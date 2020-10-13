УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5217 відвідувачів онлайн
Новини
4 780 56

Під час візиту Зеленського в Анкару між Україною і Туреччиною буде підписано нову військову угоду, - Таран

Під час візиту Зеленського в Анкару між Україною і Туреччиною буде підписано нову військову угоду, - Таран

Україна і Туреччина планують підписати нову військову угоду. Очікується, що документ буде підписано вже цього тижня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини з 15 по 17 жовтня заплановано підписання рамкової військового угоди між урядами обох країн.

"Прийняття проекту акта створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямком", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, в лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178. Зазначимо, Київ і Анкара у сфері військово-технічного співробітництва реалізують понад 50 спільних проектів.

Читайте також: Турецька Guris зупинить інвестиції в Україну і готується до арбітражів

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) Туреччина (3488) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
После Карабаха будет Крым.Эрдоган сдержит слово....
показати весь коментар
13.10.2020 18:36
+5
Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран - Цензор.НЕТ 7372
показати весь коментар
13.10.2020 18:37
+5
МИ6 сказало Ермака больше с собой не возить - стучит в хремль как дятел 😀😀😀
показати весь коментар
13.10.2020 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть Эрдоган его покусает.
показати весь коментар
13.10.2020 18:32 Відповісти
Гадаєш Ердоган заразний ???))
показати весь коментар
13.10.2020 18:53 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь)).
В нас що не президент - то жадібний бізнесмен, то недотепний, млявий та "імпотентний" артист.
А справжнього воїна-стратега конче потрібно. Прямо зараз! Бо з'явився шанс покласти край мокшанській агресії. Дати зрозумілу відсіч *****. Адже перемир'ями його на залякаєш.
показати весь коментар
13.10.2020 19:52 Відповісти
Треба власні яйця мати , а не омлет !!))
показати весь коментар
13.10.2020 18:54 Відповісти
Главное, в Анкаре не отмочить какой-нибудь шутеечки а-ля квартал. Там "клоунов" не очень любят и совсем не уважают
показати весь коментар
13.10.2020 18:32 Відповісти
Сегодня министр обороны Турции по сути поставил ультматум Путлеру..или вы уходите из Карабаха,или будет больно...
показати весь коментар
13.10.2020 18:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453111 Цей Стерненко за нього агітував.
показати весь коментар
13.10.2020 18:37 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл



