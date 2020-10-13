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США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео

США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео звернувся до Азербайджану й Вірменії від імені США із закликом припинити вогонь у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт", - наголосив глава американської дипломатії.

Помпео зауважив, що Сполучені Штати засуджують втрати людських життів і "залишаються відданими мирному врегулюванню".

Раніше, американська делегація при ОБСЄ виступала із закликом до обох сторін конфлікту негайно припинити насильство та повернутися до переговорів без попередніх умов під егідою Мінської групи ОБСЄ. Пізніше глави МЗС Вірменії, Азербайджану й Росії досягли домовленості в Москві про припинення вогню з 12.00 10 жовтня. Проте повідомлення про порушення перемир'я в зоні нагірно-крабаського конфлікту далі надходять.

Читайте також: Перемир'я в Карабасі: Вірменія й Азербайджан звинувачують одне одного в обстрілі по всьому фронту

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466) Помпео (337)


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Топ коментарі
+15
Скажи об этом Азербайджанцу семья которого не живет в своём доме 30 лет .ютясь по съемным квартирам Баку.скажи об этом ***** который покровительствует терроризму и насилию
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13.10.2020 22:11
+14
Тоесть США призывают продлить окупацию Азербайджана Арменией еще на 30 лет?
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13.10.2020 22:18
+9
Шо, Майк, Ким Кардашьян со стадом своих соплеменников подняла шум?
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13.10.2020 22:19
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Скажи об этом Азербайджанцу семья которого не живет в своём доме 30 лет .ютясь по съемным квартирам Баку.скажи об этом ***** который покровительствует терроризму и насилию
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13.10.2020 22:11 Відповісти
а чего же богатая нефтью и газом страна не может позаботиться о своих гражданах ? Дать жилье беженцам первоочередная задача .
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13.10.2020 22:22 Відповісти
Хорошо .а ты бы покинул свой дом где ты вырос и родился по собственной воли не считая что ради сладкого куска ?
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13.10.2020 22:30 Відповісти
если бы моей жизни угрожала опасность то покинул бы . Что собственно я и сделал . плохо , паскудно , а что делать ? к стати азербайджанцы так относяться к приезжим что даже при совке люди уезжали из Баку после окончания срока службы . армяне не исключение в этом случае . так что я никого из них не поддерживаю.
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13.10.2020 22:36 Відповісти
не был в Баку.но почему то из всех кавказцев ... азербаджанцы для меня были порядочными людьми чем ары .зная историю этого конфликта и подлую армянкую натуру у вас есть 3 попытки догадаться кому как и я здесь многие симпатизируют.если конечно ваше призвище не закінчується на -ЯН -
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13.10.2020 22:49 Відповісти
Не тринди... Сім"я тестя брата моєї жінки прожила усе життя у Баку, як нормальні люди, і чкурнули звідти лише тоді, коли ваші "зелені миротворці", з Псковської дивізії, почали воювать на боці вірмен, а російські ракетчики почали обстрілювать територію Азербайджану... Само собою, "русскаязичних" перестали сприймать, як нормальних сусідів...
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14.10.2020 04:12 Відповісти
кадры освобожденного от оккупации поселка Гадрут - ВИДЕО
https://ru.baku.ws/karabakh/128741
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13.10.2020 22:14 Відповісти
США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 2742
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13.10.2020 22:17 Відповісти
Тоесть США призывают продлить окупацию Азербайджана Арменией еще на 30 лет?
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13.10.2020 22:18 Відповісти
Т.е., в одной Калифорнии живет больше армян, чем в Армении, и армянское лобби в США - одно из наиболее влиятельных.
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13.10.2020 22:21 Відповісти
США сейчас говорит как нарушитель прав и свобод человека. Каждый человек имеет право на защиту себя и своей частной собственности любым путем.
*Бог создал людей слабыми и сильными, а полковник Сем Кольт сделал всех равными*.
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13.10.2020 22:25 Відповісти
Полностью согласен насчет Самюэла Кольта ( полковником он, кстати, не был). Азербайджан сейчас имеет свой "кольт", и не должен обращать внимание на толерантные окрики, откуда бы они не раздавались.
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13.10.2020 22:32 Відповісти
Я умею считать до 6ти потому что в моём револьвере всего лишь 6 патронов
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13.10.2020 22:56 Відповісти
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13.10.2020 22:59 Відповісти
Сем'юел Кольт все таки став всесвітньо відомим саме як зброяр і саме так увійшов в історію. Тому бути ще й полковником йому не дуже і треба. Тим паче, що сотні тисяч полковників в історії ніяк не засвітилися. 😊😊 А тепер по суті. На моїй пам'яті США одвічі втрутилася у схожі конфлікти на боці правди. І вирішила проблему своїм втручанням. Донині. Маю на увазі Косово і Кувейт Інтервенти і підпалювачі війни - серби і іракці були розбомблені і заспокоїлися. Ще один раз Штати схожим чинли у складі міжнародної коаліції відстояли Південну Корею. Тому Помпео, якщо справді бажає припинення вогню, мав би визнати, що юридично правий Азербайджан, а Вірменія є порушником міжнародного права і агресором і мав би попередити Вірменію, що у випадку продовження агресії стосовно азербайджанських територій проти неї буде застосована і американська зброя. Хоча це треба було робити не Помпео, а попередньому Держсекретпрю десь у 1994 році, коли кацапи були голодними і мали власну проблему з Чечнею. Тепер заклики Помпео до припинення вогню без ультиматуму Вірменії виглядають, як блюзнірство. Тепер щодо вірмен, яких по всьому світу справді у рази більше, ніж у самій Вірменії. Якщо аювони покинули цю територію, то за логікою вона їм не потрібна. Через масове дезертирство (інакше не назвеш) вірмен з власної землі під час воєн і кризових ситуацій Вір енія втратила території, які успішно свого часу підібрати турки. Наприклад, Великий Арарат, який донині є на гербі Вірменії. Тому захищати свої землі потрібно було раніше, а не втікати світ за очі. А тепер вибачайте, втрачені землі офіційно визнані територіями інших держав. І вірменського опору цьому не було. І цей стптус-кво був закріплений післявоєнний угодами, які є непорушними. От такі мої думки.
.
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13.10.2020 23:12 Відповісти
США немає змісту влазити у карабахський конфлікт..
ВЗАГАЛІ..

