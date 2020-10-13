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Новини Місцеві вибори-2020
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Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади

Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади

Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади, насамперед, - парламенту.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов під час пресконференції у Львові, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр Турчинов зазначив, що сьогодні саме на місцевих виборах може вирішуватися доля нашої країни. За його словами, ці вибори - боротьба між двома таборами: проєвропейських патріотичних політичних сил, а з іншого боку - капітулянтських і колаборантських, "які вже не приховують, що планують створювати більшість на всіх рівнях влади між "Слугами народу" і ОПЗЖ".

"Результати місцевих виборів визначать, як довго залишилося до перезавантаження всієї центральної влади на дострокових виборах", - резюмував політик.

Читайте також: Турчинов: Нова коаліція "Слуг народу" та "ОПЗЖ" – прямий шлях до повного згортання європейської інтеграції. ВIДЕО

Автор: 

вибори (6682) місцеві вибори (1366) Турчинов (1135) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+57
правильне діло, пасторе. однак наше бидло тре будити, як мінімум обухом, бо словом не доходить
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13.10.2020 20:13
+44
Турчинов - "После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти"

Турчинов: После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти - Цензор.НЕТ 8798
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13.10.2020 20:20
+40
Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади - Цензор.НЕТ 8670
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13.10.2020 20:21
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Он не виноват что сдали Крым, я сам из Крыма и родичи там живут, крымчане добровольно решили стать частью Россеи, покрайней мере процентов 85 из них. Если бы Турчинов ввел туда войска, то против сил ВСУ воевали не только бы регулярная армия России, но и сотни тысяч местных "добровольцев".
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13.10.2020 21:04 Відповісти
кореец что ты тут забыл?
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13.10.2020 21:02 Відповісти
И кем Турчинов хочет перезагрузить центральную власть? Последний опрос...
Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади - Цензор.НЕТ 9312
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13.10.2020 20:58 Відповісти
Это у Мертвечука спрашивали?
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13.10.2020 21:10 Відповісти
Социологическая компания RTS («Роботизированные телесистемы») провела исследование общественного мнения 9-12 октября 2020 года по методу CATI (computer-assisted telephone interviews).
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13.10.2020 21:17 Відповісти
значить, мертвечука
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13.10.2020 21:58 Відповісти
Ты хочешь сказать, что Петро в лидерах, а ему на пятки наступает "Самонемощь"?
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13.10.2020 22:03 Відповісти
Рейтинги сами слуги и рисуют помните Думчева вроде весь Киев им обклеили по ТВ пиарили рейтинг рисовали а на выборах ноль...
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13.10.2020 21:17 Відповісти
А вот и русмартышка (https://censor.net/ru/user/472572) подтянулась.
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13.10.2020 21:01 Відповісти
футбол через 45 мин. не забудьте. Украина-Испания, транслируют каналы Украина и Футбол-1
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13.10.2020 20:59 Відповісти
Не поддерживаю Зесоплю, но мне кажется Европейская Солидарность движеться не совсем в правильно направлении, обьясню почему. Искать возможность для досрочной перезагрузки центральной власти нужно сугубо в экономических и социальных аспектах, а не в радикально-боевом как намекает Александр Валентинович Турчинов. Мне кажется ему и Порошенко нужно сделать правльные выводы из сокрушительного поражения на президентских и парламентских выборах - сейчас конец 2020 года и лозунги " Украина понад усе", "Смерть ворогам", бесконечная война с ОРДЛО до последней капли крови уже не работают, точнее их поддерживает не более 10-15 процентов населения Украины, хотя после победы Майдана их было не меньше 50 процентов. П.С. Хотите убрать Зе - смените тактику, но не радикальными лозунгами, мол мы щас Зесоплю снимем, всеобщую мобилизацию объявим и на фронтовые рельсы перейдем.
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13.10.2020 21:00 Відповісти
Мамкин аналитик.
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13.10.2020 21:03 Відповісти
Дело в том что у кого мозги сохранились тот и так видет куда ведут Зе а у кого их отродясь не будет это бесполезно..
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13.10.2020 21:20 Відповісти
в Раді 60 % куплених олігархами, а 30 % відвертих ворогів, і тепер ми спостерігаємо за злиттям цих двох мерзенних прошарків в єдине ціле. Про яке перезавантаження йдеться? Там тільки напалмом все можна змінити.
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13.10.2020 21:05 Відповісти
випускайте гадю савченко, зараз саме її час.
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13.10.2020 21:05 Відповісти
Своєрідний в тебе гумор !!))
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13.10.2020 21:25 Відповісти
це не гумор. Гадя погрожувала підірвати Раду, то, вважаю, зараз саме час це зробити.
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13.10.2020 21:28 Відповісти
Обіцяти , це не обов"язково оженитись!!!)))
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13.10.2020 21:30 Відповісти
поки оте "монобольшинство" не довело країну до цугундеру.
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13.10.2020 21:29 Відповісти
Ім в спину дихає, ще огидніша потвора -ОПЗЖ ,а це не блазні, це відверті гниди кремлівські !!)))
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13.10.2020 21:32 Відповісти
Відповідно до третього закону дурості (Карло Чіполла) всі люди поділяються на 4 групи: простаки (П), розумники (Р), бандити (Б) и дурні (Д). Зрозуміло, ОПЗЖ відноситься до категорії Б, а зелені блазні - до Д. Так от, науковці вважають, що найнебезпечніша категорія все-таки Д. Бо категорія Б - прогнозована, має певну структуру, там діють свої певні правила і закони. Про небезпеку від Д більше тут: https://www.youtube.com/watch?v=*********** ЧЕМ ОПАСЕН ЗЕЛЕНСКИЙ? (ИЛИ 5 ЗАКОНОВ ГЛУПОСТИ) ПОЛИТ-МУЛЬТ
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13.10.2020 23:18 Відповісти
Все ж таки, думаю, що Ж (в ******** Україні їх ще називають "ЗЕ") це підкатегорія Д, хоча, згоден, вона якщо не найбільша, то дуже чисельна. Вони, Д (або Ж чи ЗЕ) стверджують що їх 73%. До речі, все це підтверджує перший закон універсальної дурості (Карло Чіполла), який наголошує: "Ми завжди недооцінюємо кількість дурнів, які нас оточують".
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14.10.2020 09:35 Відповісти
не бачу різниці між покидьками і дурнями. Вони однаково небезпечні для країни.
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14.10.2020 20:58 Відповісти
та оно ж сказало на BBC на вопрос что вы много обещали, но ничего не сделали - что он только всего лишь 1.5 года...
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13.10.2020 21:11 Відповісти
No chance.
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13.10.2020 21:16 Відповісти
То так, але слід замислитись, хто прийде замість !!!)))
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13.10.2020 21:27 Відповісти
О, люди! Люди вибираки!
Нащо здалися вам гадИ?
А потім чухаєте ср@ки,
Що ні їди і ні води.
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13.10.2020 21:48 Відповісти
Пастор, ждём сводку погоды:
"Над всей Украиной безоблачное небо"

