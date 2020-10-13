Співробітниця прокуратури Києва в декреті збила дівчинку на пішохідному переході в Борисполі, - ДБР. ФОТО
Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на пішохідному переході в місті Борисполі за участю співробітниці прокуратури.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 13 жовтня 2020 приблизно об 11 год. 45 хв. співробітниця одного з управлінь прокуратури Києва, яка зараз у відпустці по догляду за дитиною, перебуваючи за кермом транспортного засобу Mersedes, рухаючись однією з вулиць Борисполя на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на неповнолітню", - сказано в повідомленні.
Постраждалу каретою швидкої допомоги госпіталізували в міську лікарню, де їй надали першу медичну допомогу, а ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється.
Слідчі ДБР затримали співробітницю прокуратури в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій підозри та обрання щодо неї запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль