Всі овочі "борщового набору" за рік впали в ціні, - Держстат

З вересня 2019 по вересень 2020 в Україні подешевшали всі овочі "борщового набору".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Всі овочі "борщового набору" з вересня 2019 року по вересень 2020 року подешевшали: картопля - на 37,9%, до 9,08 грн за кг, ріпчаста цибуля - на 35,9% (до 5,73 грн за кг), буряк - на 21,5% (до 5,71 грн за кг), капуста - на 24,3% (до 6,01 грн за кг), морква - на 3,6% (до 7,92 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали на 31,5% і у вересні 2020 року в середньому по Україні коштували 22,31 грн за кг.

Цукор за рік подешевшав на 1,8% й у вересні 2020 року коштував у середньому по країні 14,94 грн за кг, олія подорожчала на 0,4%, до 35,10 грн за 1 л.

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