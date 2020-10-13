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Новини Коронавірус і карантин
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Від 15 жовтня до 15 листопада виші і ПТУ перейдуть на дистанційне навчання, студентам з окупованих територій виїжджати з гуртожитків не потрібно

Від 15 жовтня до 15 листопада виші і ПТУ перейдуть на дистанційне навчання, студентам з окупованих територій виїжджати з гуртожитків не потрібно

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, закладам професійної (професійно-технічної) освіти, а також вищої освіти перейдуть з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційне навчання, з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків.

Зазначається, що при цьому, ця рекомендація не застосовується до претендентів освіти з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та окупованого Криму.

Також, відповідна рекомендація не стосується сиріт, учнів/студентів із регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачів освіти, які суміщають навчання з роботою.

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Автор: 

виш (544) Кабмін (14057) карантин (18172) освіта (1297) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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На кінець то
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13.10.2020 17:58 Відповісти
Краще було б - нарешті.
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13.10.2020 21:38 Відповісти
Опять даунбасятам привилегии. То есть,надо публично подтереться украинским флагом,чтобы организовали бесплатное обучение в Университете им. Т.Г. Шевченко.
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13.10.2020 17:59 Відповісти
Дистанційне навчання -- мрія блаЗЄнського (ідіота). Адже не треба опалювати навчальні корпуси + не виплачувати доплати викладачам за певні години.
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13.10.2020 19:21 Відповісти
 
 