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Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело

Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело

Звинувачення Збройних Сил України в корупції на закупівлю ліків не відповідає дійсності, оскільки особа, яка вчиняє держзакупівлі було визначено Міністерством оборони.

Джерело Цензор.НЕТ спростовує ці звинувачення.

На сайті "Обозреватель" вийшов матеріал, в якому стверджується, що командувач ЗСУ Руслан Хомчак намагається прикрити свого друга Ігоря Хоменка, який командує Медичними військами України і його підлеглих, яких на хабарі в 1 млн грн затримали працівники Служби безпеки України. Нібито йдеться про закупівлі медичних масок для українських військових у рамках боротьби з коронавірусом.

У ЗСУ зазначають, що Міністерство оборони досі не розробило механізм здійснення закупівель засобів, необхідних для боротьби з COVID-19, а створений наприкінці минулого року Центр закупівель так і не розпочав роботу. Водночас порядок закупівлі товарів і послуг для боротьби з коронавірусом, затверджений постановою Кабінету Міністрів 20 березня, визначає лише загальну послідовність дій. В інструкцію Міноборони не було внесено жодних змін, які стосувалися б закупівель під час епідемії.

Наказом Міноборони № 105 від 30 березня уповноваженою особою для закупівель було визначено полковника медичної служби В. Фурдика, який не має відповідного досвіду. Департамент держзакупівель Міноборони до цього процесу не був допущений.

У серпні правоохоронні органи зафіксували факт отримання Фурдиком хабаря від ТОВ "Ріверсайд груп" за підписання 5 травня договору на поставку 1,25 млн одноразових масок. 20 серпня йому повідомили про підозру.

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Крім того, джерело нагадує резонансну ситуацію, що сталася у квітні. Тоді Фурдик вів переговори про закупівлю обладнання для боротьби з коронавірусом. Переможцем було визначено компанію Commbast Industry Development Co., Limited в особі громадянина Біленького. Відповідно, 15 квітня командування Медичних Сил підписало 8 договорів на закупівлю обладнання на суму більше 2,3 млн доларів і підготувало проєкти дозволів Міноборони для здійснення передоплати за ним. При цьому, як стверджує джерело, і Фурдику, і командуванню Медичних сил було відомо, що Біленький не уповноважений відповідним чином представляти інтереси китайського постачальника. Біленький є офіцером ГРУ Міноборони.

Дану оборудку вдалося зупинити лише завдяки резонансу в медіа.

У червні було проведено розслідування, яке встановило численні порушення Фурдиком законодавства щодо закупівель медичного обладнання. Однак міністр оборони обмежився тільки винесенням винному догани, залишивши його на посаді. Причини порушень і умови закупівель також не були усунені.

"Такий підхід до справи вищої посадової особи оборонного відомства в період неоголошеної війни з РФ і пандемії коронавірусної хвороби, очевидно, викликає багато запитань", - підсумувало наше джерело.

У командуванні ЗСУ надали документ про розслідування від 22 вересня з приводу медичних закупівель.

Автор: 

держзакупівлі (383) корупція (4671) медицина (2114) Міноборони (7289) ЗСУ (7483) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Значит Фурдык министру обороны часть прифурдыченного отфурдычивает.
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13.10.2020 19:14
+10
При зеленій чумі в десятки раз більше корупції ніж за часів Порошенко.
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13.10.2020 19:18
+9
Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 5269
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13.10.2020 19:35
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Значит повязаны.
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13.10.2020 19:06 Відповісти
73%🤢🤡🐲 🐏🐑🐐 алееее, так кто БАРЫГА НА КРОВИ ? - зелегниды
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13.10.2020 21:40 Відповісти
Пора бы уже не удивляться. В стране правят наглые бандиты, поэтому они все при деле. Избрали бандитов, теперь терпите еще 4 года, если доживете до следующих выборов, будете дальше избирать, но опять же бандитов. Все идет по кругу, выйти из порочного круга не хватает мозга у людей.
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14.10.2020 11:04 Відповісти
Вы думаете сумеем выжить за эти 4 года?
Вчера Зеленский фактически подарил новосотворенной польской компании разрешение на разработку и продажу нефти и газа в Украине, контроль над Одесским портом и разрешение на покупку государственных предприятий. При этом отдельным пунктом везде записано, что условия контрактов и покупок будут являться конфиденциальными сведениями и не подлежат оглашению.

