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Останній незаарештований член президії Координаційної ради Білорусі Дилевський залишив країну

Останній незаарештований член президії Координаційної ради Білорусі Дилевський залишив країну

Єдиний член президії опозиційної Координаційної ради Білорусі, який досі перебував на свободі, Сергій Дилевський виїхав до Польщі.

Про це повідомив прессекретар Координаційної ради Антон Родненков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

За словами Родненкова, Дилевський "був змушений залишити Білорусь у зв'язку з побоюваннями за свою безпеку".

Раніше Дилевський відвіз до Варшави свою сім'ю.

Минулого тижня стало відомо про звільнення Дилевського "за згодою сторін" з Мінського тракторного заводу, де він пропрацював 12 років.

Після президентських виборів 9 серпня Дилевський очолив страйковий комітет Мінського тракторного заводу, а пізніше увійшов до президії Координаційної ради.

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Автор: 

Білорусь (7922) опозиція (292)


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нехрен делать с ними
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13.10.2020 16:07 Відповісти
а може це не президиум, а высший совет оппозиции или чего то там еще?
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13.10.2020 16:08 Відповісти
Разбежались крысы.
Будут из-за бугра руководить.
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13.10.2020 16:33 Відповісти
Та нічого... якось то воно буде , о то бабушки пройшли маршем , на черзі марш дедушков , потом дядей , тьотей , двоюродних дядей і тд і тд... ще є дальние родствинники!
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13.10.2020 17:44 Відповісти
 
 