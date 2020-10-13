Співробітниця прокуратури Києва в декреті збила дівчинку на пішохідному переході в Борисполі, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на пішохідному переході в місті Борисполі за участю співробітниці прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 13 жовтня 2020 приблизно об 11 год. 45 хв. співробітниця одного з управлінь прокуратури Києва, яка зараз у відпустці по догляду за дитиною, перебуваючи за кермом транспортного засобу Mersedes, рухаючись однією з вулиць Борисполя на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на неповнолітню", - сказано в повідомленні.

Постраждалу каретою швидкої допомоги госпіталізували в міську лікарню, де їй надали першу медичну допомогу, а ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється.

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Слідчі ДБР затримали співробітницю прокуратури в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій підозри та обрання щодо неї запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора.