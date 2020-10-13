Це єдина база, - частина одеських спортсменів виступила проти створення госпіталю для інфікованих коронавірусом у спорткомплексі

Частина одеських спортсменів виступили проти розгортання на базі спорткомплексу "Олімпієць" мобільного шпиталю для пацієнтів із COVID-19. Таку можливість розглядає одеський обласний департамент охорони здоров’я. Проти такого варіанту виступили тренери з боротьби, тхеквондо та інших видів спорту, а також частина спортсменів. За їхніми словами якщо поки можна тренуватись на свіжому повітрі, то восени і взимку їм буде потрібний спорткомплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

"Це єдина база в Одеській області, де можна взимку тренуватись. Можна було б використовувати Палац спорту, або шпиталь. Ми розуміємо, що "ковід" – важлива проблема і треба десь лікувати людей. Але ж не можна зупиняти весь світ, забути про потреби спортсменів, які викладаються, ба більше в олімпійський рік", – заявив президент Федерації тхеквондо Одеської області Владислав Дудко. Також проти виступили президенти федерацій вільної і греко-римської боротьби, вчителі спортивної школи на базі спорткомплексу та спортсмени.

Про необхідність розгортати шпиталі повідомляли 11 жовтня – про це у фейсбуці написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. 12 жовтня працівники одеського обласного департаменту провели обстеження території комплексу "Олімпієць".

"На випадок третьої хвилі, якщо всі лікарні будуть заповнені, ми розглядаємо можливість розгорнути шпиталь в "Олімпійці". Не Палац спорту, тому що там встановлена льодяна поверхня і знімати її потрібно десь три тижні. Це на випадок, якщо всі лікарні будуть заповнені", – заявила на брифінгу керівниця департаменту Наталія Одарій-Захар'єва.

Як уточнив в коментарі Радіо Свобода речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов, цю можливість поки тільки розглядають. У випадку відсутності вільних ліжок в лікарнях області, великі спортивні заклади будуть використовуватись як шпиталі – там буде прокладений кисень для пацієнтів, організоване харчування, встановлені біотуалети тощо.

"Поки що місць вистачає, заповнено близько 70% ліжок в лікарнях першої хвилі. Але спостерігаючи за динамікою, можна припустити, що не вистачить ані першої, ані другої черги лікарень. Тоді доведеться відкривати шпиталі", – заявив Соколов.

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