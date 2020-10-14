За добу найманці РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: застосовували гранатомети. Втрат немає, - пресцентр ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 14 жовтня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби,13 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове. Також вогневу активність ворога зафіксовано у районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані на Приазов’ї. Так, у районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їхнє використання.

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

Слава Україні!" - йдеться у звіті.



