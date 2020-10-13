Антитіла до коронавірусу зберігаються як мінімум чотири місяці, а при повторному зараженні хвороба протікає важче, - фінські вчені
Антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19), зберігаються чотири місяці, а при повторному інфікуванні хвороба може проходити важче.
Такого висновку дійшли дослідники фінського Відомства охорони здоров'я і соціального розвитку THL і міста Гельсінкі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами керівника дослідження Меріт Мелін, отримані результати підтверджують інформацію про те, що антитіла і можливий імунітет, викликані звичайною інфекцією, зберігаються як мінімум протягом чотирьох місяців.
Зазначається, що вчені вивчили дані 39 сімей, в яких були зафіксовані випадки коронавірусу.
Практично у всіх інфікованих протягом першого місяця зараження вироблялися антитіла, які були виявлені і через чотири місяці.
Сама коронавірусна інфекція також може повторитися, а симптоми можуть бути серйознішими.
Вчені також наголошують, що необхідні подальші дослідження для точнішого визначення тривалості імунітету. Крім того, потрібно з'ясувати, чому при повторному інфікуванні з'являються серйозніші симптоми.
Однак дослідники зазначають, що в світлі наявних зараз даних випадки повторного інфікування зустрічаються рідко.
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Воо! Какой вирус китайцы придумали. Всем вирусам вирус!!!
Более тяжелое протекание при повторном заражении может быть только в одном случае - если организм не восстановился после первого заражения или успел подхватить еще чего нибудь....в противном случае, это вообще разрыв любой логики и огромная куча говна на теорию о вакцинации.
При прочих равных условиях, повторное заражение пройдет легче - все остальное плод больного воображения
Навіть традиційний сезанний вирус грипу А,В... в різні роки (в залежності від штаму) має різний рівень летальності.
Корронавірус зараз на масово розповсюджується, тому виникають штами, як менш, так і більш летальні. ^Виживають^ менш летальні штами (процес пояснювати не буду, їдіть в гуглю). Тому заявляти (при такій малій статистиці) про жахи повторного зараження ранувато буде.
Може тому шо перше інфікування вже призводить до незворотніх наслідків та повністю ослаблює організм, користуйтесь моїм "дослідженням" вчені
То мабуть від страху перед COVID-19, а "симптомів", таких як у ведмедя коли він лякається, не було?...
Коротше кажучи - навіть ті, хто з розумною пикою щось говорить як про доведений факт про Корону, насправді не може нічого стверджувати, бо занадто мало є інформації на цей час.
Тож ліпше берегти себе, і своїх близьких.
Понятно! А в третий раз - ещё реже!