Паспорт України посів 41 місце у світі за рівнем свободи пересування
Паспорт України посів 41 місце в рейтингу країн за рівнем свободи пересування.
Рейтинг оприлюднено в щорічному Індексі паспортів компанії Henley & Partners, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Порівняно з попереднім роком, український паспорт перемістився з 43 на 41 позицію в рейтингу. Станом на цей час, паспорт нашої країни дозволяє без отримання візи відвідувати 129 напрямків.
Японія утримує перше місце в Індексі паспортів. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу. Сінгапур залишається на 2-му місці, Південна Корея і Німеччина посідають 3-е місце. Останнім у рейтингу на 106-му місці опинився Афганістан, з паспортом якого можна відвідати лише 26 напрямків.
Паспорт РФ посідає 48 місце в цьому рейтингу.
Індекс паспортів компанії Henley & Partners аналізує візові правила більше ніж 200 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, до яких її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття).
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Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов.
Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран.
В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.
На 51 месте.
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/07/sostavlen-reyting-pasportov-rossiya-zanimaet-51-mesto
це різко підняло український паспорт у цьому рейтингу
а що у це привнесла зелена дрисня?
дай боже, щоб безвіз не забрали