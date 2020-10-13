Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський

Україна має не просто стати членом Європейського Союзу, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю українським і польським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом", – наголосив президент.

"Це важливо. І для цього ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами", – додав Зеленський.

Зеленський наголосив, що ментально українці – це європейці. Він нагадав, що свого часу було чимало суперечок щодо вступу в Євросоюз таких країн, як Польща, Румунія, Словаччина, а нині вони є членами ЄС. "Ми зараз бачимо результат", – констатував президент України.

На запитання журналіста про те, чи можливий момент, коли Україна та Польща сядуть по один бік "столу" Європейського Союзу, Зеленський відповів: "Обов’язково буде такий момент".

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