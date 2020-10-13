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Новини Місцеві вибори-2020
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МВС запустило чат-бот для боротьби з порушеннями на виборах

МВС запустило чат-бот для боротьби з порушеннями на виборах

Міністерство внутрішніх справ запустило чат-бот у Telegram "Вибори-2020", де можна вибрати тип порушення під час виборчого процесу, після чого приїжджає наряд поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі МВС.

У повідомленні зазначається: "МВС запустило чат-бот "Вибори-2020" для забезпечення прозорого виборчого процесу.

Якщо ви стали свідком порушення і перебуваєте на місці - повідомте поліцію через чат-бот https://t.me/mvs_ua_bot з вашого мобільного телефону.

Чат-бот допоможе визначити такі види порушення:

- підкуп виборців або комісії;

- фінансування агітації;

- ведення агітації;

- перешкоджання волевиявленню.

Далі потрібно вибрати область і адресу, де сталося порушення. Якщо ви перебуваєте на місці - одним кліком можна додати геолокацію. Після цього відправте фото або відео порушення і коментар до нього. Для зворотного зв'язку можна залишити свій номер телефону.

Повідомлення передається в Ситуаційний центр Нацполіції, опрацьовується і реєструється, після чого на місце події вирушить патруль поліції".

Читайте також: МВС запускає чат-бот про місцеві вибори

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МВС (3499) місцеві вибори (1366) порушення (604) чат-бот (42)


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МВД запустил чат-бот для борьбы с нарушениями на выборах - Цензор.НЕТ 6887
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13.10.2020 22:50 Відповісти
)))))))) бу га га .это как дозвониться специалисту приват банка по 3700 ..... здравствуйте ,меня зовут моника чем могу быть полезной для вас ?
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13.10.2020 22:54 Відповісти
Начнём с нарушения Закона о выборах из 5 пунктов:
МВС запустило чат-бот для боротьби з порушеннями на виборах - Цензор.НЕТ 239
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13.10.2020 22:56 Відповісти
ну вот и начните с зелебени...куча нарушений выборного законодательства.если конечно,начнет в жизнь претворять,а не заноет ,шо "вырвано из контекста"
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13.10.2020 22:59 Відповісти
В Харькове Кернес до инсульта распрострянял в школах! рекланіе материалы - календарики, сумки для сменки и прочую жуйню рекламного характера с эмблемой себя любимого, а взамен у детей забрали завтраки в пользу коронавирусного фонда ( на лечение Гепы в германском Шаритэ)
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13.10.2020 23:02 Відповісти
Гэпу не только в Кернесбурге любят.его еще очень любят в ютубе )))))
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13.10.2020 23:05 Відповісти
как тебя зовут?
моника
моника, п...и у слоника
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13.10.2020 23:03 Відповісти
То есть если будут приставать на выборах с этим соцопросом - уже можно им писать о нарушении?
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14.10.2020 07:43 Відповісти
 
 