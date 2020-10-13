"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що видужав від коронавірусної інфекції COVID-19.

"Сьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко також висловив подяку своєму лікареві.

"Особлива глибока подяка доктору Ользі Голубовській. І не тільки за те, що вилікувала мене особисто. Вже сім місяців пані Ольга без вихідних, ледве чи не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусу. Крім лікарської практики, веде велику роз’яснювальну, просвітницьку роботу. Прошу, в інтересах вашої безпеки прочитайте її сьогоднішній пост. Дослухайтеся до її порад та рекомендацій так, як це робив я.



Дякую всім медикам нашої країни, які роблять і можливе, і неможливе, як професіонали і просто відважні жінки й чоловіки. Це – подвиг. Ви справжні захисники України. Вітаю вас із цим прийдешнім святом. Дякую усім прихильникам за підтримку – то були найкращі ліки", - зазначив лідер партії "ЄС".

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Нагадуємо, Порошенко повідомив про позитивні результати тесту на COVID-19 29 вересня. 3 жовтня його було госпіталізовано в одну з київських лікарень, про що повідомила його дружина. 12 жовтня Порошенка виписали після поліпшення стану здоров'я.