Питання окупованого Криму не має забуватися і ми підсилюємо його вирішення, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що питання про деокупацію і повернення Україні Криму не має забуватися, а ініціатива України про створення "Кримської платформи" якраз спрямована на посилення роботи з цього питання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у спільному інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою українському телеканалу "Україна" і польському "TVP1".
"Це не просто війна на Донбасі. З чого все почалося? З анексії Криму Російською Федерацією. Про це ми всі, світ не має забувати", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що на переговорах "нормандської четвірки" і потім на засіданнях Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі питання Криму не порушується. "І тут ми вдячні (Польщі) за цю підтримку, що не забуває це питання (Криму). І навпаки, ми підсилюємо рішення цього питання. Створюється "Кримська платформа", до якої Україна хоче залучити всіх своїх друзів, всі країни, які хочуть деокупації Криму", - сказав він.
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мастер "разговорного жанра"
не Райкин, не, далеко не Райкин.... , даже не Петросян
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
ШТО?
очисткеКВН служило...?
Где-то мы уже это слыхали...
Где-то мы уже это слыхали...
Даст ист фантастиш! Дизель машин!
скажи честно: я обосрался. взялся за гуж, да оказался не дюж