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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС

Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 13 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість порушень домовленостей припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог здійснив три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета та два в населеному пункті Хутір Вільний, а також дві черги зі стрілецької зброї. В районі Пісків противник 10 разів застосував автоматичний станковий гранатомет, а в районі Оріхового – 15 разів.

Окрім того, було зафіксовано перетин лінії розмежування двома ворожими БПЛА в районі населених пунктів Водяне та Піщевик. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були подавлені, що унеможливило їх подальше використання.

"Провокації противника не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", говориться в повідомленні.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.

Постріли не становили загрозу життю та здоров’ю українським військовослужбовцям, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Читайте також: Ворог за добу сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5719 транспортних засобів та 4651 особу. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 974 особи, у зворотному напрямку – 628 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнули 76 осіб, у зворотному напрямку – 144 особи. КПВВ "Мар’їнка" не функціонувало.

Автор: 

безпілотник (4073) обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Геть )(уйлоЗельского!!!
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13.10.2020 18:12
+6
А где фиксируются наши беспилотники? В гараже у ермака?
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13.10.2020 18:07
+6
Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8056
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13.10.2020 18:10
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А где фиксируются наши беспилотники? В гараже у ермака?
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13.10.2020 18:07 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!))
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13.10.2020 18:39 Відповісти
Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9824
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13.10.2020 20:13 Відповісти
Украинцы хромые на всю голову! -- Коломойского свергайте, с Гудком впридачу... ...вам, даже беларусы, спасибо скажут...
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13.10.2020 18:09 Відповісти
А штаб у нас все хорошо А главнокомандующий у нас всеохватывающее перемирие 75 дней и все врут во благо чего ублажит миротворца Зе который посмотрел в глаза пу и как мышь у удава застыл в его подчинении Тьфу
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13.10.2020 18:09 Відповісти
Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8056
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13.10.2020 18:10 Відповісти
Геть )(уйлоЗельского!!!
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13.10.2020 18:12 Відповісти
Даже как-то хрен его знает ...

На внеочередном https://youtu.be/xl8P1dhtutI заседании Кабинета министров 13 октября был принят акт, благодаря которому Украина сможет подписать новое военное соглашение с Турцией.
"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Официальное подписание военного соглашения между правительствами двух стран запланировано во время визита Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября.
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13.10.2020 19:15 Відповісти
Освобожденный от оккупации поселок Гадрут 13 окт. 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=Z5wO6jgMFgc
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13.10.2020 18:12 Відповісти
это окрестные горы. в самом Гадруте - замес, говорят что даже в Степанакерте слышно.
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13.10.2020 18:19 Відповісти
Нет , это и есть Гадрут. Гадрут это поселек, а не город . Но важный узел, который ведет к Шуше и Ханкенди.
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13.10.2020 18:29 Відповісти
посмотри на карте где это снималось.
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13.10.2020 18:32 Відповісти
И ГДЕ ЖЕ? ТЫ МНЕ БУДЕШЬ ОБЪСНЯТЬ ГДЕ НАХОДИТСЯ ГАДРУТ ?
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13.10.2020 19:34 Відповісти
я тебе объясняю, что клип снимался в окрестностях.

https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/
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13.10.2020 20:58 Відповісти
и да, Гадрут скоро возьмут. И Степанакерт тоже. только не так быстро, как хочется.
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13.10.2020 21:00 Відповісти
Так вот он какой ЗЕмир!
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13.10.2020 18:25 Відповісти
На всьому неосяжному просторі
Лугандонії розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.
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13.10.2020 18:28 Відповісти
Прямо сейчас тв Юнион показывает х/ф про Муслима Магомаева, азербайджанца, про то как на него наезжали московские менты, запретили ему выступать с концертами и как он спасался в Азербайджане ...
"Это ж-ж-ж-ж, неспроста" ...?
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13.10.2020 19:04 Відповісти
Это еденичные случаи не шатайте будку. Гидрат это во внимание не берет.
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13.10.2020 18:44 Відповісти
Що Ви брешете?????? у янелоха мир і дружба.
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13.10.2020 18:48 Відповісти
Мда... В цю тему Татьяна Лайф ніколи не зайде... Як і Харіб да...
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13.10.2020 19:06 Відповісти
А Зесцымандующий цюцюркой по роялю про мир:
- Солнечный круг, небо вокруг....
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13.10.2020 19:22 Відповісти
Замість "Режиму тиші" - "Режим ЗЕ-глухоти"!
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13.10.2020 19:33 Відповісти
Зеперемирие до выборов не дотянет.
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13.10.2020 19:44 Відповісти
За словами Соплі перемога в тому, що ми на обстріли не відповідаємо! Як просто, найвеличніший лідер ********** показав, що всі полководці, переможці, герої війн - тупі бездарі. Просто потрібно не стріляти! Прямо як в компютерній іграшці, зберігся, придбав безсмертя і пішов розносити ворогів...Те під чим він - напевно прорив у медицині?!
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13.10.2020 19:52 Відповісти
вся "зеленая муйня" с миром и прекращением огня,как и отводом войск нарисована в Кремле и имеет цель больше не обращать внимание мирового сообщества на причастность рашиста и к обстрелам и поддержанию войны на территории Украины
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13.10.2020 19:58 Відповісти
Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1576
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13.10.2020 20:53 Відповісти
-- все активно соблюдали перемирие!
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13.10.2020 20:58 Відповісти
а в ответ тишина, в цирке все спокойно.
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14.10.2020 10:50 Відповісти
Что это за дезинформация ?! зЭ-клоун утверждает что у нас устойчивое прекращение огня, тишина и полное отсутсвие обстрелов «той стороной». Вы что зильонскаму не верите??? президенту Украины?! ...
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14.10.2020 14:49 Відповісти
 
 