Всі овочі "борщового набору" за рік впали в ціні, - Держстат
З вересня 2019 по вересень 2020 в Україні подешевшали всі овочі "борщового набору".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба статистики.
Всі овочі "борщового набору" з вересня 2019 року по вересень 2020 року подешевшали: картопля - на 37,9%, до 9,08 грн за кг, ріпчаста цибуля - на 35,9% (до 5,73 грн за кг), буряк - на 21,5% (до 5,71 грн за кг), капуста - на 24,3% (до 6,01 грн за кг), морква - на 3,6% (до 7,92 грн за кг).
Яблука за вказаний період подорожчали на 31,5% і у вересні 2020 року в середньому по Україні коштували 22,31 грн за кг.
Цукор за рік подешевшав на 1,8% й у вересні 2020 року коштував у середньому по країні 14,94 грн за кг, олія подорожчала на 0,4%, до 35,10 грн за 1 л.
Топ коментарі
+13 Igor L
показати весь коментар13.10.2020 17:44
+11 133133
показати весь коментар13.10.2020 17:43
+11 Гыг с Вами
показати весь коментар13.10.2020 17:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты там выше писал, что когда цены падают - это плохо - производители недополучают.
А то, что на другие продукты цены выросли - это в таком случае - хорошо, или все же - тоже плохо?
Или просто - все всегда плохо?
При Зеленском мы все умрем от голода
спасибо Зелебобику за это"
Подешевела польская картошка и турецкий буряк. Ну хорошо, кушайте - не обляпайтесь .
Тогда Зеленский вообще гений
(бакс правда слегка подуронили в начале, от чего все экспортёры оказались в жопе и бюджет несколько лярдов недополучил, но кому это интересно?).
Як в тому анекдоті. У бабки подорожчало жарене насіння. Питають - чому? Бабка - та долар виріс!
Так что незачет!!!
Еще ж и помидоры нужны.
Тенденция.
Вообще то цены сильно выросли за этот год.
Хто торгував на базарі знає, що ціну визначає попит і купівельна спроможність. А любителі совка мабуть читали у Маркса Капітал (був і є абеткою з економіки у капіталістів) так там е формула Г- Т - Ґ . Суть її такова, чим швидше оборот, тим більша Ґ. Якщо купують мало, оборот падає і падає Ґ. От ніколи нормальний продавець не буде виставляти ціни, що вище середньої купівельної спроможності.
Т. є. ціни визначають купівельну спроможність більшої половини населення! Якщо не можете купити, то пошукайте більш високооплачувану роботу. На якій працює більшість, тих хто може купити.
І про роботу, є багато, що не ******* напрягатись отримати якусь кваліфікацію, і багато, що просто перебиваються шабашками, бо їм так удобнєє! В принципі така картинка не тільки в Україні, а й розвинених країнах які ставлять за приклад по рівню ЗП.
Наприклад з ахметовських заводів у Польщу виїхало багато кваліфікованих спеців і працюють там по тій же спеціальності але за відповідну ЗП! І в тій же Польщі є місцеві, що живуть на рівні наших шабашників.
Це моя думка, були й натяки у ЗМІ, отримав відкат, за розтрати на просування вялічайшего, бородата бабушка.
Щас, ІМХО, дерибанять в турборежимі бо наріт очухується ...десь так.
Карантин вплинув тільки на малий бізнес і не великий вплив на дохід в бюджет. Адже 40% становить сільгосп, ще левова частка від великого бізнесу, на який карантин не вплинув зовсім.