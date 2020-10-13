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Новини Коронавірус і карантин
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Антитіла до коронавірусу зберігаються як мінімум чотири місяці, а при повторному зараженні хвороба протікає важче, - фінські вчені

Антитіла до коронавірусу зберігаються як мінімум чотири місяці, а при повторному зараженні хвороба протікає важче, - фінські вчені

Антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19), зберігаються чотири місяці, а при повторному інфікуванні хвороба може проходити важче.

Такого висновку дійшли дослідники фінського Відомства охорони здоров'я і соціального розвитку THL і міста Гельсінкі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами керівника дослідження Меріт Мелін, отримані результати підтверджують інформацію про те, що антитіла і можливий імунітет, викликані звичайною інфекцією, зберігаються як мінімум протягом чотирьох місяців.

Зазначається, що вчені вивчили дані 39 сімей, в яких були зафіксовані випадки коронавірусу.

Практично у всіх інфікованих протягом першого місяця зараження вироблялися антитіла, які були виявлені і через чотири місяці.

Сама коронавірусна інфекція також може повторитися, а симптоми можуть бути серйознішими.

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Вчені також наголошують, що необхідні подальші дослідження для точнішого визначення тривалості імунітету. Крім того, потрібно з'ясувати, чому при повторному інфікуванні з'являються серйозніші симптоми.

Однак дослідники зазначають, що в світлі наявних зараз даних випадки повторного інфікування зустрічаються рідко.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
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13.10.2020 21:39
+4
Три месяца (проверено на личном опыте: середина марта и середина июня, первый раз 15 дней из них 7 с высокой темпепатурой, втроой 23 дня из их 11 дней 38-40 температура), второй раз дейстаительно очень тяжнло было, сильная слабость, жар, одышка и безнадега (всерьез думал, что не смогу пережить, очень жуткие сны снились: "постоянно убегал и прятался от огромного демонического медведя")!
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13.10.2020 17:22
+3
Буквально десь тиждень тому читав, що навпаки - якщо людина повторно заразиться Ковідом, то через те, що в організмі вже є антітіла, і організм одразу розпізнає збудника, він починає раніше боротись і пригнічувати вірус, через що хвороба має легший перебіг, ніж під час першого зараження.
Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
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13.10.2020 17:33
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Антитела к коронавирусу сохраняются как минимум четыре месяца, а при повторном заражении болезнь протекает тяжелее, - финские ученые

Воо! Какой вирус китайцы придумали. Всем вирусам вирус!!!
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13.10.2020 16:31 Відповісти
А чи китайці?
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13.10.2020 17:06 Відповісти
Це означає, що вакциновані хворітимуть в більш важкій формі !..
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13.10.2020 19:44 Відповісти
все брешут, недавно писали, что второе заражение протекает легче
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13.10.2020 20:53 Відповісти
какой-то отрицательный иммунитет
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13.10.2020 16:37 Відповісти
Финские ученые, очевидно хотят потеснить британских ученых.
Более тяжелое протекание при повторном заражении может быть только в одном случае - если организм не восстановился после первого заражения или успел подхватить еще чего нибудь....в противном случае, это вообще разрыв любой логики и огромная куча говна на теорию о вакцинации.
При прочих равных условиях, повторное заражение пройдет легче - все остальное плод больного воображения
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13.10.2020 21:04 Відповісти
Всерьез сложно воспринимать такие новости.
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13.10.2020 21:06 Відповісти
Подібне ж казали на початку.Що антитіла залишаються до трьох місяців.А при повторному інфікуванні,людина може переносите важче хворобу.Що вже по другому кругу новини подають?
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13.10.2020 16:38 Відповісти
вчора казали, що легше. Тепер -- навпаки Завтра може бути щось новеньке. Бо такі речі треба дізнаватися не з І-нет, а з наукових публікацій. Тут нема посилання на наукове джерело. Отже можна ігнорувати цю інформацію.
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13.10.2020 16:42 Відповісти
https://censor.net/ua/user/422069 За цей вірус в переважній більшості говорять чиновники,не вірусологи.А деяких нормальних заблокували в соціальних мережах,що ще були на початку епідемії.
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13.10.2020 16:44 Відповісти
Фіньскі вчені кудись поспішають!
Навіть традиційний сезанний вирус грипу А,В... в різні роки (в залежності від штаму) має різний рівень летальності.
Корронавірус зараз на масово розповсюджується, тому виникають штами, як менш, так і більш летальні. ^Виживають^ менш летальні штами (процес пояснювати не буду, їдіть в гуглю). Тому заявляти (при такій малій статистиці) про жахи повторного зараження ранувато буде.
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13.10.2020 16:40 Відповісти
Вакцину Путлера уже завозят в Украину массово,заявил кардиохирург Борис Тудоров.
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13.10.2020 16:42 Відповісти
Кум Путлера Ведмедчук "спасает" Украину, Вакцина КГБиста "лучшая" в Мире
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13.10.2020 16:44 Відповісти
Ну тогда грядет просто массовое сокращение человеческой популяции.
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13.10.2020 16:47 Відповісти
РАБссия придумала новую Мировую революцию...
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13.10.2020 16:49 Відповісти
Кроме того, нужно выяснить, почему при повторном заражении появляются более серьёзные симптомы. Источник: https://censor.net/ru/n3224645

