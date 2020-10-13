Без Цензури в прямому ефірі: Зе-референдум / Хто там на зарплаті у Шарика. ВIДЕО

Сьогодні поговоримо про смішне, страшне і абсурдне: незрозумілий Зе-референдум у день виборів і брудний кеш Шарія.

Чекаємо вас о 21.30, щоб поговорити про таке:

- (Не) референдум від Зе-влади. На які запитання хоче почути відповідь Офіс президента? І чому досі немає самих цих запитань?

- Навіщо заправка "БРСМ-Нафта" фінансує Шарія?

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