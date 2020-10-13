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Новини
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Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський

Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський

Україна має не просто стати членом Європейського Союзу, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю українським і польським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом", – наголосив президент.

"Це важливо. І для цього ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами", – додав Зеленський.

Зеленський наголосив, що ментально українці – це європейці. Він нагадав, що свого часу було чимало суперечок щодо вступу в Євросоюз таких країн, як Польща, Румунія, Словаччина, а нині вони є членами ЄС. "Ми зараз бачимо результат", – констатував президент України.

На запитання журналіста про те, чи можливий момент, коли Україна та Польща сядуть по один бік "столу" Європейського Союзу, Зеленський відповів: "Обов’язково буде такий момент".

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Автор: 

Зеленський (23642) членство в ЄС (1227) Євросоюз (13300)


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Топ коментарі
+26
Столько сил было потрачено с 14 года на зачистку агентов влияния кацапстана в силовых и властных структурах Украины--нам стали доверять.
Но нарид выбрал зеленого совка-барыгу и все пошло прахом: опять везде сидят рыги, антимайдановцы и откровенные агенты козломордых!
Последнее предупреждение чмо получило в МИ-6, но выводов не сделало....
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13.10.2020 23:55
+25
Я ещё 21:04:2019 написал , что ЗЕ и компания это потерянное время для Украины ! ЗЕ лживый , фальшивый , двуличный лицемер .
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13.10.2020 23:51
+23
Тяжко уявити таке з вашою шобло-клоунадою
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13.10.2020 23:51
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Тяжко уявити таке з вашою шобло-клоунадою
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13.10.2020 23:51 Відповісти
А прийдется
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13.10.2020 23:52 Відповісти
А я хочу, щоб мене приймали королівські рид ни всієї Європи. ҐТобі це теж доведеться 😮уявити? Бгг. 😊 Бубочька не витримав прийому звичайного кореспондента Бі-бі-сі. В кінці його потягнуло на істерику. Істеричний нервовий сміх побачать всі лідери європейських країн. 😁
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14.10.2020 00:17 Відповісти
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2178
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14.10.2020 00:32 Відповісти
зебилью только и осталось мечтать...о мясе в борще)))
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14.10.2020 01:52 Відповісти
хочу харчо....
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13.10.2020 23:59 Відповісти
Пристрелите пианиста
Он играет чем умеет...
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14.10.2020 00:25 Відповісти
А уж мы как хотим -- только вы зеленные тупорылые мудаки тянете нас в дохлый совок
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14.10.2020 06:36 Відповісти
Я ещё 21:04:2019 написал , что ЗЕ и компания это потерянное время для Украины ! ЗЕ лживый , фальшивый , двуличный лицемер .
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13.10.2020 23:51 Відповісти
Если бы только потерянное!
Ведь они профукали все достижения на международной арене, разрушили все начинания в стране, теперь все начинать сначала.

Недоразвитое инфантильное существо, тошно смотреть на эту раскормленную харю.
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14.10.2020 05:09 Відповісти
Вітаю збірну по футболу з перемогою! Неочікувана.
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13.10.2020 23:52 Відповісти
не за часи цього президента, на жаль
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13.10.2020 23:52 Відповісти
Столько сил было потрачено с 14 года на зачистку агентов влияния кацапстана в силовых и властных структурах Украины--нам стали доверять.
Но нарид выбрал зеленого совка-барыгу и все пошло прахом: опять везде сидят рыги, антимайдановцы и откровенные агенты козломордых!
Последнее предупреждение чмо получило в МИ-6, но выводов не сделало....
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13.10.2020 23:55 Відповісти
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2663
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14.10.2020 00:16 Відповісти
ДаунЯ хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8554
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13.10.2020 23:55 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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14.10.2020 00:18 Відповісти
Какой талант мима пропадает!
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14.10.2020 07:35 Відповісти
Очень правильные мысли, видимо беседы с ми-6 пошли на пользу вовчику и практические дела будут соответствующими.
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13.10.2020 23:56 Відповісти
то не мислі, це були лише слова-слова-слова... і те наскрізь брехливі
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14.10.2020 01:20 Відповісти
Ага. Вот прямо сразу практические дела и пошли.
Обещали ЕС, США и МВФ одно, а делают совсем обратное.
И похоже, что ЗЕбанарии вполне осмысленно идут на разрыв отношений с Западом.
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7069
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14.10.2020 02:45 Відповісти
Откуда в пустой голове клоуна мысли?? Это лишь слова, диктуемые потерпевшему в наушник, для успокоения партнеров в ЕС и развода тупого быдла внутри Украины))
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14.10.2020 07:51 Відповісти
хм.. где Украины - а где ты поц !? ..тебя только могут пригласить на рояле куем поиграть на корпоративе а Украину конечно вскоре пригласят в ЕС - но как то уже без тебя и твоего шапито...
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13.10.2020 23:56 Відповісти
Не стреляйте в пианиста. Он играет, чем умеет.. (с)
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13.10.2020 23:58 Відповісти
На 1 000 000 % Украину при ЗЕ не приглашать в ЕС !
Почему ?
Потому , что этого не хочет ЗЕ и компания и отец красный ЗЕ Беня .

