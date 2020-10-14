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Новини Агресія Росії проти України
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За добу найманці РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: застосовували гранатомети. Втрат немає, - пресцентр ООС

За добу найманці РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: застосовували гранатомети. Втрат немає, - пресцентр ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 14 жовтня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби,13 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове. Також вогневу активність ворога зафіксовано у районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані на Приазов’ї. Так, у районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їхнє використання.

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

Слава Україні!" - йдеться у звіті.

За добу найманці РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: застосовували гранатомети. Втрат немає, - пресцентр ООС 01
За добу найманці РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: застосовували гранатомети. Втрат немає, - пресцентр ООС 02

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Тут ведь главное на провокации не отвечать, как говаривал товарищ Сталин летом 1941 года.
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14.10.2020 07:57
+5
ага, "добросовестно выполнять задачи" - сиди под обстрелами и надейся что в этот раз будет "неприцельный"
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14.10.2020 09:43
+4
А пабідун про це знає, чи вони ще сплять?
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14.10.2020 07:55
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А пабідун про це знає, чи вони ще сплять?
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14.10.2020 07:55 Відповісти
Верховний Головнокомандувач повинен мати яйця , а не омлет !!!))
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14.10.2020 09:58 Відповісти
Да, такого главнокомандующего мир ещё не видел, четырежды уклонист от призыва...
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14.10.2020 17:49 Відповісти
при побеге зеленого оманского осла,ВЕСЬ РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ВС УКРАИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ И ОТДАНЫ ПОД СУД ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА !!!!!!
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14.10.2020 11:36 Відповісти
Тут ведь главное на провокации не отвечать, как говаривал товарищ Сталин летом 1941 года.
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14.10.2020 07:57 Відповісти
Жодної агресивної дії в бік агресора !!))
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14.10.2020 08:39 Відповісти
ага, "добросовестно выполнять задачи" - сиди под обстрелами и надейся что в этот раз будет "неприцельный"
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14.10.2020 09:43 Відповісти
Да что же это за чудо такое-два месяца обстрелы,а жертв нет.
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14.10.2020 07:59 Відповісти
Это салюты в честь дидив.
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14.10.2020 08:24 Відповісти
Тільки поранених бортами відправляють.
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14.10.2020 14:32 Відповісти
Зеленский не зря в свой опрос включил лигалайз с коноплей, что бы радужный мир с единорогами был не только у него в голове.
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14.10.2020 08:02 Відповісти
Зелене перемир"я триває !! Виконувати завдання за призначенням ,це як??? Хіба адекватна відповідь , це не призначення війська ??)))
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14.10.2020 08:37 Відповісти
Нарушение Конституции и воинской присяги.
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14.10.2020 09:02 Відповісти
З Покровою ,козаки !!!)))
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14.10.2020 08:40 Відповісти
За добу найманці РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: застосовували гранатомети. Втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 343
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14.10.2020 08:43 Відповісти
Не той він "огірок" перерубав...
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14.10.2020 09:14 Відповісти
Так зеля втюхивал бритам,что у нас тихо)))) У нас что,президент ВРЕТ?????))))))
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14.10.2020 09:48 Відповісти
Зебіл збрехав - ніколи такого не було і от знову ...
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14.10.2020 09:54 Відповісти
За прошедшие сутки, 13 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы (кем зафиксированы , куда и кому можно эту фиксацию положить на стол на рассмотрение и наказание нарушителей открывающих не коварные,не прицельные ,не угрожающие жизни украинских воинов обстрелы за словами предателей пресс-центра ООС ???)шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля
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14.10.2020 10:38 Відповісти
И что даёт клоуну то, что запретил открывать ответный огонь на вражеские обстрелы, неужто таким макаром хочет достичь мир?
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14.10.2020 13:55 Відповісти
Яким чином можна з'єднати режим тиші і вогонь з сторони ворога по нашому війську ?? Так припиненння вогню чи вогонь ? Тут може бути лише ОДНА якась з цих дій ! Інакше це називається РОЗСТРІЛ!
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14.10.2020 15:48 Відповісти
Україна - перша в світ країна,

що під час війни сплачує її захисникам
гроші

за те щоб її вороги не гинули
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14.10.2020 16:03 Відповісти
лягушонок
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14.10.2020 19:26 Відповісти
 
 