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Новини Коронавірус і карантин
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"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що видужав від коронавірусної інфекції COVID-19.

"Сьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко також висловив подяку своєму лікареві.

"Особлива глибока подяка доктору Ользі Голубовській. І не тільки за те, що вилікувала мене особисто. Вже сім місяців пані Ольга без вихідних, ледве чи не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусу. Крім лікарської практики, веде велику роз’яснювальну, просвітницьку роботу. Прошу, в інтересах вашої безпеки прочитайте її сьогоднішній пост. Дослухайтеся до її порад та рекомендацій так, як це робив я.

Дякую всім медикам нашої країни, які роблять і можливе, і неможливе, як професіонали і просто відважні жінки й чоловіки. Це – подвиг. Ви справжні захисники України. Вітаю вас із цим прийдешнім святом. Дякую усім прихильникам за підтримку – то були найкращі ліки", - зазначив лідер партії "ЄС".

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Нагадуємо, Порошенко повідомив про позитивні результати тесту на COVID-19 29 вересня. 3 жовтня його було госпіталізовано в одну з київських лікарень, про що повідомила його дружина. 12 жовтня Порошенка виписали після поліпшення стану здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко (15154) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+103
Сил та наснаги, пане Президенте!
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13.10.2020 19:30
+75
Міцного здоров'я Презеденте.
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13.10.2020 19:31
+47
Петре Олексійовичу, з одужанням!
час гнати проросійську нечисть в чудову країну *****
не дамо окацапити Україну!
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13.10.2020 19:41
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ти інколи спригуй з ценза,то можливо дещо і узнаєш скільки ото в мільйонах долярів...
-а то усе -фантазуйте...
-трамп он назвав ціну свого "лікування",але скромно применшив разів удвадцять
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13.10.2020 22:34 Відповісти
Вам лечиться от слабоумия битумом,как завещал величайший гений современности бубочка
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13.10.2020 23:27 Відповісти
пан необслєдований?може пан має освіту медика?
-так що пане якщо у вас уже відвалився хвіст, то вам усе рівно до ветеринара
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13.10.2020 23:42 Відповісти
А ведь политическая ситуация в стране могла значительно оздоровиться , но...
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13.10.2020 21:58 Відповісти
з їхніми награбованими мілярдами вони можуть кожен рік собі нові легені пересаджувать..
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13.10.2020 22:04 Відповісти
Попроси у своих мойшеолигархов тебе мозга хоть немного вставить,вдруг приживется
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13.10.2020 23:13 Відповісти
пане лол многоніковий!?вам куцомозжечним якось би хоть хтось натиснув що де такі як ті що тут літерки перебирають і де оті порошенки-мойшеалігархі
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13.10.2020 23:45 Відповісти
с возвращением, пан президент!
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13.10.2020 22:12 Відповісти
Вікторе!!! Ради Бога,переставай пити бояру,та щей на ніч
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13.10.2020 22:30 Відповісти
Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Завтра возвращаюсь к работе

