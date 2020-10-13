Соціолог Паніотто про "опитування Зеленського": Може мати негативний вплив на явку виборців, хіба що питання будуть дуже обурливими

Проведення опитування громадян в один день з місцевими виборами може погіршити явку.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що у бажання президента Володимира Зеленського провести опитування громадян може бути багато причин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Від реалізації своїх обіцянок до підвищення популярності або бажання провести якийсь закон і спиратися при цьому на волевиявлення народу. Принаймні всі референдуми в Україні досі проводили, щоб протягнути щось, оминаючи парламент, і легітимізувати ту чи іншу думку. Не відкидаю того, що Зеленський щиро хоче дізнатися думку народу", – зазначив Паніотто.



На його думку, водночас проведення опитування може погіршити явку на місцевих виборах.

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"Сам факт, що потрібно не просто йти голосувати, а ще й брати участь в опитуванні, що це точно займе більше часу, радше, може мати негативний вплив на явку. Тому я не думаю, що опитування в день виборів можна використовувати як стимул для виборців. Звичайно, багато що залежить від самих запитань. Хіба що вони будуть настільки обурливими, що противники Зеленського захочуть неодмінно прийти і проголосувати або висловити свою думку. Але в принципі як вплив на явку це дуже поганий спосіб", – сказав соціолог.



Він вважає, що опитування не може суттєво вплинути на рейтинг глави держави.



"Чи може опитування поліпшити особистий рейтинг Зеленського? Напевно, як реалізація передвиборчої обіцянки це може мати якийсь сенс. Однак треба враховувати, що електоральний рейтинг Зеленського тільки підвищувався, хоча рівень довіри при цьому сильно падав. Поясню, що слід відрізняти рівень довіри як абсолютної оцінки від співвідносних оцінки або електорального рейтингу. Електоральний рейтинг – це коли потенційні виборці обирають з кількох людей. Скажімо, у травні ми бачили, що довіра до президента впала на 30 відсоткових пунктів, водночас електоральний рейтинг Зеленського виріс із 30 пунктів (які у нього були в першому турі виборів) до 37. і тільки останнім часом він практично зрівнявся з рейтингом, який був на виборах, він становить приблизно 31%", – розповів Паніотто.

Соціолог вважає, що пропрезидентська партія "Слуга народу" не зможе на місцевих виборах продемонструвати такий самий результат, як на парламентських.



"По-перше тому, що на відміну від самого Зеленського, у партії впав не тільки рівень довіри, а й електоральний рейтинг. По-друге, на місцевих виборах певну роль відіграють місцеві політики. Люди загалом толерантно ставляться навіть до підозрюваних у крадіжці і корупції місцевих діячів. В в багатьох містах, районах (наприклад, в Одесі, Харкові та інших) вибори виходять безальтернативними, тому що виборець буде підтримувати місцевих еліт", – пояснив Паніотто.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.