Кто они будут , когда Украина будет в ЕС ?
А так они цари ,которые могут все решить, кроме того , что погоду не могут и изменить
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13.10.2020 23:56 Відповісти
Извини но не с Вами поезд Ваш уже ушел
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13.10.2020 23:56 Відповісти
Украина должна не просто стать членом Европейского Союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств.

Так там все не просто, а равноправные. А как по-другому? Юрыст, ****.
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13.10.2020 23:57 Відповісти
Ти скоро будеш нерукопожатим. Воно хоче...Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС и мы были равноправными партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3870
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13.10.2020 23:58 Відповісти
Нерукопожатным, рукожопным, ужоужопужатным - какая разница. А вообще положение аховое, - с одной стороны ***** с "верным пехотинцем, с другой - США и ЕС, а посредине кубло гныд.
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14.10.2020 07:47 Відповісти
и это вырвано с контекста?Минздрав не против поставок российской вакцины Ведомство готово закупить препарат против коронавируса у любой страны-производителя, если он эффективный и безопасный.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что возможность закупки вакцины против коронавируса в России существует. Об этом он сказал в эфире телеканала https://www.youtube.com/watch?v=9AhPrcNItYA Newsone во вторник, 13 октября.
"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет", - отметил министр.
При этом он подчеркнул, что закупка вакцины в РФ возможна только в том случае, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.
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13.10.2020 23:58 Відповісти
Оно после ввс обнюхалось с горя или что это за понос?!
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13.10.2020 23:59 Відповісти
"Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - добавил Зеленский.
-----------
Кретины, которые умудрились так нагло воровать, что в бюджете образовалась дыра в сотню миллиардов - "делают всё чтобы быть равноправными партнёрами" с европейскими странами?!
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14.10.2020 00:00 Відповісти
Варто було голові британської розвідки таємно поговорити з Вавою і як сім бабок пошептало. Вава раптом став і за НАТО, і за ЄС... Чи може це обіцяні 1,5 млрд фунтів стерлінгів таку магічну силу мають? А може йому пояснили на пальцях, що всі українські олігархи під ковпаком у МІ-6.
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14.10.2020 00:00 Відповісти
Украинцам нужно забыть про всякую толерантность.
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14.10.2020 00:09 Відповісти
Благодаря Президенту Зеленскому Украина начала продвигатся в Европу и развиватся.
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14.10.2020 00:10 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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14.10.2020 00:12 Відповісти
Я рад так же как и вы
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14.10.2020 00:16 Відповісти
ЗЕ лживый , фальшивый , двуличный лицемер .
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14.10.2020 00:22 Відповісти
Это такая шутка юмора посреди ночи? Кофею перепил?🙂
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14.10.2020 05:17 Відповісти
А у зеленого недомерека хотелка не отвалится ? Боже, какое оно тупое !!!!!!!
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14.10.2020 00:16 Відповісти
Нагадало ...
26 ****. 2013 г
"Подписание соглашения об ассоциации с ЕС произойдет лишь тогда, когда Украина будет к этому экономически готова, заявил президент Украины Виктор Янукович.
"Как только мы выйдем на тот уровень, который нам будет комфортным, и когда он будет соответствовать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда мы будем вести разговор о подписании. Когда это будет - скоро или не очень скоро, время покажет. Я хочу, чтобы это время было как можно скорее", - сказал он в интервью, показанном украинскими телеканалами."
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14.10.2020 00:23 Відповісти
Или ВРЕТ или БРЕДИТ! Третьего НЕ ДАНО!
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14.10.2020 00:27 Відповісти
По моему мнению есть и третье - читает по дебильному сценарию.
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14.10.2020 07:50 Відповісти
хотелка не выросла, идиот малахольный!
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14.10.2020 00:28 Відповісти
Корежит от еврооптимизма Зеленского только кремлядей и местньіх зрадофилов , нормальньіе украинские граждане поддерживают курс своего президента.
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14.10.2020 00:36 Відповісти
Ви або гуморист або з палати психлікарні пишите.
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14.10.2020 00:55 Відповісти
У зебіла від "єврооптимізму" правильні тільки перші три літери...
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14.10.2020 08:30 Відповісти
Стою я під пивною, грошей ні копійки і хочу щоб мене запросили на пиво.
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14.10.2020 00:53 Відповісти
С такими коррумпированными, продажными судами? С таким уровнем коррупции, на уровне Африки? Кумовством? - На равных? Не заслужили! Страна, где, человеческая жизнь это ценность, должна на равных говорить с теми, кто во время войны продает жизни своих военных агрессору, беднейшей страной, страной "белая Африка"???
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14.10.2020 00:53 Відповісти
Кстати, сейчас буду зрить в корень)))
Когда он упомянул Румынию, это обнуляет всё, что сказано "до". Потому что Румыния- это очень плохой пример в пользу принятия Украины в ЕС. Мало того, что они начали торговать паспортами внутри страны, так ещё и приезжают всем своим большим семейством в благополучные страны на пособия, и занимаются тем, что рожают ещё штук 5, уже в этих странах. Потом оккупируют все лавки на дет.площадках и места в дет.садах и повышают количество претендующих на "фин.помощь" со стороны государства. Так ещё и воруют велики, машины и сумки у туристов, когда те останавливаются на привал, с целью продажи этого добра на "ebay-kleinanzeigen" . Раньше такого не было, сейчас тур.автобусы вынуждены закрывать багажное отделение во время остановок.
И тд.
Украина будет в ЕС только тогда, когда уровень жизни будет хоть как-то сопоставим. И у таких стран, как Германия будут предпосылки считать, что вся страна, после вступления, не встанет "на лыжи" и дружно не переедет всем скопом в надежде на решения их финансовых проблем. Всё остальное- бла, бла,бла...
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14.10.2020 01:54 Відповісти
Кстати о партнерах и ЕС.
Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7080