Надо, Петя, надо. А то кондитерская продукция как-то запаршивела
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13.10.2020 22:31 Відповісти
Як чітко вірус вклався у передвиборчий графік кандидата! Ніби знав, коли скрутити потужного політика, а коли - відпустити.
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13.10.2020 22:36 Відповісти
Среди политиков самый высокий процент заболеваний короновирусом. Вам не кажется странным?
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13.10.2020 22:33 Відповісти
усі проходять "профілактику"ослабленим вірусом та відразу їм вирощують їх стволові клітини на запас..і то усе до похолодання коли і грип піде лютувать...
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13.10.2020 22:37 Відповісти
А смертність явно недотягує до нормативних показників
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13.10.2020 22:46 Відповісти
Надеюсь поправите статистику зебуинов
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13.10.2020 23:42 Відповісти
А чого Ви вважаєте, що я мав на увазі вельмишановного і вельмиздорового Петра Олексійовича? Тому що Ви висловлюєте свої власні підсвідомі бажання!
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14.10.2020 00:01 Відповісти
Угу. Чистое совпадение,что под статьей о выздоровлении Порошенко жалуетесь,что смертность а сожалению не дотягивает до статистики. Причем пол форума ватаноидов тоже скорбят со страшной силой,. Чистое совпадение.
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14.10.2020 00:09 Відповісти
Доктор Фройд повністю з Вами погодився б.
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14.10.2020 00:17 Відповісти
Вот вот. Именно Дедушка Фрейд одобряет ваш коммент
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14.10.2020 08:37 Відповісти
Ні. Бо політкика це перш за все спілкування. А хто має білше контактів з людіми, як політики?
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13.10.2020 22:58 Відповісти
он закончаний ляшко чомусь немає коли лікуватись
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13.10.2020 23:49 Відповісти
Порошенко отримав негативний тест на COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=zHpswY004Xc
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13.10.2020 22:38 Відповісти
"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8720
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13.10.2020 22:41 Відповісти
Угу,,крепкийхазяйственник,,. Проходили,знаем
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13.10.2020 23:24 Відповісти
..он как ребенок королеву хотел, признак капризного дитя
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14.10.2020 11:30 Відповісти
Аплодисменты.....
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14.10.2020 20:15 Відповісти
Петрушке нужно иди из политики .Занимался бы лучше своим здоровьем и семьей это его .Политика для фанатов и патриотов . А Петя просто обычный барыга с коррупционным душком
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13.10.2020 22:41 Відповісти
Камінь, що його будівничі відкинули, був наріжним!
Хто має вуха, нехай чує!
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13.10.2020 22:56 Відповісти
поки не винесуть
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13.10.2020 23:51 Відповісти
Предлагаю не включатся быстро в работу Петру Алексеевичу. Нужно что бы тупые ободранные и униженные зеленским зебобики подольше повыли от нищеты и безнадежности.
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13.10.2020 22:43 Відповісти
"Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1083
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13.10.2020 22:52 Відповісти
Ось читаю і не можу зрозуміти,чи я щось не доганяю,чи дописувачі ТУПІ!! Ось будуть нові вибори(якщо доживем) за кого голосувати,я хотів-би почути думки Ігоря,Засухи якоїсь ну і інших люто ненавидячих Пороха,будьте ласкаві!!!
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13.10.2020 22:55 Відповісти
Ты будешь существовать вечно
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13.10.2020 23:18 Відповісти
Всего одна новость о выздоровлении Порошенко и как обычно порванные вхлам пердаки кацапов,зебуинов,жулькасосов и зажеддистов. Пожелание своего шефа *****-,,только не Порошенко,, выполняют с особым рвением.
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13.10.2020 23:23 Відповісти
Фейк чего? Что неукоснительно поддерживаете кацапского карлика-- ,,меня устроит любой президент лишбынепорох,,?
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14.10.2020 13:43 Відповісти
Дуже схуд Порошенко, але, слава Богу, вижив.
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14.10.2020 00:45 Відповісти
Схуд он до того. Ему же пластику лица сделали и и хирурги сало с тела срезали.
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14.10.2020 15:56 Відповісти
Тяжко ему без власти живется .Хоть и с баблом ((
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14.10.2020 18:22 Відповісти
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14.10.2020 20:17 Відповісти
пане Курвиметр, займите очередь мож вам, как представителю Яюлек вправят моск.
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15.10.2020 04:30 Відповісти
Мой мозг и его способности меня полностью удовлетворяют.
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15.10.2020 23:00 Відповісти
Маленький, офтопік: Олександре, а чому ви не зявляєтесь на Імперії?
У якій загальній гілці ви пишете тепер?
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18.10.2020 15:24 Відповісти
Так...Ну я думаю это был просто пиар -ход поросенко...Что то принудило его перестать "болеть" иначе так бы и продолжал...
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14.10.2020 04:04 Відповісти
Без комментариев....
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14.10.2020 20:18 Відповісти
Браво, пане Гетьмане! З одужанням!
Міці та наснаги - боротьба триває! "Отримав негативний результат тесту на COVID-19. Завтра повертаюся до роботи", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4331
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14.10.2020 06:06 Відповісти
Нормас, Барыга! Лохов развлек и похудел бесплатно
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14.10.2020 09:22 Відповісти
Порох Гетьман!
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14.10.2020 11:27 Відповісти
Ну какой же из Пороженко гетьман? Предатель он, а не гетьман. Как собственно два его папередника и один приемник.
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14.10.2020 15:58 Відповісти
пане Курвиметр, сидеть вам в спаме со своими Яюльками - не пересидеть. Вы - або дурак, або штатный.
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15.10.2020 04:33 Відповісти
Нет, я объективный и информированный, в отличии от обкуренный соей.
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15.10.2020 23:01 Відповісти
Эти мертвые, которые были в летящем самолёте с Мертвечуком, сказали, что Порошенко делал пластическую операцию, а не болел. Что ж, скоро наступит сезон настоящих пластических операций над слугами урода.
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16.10.2020 20:30 Відповісти
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