УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11938 відвідувачів онлайн
Новини
4 384 48

Політичне питання історичної пам'яті у відносинах України й Польщі повністю знято, - Зеленський

Політичне питання історичної пам'яті у відносинах України й Польщі повністю знято, - Зеленський

Щоб не допускати суперечок про події минулого, темою історичної пам'яті в Україні та Польщі мають займатися історики, а не політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалам "Україна 24" і TVP, яке вийшло 13 жовтня, сказав український президент Володимир Зеленський.

"Головний сенс - саме в цьому словосполученні: "історична пам'ять". Ми вважаємо, що треба бути реалістами, без сентиментів. Ці питання мають вирішувати історики. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що попри різне ставлення до певних епізодів спільної історії, країни все одно залишаться сусідами.

"Важливо, що сьогодні питання історичної пам'яті як політичне зняте повністю. Жодних історичних суперечок між нашими країнами в майбутньому не має бути", - заявив глава Української держави.

11-13 жовтня президент Польщі Анджей Дуда відвідав Україну з офіційним візитом, у Києві відбулися переговори на найвищому рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовилися з главою Інституту нацпам'яті Польщі про зустріч у листопаді для переговорів щодо найбільш чутливих тем, - Дробович

Автор: 

Зеленський (23653) історія (1071) Польща (8471) Дуда (770)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2511
показати весь коментар
14.10.2020 00:06
+14
https://censor.net/ru/user/320765
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4920
показати весь коментар
14.10.2020 00:11
+13
Якесь наівне дурбецало.
показати весь коментар
14.10.2020 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2511
показати весь коментар
14.10.2020 00:06 Відповісти
А Зеленський хоч розуміє які питання перед ним стояли для обговорення з Президентом Польщі! Повернення українців на історичні українські землі східної Польщі - лемки, бойки мають повернутись на свою історичну батьківщину!
показати весь коментар
14.10.2020 00:27 Відповісти
Чому тільки лемки і бойки ? Сотні тисяч українців вже легалізувалися і легалізовуються в Польщі , перетягують до себе дітей , батьків . В Україні мільйони людей хочуть нормально жити і працювати . Багато хто обирає для себе Польщу . Особливо молодь , яка ще не обжилася майном і їм все одно в якій країні стартувати . В Польщі живе дуже багато українців .
показати весь коментар
14.10.2020 14:22 Відповісти
Про це ще казало Чучмо, але це питання виникає знов і знов.
показати весь коментар
14.10.2020 00:06 Відповісти
и при Ющенке был вопрос снят и вдруг опять при Порошенко подняли - роспропаганда и Жириновский провоцировали - но поляки наконец разобрались и поняли.
показати весь коментар
14.10.2020 00:09 Відповісти
А с чего вы вдруг решили, что поляки поняли?! Это Зелинский почему-то решил, что они поняли, а Дуда этот вопрос хитро обошел.
показати весь коментар
14.10.2020 08:34 Відповісти
Якесь наівне дурбецало.
показати весь коментар
14.10.2020 00:07 Відповісти
Молодец Президент Зеленский,решает вопросы и проблемы которые накапливались 30 лет.
показати весь коментар
14.10.2020 00:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/320765
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4920
показати весь коментар
14.10.2020 00:11 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍
показати весь коментар
14.10.2020 00:26 Відповісти
)))))))))))))))))))))
Это про них - прозеленских, стопудово
показати весь коментар
14.10.2020 00:28 Відповісти
Напомни санитарам вколоть тебе галаперидол
В твоих же интересах...
показати весь коментар
14.10.2020 00:29 Відповісти
Ракушка!
показати весь коментар
14.10.2020 00:13 Відповісти
пришло Зеленое и все проблемы за 70 лет сняло, звездоболище...
показати весь коментар
14.10.2020 00:14 Відповісти
А як ще може поступити найвеличніший лідер **********, майстер спорту по звіздобольству?!
показати весь коментар
14.10.2020 08:54 Відповісти
Польских националистов настроенных против Украины подкармливает Россия.
показати весь коментар
14.10.2020 00:33 Відповісти
Обратное вьіражение тоже верно , про часть украинских "националистов" - самьіх радикальньіх и уподобляющихся в риторике национал-социалистам . Так работает российская военная пропаганда.
показати весь коментар
14.10.2020 00:42 Відповісти
пруфы?
показати весь коментар
14.10.2020 10:12 Відповісти
А вовочка суть вопроса понимает??
показати весь коментар
14.10.2020 00:34 Відповісти
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7785
показати весь коментар
14.10.2020 00:57 Відповісти
Ссуть - да, а вот вопроса - вряд ли.
показати весь коментар
14.10.2020 01:31 Відповісти
Вова-побідун.
показати весь коментар
14.10.2020 00:37 Відповісти
Не тобі вирішувати
показати весь коментар
14.10.2020 00:39 Відповісти
А Дуда именно слушает историков и строит свою линию отталкиваясь от консенсуса авторитетных ученых, интерпретируя их изыскания в свою пользу.
показати весь коментар
14.10.2020 00:48 Відповісти
"Консенсус авторитетних вчених" в польсько-українських питаннях? Типу, Мотики в Польщі?)))) Слухай, історія - не твоє. Пиши щось про НХЛ і спорт, ок?)))))
показати весь коментар
14.10.2020 11:50 Відповісти
Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9201
показати весь коментар
14.10.2020 00:48 Відповісти
Так це ж дуже добре,що до поляків дійшло нарешті,що Львів-це не польське місто.Що Польща по відношенню до України була-окупантом і український народ мав повне право звільнитися від її окупації.І що,»Волинської різні» ніколи би не сталося,якби поляки сиділи в своєму Кракові,а не в українському Луцьку.Це дуже добре,що поляків не буде дьоргати від образа Степана Бандери,УПА і червоно чорного прапора.І що,час коли вони були «шляхта»,а ми були-«бидло» безповоротно залишився в історії.
P.S.Ну,будемо бачити,на скільки поляків вистачить..
показати весь коментар
14.10.2020 00:52 Відповісти
с чего ты решила что "дошло"?
показати весь коментар
14.10.2020 10:13 Відповісти
Це не я так вирішила,а Зе.
показати весь коментар
14.10.2020 10:43 Відповісти
він ниіого не вирішив, він просто каже те шо має бути приємно чути виборцям. Сам він в то не вірить, та й його це взагалі не хвилює.
показати весь коментар
14.10.2020 11:53 Відповісти
Тобто,Зе говорить одне,а думає зовсім інше?Так роблять брехуни.
показати весь коментар
14.10.2020 12:13 Відповісти
поздоровляю, шляхом логічних кроків ти дійшла правильного висновку.
показати весь коментар
14.10.2020 13:08 Відповісти
Рома,якщо ти такий «гуру»в питаннях логіки,то перечитавши мій перший пост,зрозумієш,що по тих питаннях,що я назвала,легше»закинути граблі на сонце»,а ніж заставити поляка признати свою неправоту по відношенню до українця.Що питання,які існують століття,неможливо вирішити одним розчерком пера-це те саме,що сказати «поїзд,стій,раз два!».Тому,якщо ти,Рома,не правильно зрозумів посил мого першого посту,мені дуже шкода,що я не змогла донести тобі свою думку.Але,ти,Рома,як чогось не розумієш,то ти перепитай,але ж не хами.І на яке вміння логічно мислити ти претендуєш,якщо не вмієш читати між рядками?Тобі ж все треба «розжовувати».
показати весь коментар
14.10.2020 13:43 Відповісти
Воно само слушает, шо воно ляпает?
показати весь коментар
14.10.2020 01:28 Відповісти
"На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы" - это о чем? "Никаких исторических споров между нашими странами в будущем не должно быть" - исторический спор это что?Источник: https://censor.net/ru/n3224719Источник: https://censor.net/ru/n3224719
показати весь коментар
14.10.2020 01:34 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять...

