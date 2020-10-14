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Новини Убивство Шеремета
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Британський військовий експерт Грант - Авакову: Справу проти Антоненка про вбивство Шеремета потрібно закрити через відсутність реальних доказів

Британський військовий експерт Грант - Авакову: Справу проти Антоненка про вбивство Шеремета потрібно закрити через відсутність реальних доказів

Проблема в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета полягає в тому, що, як видається, немає прямих доказів, що Андрій Антоненко пов'язаний з убивством.

Публікуємо переклад відкритого листа, опублікованого в Kyivpost відомим британським військовим експертом Гленом Грантом міністру внутрішніх справ Авакову, пише Цензор.НЕТ.

Автор - підполковник британської армії, випускник Сандхерста, консультант багатьох вищих посадових осіб в галузі оборони і державної безпеки.

"Шановний міністре Аваков,

Я з великим інтересом слідкував за справою про вбивство 20 липня 2016 року журналіста Павла Шеремета, особливо за останніми публічними заявами про те, що винних було знайдено 12 грудня 2019 після арешту та затримання підозрюваного Андрія Антоненка. Ви можете запитати, чому експерта із оборони це зацікавило? У британській армії ми маємо власну систему правосуддя, і тому ми вивчаємо право, перебуваючи в академії. Протягом своєї кар’єри ми регулярно отримуємо обов’язкове підвищення кваліфікації. Я обвинувачував, захищав та входив до складу присяжних у понад 100 військових справах, включаючи захист солдатів у цивільних судах та навіть у вищому суді Лондона. Як начальник військової в’язниці я мав повноваження судді. Правосуддя та захист прав людини для мене означають дуже багато.

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Ваше публічне шоу та арешт та утримання Антоненка протягом такого тривалого періоду змусили мене замислитися над використанням та розумінням поняття "доказів" у таких серйозних справах. Існує багато типів доказів, але у справі про вбивство важливо враховувати лише найсильніші типи, інакше існує серйозний ризик притягнення до відповідальності не тієї особи. Людина невинувата, доки не буде доведено протилежне. Проблема в цій справі полягає в тому, що, як видається, немає прямих доказів, що Антоненко пов’язаний із вбивством. Якщо це дійсно правда, то тримання його за підозрою існує на дуже слабких юридичних підставах. З представлених досі доказів випливає, що жодна особа за п’ять років не висунула нічого, що пов’язує його зі справою вагомим фактом. Також, схоже, відсутні будь-які криміналістичні докази — ані ДНК, ані телефонних дзвінків, ані текстових повідомлень, ані вибухівки, ані комп’ютерних посилань, ані неспростовних доказів, нічого.

Найкраще, що зробила поліція, — це те, що особа на відео з відеоспостереження експертами визначена як така, що вона ходить ідентично Антоненку. Це насправді може бути технічно правильно, але вони, мабуть, не врахували зворотного, що в Україні, Білорусі чи Росії може бути набагато більше людей, які мають сильний мотив цього вбивства і які однаково добре відповідають цьому опису. Будь-який старий солдат скаже вам, що він може впізнати іншого солдата за ходою. Штангісти також мають подібні форми тіла та схеми ходи, створені подібністю розвитку м’язів завдяки виконанню тих самих однакових вправ раз за разом протягом багатьох років.

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Логіка експертів з перегляду відеоспостереження також порушується, коли ми чуємо, що в 2016 році інші експерти поліції визначили чоловіка на відео відмінним у зрості на 10 сантиметрів від заарештованого Антоненка. Химерно, що будучи поставленою перед цим фактом, поліція намагалася утаємничити справжній зріст Антоненка від його команди захисту, скоріш за все тому, що це не відповідало їхнім власним доказам. Можна стверджувати, що як тільки поліція встановила суперечність у зрості, його слід було негайно звільнити з-під варти. Зараз він перебуває під вартою понад 300 днів за мізерними доказами.

