Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика. ВIДЕО
Сьогодні поговоримо про смішне, страшне і абсурдне: незрозумілий Зе-референдум у день виборів і брудний кеш Шарія.
Чекаємо вас о 21.30, щоб поговорити про таке:
- (Не) референдум від Зе-влади. На які запитання хоче почути відповідь Офіс президента? І чому досі немає самих цих запитань?
- Навіщо заправка "БРСМ-Нафта" фінансує Шарія?
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Топ коментарі
+24 18c49ed2
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+10 Nataliia Radchenko
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...а у Колика?
Чому олігархи не переслідуються, окрім Порошенка ?- питає журналіст.
- Я не впливаю на слідчі органи, - каже Зе.
Але ми пам'ятаємо, як воно назвало підозрюваних у вбивстві Шеремета винними, фактично оголосило їм вирок.
А в таком то вот рас(ку)коряченном виде до Ростова ведь может и не добежать.
Таки воно проти Зе..
Шо не пика, то риги чи бпп і кучманоїди..
))
Що заважало, маючи "штаби" по всій Україні поставити 10 питань?
З однієї сторони легалізують "гральний бізнес", а по факту клоаки, які руйнують економіку, стимулюють злочинність, з іншого боку "духовно-скрепні" не хочуть легалізовувати проституцію.
Цікаво, що більше наносить шкоди суспільству в цілому?
Гральні "свинарники" в десятки раз.
Ці "питання" можна було поставити і рік назад. Очевидно, що народним депутатам "ніколи".
У этих ватных мразей штормит уже второй день, педофил шарик истерит у себя в телеге. Мелочь, а приятно, Бигус попал в точку)