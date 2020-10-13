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Новини Місцеві вибори-2020
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Соціолог Паніотто про "опитування Зеленського": Може мати негативний вплив на явку виборців, хіба що питання будуть дуже обурливими

Соціолог Паніотто про

Проведення опитування громадян в один день з місцевими виборами може погіршити явку.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що у бажання президента Володимира Зеленського провести опитування громадян може бути багато причин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Від реалізації своїх обіцянок до підвищення популярності або бажання провести якийсь закон і спиратися при цьому на волевиявлення народу. Принаймні всі референдуми в Україні досі проводили, щоб протягнути щось, оминаючи парламент, і легітимізувати ту чи іншу думку. Не відкидаю того, що Зеленський щиро хоче дізнатися думку народу", – зазначив Паніотто.

На його думку, водночас проведення опитування може погіршити явку на місцевих виборах.

Читайте також: На опитування 25 жовтня кошти з держбюджету не виділятимуть. До його проведення залучать не ЦВК, а волонтерів, - "слуга народу" Кравчук

"Сам факт, що потрібно не просто йти голосувати, а ще й брати участь в опитуванні, що це точно займе більше часу, радше, може мати негативний вплив на явку. Тому я не думаю, що опитування в день виборів можна використовувати як стимул для виборців. Звичайно, багато що залежить від самих запитань. Хіба що вони будуть настільки обурливими, що противники Зеленського захочуть неодмінно прийти і проголосувати або висловити свою думку. Але в принципі як вплив на явку це дуже поганий спосіб", – сказав соціолог.

Він вважає, що опитування не може суттєво вплинути на рейтинг глави держави.

"Чи може опитування поліпшити особистий рейтинг Зеленського? Напевно, як реалізація передвиборчої обіцянки це може мати якийсь сенс. Однак треба враховувати, що електоральний рейтинг Зеленського тільки підвищувався, хоча рівень довіри при цьому сильно падав. Поясню, що слід відрізняти рівень довіри як абсолютної оцінки від співвідносних оцінки або електорального рейтингу. Електоральний рейтинг – це коли потенційні виборці обирають з кількох людей. Скажімо, у травні ми бачили, що довіра до президента впала на 30 відсоткових пунктів, водночас електоральний рейтинг Зеленського виріс із 30 пунктів (які у нього були в першому турі виборів) до 37. і тільки останнім часом він практично зрівнявся з рейтингом, який був на виборах, він становить приблизно 31%", – розповів Паніотто.

Соціолог вважає, що пропрезидентська партія "Слуга народу" не зможе на місцевих виборах продемонструвати такий самий результат, як на парламентських.

"По-перше тому, що на відміну від самого Зеленського, у партії впав не тільки рівень довіри, а й електоральний рейтинг. По-друге, на місцевих виборах певну роль відіграють місцеві політики. Люди загалом толерантно ставляться навіть до підозрюваних у крадіжці і корупції місцевих діячів. В в багатьох містах, районах (наприклад, в Одесі, Харкові та інших) вибори виходять безальтернативними, тому що виборець буде підтримувати місцевих еліт", – пояснив Паніотто.

Також читайте: Всеукраїнське опитування Зеленського - це пробник референдуму, - Стефанчук

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Автор: 

Зеленський (23642) місцеві вибори (1366) опитування (1918) КМІС (332) Паніотто (11)