Британський експерт по ході Іван Бірч, якого поліція залучила для перегляду відеозаписів відеоспостереження, тоді не зробив висновок, використовуючи міжнародно встановлені протоколи для порівняльних суджень. Вони чітко базуються на математичних ймовірностях. Він використав нестандартне слово "достатньо", щоб описати оцінену схожість ходи між вбивцею та Антоненком. Це слово було використано в українському документі, підписаному британським експертом. В якості доказу слід надати оригінал, підписаний професором Бірчем англійською мовою, за встановленими протоколами. Це для того, щоб суд був повністю впевнений у мовній точності рекомендації. Цей англійський документ не був переданий команді захисту, незважаючи на неодноразові запити. Відсутність англійського оригіналу та використання нестандартної статистично незмірної рекомендації в українському документі повинні викликати реальні сумніви в правдивості всієї поліцейської справи. 

Нещодавня наукова робота в Journal of Forensic Sciences дійшла висновку, що наука про аналіз ходи була досить незрілою, тому "суди повинні ставитися до доказів ходи з обережністю, як і до будь-якої іншої форми доказів, що походять з дисциплін без повністю встановлених кодексів практики, рівня помилок, та демонстраційних програм у криміналістичних сценаріях "[1]. Таким чином, ці докази оцінюються в кращому випадку в науковому плані як "слабкі" і ніколи не повинні вважатися головними або юридично переконливими у справах такої серйозності.

Поліція також аргументувала побічними доказами, наприклад, що Антоненко живе неподалік місця вбивства, що він носить подібний одяг, що у нього є борода, як у вбивці, що він знає інших заарештованих підозрюваних тощо. Але непрямі докази можна аргументувати лише як наслідок з твердих фактів, і у всіх випадках ці логічні етапи та факти першого порядку просто відсутні. Наприклад, одяг можна використовувати лише в тому випадку, якщо він має криміналістичне підгрунтя, наприклад, на ньому виявлено ДНК або вибухівку. Завдяки загальним мережам магазинів, таких як Zara, Mango, Benetton та Hugo Boss, кожен у світі тепер може носити однакові фасони, логотипи чи візерунки. Можливо, Антоненко володів квартирою поблизу місця вбивства, але так само володіють тисячі інших людей. Отже, ці коментарі поліції не мають твердої основи, яка може бути використана у справі такого типу. Було заявлено, що ось-ось надійде більше доказів, але вони не з’явилися. Суди мають розглядати те, що представлено їм за вагомими доказами, а не за емоціями.

Інші ідеї, представлені поліцією, лежать в області здогадок, наприклад, про те, що невідомий організував справу. Ну, це очевидно, але оскільки немає прямих доказів проти Антоненка чи когось іншого, між ним та іншими не може існувати причинно-наслідковий зв’язок. Цей факт не є доказом. Мотивом також є лише здогадки без жодної жорсткої, логічної основи. Якби раніше Шеремет діяв проти Антоненка особисто вкрай погано, це може мати певну силу. Але фактичного зв’язку між мотивом та стосунками цих двох людей взагалі немає. За п’ять років, мабуть, ніхто не висунув жодної ідеї чи факту, які б взагалі пов’язували їх, не кажучи вже про те, щоб заарештувати і засудити когось за вбивство. Поліцейські пропозиції щодо мотивації в основному є безглуздими коментарями, не вартими серйозних справ такого типу.

Коли ви сказали по телебаченню президенту Володимиру Зеленському, що поліція встановила імовірних винних, раптова швидкість вирішення справи мала б стати для вас червоним прапором. Це було занадто швидко і занадто розумно. Тепер ми знаємо чому. Поліція висунула гіпотезу про злочинний умисел, мабуть, не підкріплену справжніми доказами. З плином часу ця гіпотеза знову і знову демонструвала відсутність доказової сили. Поліція мала б попередити вас про це, і справу, мабуть, слід було б закрити. Той факт, що, тримаючи Антоненка під вартою, суди зважають на здогадки, а не на докази, також мало б вас сильно турбувати як міністра. Правосуддя — це урядова проблема, і тут вона виявляється серйозно проблематичною.