Тепер навіть самий угандошений ********* мав би побачити,якою тупою нікчемою виглядає зеленський без заготовленого тексту,телесуфлера і мендель.
показати весь коментар
13.10.2020 18:35 Відповісти
Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран - Цензор.НЕТ 7372
показати весь коментар
13.10.2020 18:37 Відповісти
36 відтінків зеленого?
показати весь коментар
14.10.2020 10:06 Відповісти
Даешь апельсины для армии!
показати весь коментар
13.10.2020 18:36 Відповісти
После Карабаха будет Крым.Эрдоган сдержит слово....
показати весь коментар
13.10.2020 18:36 Відповісти
Ви маєте на увазі, що після турецького Карабаху настане черга турецького Криму?
показати весь коментар
13.10.2020 19:30 Відповісти
Вофка Соловьев в истерике,Эрдоганыч нас мочит а мы молчим...
показати весь коментар
13.10.2020 18:39 Відповісти
между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение
...довоюемся, в итоге...
показати весь коментар
13.10.2020 18:41 Відповісти
МИ6 сказало Ермака больше с собой не возить - стучит в хремль как дятел 😀😀😀
показати весь коментар
13.10.2020 18:42 Відповісти
може Ермака чайком напоїти ? з чемериці наприклад ...
показати весь коментар
13.10.2020 18:46 Відповісти
просто ужас! )))
показати весь коментар
13.10.2020 18:45 Відповісти
Это уже не секрет,Украина закупит Байрактары в количестве 50 штук...,остальное вам знать не обязательно...
показати весь коментар
13.10.2020 18:45 Відповісти
після карабахської реклами я вважаю вони дуже подорожчали .
показати весь коментар
13.10.2020 18:49 Відповісти
Чем больше партия товара,тем меньше цена...
показати весь коментар
13.10.2020 18:53 Відповісти
але це вже бренд , а за бренд треба доплачувати !
показати весь коментар
13.10.2020 18:55 Відповісти
для общего рашистского врага, и скидка будет втихаря
показати весь коментар
13.10.2020 20:17 Відповісти
Будівництво Нью-Васюків триває !!!)))
показати весь коментар
13.10.2020 18:51 Відповісти
Поїде корчити рожі та смішити турків. Я шут, я Арлекин, я просто смех...
показати весь коментар
13.10.2020 18:54 Відповісти
цікаво чи привітає турецьких воїнів , це зробив Ердоган ?
показати весь коментар
13.10.2020 19:00 Відповісти
Нужно с Турцией быть крепкими военными союзниками! Еще б нам такого президента, как Эрдоган сильного лидера, и было бы вообще класс. А то бесят эти мямли и предатели и коррупционеры, которые вечно во власть попадают. Еще и систему выстроили так, что баллотироваться может только тот, кто заплатит пару миллионов, и обычно баллотируются только люди олигархов по этой схеме - это нужно убрать! Баллотироваться должен иметь право любой человек! Только нужно выбирать во власть умных людей - философов, как минимум!
показати весь коментар
13.10.2020 18:55 Відповісти
Для цього має бути нація , а не лохторат !!!)))
показати весь коментар
13.10.2020 18:57 Відповісти
Приблизно, як у кацапів. З усіма атрибутами московського царства.
показати весь коментар
13.10.2020 19:32 Відповісти
С таким "крепким лидером" как Эрдоган, членства в ЕС и дружбы с цивилизованными странами не светит.
показати весь коментар
13.10.2020 19:39 Відповісти
Эрдоган сделал сильное государство и Армию! Нам нужен лидер такой же, который не обосрется Путина и будет давать приказы без капли сомнения сбивать его самолеты и уничтожать русскую Армию! А то, что дружбы не светит, то это бред! Если Украина станет сильной страной, то тогда дружба и светит как раз! А пока Украина слаба, то они и не возьмут в ЕС. Хоть мне в ЕС вступать не сильно и хотелось всегда. Мне всегда хотелось, чтобы Украина была независимая страна! Единственное, что нужно от ЕС, то это увеличивать торговлю с ними и рынок этот нужен и нужно добиваться более выгодной ассоциации всего лишь торговой. И быть союзниками с ЕС. А главных союзников я всегда хотел США и Британию и я бы лучше хотел сделать новые союз Украины с США и Британией! А вообще союзы нужно Украине заключать со всеми странами, кроме РФ ибо та сожрать хочет. Союзы нужны для помощи военной и второе не менее главное для торговли ибо только за счет торговли можно наполнить свое государство деньгами. Нужно открыть рынки сбыта и договориться о военной помощи со всеми союзниками. И торговля должна выглядеть так, что Украина будет продавать на экспорт больше, чем будет покупать, чтобы денег было в стране больше, чем тратит. Сейчас у нас союзы такие, что нам больше продают товаров и мы тратим больше, чем у нас есть денег и влезаем в долги огромные. Власти всю независимость в Украине абсолютные селюки или бандиты и они не понимают, что нужно делать, чтобы сделать сильное государство. Они еще и воруют и продаются врагу за бабки...
