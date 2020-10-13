Від 15 жовтня до 15 листопада виші і ПТУ перейдуть на дистанційне навчання, студентам з окупованих територій виїжджати з гуртожитків не потрібно
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, закладам професійної (професійно-технічної) освіти, а також вищої освіти перейдуть з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційне навчання, з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків.
Зазначається, що при цьому, ця рекомендація не застосовується до претендентів освіти з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та окупованого Криму.
Також, відповідна рекомендація не стосується сиріт, учнів/студентів із регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачів освіти, які суміщають навчання з роботою.
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