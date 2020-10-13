На опитування 25 жовтня кошти з держбюджету не виділятимуть. До його проведення залучать не ЦВК, а волонтерів, - "слуга народу" Кравчук

Центральна виборча комісія не буде залучена до реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського поставити п'ять запитань українцям в день місцевих виборів 25 жовтня.

Про це розповіла заступниця голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це не будуть кошти з Державного бюджету, і не буде до цього процесу залучена Центральна виборча комісія, тому що, власне, відповідне законодавство не було прийнято у Верховній Раді. Тому це швидше буде проєкт, реалізований волонтерами і, можливо, якимись соціологічними службами", - зазначила Кравчук.

Депутатка додала, що технологічні питання проведення опитування "проясняться найближчим часом" представниками президента. Кравчук підкреслила, що партія "Слуга народу" жодним чином не буде до цього залучена.

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"Очевидно, це буде відбуватися не на самій виборчій дільниці, не в кабінці для голосування, не на території, де мають право постійно перебувати тільки члени цієї ТВК і офіційні спостерігачі. А сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя, і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - сказала Кравчук.