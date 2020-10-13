УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5100 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 735 73

Це єдина база, - частина одеських спортсменів виступила проти створення госпіталю для інфікованих коронавірусом у спорткомплексі

Це єдина база, - частина одеських спортсменів виступила проти створення госпіталю для інфікованих коронавірусом у спорткомплексі

Частина одеських спортсменів виступили проти розгортання на базі спорткомплексу "Олімпієць" мобільного шпиталю для пацієнтів із COVID-19. Таку можливість розглядає одеський обласний департамент охорони здоров’я. Проти такого варіанту виступили тренери з боротьби, тхеквондо та інших видів спорту, а також частина спортсменів. За їхніми словами якщо поки можна тренуватись на свіжому повітрі, то восени і взимку їм буде потрібний спорткомплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

"Це єдина база в Одеській області, де можна взимку тренуватись. Можна було б використовувати Палац спорту, або шпиталь. Ми розуміємо, що "ковід" – важлива проблема і треба десь лікувати людей. Але ж не можна зупиняти весь світ, забути про потреби спортсменів, які викладаються, ба більше в олімпійський рік", – заявив президент Федерації тхеквондо Одеської області Владислав Дудко. Також проти виступили президенти федерацій вільної і греко-римської боротьби, вчителі спортивної школи на базі спорткомплексу та спортсмени.

Про необхідність розгортати шпиталі повідомляли 11 жовтня – про це у фейсбуці написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. 12 жовтня працівники одеського обласного департаменту провели обстеження території комплексу "Олімпієць".

"На випадок третьої хвилі, якщо всі лікарні будуть заповнені, ми розглядаємо можливість розгорнути шпиталь в "Олімпійці". Не Палац спорту, тому що там встановлена льодяна поверхня і знімати її потрібно десь три тижні. Це на випадок, якщо всі лікарні будуть заповнені", – заявила на брифінгу керівниця департаменту Наталія Одарій-Захар'єва.

Як уточнив в коментарі Радіо Свобода речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов, цю можливість поки тільки розглядають. У випадку відсутності вільних ліжок в лікарнях області, великі спортивні заклади будуть використовуватись як шпиталі – там буде прокладений кисень для пацієнтів, організоване харчування, встановлені біотуалети тощо.

"Поки що місць вистачає, заповнено близько 70% ліжок в лікарнях першої хвилі. Але спостерігаючи за динамікою, можна припустити, що не вистачить ані першої, ані другої черги лікарень. Тоді доведеться відкривати шпиталі", – заявив Соколов.

Читайте також: Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5428) спорт (1611) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
т.е. пусть для больных с температурой и кашлем, пневмонией и удушьем ставят палатки в чистом поле.... а то кое-кому тренироваться негде?
показати весь коментар
13.10.2020 19:43
+7
Мы понимаем, что "ковид" - важная проблема и нужно где-то лечить людей. Но нельзя останавливать весь мир, забыть о необходимости спортсменов,Источник: https://censor.net/ru/n3224694

