На опитування 25 жовтня кошти з держбюджету не виділятимуть. До його проведення залучать не ЦВК, а волонтерів, - "слуга народу" Кравчук
Центральна виборча комісія не буде залучена до реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського поставити п'ять запитань українцям в день місцевих виборів 25 жовтня.
Про це розповіла заступниця голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це не будуть кошти з Державного бюджету, і не буде до цього процесу залучена Центральна виборча комісія, тому що, власне, відповідне законодавство не було прийнято у Верховній Раді. Тому це швидше буде проєкт, реалізований волонтерами і, можливо, якимись соціологічними службами", - зазначила Кравчук.
Депутатка додала, що технологічні питання проведення опитування "проясняться найближчим часом" представниками президента. Кравчук підкреслила, що партія "Слуга народу" жодним чином не буде до цього залучена.
"Очевидно, це буде відбуватися не на самій виборчій дільниці, не в кабінці для голосування, не на території, де мають право постійно перебувати тільки члени цієї ТВК і офіційні спостерігачі. А сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя, і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - сказала Кравчук.
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Афера незаконная, которую в случае попытки ее реализации каждый законопослушный гражданин обязан сорвать…
Опрос Зеленского - это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках. Цель аферы - отвлечение внимания общества на выборах от реальных болевых проблем, создание ложной повестки для обмана избирателей
Такое убеждение только что https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Итак, сегодня президент Владимир Зеленский заявил: «25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение».
Все основные вопросы, ради которых избирали Зеленского, и которые будут обсуждаться на избирательных участках провалены: в стране нарастает жестокий экономический кризис, плана по выходу нет; на Донбассе проводится курс на Приднестровский сценарий и прекращение сопротивления, ввели премию за то, чтобы солдаты не стреляли по врагу; Офис президента сорвал спецоперацию по захвату российских террористов и не проводит расследование; вместо реформы правосудия - Офис президента защищает карманные «вольчьи» суды; бюджеты местного самоуправления по сути ограблены в интересах минфина; олигархи усиливают свое влияние на власть, ведь закон не работает; накануне очередной годовщины Майдана Зеленский назначил замглавы своего Офиса Олега Татарова, который участвовал в разгоне Майдана и был одним из ближайших подручных беглого Захарченко и Портнова.
Отвечать на все эти вопросы Зеленский не хочет, ведь это реальные проблемы, за это надо нести реальную ответственность. Поэтому президент собирается придумать вопросы, на которые ему было бы удобно отвечать.
К чему приведет опрос Зеленского?
1. Опрос Зеленского - незаконный. Законы Украины такого не предусматривают. За полтора году у власти Слуги народа должны были разработать и принять закон о референдумах, но так этого и не сделали. Проводить на избирательных участках какие-либо действия кроме избирательного процесса - запрещено законом.
2. Опрос Зеленского - это коррупция. Государство может проводить какие-либо организационные решения только в том случае, если на эти цели выделен бюджет. А на опрос Зеленского в бюджете денег нет.
3. Таким образом, опрос можно провести только вне избирательных участков, и только на деньги неких частных лиц. Но такие опросы и так проводят социологи, для государства они не могут иметь никакого значения, и нельзя называть президентским опросом.
4. Чем опрос Зеленского должен отличаться от социологии? Тем, что президенту надо опросить не часть, а всех граждан, кто придет на участки, охват должен быть полным.
А теперь давайте посчитаем, сколько людей и денег надо для опроса Зеленского. У нас около 30 тысяч избирательных участков, на каждом для опроса в течение всего дня большинства избирателей нужна группа подготовленных специалистов, ну как минимум 4 человека - не меньше чем 120 тысяч человек надо привлечь, ведь будет идти поток людей, а ответ на пять вопросов занимает больше времени, чем поиск двух позиций в бюллетенях.
Сотрудников для опроса надо где-то нанять и подготовить. Социологи будут работать на выборах в этот момент, да и нет у нас столько социологов. Даже если считать, что все эти люди, которые проведут опрос на участках, пройдут подготовку, тренинги и отработают всего за 100 долларов на человека. Всеукраинский опрос на всех участках, потянет, таким образом, по самым скромным оценкам, на 12 миллионов долларов.
