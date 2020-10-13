Соціолог Паніотто про "опитування Зеленського": Може мати негативний вплив на явку виборців, хіба що питання будуть дуже обурливими
Проведення опитування громадян в один день з місцевими виборами може погіршити явку.
Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що у бажання президента Володимира Зеленського провести опитування громадян може бути багато причин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Від реалізації своїх обіцянок до підвищення популярності або бажання провести якийсь закон і спиратися при цьому на волевиявлення народу. Принаймні всі референдуми в Україні досі проводили, щоб протягнути щось, оминаючи парламент, і легітимізувати ту чи іншу думку. Не відкидаю того, що Зеленський щиро хоче дізнатися думку народу", – зазначив Паніотто.
На його думку, водночас проведення опитування може погіршити явку на місцевих виборах.
"Сам факт, що потрібно не просто йти голосувати, а ще й брати участь в опитуванні, що це точно займе більше часу, радше, може мати негативний вплив на явку. Тому я не думаю, що опитування в день виборів можна використовувати як стимул для виборців. Звичайно, багато що залежить від самих запитань. Хіба що вони будуть настільки обурливими, що противники Зеленського захочуть неодмінно прийти і проголосувати або висловити свою думку. Але в принципі як вплив на явку це дуже поганий спосіб", – сказав соціолог.
Він вважає, що опитування не може суттєво вплинути на рейтинг глави держави.
"Чи може опитування поліпшити особистий рейтинг Зеленського? Напевно, як реалізація передвиборчої обіцянки це може мати якийсь сенс. Однак треба враховувати, що електоральний рейтинг Зеленського тільки підвищувався, хоча рівень довіри при цьому сильно падав. Поясню, що слід відрізняти рівень довіри як абсолютної оцінки від співвідносних оцінки або електорального рейтингу. Електоральний рейтинг – це коли потенційні виборці обирають з кількох людей. Скажімо, у травні ми бачили, що довіра до президента впала на 30 відсоткових пунктів, водночас електоральний рейтинг Зеленського виріс із 30 пунктів (які у нього були в першому турі виборів) до 37. і тільки останнім часом він практично зрівнявся з рейтингом, який був на виборах, він становить приблизно 31%", – розповів Паніотто.
Соціолог вважає, що пропрезидентська партія "Слуга народу" не зможе на місцевих виборах продемонструвати такий самий результат, як на парламентських.
"По-перше тому, що на відміну від самого Зеленського, у партії впав не тільки рівень довіри, а й електоральний рейтинг. По-друге, на місцевих виборах певну роль відіграють місцеві політики. Люди загалом толерантно ставляться навіть до підозрюваних у крадіжці і корупції місцевих діячів. В в багатьох містах, районах (наприклад, в Одесі, Харкові та інших) вибори виходять безальтернативними, тому що виборець буде підтримувати місцевих еліт", – пояснив Паніотто.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
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Borys Filatov.
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»,
А дома на отдельном листочке написать что думает про ЗЕбила и бросить этот листочек в урну вместе с правильно заполненными бюллетенями!
Те кто считают бубочку тварью даже близко не подойдут к подобному опросу. Те кто выбирал его в 2019 напишут то что он хочет.
Предлагаю вопрос "Ты не против чтобы Украина стала чемпионом мира по футболу?"
Варианты ответов: 1.Да, я не против.
2.Нет, я не против
Нас же этого никогда раньше не спрашивали
Це його "міроприємство" повинно мати якусь офіційну назву в Конституції і ні в якому разі не змішуватися з виборами. Що це за художня самодіяльність? За таке можна і імпічмент підхопити. Ти гарант Конституції? Так гарантуй її виконання, а ні, то у* н*, клоун.
13.10.2020, 16:15 • 366 • https://uainfo.org/blognews/1602588546--vnezapnost-idei-zelenskogo-govorit-o-kakoy-to-zhulnicheskoy.html#mc-container 1
Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно
Об этом на своей странице https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3736356456389106 написал журналист Роман Шрайк, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Тут сразу куча бреда:
• Референдум так не объявляется, да и закон про референдум еще не принят. То есть, это не референдум.
• Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул. То есть, внутри избирательного участка опрос проводить нельзя.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602573568-fursa-za-12-dney-do-vyborov-zelenskiy-reshil-ustroit-referendum.html Фурса: За 12 дней до выборов Зеленский решил устроить референдум 25 октября. Продолжаем играть в Венесуэлу?
• До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.
• За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
Итого. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков все остальное незаконно. Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии", - считает Шрайк.
13.10.2020, 15:28 • 648 • https://uainfo.org/blognews/1602587046-bereza-chto-to-podskazyvaet-mne-chto-prezident-hochet-sprosit.html#mc-container 0
«Он решил теперь спросить народ. Может он хочет спросить народ о том, поддерживают ли они его переезд на госдачу?
А может он хочет спросить народ, как они относятся к тому, что Зеленский привёл в ВР моносброд из насильника Иванисова, продающего правки и желающего свой "кусок пирога" Юрченко, врущего Арахамию и другую #прислугу?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza?eid=ARBNPEpibbFSepBfZ76_t3ID3nssX_4S-vlGSkaxkiXkMyS9k0Q240Jxsru0PciGkwzJUfDq-YvJJxKc пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1602580264-provedennya-opituvan-v-den-golosuvannya-superechit-viborchomu.html Проведення опитувань в день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ
«Или он хочет узнать о том, как народ относится, что он расставляет на государственные должности своих друзей, сотрудников, партнёров по бизнесу и тех, кого ему дают олигархи? Нет, нет и еще раз нет. Он у народа даже не хочет спросить понравился ли ему фильм "Земляне". Но что-то подсказывает мне, что он хочет спросить те вопросы, которые написали в Кремле и передали через Ермака. Пусть спрашивает. И заодно узнает у беглого, но легитимного любителя страусов, как быстрее всего добраться до Ростова. Потому что может скоро понадобиться». -завершает Береза.
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Вместо референдумов по всем важным вопросам государственной жизни власть предлагает пиар-акции, не будут иметь никаких правовых последствий…
25-го октября в Украине состоится настоящий референдум. Референдум, на котором люди выразят свое отношение к политике нынешней власти. И этим референдумом станут местные выборы.
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в Facebook, передала около часа назад пресс-служба партии.
«Новость о намерении президента провести в день голосования еще и некий «опроса» застала меня на Черкасщине, среди людей.
Здесь его оторванность от реальных проблем особенно заметна.
В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенным бредом и объявляет некий «потешный» опрос людей на участках в день выборов!!!
«Опросы», который не предусмотрен ни одним законом, который не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей», - возмутилась Юлия Тимошенко.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html Зеленский хочет провести под местные выборы подлый «референдум» о мире с Россией?
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0.html Цель опроса Зеленского: взвалить на народ вину за то, что натворит власть - политтехнолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html «Инициатива Зеленского про опрос - это со всех точек зрения еще одна афера»
В то же время, заметила она, «приходит в голову несколько вопросов: когда завершится эта бесконечная дешевая пиарщина и начнется реальное управление страной и до каких пор будет так унижаться статус Президента Украины?!».
Председатель «Батькивщины» считает, что если президенту хочется «услышать каждого», то надо утвердить закон о референдуме - который, несмотря на обещания, власть не смогла принять уже 17 месяцев - и вынести на всенародное голосование 5 вопросов, которые действительно волнуют людей:
1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?
«Опрос, так опрос» - отметила Юлия Тимошенко.
Это пишут или люди неумные или провокаторы. Если вы пришли на "референдум" в Крыму или на Донбассе и написали там какие-то матюки, то вы все равно приняли участие в какой-то незаконной фуйне. Есть только один вариант правильной реакции на подобную фуйню - не принимать в ней участия.
На выборы надо приходить.