Ні куя ви не розумієте! І зараз, і коли їдете на змагання нарасєю, і коли верещите про "спорт внє палітіікі", і коли всякі усики, ломаченки та інші жвачні істоти ремигають про "там єсть харошиє руззкіє - оні наші друзья"! Короче: дууууже багацько останнім часом гівна від всіх цих "майстрів спорту та мистецтва", а толку - пшик! (За деякими винятками!)
показати весь коментар
13.10.2020 19:47
+6
Полностью поддерживаю спортсменов. Пускай чиновники арендуют санатории или накрайняк разворачивают госпиталь в облсовете, а в кабинете труханова можно сделать временный морг
показати весь коментар
13.10.2020 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
т.е. пусть для больных с температурой и кашлем, пневмонией и удушьем ставят палатки в чистом поле.... а то кое-кому тренироваться негде?
показати весь коментар
13.10.2020 19:43 Відповісти
А Одесса - чистое поле и типа, кроме Олимпийца больше негде?
показати весь коментар
13.10.2020 19:45 Відповісти
Где? У тебя дома? Пиши адрес.
показати весь коментар
13.10.2020 19:50 Відповісти
Пукнул, зебилушко, полегчало?
показати весь коментар
13.10.2020 19:59 Відповісти
О чем ты, дефективный?
показати весь коментар
13.10.2020 20:19 Відповісти
О том, что ты школота еще не доросла до обсуждения таких серьезных вопросов.
показати весь коментар
13.10.2020 20:22 Відповісти
Как куда селить, дефективный? Ты кстати странно назвал себя Ярославом ты явно Педуард.
показати весь коментар
13.10.2020 20:24 Відповісти
Ну вот, типичное школоло по стилю. Лохторат зели.
показати весь коментар
13.10.2020 20:34 Відповісти
Куда селить ты пылеголовый так и не ответил. Почему муниципалитет не может решать вопрос о поселении в муниципальную собственность? И за Зебила голосуют такие как ты.
И ты определись, школоло на выборы не ходит. Такое простое предложение, а ты сам себе противоречишь в нем 2 раза. У тебя лишняя хромосома наросла?
показати весь коментар
13.10.2020 20:37 Відповісти
Вы, хотя бы новость прочитайте, прежде чем такие глупые вопросы задавать. Ну или поживите в Одессе.
показати весь коментар
13.10.2020 20:01 Відповісти
Что за бессвязный бред. Называй место где можно разместить койки. Без бабок из госбюджета. Я не понимаю сути проблемы. Эта база в муниципальной собственности, стало быть там логично размещать больных. Если спорсмены готовы скинутся на аренду гостиницы, то одесские власти будут только рады.
показати весь коментар
13.10.2020 20:27 Відповісти
У Вас очень грязный рот. Мыло купите, вымыйте его хорошенько, потом с людьми общайтесь.
показати весь коментар
13.10.2020 20:45 Відповісти
Ну если ты пишешь бессвязный бред, почему об этом нельзя сказать? Причем тут проживание в Одессе? Почему муниципалитет в муниципальную собственность селить не может я так от вас и не услышал. Ни от одного.
А грязный рот потому что ты что-то съел такое. Это как у птиц. Раз пожрал го...на, попробовал, но больше жрать не будешь.
показати весь коментар
13.10.2020 20:55 Відповісти
Вы не правы. Селить-то он может, если нужно, чтобы больные просто умерли. Возможно, что Вы просто никогда не были в спорткомплексах. Реально даже в палатках было бы лучше - их хотя бы обогреть реально.
показати весь коментар
13.10.2020 23:21 Відповісти
Ну что, зебильчик, читай

