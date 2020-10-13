Школам Київщини рекомендовано встановити осінні канікули з 15 по 30 жовтня, - ОДА

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня 2020 р канікули.

Про це повідомив під час онлайн брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Пізніше - можливий перехід на дистанційну та змішану форму навчання з урахуванням епідемічної ситуації.

"Установам професійно-технічної освіти, професійної предвищої і вищої освіти рекомендовано з 15 жовтня по 15 листопада 2020 перейти на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків. Безумовно, крім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, і тих, хто поєднує навчання з роботою", - зазначив голова ОДА Київської області.

Володін також додав, що установи дошкільної освіти Київської області працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та головного державного санітарного лікаря.

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