показати весь коментар
13.10.2020 20:13 Відповісти
лидера рождает народ . станьте народом тогда у вас появиться такой лидер . хотя я бы не хотел иметь лидера исламиста диктатора Эрдогана .
показати весь коментар
13.10.2020 22:48 Відповісти
Обязательно закупить байрактары в количестве до 1000 шт для изгнания нечисити с украинских земель. Запросить поддержку F-16 для недопущения нарушения украинской границы с воздуха.
показати весь коментар
13.10.2020 18:57 Відповісти
А Центр современного искусства посетит? Открыл бы какую- нибуть фотовыставку...
показати весь коментар
13.10.2020 18:59 Відповісти
Договор на совместное производство нового боевого дрона "Акинчи" между Украиной и Турцией подписан почти год назад.Полезная нагрузка полторы тонны,сказал турецкий конструктор Сельчук Байрактар...,сколько дронов сделано на сегодня,неизвестно...
показати весь коментар
13.10.2020 19:00 Відповісти
Зеро!!))
показати весь коментар
13.10.2020 19:08 Відповісти
зеля зимой 2020 подписал с Турцией все что было нужно, лишь бы все исполняли, думаю Султан убедит нашего верховного главнокомандующего, что новое военное соглашение тоже надо подписать / Это не только Байроктары/.
показати весь коментар
13.10.2020 19:01 Відповісти
Да, и поздравить надежного друга Украины Эрдогана с успешной внешней политикой и пожелать здоровья.
показати весь коментар
13.10.2020 19:06 Відповісти
Молодец Зеленский, развивает контакты и военное сотрудничество с дружественными государствами - Великобритания, Турция, Польша. Все верно делает во внешней политике, продолжая курс Порошенка.
показати весь коментар
13.10.2020 19:10 Відповісти
Дрон "Акинчи" испытали еще в сентябре прошлого года...Чуваки ,не партесь,Эрдоган знает что делать с Кремлевскимит Крысами...
показати весь коментар
13.10.2020 19:10 Відповісти
Я так понимаю, важным пунктом сотрудничества будет закупка турецких дронов, успешно отрекламированых против "иванов" в сирии и карабахе!
показати весь коментар
13.10.2020 19:18 Відповісти
В Сирии эти дроны перестали летать после того как иваны подвезли РЭБ. И своих исходных позиций, с которых их изгнали иваны с кулрами, турки не вернули.
показати весь коментар
13.10.2020 19:40 Відповісти
Вес мир знает, что февраль в Идлибе 2020 и боестолкновения в Ливии это тотальный разгром турецкими ВС, и не только байрактарами рашистской техники любых видов в т.ч. и систем ПВО. Поэтому рассказывать что-то о кацапских ребах, не надо.
показати весь коментар
13.10.2020 20:00 Відповісти
Семен, чого соромишся свого трицвіта? Нащо використовувати німецький? Чи ти хвашист?
показати весь коментар
14.10.2020 10:10 Відповісти
Не вірю, що таран здатний на щось путнє.
показати весь коментар
13.10.2020 19:22 Відповісти
Пустая болтовня комментаторов.Никакие дроны не помогут.Свои руки с жопы растут сделать.Опять разворуют деньги.Толку с них нет как и с джавелинов.Никто их использовать не разрешит.
показати весь коментар
13.10.2020 19:43 Відповісти
Турки это кацапы Малой Азии, укушенные имперским величием. Нашли с кем сотрудничать. Дай им возможность, они не только на армянах будут отрываться, но и в Грецию, на Балканы и Крым снова полезут.
показати весь коментар
13.10.2020 21:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201969,ты тупой! запомни: враг моего врага-мой друг!
показати весь коментар
13.10.2020 21:46 Відповісти
Кто кому враг, я не понял.
показати весь коментар
13.10.2020 22:21 Відповісти
Враг Украины - это мордор и все его союзники/в данном случае армения/. Азербайджан и Турция есть наши стратегические партнеры. Обьективно Турция и кацапстан - враги, которые вступят в боестолкновение рано или поздно на любом из нынешних трех театров военных действий.
показати весь коментар
13.10.2020 23:16 Відповісти
Ааа, теперь понятно почему кацапстан продал Эрдогану С-400 и построил газопровод. А в Армению не поставил никаких средств РЭБ и нормальных ПВО.
показати весь коментар
13.10.2020 23:42 Відповісти
это твои друзья недавно гоняли на машинах по Киеву стреляя в воздух и размахивая турецкими флагами ?
показати весь коментар
13.10.2020 22:46 Відповісти
ради того,чтоб победить *********,я готов потерпеть турецкие флаги в Киеве а ты?
показати весь коментар
14.10.2020 04:03 Відповісти
После визита Зе Эрдогана ждет неудача в Карабахском конфликте .
показати весь коментар
13.10.2020 22:44 Відповісти
 
 