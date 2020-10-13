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Новини Силовики
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Співробітниця прокуратури Києва в декреті збила дівчинку на пішохідному переході в Борисполі, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на пішохідному переході в місті Борисполі за участю співробітниці прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітниця прокуратури Києва в декреті збила дівчинку на пішохідному переході в Борисполі, - ДБР 01

За попередньою інформацією, 13 жовтня 2020 приблизно об 11 год. 45 хв. співробітниця одного з управлінь прокуратури Києва, яка зараз у відпустці по догляду за дитиною, перебуваючи за кермом транспортного засобу Mersedes, рухаючись однією з вулиць Борисполя на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на неповнолітню", - сказано в повідомленні.

Співробітниця прокуратури Києва в декреті збила дівчинку на пішохідному переході в Борисполі, - ДБР 02

Постраждалу каретою швидкої допомоги госпіталізували в міську лікарню, де їй надали першу медичну допомогу, а ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється.

Співробітниця прокуратури Києва в декреті збила дівчинку на пішохідному переході в Борисполі, - ДБР 03

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Слідчі ДБР затримали співробітницю прокуратури в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій підозри та обрання щодо неї запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Бориспіль (1144) ДТП (4464) Правоохоронні органи (2705) прокуратура (3665) силовики (2512) ДБР (3464)


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Топ коментарі
+68
А "тачка" у сотрудницы прокуратуры ну явно "напрокуратуренная".
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13.10.2020 20:52
+59
Пздц. это сколько надо работать учителю или врачу чтоб накопить на такого мерседеса?! У нас что не копни любой судья или прокурор живут как олигархи
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13.10.2020 20:52
+37
Когда видишь этих бл..ей на подобных тачках,то аж выворачивает.
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13.10.2020 20:55
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огромный штраф 51 грн.
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14.10.2020 06:58 Відповісти
Главное мерином а не каким то другим транспортным средством))
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14.10.2020 06:12 Відповісти
Я дивлюся на мерседес, а бачу десятки чи навіть сотні безкарних вбивць, що ходять поряд завдяки цій "прокурорці".
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14.10.2020 07:18 Відповісти
Понамалевали этих пешеходных переходов где ни попадя... Кому это надо? А ещё лохмандеи с лохопедин не слазят, а от этого плодятся табуны всяких девочек непонятных - снуют кругом, так и лезут под колёса. Нормальным людям на нормальных тачках нормально бухнувши нормально разогнаться негде. Не за то, от нехрен делать созерцая по телевизору на Майдан, вольяжно розвалившись на кожаном диване, вискарик потягивали...
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14.10.2020 07:25 Відповісти
Почему не сдала просроченное удостоверение?
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14.10.2020 08:25 Відповісти
тема дтп не розкрита, пишуть затримали, а вона втікала, на місці була?
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14.10.2020 09:19 Відповісти
Судя по тачке нормальные в прокуратеуре зарплаты....
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14.10.2020 10:09 Відповісти
Ганьба-якась прокурорська "хто зна ЩО" на такій автівці вишиває, а ще ,скоріше за все, в 2 або навіть в 3 поверховому власному будинку живе. Капєц!
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14.10.2020 10:55 Відповісти
Йіде курка прокурорська по Києву,поруч перед зеброю зупиняється бус,мабуть пальне закінчилось,дійшла висновку прокурорська курка і посміхаючись з водія буса,тисне на газ.Все б нічого,тільки їй нічого не буде,бо вони як батарейки енерджайзер ніколи не сядуть.Закони совка ще ніхто не відміняв.
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14.10.2020 11:17 Відповісти
семья прокуроров. дети тоже будут там работать. и внуки.
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14.10.2020 16:34 Відповісти
Ще одна прокурва...
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02.12.2020 15:06 Відповісти
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