США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання з припинення вогню, - Помпео
Державний секретар США Майк Помпео звернувся до Азербайджану й Вірменії від імені США із закликом припинити вогонь у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт", - наголосив глава американської дипломатії.
Помпео зауважив, що Сполучені Штати засуджують втрати людських життів і "залишаються відданими мирному врегулюванню".
Раніше, американська делегація при ОБСЄ виступала із закликом до обох сторін конфлікту негайно припинити насильство та повернутися до переговорів без попередніх умов під егідою Мінської групи ОБСЄ. Пізніше глави МЗС Вірменії, Азербайджану й Росії досягли домовленості в Москві про припинення вогню з 12.00 10 жовтня. Проте повідомлення про порушення перемир'я в зоні нагірно-крабаського конфлікту далі надходять.
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*Бог создал людей слабыми и сильными, а полковник Сем Кольт сделал всех равными*.
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ВЗАГАЛІ..
Достатньо сил Азербайджану і нейтралітету рашки,забезпеченого загрозою ПОВНОЇ участі в ньому Туреччини(з повним закриттям Дарданелл для рашистського філоту)
По словам турецкого генерала, ВС Азербайджана нанесли тяжелый удар по ВС Армении, в результате чего те потеряли около 8000 солдат.
«Имеются определенные трудности в продвижении вперед, однако дроны и дроны-камикадзе Азербайджана парализовали работу ПВО Армении, и в этом случае армяне не могут сбивать наши дроны. Азербайджан же сбивает дроны Армении, потому что ПВО Азербайджана работает», - отметил Э.Каракуш.
«Теперь можно громить ВС Армении любым способом, хоть самолетом, хоть дроном. В армянской армии нет единства, сообщается о потерях около 8000 солдат», - отметил он.
У Сирії Росія має дві авіабази,і ,головне,нехай формально,але уряд Асада "законно вибраний"..Тому Турція НЕ ВОЮЄ З СИРІЄЮ.
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Круто, на фоне того, что переговоры между Арменией и Азербайджаном, проходили в МСК и длились более 10 часов.
Источник: https://censor.net/ru/n3224710
..пи..уй у спам...
Власти Армении привлекают детей к подготовке для участия в боевых действиях против Азербайджана. Как сообщает Minval.az со ссылкой на телеграм-канал «Двач», на занятии в Ханкенди, закамуфлированном под «школьный урок военной подготовки» отчетливо видно, что обучение проходит под контролем военных в камуфляжной форме.
«Набор или вербовка детей в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях являются военным преступлением в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении телеграм-канала.
В результате артобстрела разрушено здание сельской школы.
СтепанакертеХанкенди(
Кроме того,ето територия АЗербайджана,а не Армении)
2) да.. вєрю.. шо в США есть и армянские СМИ..Для армян... ))))
як я зрозумів,це вже територія Вірменії..
ЦЕ ВЖЕ СЕРЙОЗНО ((