Може тому шо перше інфікування вже призводить до незворотніх наслідків та повністю ослаблює організм, користуйтесь моїм "дослідженням" вчені
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13.10.2020 16:52 Відповісти
або це не зараження, а отруєння
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14.10.2020 09:56 Відповісти
Три месяца (проверено на личном опыте: середина марта и середина июня, первый раз 15 дней из них 7 с высокой темпепатурой, втроой 23 дня из их 11 дней 38-40 температура), второй раз дейстаительно очень тяжнло было, сильная слабость, жар, одышка и безнадега (всерьез думал, что не смогу пережить, очень жуткие сны снились: "постоянно убегал и прятался от огромного демонического медведя")!
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13.10.2020 17:22 Відповісти
"демонического медведя..."
То мабуть від страху перед COVID-19, а "симптомів", таких як у ведмедя коли він лякається, не було?...
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13.10.2020 19:49 Відповісти
не стоит смеятся, моя бабушка по линии отца из древнего шаманского рода (с тотемом "медведицы") перед смертью сказала, что перелает все наследие рода мне (не отцу и не старшему брату, ибо по ее словам они "дураки" и ничего понять не смогут), я понимаю, что означают такие сны и всегда относился к наследию предков очень серьезно, хотя и закончил физмат университета с отличием!
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13.10.2020 19:59 Відповісти
Может это были два гриппа. Или грипп и Ковид.
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13.10.2020 20:20 Відповісти
Если медведь приснится в следующий раз, попробуйте узнать его имя. Если "Шардик" - попробуйте отстрелить (или ещё каким образом сломать) ему антенну на голове. Доказано на практике - работает.
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13.10.2020 21:22 Відповісти
Буквально десь тиждень тому читав, що навпаки - якщо людина повторно заразиться Ковідом, то через те, що в організмі вже є антітіла, і організм одразу розпізнає збудника, він починає раніше боротись і пригнічувати вірус, через що хвороба має легший перебіг, ніж під час першого зараження.
Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
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13.10.2020 17:33 Відповісти
різниця між отруєнням та зараженням вірусом і полягає в тому, що повторне зараження протікає легше, а повторне отравлення - також або гірше.
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14.10.2020 09:55 Відповісти
"в свете имеющихся сейчас данных случаи повторного заражения встречаются редко."
Понятно! А в третий раз - ещё реже!
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13.10.2020 17:58 Відповісти
Тобто це тонкий натяк на те, що після щеплення хвороба протікатиме важче?
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13.10.2020 18:05 Відповісти
Все ученые мира дают информацию во врущие СМИ мира. Я ученый. Ковид - простуда. Сейчас каждый сам себе ученый. Мировой бардак по Гебельсу
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13.10.2020 20:28 Відповісти
Финские проФФесоры или провизоры?
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13.10.2020 21:24 Відповісти
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
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13.10.2020 21:39 Відповісти
За описом більше схоже на отруєння ніж на вірусну інфекцію
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14.10.2020 09:52 Відповісти
 
 