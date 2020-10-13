З Фонду по боротьбі з COVID-19 витратили 29,8 млрд грн, це 45% від загальної суми, - Мінфін

Станом на 9 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 29,8 млрд грн з 66 млрд грн. Це 45% від загальної суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

На охорону здоров'я використано - 4,3 млрд грн з 16,3 млрд грн або 26%, на соціальний захист - 9,2 млрд грн з 10,4 млрд грн або 88%, на забезпечення правопорядку - 2,4 млрд грн з 2, 7 млрд або 91%. На освіту, а саме повернення коштів за пробне ЗНО витратили 52,5 млн грн або 100% виділених коштів.

Далі на будівництво і ремонт доріг використано 13,6 млрд грн з 35 млрд грн або 39%, на сферу культури виділено 1 млрд грн, з яких використано 3 млн або 0,3%. На відновлення витрат, які були скорочені під час створення Фонду виділено 524 млн грн, з яких використано 127,4 млн грн або 24,3%.

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