https://censor.net/ru/news/3229521/bolnyh_covid19_v_odesse_planiruyut_razmeschat_na_morvokzale_i_v_sanatorii_a_ne_v_sportkomplekse_olimpiets
показати весь коментар
06.11.2020 14:58 Відповісти
местным властям приходится что-то выбирать в связи с переполненными больничками...или они назло кому-то решили именно туда?
(а чистое поле - это к слову.... тем более что может возникнуть и такая ситуация, когда придется либо натягивать палатки или занимать турбазы и базы отдыха )
показати весь коментар
13.10.2020 19:51 Відповісти
Не назло, а по-тупому. Ты про полупустую ОПОРНУЮ больницу Водников почитай, а потом толкай аналитику. Господи, еще кто-то верит, что чиновники поступают грамотно. Не все зебилы прозрели...
показати весь коментар
13.10.2020 19:57 Відповісти
в майстрів спорту по боротьбі з вірусом було півроку на розгортання лікарень , що вони зробили за цей час ? за скільки годин китайці збудували лікарню ?
показати весь коментар
13.10.2020 19:58 Відповісти
к кому этот вопрос?
показати весь коментар
13.10.2020 20:01 Відповісти
Вам, вы ж так рьяно выгораживаете пофигизм нынешней власти.
показати весь коментар
13.10.2020 20:02 Відповісти
абалдеть! я не поддерживаю пофигизм местной власти
я выразил свое мнение, что если выбирать между тренировками здоровых людей и лечением больных то все же придется сделать выбор ...и власти и спортсменам
показати весь коментар
13.10.2020 20:15 Відповісти
А врачей и медсестер где столько набрать, не расскажите?
показати весь коментар
13.10.2020 20:48 Відповісти
еще раз, сейчас идет дискуссия о том необходимо ли забирать у спортсменов комплекс под специализированную больничку или город все же сможет обойтись без этого (решать не нам)
в любом случае, даже если не в этот комплекс, а куда-то в другое место, вопрос персонала и оборудования решать опять не Вам и не мне...
повторюсь, если станет вопрос - больные или спортсмены...думаю долго думать не будут...
показати весь коментар
13.10.2020 21:02 Відповісти
А почему это решать не нам???? Я что, в гостях??? Вы как те совки "ну раз власть так решила им виднее... партия ленин ком-со-мол!" Уже тут сто доводов тебе привели, нет, все равно "чиновникам виднее". Да судя по тому, где наша страна сейчам - им нихрена не виднее.
показати весь коментар
14.10.2020 08:33 Відповісти
А твой комментарий кому? Ввязался же поддерживать политику зеленых идиотов, почему удивляешься адекватным вопросам?
показати весь коментар
13.10.2020 20:04 Відповісти
чтоб мне не повторяться, если Вас не затруднит, прочитайте верхний коммент...
показати весь коментар
13.10.2020 20:17 Відповісти
до тих хто розпилював коронавірусний фонд .
показати весь коментар
13.10.2020 20:29 Відповісти
Как вариант кстати..только на морском берегу ...в надувных палатках современных...можно даже на Березани...и ИВЛ может не понадобится...
показати весь коментар
13.10.2020 20:25 Відповісти
А какая разница, в чистом поле или в спорткомплексе? Если кислород не нужен, то можно и дома полежать, а если нужен, то какой толк от спорткомплекса? Вы в наших спорткомплексах бывали? Это огромные помещения с очень высокими потолками и совковой электропроводкой. Погуглил про этот комплекс - точно, зимой температура в помещении минусовая, обогреть нереально. Ты уверен, что в палатках будет хуже?
показати весь коментар
13.10.2020 23:17 Відповісти
крыша-стены, электричество, канализация и водопровод там есть?
(думаю, все же в палатках будет хуже...)
показати весь коментар
13.10.2020 23:21 Відповісти
Крыша есть, но до нее в спорткомплексах метров 10+, почему и написал, что обогреть нереально. Ремонт там делали, но проводку оставили слабую, как я понял, - медицинское оборудование не подключишь, обогреватели тоже. Канализация, водопровод, тепло, электричество без проблем сейчас решается в полевых условиях с меньшими затратами.
И еще раз повторюсь, если больному не нужен кислород, он может лежать дома.
показати весь коментар
13.10.2020 23:33 Відповісти
ну что я Вам скажу - х/з чего местная власть тогда за этот комплекс уцепилась...
показати весь коментар
13.10.2020 23:37 Відповісти
Да просто потому, что в этом случае ничего решать не нужно. Место выделили? Выделили. По площади подходит? Подходит. И договариваться ни с кем не нужно. А то, что люди будут умирать - то второстепенное. Вы верите, что сейчас в Одессе пустующих санаториев/профилакториев/гостиниц нет? Их же гораздо проще переоборудовать! Не ищите смысл в действиях властей.
показати весь коментар
13.10.2020 23:46 Відповісти
за санатории-профилактории, дома отдыха и турбазы я тоже писал - их действительно легче переоборудовать и поддерживать карантинные мероприятия...
показати весь коментар
13.10.2020 23:48 Відповісти
Извините, не читал всю ветку.
показати весь коментар
13.10.2020 23:51 Відповісти
и не жалейте ! там столько мусора и демагогии)))
показати весь коментар
13.10.2020 23:53 Відповісти
К сожалению, последнее время такое бывает часто. Я Вашу позицию понял. На спорсменов в этом случае мне тоже глубоко пох. Я высказываюсь лишь с той позиции, что помещение не подходит для лечения больных.
показати весь коментар
14.10.2020 00:02 Відповісти
спасибо, что поняли.. ибо я говорил вообще по-сути - что если придется выбирать между тренировками и госпиталем...то хоть помещение и не подходит (как сказали Вы) но теоретически и этически.. спортсменов могут попросить на выход...
(хорошего дня и с праздником Покровы и защитников Украины! будьмо!!)
показати весь коментар
14.10.2020 08:51 Відповісти
Если бы они сделали это в мае, то у меня бы и вопросов не возникло, но в октябре...
показати весь коментар
13.10.2020 23:50 Відповісти
'Нужны больницы и госпитали для больных ковид!' Но как касается дела, то начинается футбол.
показати весь коментар
13.10.2020 19:47 Відповісти
Черноморец не команда, одесситка не жена.(С)
показати весь коментар
13.10.2020 19:58 Відповісти
Скажи это моему мужу)
показати весь коментар
13.10.2020 20:11 Відповісти
О як тебе торкнуло. Цій кричалкі вже багато років, тому і (С).
показати весь коментар
13.10.2020 22:19 Відповісти
Язык прикуси, запорожский черт.
показати весь коментар
13.10.2020 20:38 Відповісти
Це єдина база, - частина одеських спортсменів виступила проти створення госпіталю для інфікованих коронавірусом у спорткомплексі - Цензор.НЕТ 1751
показати весь коментар
13.10.2020 22:22 Відповісти
Полностью поддерживаю спортсменов. Пускай чиновники арендуют санатории или накрайняк разворачивают госпиталь в облсовете, а в кабинете труханова можно сделать временный морг
показати весь коментар
13.10.2020 19:47 Відповісти
А шо,одеситка-проститутка клюнет на бычка)))
показати весь коментар
13.10.2020 20:09 Відповісти
"Упс,постом выше...
показати весь коментар
13.10.2020 20:13 Відповісти
Мы понимаем, что "ковид" - важная проблема и нужно где-то лечить людей. Но нельзя останавливать весь мир, забыть о необходимости спортсменов,Источник: https://censor.net/ru/n3224694

