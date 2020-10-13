Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади

Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади, насамперед, - парламенту.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов під час пресконференції у Львові, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр Турчинов зазначив, що сьогодні саме на місцевих виборах може вирішуватися доля нашої країни. За його словами, ці вибори - боротьба між двома таборами: проєвропейських патріотичних політичних сил, а з іншого боку - капітулянтських і колаборантських, "які вже не приховують, що планують створювати більшість на всіх рівнях влади між "Слугами народу" і ОПЗЖ".

"Результати місцевих виборів визначать, як довго залишилося до перезавантаження всієї центральної влади на дострокових виборах", - резюмував політик.

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