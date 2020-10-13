Туреччина закликала до чотиристоронніх переговорів з Росією, Азербайджаном і Вірменією щодо Нагірного Карабаху
Туреччина пропонує провести чотиристоронні переговори за участю Росії, Азербайджану і Вірменії щодо питання врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке телебачення.
"Оскільки Росія перебуває на стороні Вірменії, а ми, Туреччина, підтримуємо Азербайджан, давайте зустрінемося вчотирьох, щоб обговорити рішення цих проблем", - заявив в ефірі телебачення представник турецького президента Ібрагім Калин.
"Оскільки Мінська група не змогла знайти рішення впродовж більш ніж 30 років, прийшов час знайти новий механізм", - додав він.
Топ коментарі
+16 Elvis2
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+14 Maxim Ak-Murza
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+14 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар13.10.2020 23:34
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или давай посмотрим по какому документу оон нато находилось в ираке?
признанные границы, ни разу не отрицает факт оккупации....
любой европейский суд докажет этот факт оккупации.
Я можу тобі накидати купу карт з різних історичних періодів, де границі маєї країни подобаються мені більше ніж теперішні.
Можна відкотити границі до такого стану, де твоєї коаїни взагалі немає. (Гарна ідея).
Тому ти бовдуре сидиш у спамі. Не лізь нікуди, бо з твоїм МІШЛЄНІЕМ, тільки на параші знайдешь підтримку.
давай кидай карту с 15 века до 20 века. напиши издательство и год издания, название.
или какой ты период имел ввиду?
карту с конференции, которую не признала ни одна страна?
тем более усср воевала и победила унр. таким образом украина не может быть наследницей унр. карта унр в 1920 вообще точка на карте. а вотом совсем исчезла.
Они всегда в пути, "первопроходцы":
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов 1953-2012
Донецкий поэт).
Те, кто планировал, должны были предусмотреть и такое развитие событий...
Азербайджан все делает по плану и учебнику, а авантюры с потерями никому не нужны.
когда они были в 2014 году? можно конкретнее?
1. В Украине друг к другу - на "вы". Даже Мать и Отца, а не то, что незнакомого человека. Тыканье - обезьянье повторение общений "вольных каменьщиков".
2. Блокируете неугодные мнения - россияне не способны к обсуждению - посмотрел Арестовича и прозрел...
3. Уведомляю - война - это соревновательность двух армий в своей эффективности. Не всегда побеждают лучше экипированные - Американцы так и не смогли окончательно, подчинить себе Вьетнам.
4. Вы не способны анализировать - вообще. Время операции - время, на которое хватает перевозимых ресурсов! То, что солдат может унести на себе - хватает на 15 минут активного боя. Потом - всё... Без резервов - никак...
5. Вы попытаетесь удалить этот пост, поскольку ваша сущность вскрыта однозначно. Аргументировать - не сможете!
фартнуло под обстрелом))))...
Европа и США слишком далеки от понимания всего того, что происходит и по каким причинам. В таком формате есть и дерущиеся "дети" и их "родители"- только так и можно установить правила дальнейших взаимоотношений.
Ну біля Нальчика є таке село Шалушка, мешкають там кабардинці (від автостанції у Нальчику йти десь кілометрів з десять)
Горну тактику бойових дій я вивчав на свомому горбу на строковій службі, у м. Фрунзе (зараз Бішкек). У горах, головне - міномет. До речі, дальномерів лазерних не було. Така муйня була, як з двох біноклів Б8Х30 (геометрії, якої то матері, вираховували дистанцію). На собі перли по дві міни, патрони до ПКМ (в лентах). Самі здорові - плиту від БМ-36 (по черзі). Трубу один без зміни. Так кажеться м айже 58 кг того міномету. Але **** дихати нічим.
"5+5=10, но вот 3+3=6"???
https://www.youtube.com/watch?v=XCztqp_F9wU&feature=emb_logo
Думаю потому, что они готовились к этим мероприятиям, работала разведка как на земле, так и воздушная разведка. ПВО это не только пассивные пусковые установки которые можно спрятать. Это и активные РЛС, которые светятся и спрятать их, хрен его знает как.
Ну а Байрактары и другие камикадзе, как понял, умеют подбираться к целям используя кривизну земли и оставаться незамеченными вплоть до последних секунд жизни средств ПВО.
Хотя и кукурузники беспилотные, это тоже нормальное рац.предложение