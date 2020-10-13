Кабмін посилить критерій віднесення до "червоної" зони за рівнем захворюваності, - Степанов

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року і встановив нові критерії віднесення регіону до "червоної" зони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми пропонуємо чітко встановити, коли регіон переходить в червоний рівень епіднебезпеки - якщо захворюваність протягом 14 днів становить понад 320 на 100 тис. населення. Зараз цей показник динамічний, визначався як перевищення середнього показника по країні в п'ять разів (середній показник захворюваності по Україні станом на 13 жовтня - 174,4 на 100 тис. населення, відповідно 862 для "червоної" зони - ред.)", - пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході засідання уряду.

"Пропонується також внести деякі зміни в індикатори та критерії, якими визначається карантин на території країни. Зокрема вдвічі підвищити цільовий показник охоплення тестуванням до 48 на 100 тис. населення за останні сім днів (у чинній постанові - 24 - ред.)", - сказав Степанов, додавши, що до кінця місяця в Україні мають намір вийти на 50 тис. ПЛР-тестів на добу, а до кінця року збільшити цю кількість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запроваджує нові карантинні правила: обмеження масових заходів і спортивних змагань

Крім цього, за словами глави МОЗ, вносяться зміни за кількістю ліжок, "які враховані при встановленні "помаранчевого" або "червоного" рівнів епіднебезпеки на території області.

"Зокрема, ми не будемо враховувати ліжка, які відведені в дитячих і педіатричних відділеннях", - сказав Степанов.