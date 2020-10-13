Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 13 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість порушень домовленостей припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог здійснив три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета та два в населеному пункті Хутір Вільний, а також дві черги зі стрілецької зброї. В районі Пісків противник 10 разів застосував автоматичний станковий гранатомет, а в районі Оріхового – 15 разів.



Окрім того, було зафіксовано перетин лінії розмежування двома ворожими БПЛА в районі населених пунктів Водяне та Піщевик. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були подавлені, що унеможливило їх подальше використання.



"Провокації противника не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", говориться в повідомленні.



ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Упродовж минулої доби, 12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.



Постріли не становили загрозу життю та здоров’ю українським військовослужбовцям, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

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За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5719 транспортних засобів та 4651 особу. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 974 особи, у зворотному напрямку – 628 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнули 76 осіб, у зворотному напрямку – 144 особи. КПВВ "Мар’їнка" не функціонувало.