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Топ коментарі
+19
///
Borys Filatov.
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»,
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13.10.2020 17:02
+16
Социолог Паниотто об "опросе Зеленского": Может иметь негативное влияние на явку избирателей, разве что вопросы будут очень возмутительными - Цензор.НЕТ 1424
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13.10.2020 17:01
+12
Унитаз лишний. Об этом говорят ежедневные обсёры.
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13.10.2020 17:03
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Социолог Паниотто об "опросе Зеленского": Может иметь негативное влияние на явку избирателей, разве что вопросы будут очень возмутительными - Цензор.НЕТ 1424
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13.10.2020 17:01 Відповісти
Унитаз лишний. Об этом говорят ежедневные обсёры.
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13.10.2020 17:03 Відповісти
и заместо рояля нужна балалайка)
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13.10.2020 17:15 Відповісти
Ну, балалайка не помешает. А рояль совсем не лишний. Просто у рояля много лишних клавиш. Одной достаточно.
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13.10.2020 17:40 Відповісти
Господа!Какая балалайка,скрипка и только скрипка.Вспомните народную притчу о том как "доигрался ..й на скрипке-очень музыку любил".
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13.10.2020 18:32 Відповісти
Якщо люди які будуть проводити опитування будуть вдягнуті в якусь форму, наприклад зелену, це може бути додатковою агітацією за Слугу Народу і це підстава визнати всі вибори недійсними і відмінити, бо проводилась масова агітація в день виборів прямо на виборчих дільницях! Ідеї Зеленського дуже неякісні, їх потрібно дуже ретельно опрацьовувати перед висвітленням і перевіряти на фокус-групах, бо все частіше здається що ці ідеї не мають нічого цінного та корисного і тупою маячнею.
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13.10.2020 17:06 Відповісти
Не будут они одеты в зелёную форму, не волнуйтесь.
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13.10.2020 17:39 Відповісти
На будущих выборах главный спрос с термоса, ссыкуна коксовика и гидранта за все те предательские действия по разрушению украинского государства, который он проводит под руководством вернувшихся из мокшанских ибеней обрыгонов дегенератов, гнилых, провонявшихся ФСБшных консервов. Которых финансирует кремлевский параноик людоед. Сотни и сотни вопросов. Начиная с украденных 2600 вагонов зерна из гос. резерва, вывоз за рубеж 900 т. защитных масок во время разгара коронавируса, слив опереции военной котразведки по захвату лугандонских бандитов, которые сбивали самолеты ВСУ.
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13.10.2020 20:03 Відповісти
///
Borys Filatov.
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»,
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13.10.2020 17:02 Відповісти
та все буде гаразд з явкою, всі прийдуть та відправлять слуг іншого народу ...е..під три чорти
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13.10.2020 17:02 Відповісти
на вопрос вопросом -- как там борьба с бедностью ?
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13.10.2020 17:06 Відповісти
Сами вопросы побую. Главное что зебилы официально засунут на участки каких-то мутных "волонтеров" которым неизвестно кто платит.
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13.10.2020 17:06 Відповісти
Не засунут. Никаких оснований у земразей для этого нет. Но возле участков могут поставить. Но опять же. Я собираюсь прийти и проголосовать и в никаких опросах не участвовать. Земразь захочет своему опросу придать формулу по просьбам общественности.
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13.10.2020 17:45 Відповісти
На опросной бумажке каждый должен написать всё что он думает про ЗЕ-срань!

А дома на отдельном листочке написать что думает про ЗЕбила и бросить этот листочек в урну вместе с правильно заполненными бюллетенями!
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13.10.2020 21:18 Відповісти
Явка и так будет рекордно малая за всю историю Украины
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13.10.2020 17:08 Відповісти
Вот в этом и смысл этих "опросов" - земрази хотят вытащить избирателей *********. Мол "президент задает тебе вопрос", "власть вступает в диалог с народом", "твоё мнение важно".
Те кто считают бубочку тварью даже близко не подойдут к подобному опросу. Те кто выбирал его в 2019 напишут то что он хочет.
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13.10.2020 22:20 Відповісти
Там уже из тех " кто за него голосовал" и половины не осталось, а к весне рейтинги вообще растают как снег на солнце. ( зима, тарифы, цены, безработица, ковид, главное не стрелять, неурожайный год, падение уровня жизни, коррупция среди окружения, заигрывание с Пукиным и т.д. сделают свое дело. Кто ОПЗЖопс подался, кто к Шарию, кто в Наш край, кто в ЕС, кто в Голос,кто к Юле и Ляшко.. Останутся только адепты сериала " Слуга народа" и то "первого сезона".
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14.10.2020 00:24 Відповісти
Я пойду и проголосую за ЕС а на этой филькиной грамоте напишу "Долой клоуна-наркомана!"
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13.10.2020 17:12 Відповісти
Наче цей мерзотник обіцяє свої питання включити безпосередньо в бюлетень. І тоді твій варіант відповіді просто визнають зіпсованим бюлетенем. Ота от падлюка.
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13.10.2020 20:34 Відповісти
Напишешь "долой клоуна-наркомана" все равно сыграешь на руку бубочке.
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13.10.2020 22:22 Відповісти
В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса/ Многие опрашиваемые не знают что такое канабис.Поэтому перед опросом следует каждого опрашиваемого обеспечить канабисом в количестве, необходимом для принятия решения о его дегализации.
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13.10.2020 17:12 Відповісти
Наркоманам свойствено увеличивать колличество наркоманов! За дозняк они на следующих выборах за черта лысого проголосуют. Я за легализацию кагнабиса но только на условиях что люди употребляющие его не могут занимать государственные должности, не могут преподавать и лечить, не могут избирать и быть избраными!
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13.10.2020 17:16 Відповісти
легализации.
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13.10.2020 17:18 Відповісти
А на вопрос -володинька и что тебе сказали в М6? Он ответит?
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13.10.2020 17:14 Відповісти
После опроса будут давать по 100 грн,а пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения получат по 130 грн и баночку зелёного горошка.
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13.10.2020 17:16 Відповісти
вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивалиИсточник: https://censor.net/ru/n3224516

