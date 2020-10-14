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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Питання окупованого Криму не має забуватися і ми підсилюємо його вирішення, - Зеленський

Питання окупованого Криму не має забуватися і ми підсилюємо його вирішення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що питання про деокупацію і повернення Україні Криму не має забуватися, а ініціатива України про створення "Кримської платформи" якраз спрямована на посилення роботи з цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у спільному інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою українському телеканалу "Україна" і польському "TVP1".

"Це не просто війна на Донбасі. З чого все почалося? З анексії Криму Російською Федерацією. Про це ми всі, світ не має забувати", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що на переговорах "нормандської четвірки" і потім на засіданнях Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі питання Криму не порушується. "І тут ми вдячні (Польщі) за цю підтримку, що не забуває це питання (Криму). І навпаки, ми підсилюємо рішення цього питання. Створюється "Кримська платформа", до якої Україна хоче залучити всіх своїх друзів, всі країни, які хочуть деокупації Криму", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації Криму, - Дуда

Автор: 

Зеленський (23653) Крим (14122)


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Топ коментарі
+8
Трепач и врун.
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5890


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14.10.2020 01:12
+8
Усилить, углУбить, расширить.
Где-то мы уже это слыхали...
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14.10.2020 01:44
+7
мы усиливаем решение этого вопроса


мастер "разговорного жанра"
не Райкин, не, далеко не Райкин.... , даже не Петросян
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14.10.2020 01:08
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мы усиливаем решение этого вопроса


мастер "разговорного жанра"
не Райкин, не, далеко не Райкин.... , даже не Петросян
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14.10.2020 01:08 Відповісти
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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14.10.2020 07:30 Відповісти
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1383
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14.10.2020 01:08 Відповісти
вяликий ********** дегенрат
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14.10.2020 12:35 Відповісти
Кроме бла бла бла ничего не видно.
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14.10.2020 01:11 Відповісти
Да и то под прессом , вынуждают , а так д'рмак не велит ***** нервировать
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14.10.2020 01:18 Відповісти
Трепач и врун.
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5890


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14.10.2020 01:12 Відповісти
А ти не такий же "трепач"?...
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14.10.2020 07:31 Відповісти
Бла бла для ба бла.
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14.10.2020 01:18 Відповісти
Вопрос оккупированного Крыма не должен забываться и мы усиливаем решение этого вопроса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7240
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14.10.2020 01:22 Відповісти
"мы усиливаем решение этого вопроса"
ШТО?
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14.10.2020 01:23 Відповісти
Как это косноязычное ничтожество в очистке КВН служило...?
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14.10.2020 01:25 Відповісти
Какой бездарь пишет сценарии этому актеришке?
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14.10.2020 01:27 Відповісти
Усилить, углУбить, расширить.
Где-то мы уже это слыхали...
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14.10.2020 01:44 Відповісти
Усилить, углУбить, расширить.
Где-то мы уже это слыхали...
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14.10.2020 01:47 Відповісти
ничто не ново под луною, даже "новые лица"
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14.10.2020 01:56 Відповісти
всё верно.
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14.10.2020 05:37 Відповісти
Мы пахали.
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14.10.2020 05:53 Відповісти
взявпадасабістьійконтроль шоле апять?
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14.10.2020 06:07 Відповісти
Крым тю-тю...Донбасс в принципе тоже, к тому идет. Там мантры не работают, за земли сражаются а не скулят по мировым подворотням
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14.10.2020 06:17 Відповісти
Едь к Эрдогану, обещай крымско-татарскую автономию в составе Украины , до если сейчас разменяются с фуйлом....
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14.10.2020 06:56 Відповісти
Усилитель усиления усилий.
Даст ист фантастиш! Дизель машин!
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14.10.2020 07:22 Відповісти
Интересно как он усиливает решение? Сильнее тужится на унитазе ?
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14.10.2020 07:37 Відповісти
Членограй вешает лапшу лохам ....
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14.10.2020 07:58 Відповісти
Не помню , что за 5 лет Порошенко родил что-либо толковое по Крьіму . А потому , что Москва бьіла против , но она и сейчас против. Удачи Зеленскому и Украине !
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14.10.2020 08:54 Відповісти
А он вообще по чему-нибудь родил толковое ? Один его "минск" чего стоит
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14.10.2020 11:02 Відповісти
-І судити про людину по ділам її... Бла-бла-бла-одне,діла-ой-ой-ой...
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14.10.2020 09:00 Відповісти
**********, да не пошел бы ты.. в отставку. сделай доброе дело для граждан страны.
скажи честно: я обосрался. взялся за гуж, да оказался не дюж
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14.10.2020 12:38 Відповісти
 
 