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Паспорт України посів 41 місце у світі за рівнем свободи пересування

Паспорт України посів 41 місце у світі за рівнем свободи пересування

Паспорт України посів 41 місце в рейтингу країн за рівнем свободи пересування.

Рейтинг оприлюднено в щорічному Індексі паспортів компанії Henley & Partners, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Порівняно з попереднім роком, український паспорт перемістився з 43 на 41 позицію в рейтингу. Станом на цей час, паспорт нашої країни дозволяє без отримання візи відвідувати 129 напрямків.

Японія утримує перше місце в Індексі паспортів. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу. Сінгапур залишається на 2-му місці, Південна Корея і Німеччина посідають 3-е місце. Останнім у рейтингу на 106-му місці опинився Афганістан, з паспортом якого можна відвідати лише 26 напрямків.

Паспорт РФ посідає 48 місце в цьому рейтингу.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners аналізує візові правила більше ніж 200 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, до яких її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття).

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Автор: 

паспорт (1150) рейтинг (1645)


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Топ коментарі
+8
Украинцы могут посетить 132 страны
Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов.
Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран.

В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.
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13.10.2020 19:13
+8
Порошенко здобув безвіз
це різко підняло український паспорт у цьому рейтингу
а що у це привнесла зелена дрисня?
дай боже, щоб безвіз не забрали
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13.10.2020 19:26
+7
2 года назад этот показатель был на 27..28 месте..
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13.10.2020 19:11
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2 года назад этот показатель был на 27..28 месте..
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13.10.2020 19:11 Відповісти
Украинцы могут посетить 132 страны
Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов.
Украинцы могут посетить 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. Виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран.

В конце 2018 года Украина занимала 28 место в рейтинге влиятельности паспортов. Тогда украинцы могли посетить без визы 131 страну мира. С 14 апреля 2019 года Украина упростила визовый режим с Таиландом: украинцы могут проводить там без визы до 30 дней с туристической целью.
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13.10.2020 19:13 Відповісти
Рашка на 48 месте
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13.10.2020 19:13 Відповісти
Слегка неточно.
На 51 месте.
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/07/sostavlen-reyting-pasportov-rossiya-zanimaet-51-mesto
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13.10.2020 19:15 Відповісти
Смотри ссылку https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3116991-ukrainskij-pasport-na-41mu-misci-za-prestiznistu-u-sviti.html Укринформ . Рашка 48 место
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13.10.2020 23:07 Відповісти
Это не то 48-е место Лапти без визы могут посещать Бандустан, Чучмекистан, Зимбабве и т.п. Украинцы же почти все страны Европы.
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13.10.2020 19:19 Відповісти
Важно не место,а куда с этим паспортом можно въехать. Если с Украинским в Нидерланды,Люксембург и т.д, то с кацапским Монголию, Сирию,Северную Корею и т.д.
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13.10.2020 19:55 Відповісти
В чем радость?
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13.10.2020 22:30 Відповісти
не дарма крисчани приперлися за паспортом аж до Конотопу , а отримали зеленку !
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13.10.2020 19:13 Відповісти
Если учесть, что Россия по этому показателю на 51 месте, то даже неплохо стоим.
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13.10.2020 19:13 Відповісти
..............................................
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13.10.2020 19:19 Відповісти
Порошенко здобув безвіз
це різко підняло український паспорт у цьому рейтингу
а що у це привнесла зелена дрисня?
дай боже, щоб безвіз не забрали
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13.10.2020 19:26 Відповісти
Ниче шмыгло продаст робів до Польші.чекаємо 26 жовтня.коли ЗЕбіли знов введуть то що було у березні
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13.10.2020 19:31 Відповісти
пачпорт дыныры дает вам посещение 1ой страны и визовое посещение еще 3ёх ... только получив кацапский аусвайс жители этого недогосударства получают бонус - пожизненный гастарбайтер страны настойки боярышника и духовных скреп.... от чем гордится нужно....тоже мне 41 место
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13.10.2020 19:29 Відповісти
зеоман,поКАКому паспорту туда езДИБИЛ?
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13.10.2020 19:38 Відповісти
Тогда самые влиятельные - это крымчане, у которых украинский паспорт, паспорт Лугандона и всея Руси. А у кого панамские паспорта, или Израиля - те вообще гиганты - в штаны влияние не влазит.
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13.10.2020 19:40 Відповісти
Загран паспорт, а обычный тут при чём.
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13.10.2020 19:48 Відповісти
а що досягло зелене чмо? читаю вас уважно зефанати!
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13.10.2020 20:20 Відповісти
мацкалям подобное и не снилось, с ихней паспортиной можно тока об этом мриять
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13.10.2020 20:20 Відповісти
 
 