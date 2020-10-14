Політичне питання історичної пам'яті у відносинах України й Польщі повністю знято, - Зеленський

Щоб не допускати суперечок про події минулого, темою історичної пам'яті в Україні та Польщі мають займатися історики, а не політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалам "Україна 24" і TVP, яке вийшло 13 жовтня, сказав український президент Володимир Зеленський.

"Головний сенс - саме в цьому словосполученні: "історична пам'ять". Ми вважаємо, що треба бути реалістами, без сентиментів. Ці питання мають вирішувати історики. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що попри різне ставлення до певних епізодів спільної історії, країни все одно залишаться сусідами.

"Важливо, що сьогодні питання історичної пам'яті як політичне зняте повністю. Жодних історичних суперечок між нашими країнами в майбутньому не має бути", - заявив глава Української держави.

11-13 жовтня президент Польщі Анджей Дуда відвідав Україну з офіційним візитом, у Києві відбулися переговори на найвищому рівні.

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