МВС запустило чат-бот для боротьби з порушеннями на виборах

Міністерство внутрішніх справ запустило чат-бот у Telegram "Вибори-2020", де можна вибрати тип порушення під час виборчого процесу, після чого приїжджає наряд поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі МВС.

У повідомленні зазначається: "МВС запустило чат-бот "Вибори-2020" для забезпечення прозорого виборчого процесу.

Якщо ви стали свідком порушення і перебуваєте на місці - повідомте поліцію через чат-бот https://t.me/mvs_ua_bot з вашого мобільного телефону.

Чат-бот допоможе визначити такі види порушення:

- підкуп виборців або комісії;

- фінансування агітації;

- ведення агітації;

- перешкоджання волевиявленню.

Далі потрібно вибрати область і адресу, де сталося порушення. Якщо ви перебуваєте на місці - одним кліком можна додати геолокацію. Після цього відправте фото або відео порушення і коментар до нього. Для зворотного зв'язку можна залишити свій номер телефону.

Повідомлення передається в Ситуаційний центр Нацполіції, опрацьовується і реєструється, після чого на місце події вирушить патруль поліції".

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