Мы готовы к "перезагрузке"
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13.10.2020 21:52 Відповісти
В парламенте есть де-юре и де-факто большинство , чего НЕ БЬІЛО в последние два года работьі парламента предьідущего созьіва. О чем речь , ау ?
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13.10.2020 21:54 Відповісти
Кацорылым шмонькам типа тебя уже объясняли, что ЗЕлупа незаконно распустил Раду. Скоро ответка прилетит. Очень скоро - конец 2020 - начало 2021
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13.10.2020 22:47 Відповісти
Виталик , тьі представляешь Конституционньій Суд или гардеробщиком там подрабатьіваешь ? Твое мнение имеет цену 5 копеек , т то , в базарньій день.
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14.10.2020 00:17 Відповісти
Марш УПА «Бій колаборантам!».
https://m.facebook.com/rok.org.ua/?refid=52&__tn__=C-R Рух Опору Капітуляції
Завтра - День Захисника України
Тож закликаємо долучитися до акції наших партнерів, які завтра проводять традиційний в цей день Марш УПА, що пройде під гаслом «Бій колаборантам!».
Захід розпочнеться о 14:00 в Парку Шевченка. Далі його учасники підуть до урядового кварталу.
Головна вимога - ухвалити Закон про колаборантів, її оголосять в кінці Маршу біля Офісу Президента.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=707756303427809&id=333464614190315
Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади - Цензор.НЕТ 1918
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13.10.2020 22:13 Відповісти
Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади - Цензор.НЕТ 401
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13.10.2020 22:50 Відповісти
Турчинов у тебе була можливість реально поміняти всю систему в країні, але замість того щоб знищити ригів... ти лишив все як було, так що йди собі далі... всі твої гучні заяви не варті ломаного гроша...
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13.10.2020 22:55 Відповісти
100% люди своєю кров'ю заплатили, щоб він отримав повноваження і поміняв країну-систему... а він...
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14.10.2020 12:13 Відповісти
Первое что должен сделать президент, который реально захочет поменять систему это посадить всех олигархов, начиная с Ахметова, ибо Ахметов и есть реальная власть в стране, его комфорт и богатство это результат коррупции во власти и нищеты все остальных граждан... От Турчинова как и от остальных я таких заяв не слышал у него с олигархами все впорядке...

Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади - Цензор.НЕТ 2279
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13.10.2020 23:01 Відповісти
тільки лозунг Порошенка хоч скільки-небудь справдився для простих людей ))
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14.10.2020 10:15 Відповісти
Голосование это возможность скорректировать работу правительства по средству смены людей. Идём на выборы!
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13.10.2020 23:31 Відповісти
Яке в біса "перезавантаження"! Майдан Лінча, імпічмент, відставка, втеча зебанди з України, інсульт, інфаркт, серцевий напад, снайпер, онкологія, або новічок. Все що приведе до нових виборів і завершення епохи національної ганьби.
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14.10.2020 00:29 Відповісти
Лёвка-Паганини
Если разозлится,
Он своею скрипкой
Всех с ума сведёт!
А если сунуть четвертак,

Так он сыграет и не так... (с)
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14.10.2020 03:24 Відповісти
Вить Ванькович, брехливый (или тупорылый) ты бот. Лазаря судили в США, чтоб ты и прочие балбесы знали, не за коррупцию в Украине, а за нарушение финансового законодательства США. И вообще, то, что он содрал с Украины, это копейки по сравнению с тем, что награбил Чучма с Зятьком-Пинчуком и прочей бандой олигархов.
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14.10.2020 08:28 Відповісти
Тут уместно упомянуть и Зелемойского, которые через свои офшоры грабанули Приват банк.
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14.10.2020 08:55 Відповісти
В.Ільченко: Не менше, ніж пости про диктаторство Тимошенко, мене задовбали численні "довгоживущі" знатоки, які "пам'ятають ЕЕСУ" та Лазаренка.
Ну, те що половині із цих "довгожителів" менше років, ніж мені, це уже навіть не дивно. У нас є такі молоді обличчя, що й динозаврів пригадають на голубому оці.
Головний ржач викликають розповіді, як Тимошенко із Лазаренком украла всі гроші. Прям-таки всі? От як в часи ЄЕСУ все украла, так нічого в Україні не залишилось, ні цента не залишилось ні Пінчуку, ні Коломойському, ні св. Рінату Попутчику? А їх основні капітали, смію вас завірити, "склались" уже після 1999 року.
Чому 1999 рік? А тому що Лазаренко покинув Україну в лютому 1999 року. Напишіть цю дату собі на стелі, а потім поряд напишіть цифру - 20 років. Це стільки приблизно років в Україні нема чого красти, згідно розповідям "знатоків по ЕЕСУ", бо Тимошенко з Лазаренко все покрала.
Ще не смішно, нє?
Тоді я назву цифру вкрадених грошей, які інкримінуються Лазаренку. Сидите на сраці? 250 мільйонів доларів. Не мільярдів. Мільйонів. ВСЬОГО. З яких хде-то мільйонів 60-70 - це хабарі, отримані від ЄЕСУ за право вести бізнес. Причому платили не тільки ЄЕСУ, а і весь більш-менш помітний бізнес України, з-за чого власне і вийшов конфлікт Лазаря, який не ділився ні з ким, навіть з Чучмою та Зятьком.
Тоді як за оцінками Global Financial Integrity - це така організація, яка вивчає світовий рух грошей - з України щорічно вивозиться 11 млрд. 676 млн. дол. нелегальних грошей. А за 2004 по 2013 рр., було вивезено 116 мільярдів 762 мільйони доларів. Не вірите, гляньте самі:
https://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-********-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html https://dt.ua/…/za-10-rokiv-z-********-nelegalno-viveli-may…
І ви хочете сказати, що саме оті «нещасні» 250 мільйонів Лазаренка з далекого 1999 року - це і є "украдене майбутнє маленьких українців", про яке "товаріщі" патетично розповідають в своїх коментах?
Ще не смішно?
Тоді давайте я секрет Полішинеля відкрию, чому Лазаренком кожну дірку в коментах затикають. Тільки чур, не іржати голосно.

