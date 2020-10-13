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Новини Коронавірус і карантин
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З Фонду по боротьбі з COVID-19 витратили 29,8 млрд грн, це 45% від загальної суми, - Мінфін

З Фонду по боротьбі з COVID-19 витратили 29,8 млрд грн, це 45% від загальної суми, - Мінфін

Станом на 9 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 29,8 млрд грн з 66 млрд грн. Це 45% від загальної суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

На охорону здоров'я використано - 4,3 млрд грн з 16,3 млрд грн або 26%, на соціальний захист - 9,2 млрд грн з 10,4 млрд грн або 88%, на забезпечення правопорядку - 2,4 млрд грн з 2, 7 млрд або 91%. На освіту, а саме повернення коштів за пробне ЗНО витратили 52,5 млн грн або 100% виділених коштів.

Далі на будівництво і ремонт доріг використано 13,6 млрд грн з 35 млрд грн або 39%, на сферу культури виділено 1 млрд грн, з яких використано 3 млн або 0,3%. На відновлення витрат, які були скорочені під час створення Фонду виділено 524 млн грн, з яких використано 127,4 млн грн або 24,3%.

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Автор: 

карантин (18172) Мінфін (3626) витрати (273) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
А кислорода в больницах нет....вот такие вот зеленые пирожки...с котятами...
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13.10.2020 16:35
+6
А лечение в частной клинике 10 штук в день...
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13.10.2020 16:36
+4
Фонд по борьбе с COVID-19:
Дороги: 53,0%
Здравохранение: 24,7%
Социалка: 15,8%
Мусора: 4,1%
Культура: 1,5%
Единственный вопрос:
А при чем тут в названии распила "COVID"?
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13.10.2020 16:43
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не, потратили на борьбу с бедностью )))
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13.10.2020 16:27 Відповісти
результаты впечатляют!
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13.10.2020 16:28 Відповісти
Більшу частину на ^ямковий^ ремонт.
Тепер на кожній ямі стоїть бігборд - ми за ЗЕбіла!
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13.10.2020 16:29 Відповісти
так, поди, оттуда и берутся гроши на ремонт дорог, а на ковид направляют то, шо осталось от фонда по ремонту дорог
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13.10.2020 16:32 Відповісти
А кислорода в больницах нет....вот такие вот зеленые пирожки...с котятами...
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13.10.2020 16:35 Відповісти
А лечение в частной клинике 10 штук в день...
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13.10.2020 16:36 Відповісти
Куди, сукки, витратили? Де детальний звіт?
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13.10.2020 19:38 Відповісти
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman https://timeze2019.blogspot.com/
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13.10.2020 16:36 Відповісти
Зе-деліли , розкажіть краще - чому людей в лікарнях не лікують за державний кошт ..!? Ви ж обіцяли .!!

Якщо не можете відповісти тоді розкажіть де взяти пересічному українцю 40 тис ( для більшості громадян - космічна сума ) на лікування від вірусу . ?? Чи йти додому тихенько вмирати .??
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13.10.2020 16:37 Відповісти
Не верим, - МВФ.
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13.10.2020 16:39 Відповісти
Фонд по борьбе с COVID-19:
Дороги: 53,0%
Здравохранение: 24,7%
Социалка: 15,8%
Мусора: 4,1%
Культура: 1,5%
Единственный вопрос:
А при чем тут в названии распила "COVID"?
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13.10.2020 16:43 Відповісти
Называется нецеловое использование средств. Аудит и статья...
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13.10.2020 17:02 Відповісти
Дык, ковид минет???))))
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13.10.2020 17:01 Відповісти
Зато катафалки будут ездить по отремонтированным (???) дорогам !
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13.10.2020 17:09 Відповісти
З Фонду по боротьбі з COVID-19 витратили 29,8 млрд грн, це 45% від загальної суми, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3568
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13.10.2020 19:30 Відповісти
Демонократична партія США вчить васальні уряди пиляти гроші по-крупному. Кращої агітації - не придумати. Бо що укр. чиновнику перепаде з Трампового "Гамерика для гамериканців"?
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13.10.2020 23:00 Відповісти
 
 