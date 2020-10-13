УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5060 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Україні
3 861 32

Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році

Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році

Експрокурора та слідчу у справі щодо активістів сумського Євромайдану виправдали. Вирок ухвалив 7 жовтня Білопільський районний суд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне

Колишню слідчу обвинувачували у притягненні 27 січня 2014 року свідомо невинного євромайданівця до кримінальної відповідальності. За аналогічним звинуваченням проходив і колишній прокурор сумської прокуратури: за притягнення до кримінальної відповідальності двох невинуватих.

"Прокурор не надав суду жодного належного та допустимого доказу вини обвинувачених", - сказано у повідомленні.

Тому суд визнав їх невинуватими у пред’явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України та виправдав у зв’язку з недоведеністю винуватості у вчиненні зазначеного злочину.

Прокуратура вважає, що доказів щодо винуватості обвинувачених зібрано достатньо. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко. За її словами, вони є належними та допустимими. З таким рішенням суду категорично не погоджуються і готують апеляційну скаргу, додала вона.

Читайте також: Одного ексберкутівця за розгін Євромайдану віддали під суд, іншому повідомили про підозру, - ДБР

Справа стосується затримання сумських мітингувальників під час Революції Гідності 26 січня 2014 року. Тоді Володимир Шульга завів протестувальників до приміщення Сумської облради під приводом проведення прийому городян ним, як народним депутатом. Вночі відбувся силовий штурм міліцією людей, які сиділи в фоє, на першому поверсі облради. У цій справі допитали 54 свідків.

На цьому відео - кадри подій 2014 року.

Автор: 

Суми (806) Євромайдан (957)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Кто бы сомневался - у нас сейчас антимайдан при власти.
показати весь коментар
13.10.2020 23:39
+10
При зелених недоумках риганали повертаються на круги своя.
показати весь коментар
13.10.2020 23:44
+8
А з за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців !!))
показати весь коментар
13.10.2020 23:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да здравствует Белопольский районный суд, самый районный суд в мире!
показати весь коментар
13.10.2020 23:38 Відповісти
Кто бы сомневался - у нас сейчас антимайдан при власти.
показати весь коментар
13.10.2020 23:39 Відповісти
Был Майдан, тоже самое было. Даже люди, которые на крови людей пролезли к верхушкам власти ничего не поменяли - Судебную систему не поменяли, просто завесили ширмой "рехформы" и все!
показати весь коментар
14.10.2020 00:55 Відповісти
При зелених недоумках риганали повертаються на круги своя.
показати весь коментар
13.10.2020 23:44 Відповісти
А з за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців !!))
показати весь коментар
13.10.2020 23:47 Відповісти
АТОшников? Ну да, говорят штук 800 лично Петя в темнице томил 😁
показати весь коментар
14.10.2020 00:23 Відповісти
8000 !
показати весь коментар
14.10.2020 07:57 Відповісти
При сивочолому они сидели тихонько в Московии и не отсвечивали. Это уже достижение.
А сейчас они не просто возвращаются, они возвращаются с триумфом, перед ними зеленая власть лебезит и заискивает.
показати весь коментар
14.10.2020 00:24 Відповісти
Справді? Та тільки один Мертвечук чого вартий, якого сивочолий гетьман витягнув з небуття і послав теревені розводити з лугандонцями.
показати весь коментар
14.10.2020 00:26 Відповісти
Новую порцию попугайчиков на Цензор завезли.

Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 349
показати весь коментар
14.10.2020 00:36 Відповісти
Уже 100 раз это разжевывали, это было условие кацапов. Потому что переговоры ведутся не с лугандонцами, они там просто на подтанцовке, иногда подгавкивают кацапам.
показати весь коментар
14.10.2020 00:37 Відповісти
И сколько тысяч их закрыли?
показати весь коментар
14.10.2020 00:38 Відповісти
До них было все то же самое. "Самые честные" украинские "суды" никто не трогал, прокуроров тоже.
показати весь коментар
14.10.2020 00:56 Відповісти
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 7854
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ - ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
показати весь коментар
14.10.2020 03:26 Відповісти
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 6013

Ишь ты! И Маккартни туда же, и Обама и Рейган! Шо твориться!
показати весь коментар
14.10.2020 03:42 Відповісти
Сепарсько-колорадський реванш триває !!!)))
показати весь коментар
13.10.2020 23:45 Відповісти
То отож, будь яку справу слід доводити до кінця !!))
показати весь коментар
14.10.2020 00:32 Відповісти
Бо хтось голосував за цей реванш.
показати весь коментар
14.10.2020 00:39 Відповісти
"Мудрий народ" , тобто 73%-овий лохторат !!!)))
показати весь коментар
14.10.2020 00:43 Відповісти
Открой глаза, он начался еще сразу после революции - в феврале 2014го.
показати весь коментар
14.10.2020 00:57 Відповісти
Украинская судебная система - мафия. Спрут.
показати весь коментар
13.10.2020 23:56 Відповісти
100% корумпована система !!!)))
показати весь коментар
14.10.2020 00:00 Відповісти
Директорка Сумського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Шевченко, що влітку минулого року балотувалася в нардепи за списком Опозиційної платформи «За життя» зараз іде на вибори від партії «Слуга народу».
У постанові ЦВК № 1103 від 20 червня 2019 року зазначено, що 44-річна пані Шевченко є членом Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ". У коментарі Sumy.Today сьогодні, 12 жовтня, вона заявила, що ніколи не була членом партії ОПЗЖ. На питання, чи в постанові Центральної виборчої комісії зазначена недостовірна інформація, чиновниця відповідати не стала. Як і на те, чому змінилися її ідеологічні принципи. Вона лише підтвердила факти свого балотування в нардепи і зараз в депутати облради.
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 4081
показати весь коментар
14.10.2020 00:38 Відповісти
Ці потвори з однієї дупи !!!)))
показати весь коментар
14.10.2020 08:45 Відповісти
Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році - Цензор.НЕТ 8008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
показати весь коментар
14.10.2020 03:23 Відповісти
Кто этого судью назначил? Тот и должен отвечать.
показати весь коментар
14.10.2020 09:08 Відповісти
вот мне интересно, что будут трындеть судейские мрази, когда с ними будет разбираться суд линча . наверное типа, а нас за что .
показати весь коментар
14.10.2020 12:49 Відповісти
 
 