Достатньо сил Азербайджану і нейтралітету рашки,забезпеченого загрозою ПОВНОЇ участі в ньому Туреччини(з повним закриттям Дарданелл для рашистського філоту)
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14.10.2020 10:30 Відповісти
Демократы очень скоро похерят завоевания мистера Кольта ибо готовят обширную программу по отмене второй поправки в Конституцию и отьема у граждан права на оружие , что практически уже достигнуто в таких помойках как Нью Йорк и Коммифорния . К стате делаеться это при поддержке совков и других понаехавших из Индии Африки и Южной Америки голосующих за демократов .
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13.10.2020 22:41 Відповісти
Врешь, русский.
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13.10.2020 23:00 Відповісти
опровергни, алиевский , голосующий за деморатс .
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13.10.2020 23:12 Відповісти
Снова врешь, руснявое. И не алиевский, и Республиканец. И опровергать вбросы руснявой говнопропаганды, распространяемые русскими пропагандонами, даже не собираюсь. Потому шо подкрепить свой говновброс ты, руснявое, ничем не можешь.
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13.10.2020 23:17 Відповісти
США надоело принимать беженцев из Нагорного Карабаха . Сначала азербайджанцы , теперь как начнут щемить армян повалят армяне . Они же работать не пойдут усядуться на велфер , а потом начнут голосовать за демократов . Этакие Зеизбиратели .
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13.10.2020 22:26 Відповісти
Шо, Майк, Ким Кардашьян со стадом своих соплеменников подняла шум?
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13.10.2020 22:19 Відповісти
ну не самые последние люди в Штатах Ещё наверное Шерилин Саркисян (более известная как Шер)
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13.10.2020 23:01 Відповісти
Шер...ну да, шо-то слышал.
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13.10.2020 23:04 Відповісти
https://minval.az/news/124043407 у рашці куди потужніше вірменське лобі
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14.10.2020 10:26 Відповісти
Ніяких зобов'язань зафіксованих документально не існує. І Помпео про це знає. Так ляпнув із "політкоректності" "за все хороше і проти всього поганого"...
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13.10.2020 22:20 Відповісти
А что делать людям у которых армянские окупанты забрали дома и сделали их бомжами и беженцами на целых 30 лет? Уже несколько поколений азербайджанцев родилось и выросло в статусе беженца. Нивкоем случае азербайджанцам нельзя останавливать деокупацию своей земли.
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13.10.2020 22:20 Відповісти
паРашці більше "користних" санкцій- краще..
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13.10.2020 22:23 Відповісти
Предлогаю превратить роисю в радиоктивный пепел
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13.10.2020 22:32 Відповісти
Навіщо? Щоб радіоактивне лайно текло до нас по Дніпру і Десні? Хай краще воно тече лише в Росію, з тієї шахти на Донбасі, де провели підземний ядерний вибух. Ці придурки, з ОРДЛО, перестали відкачувать звідти воду, вона зараз заповнює підземні горизонти, змішується з продуктами радіоактивного розкладу і йде в грунтові води... А так як ця шахта знаходиться на східному боці Донецького кряжу, за водорозділом, і води грунтові ідуть у Сіверський Донець, то все це лайно йде туди. А річка ця, трохи південніше того місця, починає текти по Ростовській області. Аж до впадіння в Дон.. А потім - до Ростова-на -Дону... Хай п"ють...
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14.10.2020 04:27 Відповісти
Тут Помпео не совсем искренен. гном призвал только к 12-срочному перемирию для обмена пленными и погибшими. Пленных практически нет, никто не хочет сдаваться, а другая сторона не хочет брать в плен. Над мертвыми армяне все-равно издеваются и сами ж нарущили это перемирие, атаковав и гражданские обьекты. Так что Азербайджан не нужно призывать в миру, а вот 4 резолюции ООН по освобождению территорий выполнять должна армения, чего не делает уже 30 лет.
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13.10.2020 22:23 Відповісти
То есть он как бы отстранился от того что идет конфликт с вовлеченной страной членом НАТО и страной членом одкб , союзником их геополитического противника ? А Ми-6 должно внимательнее присмотреться к окружению Рыжего , там нет кротов х.йла ?
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13.10.2020 22:24 Відповісти
И у рыжего и у зеленого все утыкано и напичкано агентами рашки, оба офиса надо сносить чем скорее, тем меньше крови.
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13.10.2020 22:26 Відповісти
У "рыжего" никакими агентами кремля ничего не натыкано . Рассекретили документы ЦРУ где лживая компания о связях Трампа с Росией была инициирована и Хилари Клинтон чтобы отвлечь внимание от скандала с сервером в ее доме где она хранила служебную переписку госдепа что запрещено законом .
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13.10.2020 22:32 Відповісти
США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 3664 https://censor.net/ru/user/94658 А Ми-6 должно внимательнее присмотреться к окружению Рыжего ------------------Яким боком МІ-6 до Рижего ???)))
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13.10.2020 23:19 Відповісти
Помпео призвал прекратить скакать армян и азербайджанцев под дудку кремля . Войнушка хороша для Москвы и закончить ее не получиться , но оружие и Азербайджан и Армения будут покупать у росии .
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13.10.2020 22:28 Відповісти
США в этом конфликте, играют микроскопическую роль.
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13.10.2020 23:05 Відповісти
Весь світ, після початку теперішньої війни в Карабаху, впевнився, що російська зброя - БРУХТ, придатний лише на переплавку... Так що Азербайджан точно зброю у Росії куплять не буде...
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14.10.2020 04:33 Відповісти
Находящийся в отставке генерал-лейтенант турецких ВВС Эрдоган Каракуш рассказал, что Азербайджан с помощью дронов парализовал работу ПВО Армении. Как сообщает Minval.az, об этом он рассказал в прямом эфире «A Haber».
По словам турецкого генерала, ВС Азербайджана нанесли тяжелый удар по ВС Армении, в результате чего те потеряли около 8000 солдат.
«Имеются определенные трудности в продвижении вперед, однако дроны и дроны-камикадзе Азербайджана парализовали работу ПВО Армении, и в этом случае армяне не могут сбивать наши дроны. Азербайджан же сбивает дроны Армении, потому что ПВО Азербайджана работает», - отметил Э.Каракуш.

