США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео звернувся до Азербайджану й Вірменії від імені США із закликом припинити вогонь у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт", - наголосив глава американської дипломатії.

Помпео зауважив, що Сполучені Штати засуджують втрати людських життів і "залишаються відданими мирному врегулюванню".

Раніше, американська делегація при ОБСЄ виступала із закликом до обох сторін конфлікту негайно припинити насильство та повернутися до переговорів без попередніх умов під егідою Мінської групи ОБСЄ. Пізніше глави МЗС Вірменії, Азербайджану й Росії досягли домовленості в Москві про припинення вогню з 12.00 10 жовтня. Проте повідомлення про порушення перемир'я в зоні нагірно-крабаського конфлікту далі надходять.

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