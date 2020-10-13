Міністр оборони залишив на посаді корупціонера Фурдика, який і далі займається медичними закупівлями у ЗСУ, - джерело
Звинувачення Збройних Сил України в корупції на закупівлю ліків не відповідає дійсності, оскільки особа, яка вчиняє держзакупівлі було визначено Міністерством оборони.
Джерело Цензор.НЕТ спростовує ці звинувачення.
На сайті "Обозреватель" вийшов матеріал, в якому стверджується, що командувач ЗСУ Руслан Хомчак намагається прикрити свого друга Ігоря Хоменка, який командує Медичними військами України і його підлеглих, яких на хабарі в 1 млн грн затримали працівники Служби безпеки України. Нібито йдеться про закупівлі медичних масок для українських військових у рамках боротьби з коронавірусом.
У ЗСУ зазначають, що Міністерство оборони досі не розробило механізм здійснення закупівель засобів, необхідних для боротьби з COVID-19, а створений наприкінці минулого року Центр закупівель так і не розпочав роботу. Водночас порядок закупівлі товарів і послуг для боротьби з коронавірусом, затверджений постановою Кабінету Міністрів 20 березня, визначає лише загальну послідовність дій. В інструкцію Міноборони не було внесено жодних змін, які стосувалися б закупівель під час епідемії.
Наказом Міноборони № 105 від 30 березня уповноваженою особою для закупівель було визначено полковника медичної служби В. Фурдика, який не має відповідного досвіду. Департамент держзакупівель Міноборони до цього процесу не був допущений.
У серпні правоохоронні органи зафіксували факт отримання Фурдиком хабаря від ТОВ "Ріверсайд груп" за підписання 5 травня договору на поставку 1,25 млн одноразових масок. 20 серпня йому повідомили про підозру.
Крім того, джерело нагадує резонансну ситуацію, що сталася у квітні. Тоді Фурдик вів переговори про закупівлю обладнання для боротьби з коронавірусом. Переможцем було визначено компанію Commbast Industry Development Co., Limited в особі громадянина Біленького. Відповідно, 15 квітня командування Медичних Сил підписало 8 договорів на закупівлю обладнання на суму більше 2,3 млн доларів і підготувало проєкти дозволів Міноборони для здійснення передоплати за ним. При цьому, як стверджує джерело, і Фурдику, і командуванню Медичних сил було відомо, що Біленький не уповноважений відповідним чином представляти інтереси китайського постачальника. Біленький є офіцером ГРУ Міноборони.
Дану оборудку вдалося зупинити лише завдяки резонансу в медіа.
У червні було проведено розслідування, яке встановило численні порушення Фурдиком законодавства щодо закупівель медичного обладнання. Однак міністр оборони обмежився тільки винесенням винному догани, залишивши його на посаді. Причини порушень і умови закупівель також не були усунені.
"Такий підхід до справи вищої посадової особи оборонного відомства в період неоголошеної війни з РФ і пандемії коронавірусної хвороби, очевидно, викликає багато запитань", - підсумувало наше джерело.
У командуванні ЗСУ надали документ про розслідування від 22 вересня з приводу медичних закупівель.
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Вчера Зеленский фактически подарил новосотворенной польской компании разрешение на разработку и продажу нефти и газа в Украине, контроль над Одесским портом и разрешение на покупку государственных предприятий. При этом отдельным пунктом везде записано, что условия контрактов и покупок будут являться конфиденциальными сведениями и не подлежат оглашению.
Собственно дело идет о сотнях миллиардов долларов!!!...
Думайте люди. Думайте...
А я уже вижу, что в 2019-м мы поменяли шило на мыло, как собственно и в 2014-м.
К слову, Порошенко в ВР поддержал ночное продавливание Зеленским закона о распродаже украинских земель, потому как сам имеет сотни тысяч Га, а все наши 42 млн. Га, оценивают более чем в ТРИ ТРИЛЛИОНА долларов. Да за такие деньжищи они нас готовы вытравить, как травят дустом тараканов.
Кадри скінчилися?
Зелбойобики, серед вас немає достойних кадрів для моніки?
Дострйними залишилися риги та опзЖОПІвці?
А вот при Зе все коррупционеры "посажены"... на свои места, потому нацкорпус молчит себе в трубочку.
Вот и хочется их спросить "в чем разница, брат"?
Может в том, что вам просто заплатили, чтобы гнобить Пороха, а теперь оплаты таки нетути, вот вы и сдулось все ваше усердие!
Я уже молчу скоко пунктов сдано Россия, скоро они будут как в грузинском парламенте, на кресло спикера свою опу примащивать! Нацкорпус, ау, где ты?