту авіасудна перебувало 22 людини.

Авіакомпанія ухвалила рішення повернути літак до Борисполя і об'єднати ранкові та вечірні рейси.

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Літак не зміг приземлитися у Львові через туман і повернувся до Борисполя 01

Автор: 

Бориспіль (1144) Львів (3064) негода (755) літак (2896) туман (30)


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Топ коментарі
+6
толково. вечером полетят глянут, если туман не рассеялся то тоже вернутся.
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13.10.2020 15:36
+2
ты когда едешь на дачу заправляешься чтоб четко литр в литр попасть?)))
Правила безопасности перелетов.
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13.10.2020 16:19
+1
в испанию летят самолеты без дозаправки 3 часа. и там куда больше 500км. это не кукурузники.
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13.10.2020 15:51
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толково. вечером полетят глянут, если туман не рассеялся то тоже вернутся.
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13.10.2020 15:36 Відповісти
Буду "масоном", но чет не то. Шоб стока горючего было.. как-ни как, км. же 500.
промежутки нету, да?
И шо за самолет такой то?
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13.10.2020 15:38 Відповісти
Слуги летели на дополнительные курсы в Трускавец
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13.10.2020 15:44 Відповісти
Курси з парашутної підготовки?
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13.10.2020 15:52 Відповісти
ага. и это была проба очередного залёта во львове на філіжанку віденської ))
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13.10.2020 15:54 Відповісти
У Львові львівська. У Відень, до речі, вона зі Львова й прийшла, тому у Відні львівська, а не навпаки. І привіз її туди галичанин, Юрій Франц Кульчицький, родом зі Самбора після визволення Відня від османів 1640-го року. Так що...
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13.10.2020 17:00 Відповісти
в испанию летят самолеты без дозаправки 3 часа. и там куда больше 500км. это не кукурузники.
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13.10.2020 15:51 Відповісти
А сколько км от Киева до Львова, по кратчайшему?
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13.10.2020 15:54 Відповісти
т.е. заправляют шоб туда и взад? невыгодно однако
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13.10.2020 16:04 Відповісти
ты когда едешь на дачу заправляешься чтоб четко литр в литр попасть?)))
Правила безопасности перелетов.
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13.10.2020 16:19 Відповісти
то ваще не то

ибо в самик идет не то и не столько.
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13.10.2020 17:02 Відповісти
пятихатка.. как и днепр-киев..)))
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13.10.2020 23:45 Відповісти
ATR-72. 22 пассажира (или пассажири и экипаж?) на борту было, самолёта крупнее ненадо.
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13.10.2020 17:17 Відповісти
дать те прикольный канал на киногрехи? даже в Т-2 нашел чет 95 "ляпов", но то таке.
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13.10.2020 18:24 Відповісти
летал на таком днепр-киев= классный...
тут шото полупустой (кара, через сиденье...) пошел...(((
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13.10.2020 23:43 Відповісти
Беня себе новую компанию сделал - бедные пассажиры 😀😜😜
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13.10.2020 15:53 Відповісти
там теперь вечный туман, да и грибовичская свалка продолжает озонировать атмосферу
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13.10.2020 16:00 Відповісти
А что -- ближе аэропорта доступного не нашлось?
не понимаю
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13.10.2020 16:15 Відповісти
Туман яром, туман долиною
Туман яром...
І який сенс летіти в Ужгород чи Франківськ, якщо і назад недалеко, хвилин 45.
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13.10.2020 17:02 Відповісти
Прикольно было бы. Вылетел ты из Киева во Львов, а сел в Виннице
Если есть возможность - возвращают в аэропорт вылета, туман рассеется - отвезут другим рейсом. Кто-то может отказаться, вернуть билет и уехать на поезде...
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13.10.2020 17:15 Відповісти
Не понимаю, существует ли государственная метеослужба и несет ли она ответственность за достоверность сводок и прогнозов? Или все положили, пользуются сомнительными сайтиками?
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13.10.2020 17:15 Відповісти
реально..- там полчаса лету- и шо ждать, если надо точно знать метеоситуацию...
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13.10.2020 23:48 Відповісти
А ГДЕ Ж ДРУГИЕ АЭРОПОРТЫ !?
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13.10.2020 17:16 Відповісти
это неправильно с точки зрения авионики, безопасности полетов и неэкономично для авиакомпании
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13.10.2020 23:49 Відповісти
АЭРОПОРТЫ ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ГОСОБЪЕКТЫ !!!
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14.10.2020 19:08 Відповісти
Бачив по флайтрадару, як літак із Австрії хвилин 40 кружляв під Дніпром, потім розвернувся і пофігачив додому. Що там сталося-ХЗ.
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13.10.2020 20:16 Відповісти
 
 