Предлагаю вопрос "Ты не против чтобы Украина стала чемпионом мира по футболу?"
Варианты ответов: 1.Да, я не против.
2.Нет, я не против
Нас же этого никогда раньше не спрашивали
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13.10.2020 17:16 Відповісти
Соціолог Паніотто про "опитування Зеленського": Може мати негативний вплив на явку виборців, хіба що питання будуть дуже обурливими - Цензор.НЕТ 8144
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13.10.2020 17:20 Відповісти
Взагалі-то він не має права пороти ці "відсебеньки". По-перше, Україна - парламентсько президентська республіка, а не навпаки. А по-друге, такі ініціативи потрібно подавати на розгляд парламенту у вигляді тексту і сильно заздалегідь. Що це ще за сюрпризи? ))
Це його "міроприємство" повинно мати якусь офіційну назву в Конституції і ні в якому разі не змішуватися з виборами. Що це за художня самодіяльність? За таке можна і імпічмент підхопити. Ти гарант Конституції? Так гарантуй її виконання, а ні, то у* н*, клоун.
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13.10.2020 17:26 Відповісти
З чого ти взяв, що парламентсько-президентська. Портнов так у 2012 році Конституцію поміняв, що фактично у нас президентська форма правління. На жаль. І ніхто з тих пір нічого не хоче міняти (Хряк, Клоун і їх дамбаський папєрєднік).
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13.10.2020 20:39 Відповісти
"Внезапность идеи Зеленского говорит о какой-то жульнической политтехнологии", - журналист
13.10.2020, 16:15 • 366 • https://uainfo.org/blognews/1602588546--vnezapnost-idei-zelenskogo-govorit-o-kakoy-to-zhulnicheskoy.html#mc-container 1

Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно
Об этом на своей странице https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3736356456389106 написал журналист Роман Шрайк, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Тут сразу куча бреда:
• Референдум так не объявляется, да и закон про референдум еще не принят. То есть, это не референдум.
• Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул. То есть, внутри избирательного участка опрос проводить нельзя.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602573568-fursa-za-12-dney-do-vyborov-zelenskiy-reshil-ustroit-referendum.html Фурса: За 12 дней до выборов Зеленский решил устроить референдум 25 октября. Продолжаем играть в Венесуэлу?
• До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.
• За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
Итого. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно. Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии", - считает Шрайк.
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13.10.2020 17:32 Відповісти
Береза: Что-то подсказывает мне, что президент хочет спросить те вопросы, которые написали в Кремле и передали через Ермака
13.10.2020, 15:28 • 648 • https://uainfo.org/blognews/1602587046-bereza-chto-to-podskazyvaet-mne-chto-prezident-hochet-sprosit.html#mc-container 0

«Он решил теперь спросить народ. Может он хочет спросить народ о том, поддерживают ли они его переезд на госдачу?
А может он хочет спросить народ, как они относятся к тому, что Зеленский привёл в ВР моносброд из насильника Иванисова, продающего правки и желающего свой "кусок пирога" Юрченко, врущего Арахамию и другую #прислугу?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza?eid=ARBNPEpibbFSepBfZ76_t3ID3nssX_4S-vlGSkaxkiXkMyS9k0Q240Jxsru0PciGkwzJUfDq-YvJJxKc пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
«Или он хочет узнать о том, как народ относится, что он расставляет на государственные должности своих друзей, сотрудников, партнёров по бизнесу и тех, кого ему дают олигархи? Нет, нет и еще раз нет. Он у народа даже не хочет спросить понравился ли ему фильм "Земляне". Но что-то подсказывает мне, что он хочет спросить те вопросы, которые написали в Кремле и передали через Ермака. Пусть спрашивает. И заодно узнает у беглого, но легитимного любителя страусов, как быстрее всего добраться до Ростова. Потому что может скоро понадобиться». -завершает Береза.
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13.10.2020 17:32 Відповісти
а кто заставляет участвовать?посылать всех,кто пристает,и будешь прав.а еще можно обвинить их в попытке воздействовать на волеизъявление,тех кто пристает
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13.10.2020 17:35 Відповісти
О том же подумал, опрос не может быть ОБЯЗАтельным. Т.е. можно тихо послать
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13.10.2020 17:39 Відповісти
Да там уже первый вопрос никак не для "петриотов", он для лектората Зе))))
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14.10.2020 16:53 Відповісти
«Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?» Тимошенко предложила Зеленскому вопросы для его «референдума» Октябрь 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb.html#respond Комментарии: 0

