Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян
Ініціатива Зеленського з проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що важливіше - ризик для життя громадян.
Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов під час пресконференції у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, така ініціатива діючого президента - традиційно небезпечний піар. "Пан Зеленський знову намагається знехтувати Конституцією, українським законодавством, маючи бажання "впхнути" на дільниці питання, які не були погоджені ні з ким, які навіть ще ніхто не бачив і не знає", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що в цьому криється декілька небезпек.
"Перше, не маючи повноважень референдуму, відбувається спроба сфальсифікувати підтримку капітулянтських ініціатив, про які постійно говорить діюча влада", - закцентував керівник Центрального штабу "ЄС".
"Інша проблема, - на його думку, - крім популізму і чергових обіцянок, які також намагатимуться закамуфлювати в цих питаннях, - те, що наражається на небезпеку життя і здоров'я громадян. Адже, в розпал пандемії, що менше перебуватиме людина на дільниці - то краще і для членів комісій, і для громадян".
Олександр Турчинов підкреслив, що подібні ініціативи президента є "зловживанням владою, спробою в порушення виборчого законодавства привернути увагу до правлячої партії, спробою протягнути капітулянтські ініціативи, створивши додатковий політичний конфлікт, а також наражають на небезпеку життя і здоров'я громадян, які прийдуть на дільниці в день голосування".
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лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены работником правоохранительного органа, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Зе ж таке саме ..
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
а коли політикі в народа запитують-то означає,шо вони хочуть уникнути персональної відповідальності
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Зеленые пи..ды получат при опросе?
Про обіцянки тут була стаття. З 44 обіцянок: 4 вмерли, кілька виконав, а 30 з хвостиком в процесі виконання. Знайдіть - почитайте, щоб наступного разу не писати маячню.
Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Вона підкреслила, що до опитування в день виборів також не буде причетні Центрвиборчком і партія "Слуга народу".
"Це не будуть кошти з держбюджету. В процес не буде залучена Центральна виборча комісія, оскільки відповідне законодавство не було прийнято у Верховній раді. Тому це швидше буде проект, реалізований волонтерами та, можливо, якимись соціологічними службами", - сказала Кравчук.
За її словами, формат такого діалогу президента з людьми може існувати.
"Сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - наголосила Кравчук.