Собственно дело идет о сотнях миллиардов долларов!!!...
Думайте люди. Думайте...
А я уже вижу, что в 2019-м мы поменяли шило на мыло, как собственно и в 2014-м.
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14.10.2020 14:44 Відповісти
О ЗекоМанда...
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13.10.2020 19:14 Відповісти
Значит Фурдык министру обороны часть прифурдыченного отфурдычивает.
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13.10.2020 19:14 Відповісти
...фурами
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13.10.2020 19:56 Відповісти
Само собой
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13.10.2020 21:41 Відповісти
При зеленій чумі в десятки раз більше корупції ніж за часів Порошенко.
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13.10.2020 19:18 Відповісти
Та бери вище, параХобот! "При парАшенці корупція була очолена, тобто подолана повністю Всемогутнім гівно-командуючим, офшорно-мальдівським патріотом, доларовим мільярдером Соєригом!"
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13.10.2020 19:23 Відповісти
От это ты просрался. Аж очко дымится.))
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13.10.2020 19:30 Відповісти
Вы просто не в курсе, что в первые недели после инаугурации, одна команда передала схемы другой команды, так что то, что было при главном коррупционере страны переплюнуть просто не возможно.
К слову, Порошенко в ВР поддержал ночное продавливание Зеленским закона о распродаже украинских земель, потому как сам имеет сотни тысяч Га, а все наши 42 млн. Га, оценивают более чем в ТРИ ТРИЛЛИОНА долларов. Да за такие деньжищи они нас готовы вытравить, как травят дустом тараканов.
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14.10.2020 14:48 Відповісти
Свынарчуки нервно курят в углу ,обливаясь горькими слезами. У них один вопрос-"А чё,так можно было???".
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13.10.2020 19:29 Відповісти
Министр Иловайский и здесь обделался. Прийти и обделаться - главное для ЗЕвласти.
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13.10.2020 19:34 Відповісти
Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 5269
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13.10.2020 19:35 Відповісти
А шо так?

Кадри скінчилися?
Зелбойобики, серед вас немає достойних кадрів для моніки?
Дострйними залишилися риги та опзЖОПІвці?
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13.10.2020 19:52 Відповісти
этот скоп уродов нужно ликвидировать по-законам военного времени. эти мрази все в доле. тока пуля в лобешник может спасти ВСУ от этих пиявок.
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13.10.2020 19:54 Відповісти
а потому что все налажено. без самой маленькой шестеренки, даже швейарские чвсы не работают. а менять долго и дорого.........................
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13.10.2020 20:00 Відповісти
Значит делится)))
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13.10.2020 20:14 Відповісти
Ну, и когда же фирдык получит кирдык?
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13.10.2020 20:21 Відповісти
Это при Порошенко свинарчуки крали, да так, что национальный корпус просто из кожи лез вон.
А вот при Зе все коррупционеры "посажены"... на свои места, потому нацкорпус молчит себе в трубочку.
Вот и хочется их спросить "в чем разница, брат"?
Может в том, что вам просто заплатили, чтобы гнобить Пороха, а теперь оплаты таки нетути, вот вы и сдулось все ваше усердие!
Я уже молчу скоко пунктов сдано Россия, скоро они будут как в грузинском парламенте, на кресло спикера свою опу примащивать! Нацкорпус, ау, где ты?
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13.10.2020 20:29 Відповісти
Все в теме.....
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13.10.2020 21:30 Відповісти
Точнее в доле !
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13.10.2020 21:44 Відповісти
Это мафия. Они своих не сдают.
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14.10.2020 07:28 Відповісти
Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 187
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14.10.2020 13:09 Відповісти
 
 