Турчинов: Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади
Після місцевих виборів на порядку денному має стояти питання про дострокове перезавантаження центральної влади, насамперед, - парламенту.
Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов під час пресконференції у Львові, інформує Цензор.НЕТ.
Олександр Турчинов зазначив, що сьогодні саме на місцевих виборах може вирішуватися доля нашої країни. За його словами, ці вибори - боротьба між двома таборами: проєвропейських патріотичних політичних сил, а з іншого боку - капітулянтських і колаборантських, "які вже не приховують, що планують створювати більшість на всіх рівнях влади між "Слугами народу" і ОПЗЖ".
"Результати місцевих виборів визначать, як довго залишилося до перезавантаження всієї центральної влади на дострокових виборах", - резюмував політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нащо здалися вам гадИ?
А потім чухаєте ср@ки,
Що ні їди і ні води.
"Над всей Украиной безоблачное небо"
Мы готовы к "перезагрузке"
https://m.facebook.com/rok.org.ua/?refid=52&__tn__=C-R Рух Опору Капітуляції
Завтра - День Захисника України
Тож закликаємо долучитися до акції наших партнерів, які завтра проводять традиційний в цей день Марш УПА, що пройде під гаслом «Бій колаборантам!».
Захід розпочнеться о 14:00 в Парку Шевченка. Далі його учасники підуть до урядового кварталу.
Головна вимога - ухвалити Закон про колаборантів, її оголосять в кінці Маршу біля Офісу Президента.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=707756303427809&id=333464614190315
Если разозлится,
Он своею скрипкой
Всех с ума сведёт!
А если сунуть четвертак,
Так он сыграет и не так... (с)
Ну, те що половині із цих "довгожителів" менше років, ніж мені, це уже навіть не дивно. У нас є такі молоді обличчя, що й динозаврів пригадають на голубому оці.
Головний ржач викликають розповіді, як Тимошенко із Лазаренком украла всі гроші. Прям-таки всі? От як в часи ЄЕСУ все украла, так нічого в Україні не залишилось, ні цента не залишилось ні Пінчуку, ні Коломойському, ні св. Рінату Попутчику? А їх основні капітали, смію вас завірити, "склались" уже після 1999 року.
Чому 1999 рік? А тому що Лазаренко покинув Україну в лютому 1999 року. Напишіть цю дату собі на стелі, а потім поряд напишіть цифру - 20 років. Це стільки приблизно років в Україні нема чого красти, згідно розповідям "знатоків по ЕЕСУ", бо Тимошенко з Лазаренко все покрала.
Ще не смішно, нє?
Тоді я назву цифру вкрадених грошей, які інкримінуються Лазаренку. Сидите на сраці? 250 мільйонів доларів. Не мільярдів. Мільйонів. ВСЬОГО. З яких хде-то мільйонів 60-70 - це хабарі, отримані від ЄЕСУ за право вести бізнес. Причому платили не тільки ЄЕСУ, а і весь більш-менш помітний бізнес України, з-за чого власне і вийшов конфлікт Лазаря, який не ділився ні з ким, навіть з Чучмою та Зятьком.
Тоді як за оцінками Global Financial Integrity - це така організація, яка вивчає світовий рух грошей - з України щорічно вивозиться 11 млрд. 676 млн. дол. нелегальних грошей. А за 2004 по 2013 рр., було вивезено 116 мільярдів 762 мільйони доларів. Не вірите, гляньте самі:
https://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-********-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html https://dt.ua/…/za-10-rokiv-z-********-nelegalno-viveli-may…
І ви хочете сказати, що саме оті «нещасні» 250 мільйонів Лазаренка з далекого 1999 року - це і є "украдене майбутнє маленьких українців", про яке "товаріщі" патетично розповідають в своїх коментах?
Ще не смішно?
Тоді давайте я секрет Полішинеля відкрию, чому Лазаренком кожну дірку в коментах затикають. Тільки чур, не іржати голосно.
Так от, справа в тому, що вся ця стратегія із звинуваченням Тимошенко в "пограбуванні країни в 90-х роках" - це калька із російської же стратегії про "розруху 90-х", від якої країну врятував Путін. Просто ім'я Khodorkovskiy поміняли на Tymoshenko, а Berezovskiy - на Lazarenko. Ім'я президента залишають плейсхолдером, бо підходить для всіх. Ющенко рятував країну, Янукович рятував країну, Порошенко рятував країну, а тепер ціла черга наступних рятівників вистроїлась.
Для політтехнологів же усе одно, що Росія, що Україна - один фіг дикі папуаси, які готові платити божевільні бабки за очорнення своїх опонентів. Можна і копіпаст втюхати замість оригінальних розробок.
Це все одно, що гульону умовляти працювати!
Потрібно повністю переглянути концепт громадянства!
Громадянство - це має бути складно, відповідально, клопітно.
Але дуже престижно!
У Турчинова є чітке державне мислення. Чого немає у гугнявої зеленої шмарклі.
Может дотерпим?