Вместо референдумов по всем важным вопросам государственной жизни власть предлагает пиар-акции, не будут иметь никаких правовых последствий…
25-го октября в Украине состоится настоящий референдум. Референдум, на котором люди выразят свое отношение к политике нынешней власти. И этим референдумом станут местные выборы.
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в Facebook, передала около часа назад пресс-служба партии.
«Новость о намерении президента провести в день голосования еще и некий «опроса» застала меня на Черкасщине, среди людей.
Здесь его оторванность от реальных проблем особенно заметна.
В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенным бредом и объявляет некий «потешный» опрос людей на участках в день выборов!!!
«Опросы», который не предусмотрен ни одним законом, который не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей», - возмутилась Юлия Тимошенко.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html Зеленский хочет провести под местные выборы подлый «референдум» о мире с Россией?
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0.html Цель опроса Зеленского: взвалить на народ вину за то, что натворит власть - политтехнолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html «Инициатива Зеленского про опрос - это со всех точек зрения еще одна афера»
В то же время, заметила она, «приходит в голову несколько вопросов: когда завершится эта бесконечная дешевая пиарщина и начнется реальное управление страной и до каких пор будет так унижаться статус Президента Украины?!».
Председатель «Батькивщины» считает, что если президенту хочется «услышать каждого», то надо утвердить закон о референдуме - который, несмотря на обещания, власть не смогла принять уже 17 месяцев - и вынести на всенародное голосование 5 вопросов, которые действительно волнуют людей:
1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?
«Опрос, так опрос» - отметила Юлия Тимошенко.
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13.10.2020 17:42 Відповісти
Телятко в сра..., а порохоботы уже с довбней бегают. Самих вопросов никто не знает, но все решили что это плохо.
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13.10.2020 17:51 Відповісти
А что, кремлёвские вопросы могут быть хорошими?
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13.10.2020 19:11 Відповісти
Иди в трещину со своими вопросами.
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13.10.2020 22:23 Відповісти
Первый вопрос от преЗе: Куда Вы меня хотите послать,на выбор два варианта.1.В пи..у,2.Нах.й. Выбор за нами,сделаем верный.
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13.10.2020 18:06 Відповісти
Стоит ли держать в секрете свои 5 вопросов,когда ответ на них один и он очевиден?🐸👉💩
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13.10.2020 18:42 Відповісти
Соціолог Паніотто про "опитування Зеленського": Може мати негативний вплив на явку виборців, хіба що питання будуть дуже обурливими - Цензор.НЕТ 2645
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13.10.2020 18:21 Відповісти
На будущих выборах главный спрос с термоса, ссыкуна коксовика и гидранта за все те предательские действия по разрушению украинского государства, который он проводит под руководством вернувшихся из мокшанских ибеней обрыгонов дегенератов, гнилых, провонявшихся ФСБшных консервов. Которых финансирует кремлевский параноик людоед. Сотни и сотни вопросов. Начиная с украденных 2600 вагонов зерна из гос. резерва, вывоз за рубеж 900 т. защитных масок во время разгара коронавируса, слив опереции военной котразведки по захвату лугандонских бандитов, которые сбивали самолеты ВСУ.
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13.10.2020 20:06 Відповісти
Продовжу список. Розукомплектація радарів шляхом демонтажу клістронів у трьох зенітних бригадах ППО України. Скорочення армії. Недофінансування оборонного замовлення і скорочення бюджету ЗСУ на наступний рік.
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13.10.2020 20:46 Відповісти
Пишут про необходимость написать на листе опросов от бубочки какие-то ругательства.
Это пишут или люди неумные или провокаторы. Если вы пришли на "референдум" в Крыму или на Донбассе и написали там какие-то матюки, то вы все равно приняли участие в какой-то незаконной фуйне. Есть только один вариант правильной реакции на подобную фуйню - не принимать в ней участия.
На выборы надо приходить.
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13.10.2020 22:30 Відповісти
 
 