Районний суд виправдав двох обвинувачених у справі про репресії проти учасників Євромайдану в Сумах у 2014 році
Експрокурора та слідчу у справі щодо активістів сумського Євромайдану виправдали. Вирок ухвалив 7 жовтня Білопільський районний суд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне
Колишню слідчу обвинувачували у притягненні 27 січня 2014 року свідомо невинного євромайданівця до кримінальної відповідальності. За аналогічним звинуваченням проходив і колишній прокурор сумської прокуратури: за притягнення до кримінальної відповідальності двох невинуватих.
"Прокурор не надав суду жодного належного та допустимого доказу вини обвинувачених", - сказано у повідомленні.
Тому суд визнав їх невинуватими у пред’явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України та виправдав у зв’язку з недоведеністю винуватості у вчиненні зазначеного злочину.
Прокуратура вважає, що доказів щодо винуватості обвинувачених зібрано достатньо. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко. За її словами, вони є належними та допустимими. З таким рішенням суду категорично не погоджуються і готують апеляційну скаргу, додала вона.
Справа стосується затримання сумських мітингувальників під час Революції Гідності 26 січня 2014 року. Тоді Володимир Шульга завів протестувальників до приміщення Сумської облради під приводом проведення прийому городян ним, як народним депутатом. Вночі відбувся силовий штурм міліцією людей, які сиділи в фоє, на першому поверсі облради. У цій справі допитали 54 свідків.
На цьому відео - кадри подій 2014 року.
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А сейчас они не просто возвращаются, они возвращаются с триумфом, перед ними зеленая власть лебезит и заискивает.
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ - ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
Ишь ты! И Маккартни туда же, и Обама и Рейган! Шо твориться!
У постанові ЦВК № 1103 від 20 червня 2019 року зазначено, що 44-річна пані Шевченко є членом Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ". У коментарі Sumy.Today сьогодні, 12 жовтня, вона заявила, що ніколи не була членом партії ОПЗЖ. На питання, чи в постанові Центральної виборчої комісії зазначена недостовірна інформація, чиновниця відповідати не стала. Як і на те, чому змінилися її ідеологічні принципи. Вона лише підтвердила факти свого балотування в нардепи і зараз в депутати облради.
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ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.