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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін запроваджує нові карантинні правила: обмеження масових заходів і спортивних змагань

Кабмін запроваджує нові карантинні правила: обмеження масових заходів і спортивних змагань

Кабінет Міністрів на засіданні 13 жовтня запропонував нові карантинні обмеження. Основне обмеження стосується масових зібрань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Міняємо правила дозволеної кількості людей у масових зборах.

У зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи загалом не більше 50 осіб за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра і маскового режиму, в "жовтій" - не більше 30 осіб, у "помаранчевій" - не більше 20. Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів, крім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням з МОЗ", - повідомив Шмигаль.

За його словами, також рекомендується закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Відповідне рішення погодила Державна комісія ТЕБ та НС.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, а також вищої освіти буде рекомендовано перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційне навчання.

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Автор: 

Кабмін (14057) карантин (18172) Денис Шмигаль (4538) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Отменить выборы местные срочно.Иначе будет 12 000 в сутки,на РАБссии рекорд побит уже...свыше 12 000 вирусных
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13.10.2020 17:26 Відповісти
Не думаю, що на виборчих дільницях буде більше скупчення народу, ніж в транспорті в годину пік...
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13.10.2020 17:34 Відповісти
поздно всрлсь.
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13.10.2020 17:27 Відповісти
Кабмін іде НАФ.
Де контроль за масочним режимом у місцях РЕАЛЬНОГО скупчення людей?
Де гроші з корвід фонду, на які можна було забепечити безкоштовними масками населення набагато більшої країни, ніж Україна на протязі мінімум ОДНОГО РОКУ?

Тому на запитання що вони хочуть і що вони роблять, є тільки одна відповідь - грошей і п.издять.
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13.10.2020 17:30 Відповісти
Собівартість маски точно менше ніж 3 гривні, множимо на 365 (одна на день! Карле), множимо на 30 мільйонів... Це на багато менше, ніж вкрали з корвід фонду.
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13.10.2020 17:36 Відповісти
Самое массовое мероприятие это школа. Пока не перейдут на удаленку ****** будет продолжаться.
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13.10.2020 17:32 Відповісти
 
 