ЦВК достроково розпустив Одеський територіальний виборчком через "численні порушення закону"

Центральна виборча комісія достроково розпустила Одеський територіальний виборчком через "численні порушення законодавства".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Таке рішення підтримали 16 членів комісії.

Голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що виборчі комісії не мають повноважень оцінювати рішення суду.

Під час засідання Комісія розглянула окремі питання діяльності Одеської міської територіальної виборчої комісії.

Зокрема, ЦВК відмовила у задоволенні скарг ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА". У них йшлося, зокрема, про визнання бездіяльності Одеської міської ТВК такою, що не відповідає вимогам законодавства щодо реєстрації кандидатів у депутати Одеської міської ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків вказаної організації політичної партії та реєстрації Голубова Д.І. кандидатом на посаду Одеського міського голови, висунутого цією організацією.

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Рішення прийняте у звʼязку з тим, що на момент розгляду Комісією цих скарг Одеською міською ТВК прийнято відповідні рішення, що вказує на відсутність предмета оскарження.

Разом з тим, під час розгляду зазначеного питання Комісія встановила факти порушення в діяльності Одеської міської ТВК.

У звʼязку з цим ЦВК за власною ініціативою розглянула окремі питання її діяльності. Зокрема, було встановлено, що приймаючи постанови від 11 жовтня 2020 року № 159 та 160 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих ОДЕСЬКОЮ МІСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА", та про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутого вказаною організацією, а також постанову № 155 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською обласною організацією Політичної партії "НАШ КРАЙ", Одеська міська ТВК ухвалила рішення всупереч рішенням судів, які набрали законної сили.

Таким чином вказана комісія перевищила свої повноваження повторно, усупереч уже встановленим судом обставинам та фактам, надавши оцінку документам, поданим для реєстрації кандидатів у депутати Одеської міської ради та кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутих вказаною місцевою організацією політичної партії.

Відтак, ЦВК скасувала вищевказані постанови Одеської міської ТВК, встановила факт систематичного порушення цією виборчою комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу цієї комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 17 години 14 жовтня 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу.

Окрім того, Комісія зобов’язала Одеську міську ТВК після сформування її нового складу привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства та з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили. А також – невідкладно вжити передбачених виборчим законодавством заходів щодо забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів депутатів Одеської міської ради та Одеського міського голови. Зокрема, щодо забезпечення виготовлення відповідних виборчих бюлетенів, інформаційних буклетів та інформаційних плакатів місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу.

Разом з тим Комісія звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові ЦВК обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.