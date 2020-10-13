Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році

Експрокурора та слідчу у справі щодо активістів сумського Євромайдану виправдали. Вирок ухвалив 7 жовтня Білопільський районний суд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне

Колишню слідчу обвинувачували у притягненні 27 січня 2014 року свідомо невинного євромайданівця до кримінальної відповідальності. За аналогічним звинуваченням проходив і колишній прокурор сумської прокуратури: за притягнення до кримінальної відповідальності двох невинуватих.

"Прокурор не надав суду жодного належного та допустимого доказу вини обвинувачених", - сказано у повідомленні.

Тому суд визнав їх невинуватими у пред’явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України та виправдав у зв’язку з недоведеністю винуватості у вчиненні зазначеного злочину.

Прокуратура вважає, що доказів щодо винуватості обвинувачених зібрано достатньо. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко. За її словами, вони є належними та допустимими. З таким рішенням суду категорично не погоджуються і готують апеляційну скаргу, додала вона.

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Справа стосується затримання сумських мітингувальників під час Революції Гідності 26 січня 2014 року. Тоді Володимир Шульга завів протестувальників до приміщення Сумської облради під приводом проведення прийому городян ним, як народним депутатом. Вночі відбувся силовий штурм міліцією людей, які сиділи в фоє, на першому поверсі облради. У цій справі допитали 54 свідків.

На цьому відео - кадри подій 2014 року.