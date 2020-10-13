Кабмін запроваджує нові карантинні правила: обмеження масових заходів і спортивних змагань

Кабінет Міністрів на засіданні 13 жовтня запропонував нові карантинні обмеження. Основне обмеження стосується масових зібрань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Міняємо правила дозволеної кількості людей у масових зборах.

У зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи загалом не більше 50 осіб за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра і маскового режиму, в "жовтій" - не більше 30 осіб, у "помаранчевій" - не більше 20. Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів, крім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням з МОЗ", - повідомив Шмигаль.

За його словами, також рекомендується закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Відповідне рішення погодила Державна комісія ТЕБ та НС.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, а також вищої освіти буде рекомендовано перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційне навчання.

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