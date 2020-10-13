Найманці РФ вели обстріл в районі Зайцевого, Оріхового, Пісків і Хутору Вільний, двічі фіксувалися ворожі безпілотники, - пресцентр ОС
Від початку поточної доби, 13 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість порушень домовленостей припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог здійснив три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета та два в населеному пункті Хутір Вільний, а також дві черги зі стрілецької зброї. В районі Пісків противник 10 разів застосував автоматичний станковий гранатомет, а в районі Оріхового – 15 разів.
Окрім того, було зафіксовано перетин лінії розмежування двома ворожими БПЛА в районі населених пунктів Водяне та Піщевик. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були подавлені, що унеможливило їх подальше використання.
"Провокації противника не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", говориться в повідомленні.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
Упродовж минулої доби, 12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.
Постріли не становили загрозу життю та здоров’ю українським військовослужбовцям, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5719 транспортних засобів та 4651 особу. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 974 особи, у зворотному напрямку – 628 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнули 76 осіб, у зворотному напрямку – 144 особи. КПВВ "Мар’їнка" не функціонувало.
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На внеочередном https://youtu.be/xl8P1dhtutI заседании Кабинета министров 13 октября был принят акт, благодаря которому Украина сможет подписать новое военное соглашение с Турцией.
"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
Официальное подписание военного соглашения между правительствами двух стран запланировано во время визита Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября.
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/
Лугандонії розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.
На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.
"Это ж-ж-ж-ж, неспроста" ...?
- Солнечный круг, небо вокруг....