После этого тебя только на Роисе примут.
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14.10.2020 02:42 Відповісти
А владычицей морскою?
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14.10.2020 03:39 Відповісти
З вашою залежністю від олігархів, а звідси і корупційна складова, вас нікуди не приймуть окрім "тайожного союзу"
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14.10.2020 04:36 Відповісти
всё верно.
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14.10.2020 05:14 Відповісти
кто пустил лошару на междкнародный уровень, закройте клетку назад и лучше, это какой-то позор
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14.10.2020 05:56 Відповісти
Таки да, Вова и его ОПГ "Слуга народа" грвбят страну такими темпами, что до состояния "голоя жопа" осталось 3, от силы 4 месяца.
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14.10.2020 07:28 Відповісти
Не вспоминает он меня
Два лета, две зимы, две зимы.
А вспоминает, гад тогда
Когда надо взаймы.
... ... ...
А я такая, блин, такая, растакая,
Но твой поезд ушёл.
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14.10.2020 06:34 Відповісти
Вовочка, дай Бог что бы при тебе у нас безвиз не отобрали чмо ты воровитое. А ты, ушлепок, тут на про ЕС по ушам юзаешь.
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14.10.2020 07:26 Відповісти
А я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал. (От пожеланий воздержусь).
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14.10.2020 07:38 Відповісти
"Хочется, перехочется, перетерпится."© (Катаев В.П., "Белеет парус одинокий")
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14.10.2020 08:14 Відповісти
а я хочу, щоб ти змахався кудись з моєї країни разом з коломойською зграєю...
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14.10.2020 08:25 Відповісти
Сидять двоє коло вогнища, м'ясо смажать і їдять.
Один каже: "Не до вподоби мені наш президент".
Другий відповідає: "Якщо не до вподоби, то не їж"...
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14.10.2020 08:32 Відповісти
Я хочу Колонию Украинцев на Марсе
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14.10.2020 08:52 Відповісти
без белой экономики ты там и нах не нужен...
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14.10.2020 10:41 Відповісти
Это мы вступаем в ЕС, а значит мы должны выполнять его условия. Неужели это не понятно? Ясно с чьего голоса поет Зеленский - с голоса украинских олигархов. для которых ЕС - это нож по горлу и они сделают все,чтобы этого не произошло.
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14.10.2020 12:27 Відповісти
Почти все,что предлагает Зеленский часто противоречит здравому смыслу и ,естественно, не выполняется. Может все-таки его надо проверить у нарколога?
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14.10.2020 12:36 Відповісти
Я хочу щоб ти зник назавжди.
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14.10.2020 13:13 Відповісти
Все очень просто - без беспредела нынешняя (и не только) украинская власть не может обойтись, а с беспределом во власти и в экономике в ЕС не пускают -вот Зеленский и его олигархи и лепечат об "равноправии".
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14.10.2020 14:11 Відповісти
А я хочу,что бы в Украине был Презмдент а не слабоумный.И что?
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14.10.2020 17:15 Відповісти
Ой дурак...
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24.12.2020 14:45 Відповісти
 
 