Питання окупованого Криму не має забуватися і ми підсилюємо його вирішення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що питання про деокупацію і повернення Україні Криму не має забуватися, а ініціатива України про створення "Кримської платформи" якраз спрямована на посилення роботи з цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у спільному інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою українському телеканалу "Україна" і польському "TVP1".

"Це не просто війна на Донбасі. З чого все почалося? З анексії Криму Російською Федерацією. Про це ми всі, світ не має забувати", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що на переговорах "нормандської четвірки" і потім на засіданнях Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі питання Криму не порушується. "І тут ми вдячні (Польщі) за цю підтримку, що не забуває це питання (Криму). І навпаки, ми підсилюємо рішення цього питання. Створюється "Кримська платформа", до якої Україна хоче залучити всіх своїх друзів, всі країни, які хочуть деокупації Криму", - сказав він.

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