«Теперь можно громить ВС Армении любым способом, хоть самолетом, хоть дроном. В армянской армии нет единства, сообщается о потерях около 8000 солдат», - отметил он.
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14.10.2020 10:08 Відповісти
та ты шо? А почему же Турция в Сирии, несмотря на мультики с Байрактаров, не смогла вернуть себе позиции с которых ее турнули курды и иваны? И Байрактары перестали летать почему-то...
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14.10.2020 10:08 Відповісти
не займайся демагогією,ромік "лахтінський"...Це різні речі.
У Сирії Росія має дві авіабази,і ,головне,нехай формально,але уряд Асада "законно вибраний"..Тому Турція НЕ ВОЮЄ З СИРІЄЮ.
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14.10.2020 10:20 Відповісти
да-да, это "божья роса". Есть зона безопасности возде гранимцы с Турцией, которую официально патрулируют турецкие войска. В которую вторглись курды при поддержке иванов, турки начали мочить Байрактарами но потом сдулись и так и не вернули себе контроль.
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14.10.2020 10:28 Відповісти
Лахті.. я так і не зрозумів,що ти хотів сказати .....))))
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14.10.2020 10:32 Відповісти
ээх...мировой полицейский...когда-то.....
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13.10.2020 22:53 Відповісти
Майк Помпео обратился к Азербайджану и Армении от имени США с призывом прекратить огонь в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
--------------------------------------------------------------
Круто, на фоне того, что переговоры между Арменией и Азербайджаном, проходили в МСК и длились более 10 часов.
Источник: https://censor.net/ru/n3224710
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13.10.2020 22:57 Відповісти
Стоп ,stop ,стоп 🤔🙄 ,а при чем здесь Азербайджан 🤦?¿????¿? США тоже в 45 -м гвоздили ,Японию ,пока та не капитулировала 🤫😡
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13.10.2020 23:07 Відповісти
Как раз тот случай когда Азербайджан не должен слушать разные советы и как можно быстрее выдавить оккупантов со своей земли.
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13.10.2020 23:12 Відповісти
Та ты политик, и стратег... А ты знаешь, что 90 % жителей НКАО - армяне?
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13.10.2020 23:22 Відповісти
А хто їм заважав буть "громадянами Азербайджану вірменського походження", жителями НКАО, тридцять років тому? 140 тисяч придурків вирішили питання перегляду кордонів для держави з 9-мільйонним населенням!!! "Губа не тріснула"?... Ми не забороняємо кільком мільйонам "росіян" буть громадянами України - вони мають ті самі права, що і українці... Чим вірмени кращі чи гірші?
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14.10.2020 04:38 Відповісти
скажи то же самое жителям Косово А потом объясни армянам почему албанцам в косово можно, а армянам то же самое нельзя.
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14.10.2020 10:10 Відповісти
Лахті "ровенский"...
..пи..уй у спам...
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14.10.2020 10:21 Відповісти
А що, в Нагорному Карабаху, в 90-ті, була різня вірмен, яку організувала азербайджанська влада, як сербська зробила в Косово? Навпаки, вірмени, під прикриттям російських військ, різали азербайджанців, курдів, татів і виганяли їх з Карабаху... Тоді до чого тут твої "паралелі", кацапе? (Бо з тебе такий "поляк" і "рівненчанин", "як з гімна - куля...".
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14.10.2020 14:05 Відповісти
Вася, ты еще расскажи басню про русскоязычных Донбасса, которых плешивое чмо спасает от украинской хунты. В Германии компактно проживает большое количество турков и курдов, но это не дает им право захватывать территорию и объявлять ее независимой. Если армяне оккупировали земли Азербайджана, то они ОККУПАНТЫ, как рфия в Украине.
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14.10.2020 09:24 Відповісти
Для Західних "миротворців":

