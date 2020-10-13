Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян

Ініціатива Зеленського з проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що важливіше - ризик для життя громадян.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов під час пресконференції у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, така ініціатива діючого президента - традиційно небезпечний піар. "Пан Зеленський знову намагається знехтувати Конституцією, українським законодавством, маючи бажання "впхнути" на дільниці питання, які не були погоджені ні з ким, які навіть ще ніхто не бачив і не знає", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що в цьому криється декілька небезпек.

"Перше, не маючи повноважень референдуму, відбувається спроба сфальсифікувати підтримку капітулянтських ініціатив, про які постійно говорить діюча влада", - закцентував керівник Центрального штабу "ЄС".

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"Інша проблема, - на його думку, - крім популізму і чергових обіцянок, які також намагатимуться закамуфлювати в цих питаннях, - те, що наражається на небезпеку життя і здоров'я громадян. Адже, в розпал пандемії, що менше перебуватиме людина на дільниці - то краще і для членів комісій, і для громадян".

Олександр Турчинов підкреслив, що подібні ініціативи президента є "зловживанням владою, спробою в порушення виборчого законодавства привернути увагу до правлячої партії, спробою протягнути капітулянтські ініціативи, створивши додатковий політичний конфлікт, а також наражають на небезпеку життя і здоров'я громадян, які прийдуть на дільниці в день голосування".

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