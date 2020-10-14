Тіхановська обговорила страйк з лідерами протестного руху на білоруських заводах

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська провела онлайн-зустріч із лідерами протесту на заводах у Білорусі. Вони обговорювали, яким чином проведуть запланований страйк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Тіхановської.

У повідомленні зазначається: "На віртуальній зустрічі були присутні представники білоруських заводів МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, Гродноазот, Комунмаш, МЕТЗ імені В.І.Козлова. Також в онлайн-дзвінку брала участь представниця ініціативи "Чесні люди" Заріна Сорокіна, співзасновники фонду BySol Андрій Стрижак, Олександр Підгорний та Ярослав Лихачевський.

"Лідери робітників поділилися думками, яким чином страйк може відбутися на їхніх підприємствах максимально ефективно, з огляду на особливості управління та робочого процесу.

Представники фонду наголосили, що кожен день працюють над наданням допомоги звільненим співробітникам заводів.

Представниця "Чесних людей" заявила, що запущено процес надання необхідної юридичної допомоги тим співробітникам, хто стикається з тиском і необхідністю захищати свої права. Крім того, консультації юристів стосуються і самої процедури проведення страйків".

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Раніше Тіхановська оголосила ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.