ЗЕ первым изобрел велосипед снова.
показати весь коментар
14.10.2020 02:39 Відповісти
Правильно.
показати весь коментар
14.10.2020 05:15 Відповісти
то есть зелох пошел на попятную по всем вопросам, иначе он не умеет
показати весь коментар
14.10.2020 05:52 Відповісти
Никто не забыт, ничто не забыто!
показати весь коментар
14.10.2020 07:39 Відповісти
І хто це вирішив, жид? Що проліз у владу брехнею про украінця Голобородька?
показати весь коментар
14.10.2020 07:45 Відповісти
осталось дождаться реакции Дуды на это заявление
показати весь коментар
14.10.2020 08:39 Відповісти
"Политический вопрос исторической памяти в отношениях Украины и Польши полностью снят, - Зеленский".

Ай какой молодец, решил за всех! А вот Дуда, похоже, так не считает. Польша сосед, но не друг. И держать надо с ней ухо востро. Не зря кумир Зеленского Черчилль считал её "гиеной Европы", она до сих пор такая.
показати весь коментар
14.10.2020 08:41 Відповісти
Просто Зеленский это малообразованный, невежественный человек, случаем вознесенный на вершину власти. И навряд ли обладает мало мальскими познаниями в истории.
Балтийско Черноморский союз - вот что способно реально решить споры политиков. И основа этого союза Польша и Украина!
показати весь коментар
14.10.2020 10:07 Відповісти
Зеленський не розуміється на цих питаннях. Вони ніколи не будуть зняті.
показати весь коментар
14.10.2020 10:14 Відповісти
Яке ж воно тупе... пипець...
ы яке тупе бидло, яке за нього тягне...
показати весь коментар
14.10.2020 10:50 Відповісти
Помнится, когда бубочка только-только завладел желанной булавой, он через несколько дней заявил, что с коррупцией покончил полностью. Что-то это мне напоминает.
показати весь коментар
14.10.2020 18:45 Відповісти
 
 