Так от, справа в тому, що вся ця стратегія із звинуваченням Тимошенко в "пограбуванні країни в 90-х роках" - це калька із російської же стратегії про "розруху 90-х", від якої країну врятував Путін. Просто ім'я Khodorkovskiy поміняли на Tymoshenko, а Berezovskiy - на Lazarenko. Ім'я президента залишають плейсхолдером, бо підходить для всіх. Ющенко рятував країну, Янукович рятував країну, Порошенко рятував країну, а тепер ціла черга наступних рятівників вистроїлась.
Для політтехнологів же усе одно, що Росія, що Україна - один фіг дикі папуаси, які готові платити божевільні бабки за очорнення своїх опонентів. Можна і копіпаст втюхати замість оригінальних розробок.
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14.10.2020 08:54 Відповісти
Совершенно тупой пост. Эта ботяра тупая даже не знает за что осудили Лазаря....
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14.10.2020 10:34 Відповісти
Це дуже наївна позиція: когось будить, просить, заохочувать...
Це все одно, що гульону умовляти працювати!
Потрібно повністю переглянути концепт громадянства!
Громадянство - це має бути складно, відповідально, клопітно.
Але дуже престижно!
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14.10.2020 07:58 Відповісти
Схоже Турчинов був би непоганим президентом України, обраним на дострокових президентських виборах. Адже Зелені наркомани вже повністю обісрались, про що їм чітко дали зрозуміти навіть на останньому самміті Україна-ЄС.
У Турчинова є чітке державне мислення. Чого немає у гугнявої зеленої шмарклі.
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14.10.2020 08:51 Відповісти
А ти теж віддавав цій секті "взноси"? Чи може сало давав пастору, щоб молився правильно? Якщо так - докази в студію..., але якщо ти звичайний ******, то закрий свою тьфукалку і не вимальовуйся.
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14.10.2020 10:41 Відповісти
Ти брешеш з першого слова. Де ти побачило в нього комсомольське мислення? І розкажи нам само про своїх демократів і національних героїв. Хто вони? Може зелена шмаркля або ********?
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14.10.2020 14:05 Відповісти
Я спитав про твоїх героїв. Ти не відповів і зіскочив з теми.
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15.10.2020 07:34 Відповісти
Не знаю, не знаю.....
Может дотерпим?
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14.10.2020 09:59 Відповісти
Этот мечтатель рога обломал рф и таким как ты ивановым скоро обломает... жди.
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14.10.2020 10:43 Відповісти
Правильно. Напевно ще щось потрібно здати та вкрасти.
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14.10.2020 12:39 Відповісти
президенты министры депутаты мэры все одинаковы без исключения .. основная идея все 30 лет дорваться до кормушки ( до бюджета ) поближе .
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14.10.2020 14:41 Відповісти
А без свежайшего забористого нафталина очень трудно сидеть на длительном хранении в шкафу для "отставной козы барабанщиков"©. Поедом заедает особо кусачая моль, опять же тесновато. Вот зазудило в жопе очередного обитателя - баптистского диакона Турчинова - оно и понятно - вне шкафа даже кадилом махать сподручнее. Да и проверить не лишнее - может лохмандеи соскучились и опять призовут? Как по мне, рановато - хорошо бы диакону ещё в шкафу кадилом покадить - моль поганять.
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14.10.2020 19:27 Відповісти
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