Ні куя ви не розумієте! І зараз, і коли їдете на змагання нарасєю, і коли верещите про "спорт внє палітіікі", і коли всякі усики, ломаченки та інші жвачні істоти ремигають про "там єсть харошиє руззкіє - оні наші друзья"! Короче: дууууже багацько останнім часом гівна від всіх цих "майстрів спорту та мистецтва", а толку - пшик! (За деякими винятками!)
показати весь коментар
13.10.2020 19:47 Відповісти
Більшість з них одночасно в лавах "тітушок"...
показати весь коментар
13.10.2020 19:51 Відповісти
Да в Одессе сколько дворцов и особняков у тех, кто бабла наворовал, что на всех больных хватит. Вообще, во время эпидемии диарем срать нужно ходить исключительно во дворец ********.
показати весь коментар
13.10.2020 19:51 Відповісти
В Одессе нет достаточного количества медперсонала, из-за этого пустуют необходимые койки, зато разворачивается грандиозный план по распилу очередной порции бабла.
показати весь коментар
13.10.2020 20:08 Відповісти
Найвеличніший каратист з чорним поясом дав указівку.
показати весь коментар
13.10.2020 19:56 Відповісти
кому нах нужен будет спорт и эти хреновы спортсмены , когда город ляжет от больных и мертвых. а самое прикольное будет, когда мам и пап этих дебилов спортсменов некуда будет положить и они будут загибатся дома на кровати.
показати весь коментар
13.10.2020 20:02 Відповісти
проще только под открытым небом, и заражений будет меньше
показати весь коментар
13.10.2020 20:02 Відповісти
Спортсмены правы, поддерживаю.
показати весь коментар
13.10.2020 20:05 Відповісти
Помнится, китайцы развернули госпиталь на несколько тысяч коек, построив его за несколько недель. Пусть у нас тоже разворачивают, а то с такой динамикой, будут забирать все помещения, не предназначенные для этого, в ущерб другим людям. Я так полагаю, это те спортсмены, которые ездят на соревнования от Украины. Если они выпадут из тренировок, то всё их упорство и годы подготовок пойдут на смарку. А то выходит, что одни пофигисты ходят без масок и на концерты, а потом, давайте им коечку.
показати весь коментар
13.10.2020 20:19 Відповісти
Навіщо ці алємійцы взагалі? хтось бачить в Україні профіцит бюджету аби витрачати кошти на цих вилупків...?
показати весь коментар
13.10.2020 20:29 Відповісти
Вы абсолютно правы.... В основной своей массе, все эти "спортсмены" - ограниченные, узколобые, примитивные, глупые и алчные существа....Они ни на что не способны полезное и никому не нужны....Государство кормит их , чтобы не тынялись по улицам и не путались под ногами.....Гнать их с базы, пусть тренируются дома, в лесу, в поле....
показати весь коментар
13.10.2020 21:48 Відповісти
Что то я не припомню что бы в Древней Греции жаловались на отсутствие спорткомплекса Олимпиец.
показати весь коментар
13.10.2020 21:35 Відповісти
А в войну можно раненных разместить в спортзалах или проще добить, а то мальчикам негде мячик ганять. Дебилы.
показати весь коментар
13.10.2020 21:52 Відповісти
Все норм с ЗЕбыдлотой:
База одна, а больных много....
показати весь коментар
13.10.2020 21:55 Відповісти
Более чем странно. Для больных короновирусом нужно оборудование, врачи, лечение. А их не хватает. Ну положат их в комплексе а дальше что.
показати весь коментар
13.10.2020 22:38 Відповісти
В спорткомплекс больных могут положить с единственной целью умирать без аппаратуры и персонала!
показати весь коментар
13.10.2020 22:41 Відповісти
Спорткомплекс "Олимпиец" --самое неприспособленное место для госпиталя---его даже прогреть зимой нереально и света дневного в нем не предусмотрено, тупейшее решение тупейшей власти!
показати весь коментар
13.10.2020 22:48 Відповісти
100%. В Одессе я не был, но это касается всех спорткомплексов. Реально от палаточного городка бы больше толку было.
показати весь коментар
13.10.2020 23:27 Відповісти
Но комментатор зебилушко Серж Пир уже рукоплещет тупости своих кумиров, кроя здесь всех бранью. Власть ссыт в его зеленую рожу, а оно "ещееее! Ещеее!"
показати весь коментар
14.10.2020 08:29 Відповісти
 
 