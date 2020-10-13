МВС запустило чат-бот для боротьби з порушеннями на виборах
Міністерство внутрішніх справ запустило чат-бот у Telegram "Вибори-2020", де можна вибрати тип порушення під час виборчого процесу, після чого приїжджає наряд поліції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі МВС.
У повідомленні зазначається: "МВС запустило чат-бот "Вибори-2020" для забезпечення прозорого виборчого процесу.
Якщо ви стали свідком порушення і перебуваєте на місці - повідомте поліцію через чат-бот https://t.me/mvs_ua_bot з вашого мобільного телефону.
Чат-бот допоможе визначити такі види порушення:
- підкуп виборців або комісії;
- фінансування агітації;
- ведення агітації;
- перешкоджання волевиявленню.
Далі потрібно вибрати область і адресу, де сталося порушення. Якщо ви перебуваєте на місці - одним кліком можна додати геолокацію. Після цього відправте фото або відео порушення і коментар до нього. Для зворотного зв'язку можна залишити свій номер телефону.
Повідомлення передається в Ситуаційний центр Нацполіції, опрацьовується і реєструється, після чого на місце події вирушить патруль поліції".
Будь ласка, зачекайте...
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моника
моника, п...и у слоника