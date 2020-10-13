Туреччина закликала до чотиристоронніх переговорів з Росією, Азербайджаном і Вірменією щодо Нагірного Карабаху

Туреччина пропонує провести чотиристоронні переговори за участю Росії, Азербайджану і Вірменії щодо питання врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке телебачення.

"Оскільки Росія перебуває на стороні Вірменії, а ми, Туреччина, підтримуємо Азербайджан, давайте зустрінемося вчотирьох, щоб обговорити рішення цих проблем", - заявив в ефірі телебачення представник турецького президента Ібрагім Калин.

"Оскільки Мінська група не змогла знайти рішення впродовж більш ніж 30 років, прийшов час знайти новий механізм", - додав він.

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