Власти Армении привлекают детей к подготовке для участия в боевых действиях против Азербайджана. Как сообщает Minval.az со ссылкой на телеграм-канал «Двач», на занятии в Ханкенди, закамуфлированном под «школьный урок военной подготовки» отчетливо видно, что обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме.
«Набор или вербовка детей в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении телеграм-канала.США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 4558
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14.10.2020 10:10 Відповісти
Село Дюярлы Тертерского района обстреляно армянскими вооруженными силами, сообщает Trend.
В результате артобстрела разрушено здание сельской школы.США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео - Цензор.НЕТ 468
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14.10.2020 10:12 Відповісти
А США заявляют что айзербайджанцы обстреливают Степанакерт.
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14.10.2020 10:29 Відповісти
1) На войне как на войне...Азербайджан и не возражает,что некоторие цели в Степанакерте Ханкенди(
Кроме того,ето територия АЗербайджана,а не Армении) били остреляни..НО НЕ ПОСЛЕ обьявления перемирия..

2) да.. вєрю.. шо в США есть и армянские СМИ..Для армян... ))))
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14.10.2020 10:36 Відповісти
«14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены на стартовой позиции несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет»(****комплекс "Іскандер"), - говорится в сообщении Минобороны.

як я зрозумів,це вже територія Вірменії..

ЦЕ ВЖЕ СЕРЙОЗНО ((
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14.10.2020 10:53 Відповісти
 
 