Из бюджета на такое тратить нельзя, в бюджете не предусмотрено. Так кто же пообещал Зеленскому заплатить за этот опрос такие огромные деньги? Только кто-то из самых крупных олигархов. И как мы понимаем, все это будет бесплатно для Зеленского и не бесплатно для государства и налогоплательщиков - олигарху дадут возможность отбить эти деньги многократно.
Вывод:
Инициатива Зеленского про опрос - это со всех точек зрения еще одна афера. Афера незаконная, которую в случае попытки ее реализации каждый законопослушный гражданин обязан сорвать. Деньги на эту аферу даст кто-то из спонсоров действующей власти - и расплатятся с ним коррупцией за наш счет. Вместо реального анализа проблем и выработки интеллектуальных решений, Зеленский снова хочет устроить на выборах очередной рекламный трюк, и продать людям не план решения проблем, а план подмены проблем своими новыми репризами.
***
1.На нарах?
2.В Ростовое на Дону?
3.В штрафбате на передовой?
Задался вопросом: зачем Великобритания слила «Зеркалу недели» информацию о встрече Зеленского с руководителем разведки МИ-6 Ричардом Муром, на которой он сообщил о том, что в окружении нашего президента есть кроты, работающие на Россию (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)?
О таких размышлениях https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 поведал сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-6-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Британская разведка МИ-6 сообщила Зеленскому, что Ермак - «крот», работающий на Россию
Пока у меня только один ответ:
Англичане убедились, что Зеленский - это полный неадекват, и потеряли к нему лично всякий интерес.
Убеждён, что кастинг на того, кто досрочно заменит Зеленского, на Западе уже начался.
Но выбор у Запада невелик…
Народ голосует либо за воров, либо за клоунов. Точнее, воровитых клоунов.
Так что Западу не позавидуешь!
***
Заодно «Экономика от Пророка» ставит также вчерашний текст Андрея Головачева с меткими характеристиками Зеленского:
В чем главная проблема Зеленского
Представьте, что вы работаете, например, финансовым директором или директором по маркетингу в крупном строительном холдинге и вдруг акционеры, - то ли с бодуна, то ли просто помешались - и назначили директором холдинга какого-то провинциального актёра, который понятия не имеет о строительном бизнесе.
Представили?
Как вы будете относиться к такому генеральному директору?
Правильно!
Вы будете его презирать. Особенно, если этот болван будет вас еще и поучать, как правильно делать бизнес.
Именно это и происходит с Зеленским.
На самом деле все, кто с ним работают, его презирают, потому что считают, что он - девиантный подросток, болван и что они все умнее, образованнее и профессиональнее его. Зеленский для всего его окружения - это тот самый провинциальный актеришка, которого акционеры назначили генеральным директором.
Все приближенные Зеленского относятся к нему как к Санчо Панчо, который, как известно, для смеха был назначен губернатором острова Баратория.
Зеленского презирают все: и Богдан, и Гончарук, и Ермак, и Рябошапка, и Разумков, и Шмыгаль, и Баканов, и Арахамия, и даже Венедиктова, потому что все они считают себя на порядок выше его, а его воспринимают просто выскочкой, плодом чокнутых акционеров, то есть временно помешавшегося народа.
Это и есть главная проблема Зеленского. У него нет самого главного, - авторитета и лидерства. Ему оказывают внешние знаки уважения, как Санчо Пансо, но за глаза презирают его. Он как был клоуном, так и остался им в глазах своих приближенных.
Поэтому он бессилен.
https://twitter.com/UA_CIbercat_
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_
https://twitter.com/UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine опрос не є жодним інструментом державної політики і не може мати ніяких наслідків ні для чого, як би ви зараз не намагалися натягнути сову на глобус
Ні непрямих наслідків, ні тим більше прямих...
Такий інструмент відсутній в державотворчому інструментарії від слова "геть"
Наведіть пункт статті Конституції, який дозволяє бубочкє проводити якісь опроси???
ага так и вижу, что кто-то забашлял свои средства просто так чтобы провести опрос
И хорошее настроение не покинет больше Вас!