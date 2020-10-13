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Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика. ВIДЕО

Сьогодні поговоримо про смішне, страшне і абсурдне: незрозумілий Зе-референдум у день виборів і брудний кеш Шарія.

Чекаємо вас о 21.30, щоб поговорити про таке:

- (Не) референдум від Зе-влади. На які запитання хоче почути відповідь Офіс президента? І чому досі немає самих цих запитань?

- Навіщо заправка "БРСМ-Нафта" фінансує Шарія?

Не соромтеся запитати в коментарях, поставити лайк і підписатися на оновлення. Адже в "Без цензури", як завжди, нічого особистого - тільки факти! Відвоюємо український ютуб разом!

Автор: 

референдум (627) Шарій Анатолій (227) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+24
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 3935
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13.10.2020 21:41
+16
Всю свою пряму брехню Зелея завжди починає словами «чесно кажучи»
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13.10.2020 21:43
+10
Філатов в Дніпрі пропонує НЕНлоху одне питання для опитування - «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
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13.10.2020 22:10
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Кто там на зарплате у Шарика
...а у Колика?
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13.10.2020 21:32 Відповісти
Даже ЗЕ понял что он дебил, но деньги не пахнут
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13.10.2020 21:33 Відповісти
the FAK как там было сказано ,придурок иди науй.
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14.10.2020 16:44 Відповісти
Косяк, тебе за зебила стало обидно? А на народ который страдает от его страсти к баблу наплевать?
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14.10.2020 17:23 Відповісти
косяк, забий лайна, курни і
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15.10.2020 08:31 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 3935
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13.10.2020 21:41 Відповісти
так, він і досі вважає себе президентом, бла бла бла..
Чому олігархи не переслідуються, окрім Порошенка ?- питає журналіст.
- Я не впливаю на слідчі органи, - каже Зе.
Але ми пам'ятаємо, як воно назвало підозрюваних у вбивстві Шеремета винними, фактично оголосило їм вирок.
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14.10.2020 14:17 Відповісти
Всю свою пряму брехню Зелея завжди починає словами «чесно кажучи»
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13.10.2020 21:43 Відповісти
Он даже глазами врет. Ему даже открывать рот не надо.
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14.10.2020 16:37 Відповісти
Похоже ЗЕ возомнил себя этаким "старшим братом", - смартфонным манипулятором украинским сознанием.. И невдомек воспарившему к "небесам" дурню, что украинцы ведь могут смартфон в такое место ему воткнуть, что пользоваться им он сможет только севши на унитаз, и "рычаг манипулятор" обломать по самые его мохнатые ролики..
А в таком то вот рас(ку)коряченном виде до Ростова ведь может и не добежать.
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13.10.2020 21:45 Відповісти
Воно просто в очередной раз всралось. И не более того. А теперь лихорадочно пытается перебить это очередным тупым пиар-ходом.

Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 6776
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13.10.2020 22:07 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 4656
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13.10.2020 21:50 Відповісти
Центральная опросная комиссия = ЦОК.
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14.10.2020 00:29 Відповісти
а шо, у зели просто блестящие перспективы - будут все с...ть у шурика
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13.10.2020 21:54 Відповісти
Подивився Шарія на YouTube..
Таки воно проти Зе..
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13.10.2020 21:57 Відповісти
Це щуряча метушня , локшина для лохтората !!)))
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13.10.2020 22:01 Відповісти
СН-ОПЗЖ-Шаріі, це гельмінти з одного кремлівського кубла !!))
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13.10.2020 22:02 Відповісти
І з однієї дупи
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13.10.2020 22:07 Відповісти
А Ви нові старі облич'я побачили??
Шо не пика, то риги чи бпп і кучманоїди..
))
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13.10.2020 22:13 Відповісти
Весь істеблішмент України ,це єдине, без жодних винятків,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!)))
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14.10.2020 00:15 Відповісти
Філатов в Дніпрі пропонує НЕНлоху одне питання для опитування - «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
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13.10.2020 22:10 Відповісти
Шарик-гандон...Кто спорит - тот вонючка....
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13.10.2020 22:17 Відповісти
Якраз все зрозуміло і ясно. ЗЕ запустив тему для обговорення щоб ми тут її обговорювали, а не те що йому надрали сраку в МІ-6.
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13.10.2020 22:31 Відповісти
Що ? Одного поля ягідки ?
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13.10.2020 22:38 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика - Цензор.НЕТ 8235
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13.10.2020 23:03 Відповісти
Взагалі НЕ зрозуміло, навіщо ставити "5 питань" в день виборів???
Що заважало, маючи "штаби" по всій Україні поставити 10 питань?
З однієї сторони легалізують "гральний бізнес", а по факту клоаки, які руйнують економіку, стимулюють злочинність, з іншого боку "духовно-скрепні" не хочуть легалізовувати проституцію.
Цікаво, що більше наносить шкоди суспільству в цілому?
Гральні "свинарники" в десятки раз.
Ці "питання" можна було поставити і рік назад. Очевидно, що народним депутатам "ніколи".
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14.10.2020 05:21 Відповісти
А по мне так єто гениальных ход . Вот смотрите задаст он эти вопросы которыми пестрят билборды страны там игральный бизнес (все на что давят оппоненты)итд итп . Народ на шкрябает ответы и можно вносит на голосование (в раду,в кабмин) кто будит идти против будут обнародованы как идут против воли народа . В день выборов потому что, явка будит по более чем в любой другой день. И если кто то будит говорить что он фейковый то и выборы можно будит назвать фейковыми а это некому не нужно.
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14.10.2020 10:56 Відповісти
Прийде день, коли одна людина скаже «я задам ва п'ять питань...», і тисячі скажуть у відповідь «пішов на.. уй , наркоман»! 😄
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14.10.2020 11:33 Відповісти
Обратите внимание как после выхода журналистского расследования Бигуса, взбурлило в телеграмме крысиное кубло ватных телеграм-каналов, помоек типа Резидент, Легитимный, Шептун, Бужанский, Дубинский, Наглый, Зерада - они вскрылись, работают вместе с петухом Шарием).
У этих ватных мразей штормит уже второй день, педофил шарик истерит у себя в телеге. Мелочь, а приятно, Бигус попал в точку)
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14.10.2020 11:39 Відповісти
петушарий - первый в мире педофил у которого миллион подписчиков на ютубе
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14.10.2020 12:34 Відповісти
Дві паскуди - Зе і Ру.
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14.10.2020 12:56 Відповісти
Коррупционеры не хотят референдум. Запахло пожизненным. Зеленский первый кто поднял этот вопрос. Предыдущие гаранты сами были коррупционерами.
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14.10.2020 20:47 Відповісти
 
 