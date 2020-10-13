Під час візиту Зеленського в Анкару між Україною і Туреччиною буде підписано нову військову угоду, - Таран
Україна і Туреччина планують підписати нову військову угоду. Очікується, що документ буде підписано вже цього тижня.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини з 15 по 17 жовтня заплановано підписання рамкової військового угоди між урядами обох країн.
"Прийняття проекту акта створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямком", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.
Нагадаємо, в лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178. Зазначимо, Київ і Анкара у сфері військово-технічного співробітництва реалізують понад 50 спільних проектів.
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В нас що не президент - то жадібний бізнесмен, то недотепний, млявий та "імпотентний" артист.
А справжнього воїна-стратега конче потрібно. Прямо зараз! Бо з'явився шанс покласти край мокшанській агресії. Дати зрозумілу відсіч *****. Адже перемир'ями його на залякаєш.
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Тепер навіть самий угандошений ********* мав би побачити,якою тупою нікчемою виглядає зеленський без заготовленого тексту,телесуфлера і мендель.
...довоюемся, в итоге...