Читайте: Справа Шеремета: суд змінив одного з трьох присяжних

Зараз Антоненко може бути повністю винним. Я не намагаюся довести протилежне. Доведення вини — за поліцією та прокурором. Вирішення питання про винуватість — для судів. Моя мета тут зазначити, що на перший погляд сторона обвинувачення не представила належних доказів, які б пов’язували Антоненка з цією справою, і, звичайно, не достатніх, щоб залишити його під вартою на такий тривалий час за задалегідь сплановане вбивство. Але якщо поліція та суди не розуміють, що таке "докази" або засоби, як вони вже демонструють, це звинувачення ґрунтується на надзвичайно слабких підставах. На жаль, я також передбачаю, що з цією справою в Європейському суді з прав людини може статися вам, вашій поліції та стороні обвинувачення великий біль у найближчі місяці", - заявив Грант.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Автор: 

Аваков (2189) Грант Глен (27) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+72
А кто ответит за исковеркованную жизнь подозреваемых?
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14.10.2020 09:03
+57
Не понимают , что такое доказательства... А у нас тут вообще что то понимают, вы нашего президента видели? Отож...
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14.10.2020 09:00
+38
Так тут все отработано, ...имеем право на ошибку..., а штрафы заплатят из бюджета нашими деньгами.
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14.10.2020 09:04
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Блиин ,а на другой ветке зетрындешь,что вот вот визы с Великобританией отменят-и пофиг тот наезд их спецслужб на зежабу...у зесрани жизнь боль))))
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14.10.2020 09:00 Відповісти
Не понимают , что такое доказательства... А у нас тут вообще что то понимают, вы нашего президента видели? Отож...
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14.10.2020 09:00 Відповісти
А кто ответит за исковеркованную жизнь подозреваемых?
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14.10.2020 09:03 Відповісти
Так тут все отработано, ...имеем право на ошибку..., а штрафы заплатят из бюджета нашими деньгами.
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14.10.2020 09:04 Відповісти
СТРАШНОЕ НЕ ТО ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ эти твари и ублюдки про погонах мантиях должностях и полномочия как раз ХОРОШО ПОНИМАЮТ что они делают а именно"лепят горбатого"- т. е. подгоняют факты дело натягивая его как резиновый шарик на тех кого надо укатать за решетку.. думаю Зеленский Аваков и вся банда просто получила (как версия!!!) нехилый транш от России и Путина лично и указание дискредитация именно людей связанных с Майданом и Защитой Украины как волонтеры- добровольцы.. почему то ни одного еврея, армяшки и идиета- ратующего за Пуфена и за ******** в дело не вписалось.. хотя Шеремет гражданин и журналист Белоруссии- а что такое сегодня эта страна мы увидели воочию.. тут просто выпрыгивает из штанов версия и обоснования- что его зачистили именно ФСБ ГРУ МО России.. а нет... лепим умышленно дело... человек со стороны военный и юрист по английскому право а оно очень отличается от нашего говорю как юрист нет есть базовые основы во всех правовых направлениях и течения так вот издалека только по публикациям и сюжетам на ТВ британец увидел что дело грубо нелепо слеплено что перекосы в деле видны даже с берегов Туманного Альбиона.... но у Авакова и Зеленского в глазах их вагоны бревен но они слепые и ищут соринку в пределах Космоса...
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14.10.2020 10:26 Відповісти
Так и я про то.
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14.10.2020 10:34 Відповісти
100%
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14.10.2020 10:47 Відповісти
Якщо чесно - ніхто. У всякому разі - найближчим часом. Чому? Тому, що більшість народу живе в телевізорі і звикло до шоу, а не до реального життя і розуміння реальних речей. Наріду здається, що Антоненко лише актор, який у певні дні грає роль підозрюваного, а після цього змивпж грим і йде до власної квартири, а не реальна людина, яка майже рік без належних доказів обмежена у правах, основним з яких є особиста свобода. Тому нарід повинен через власні відчуття пройти те, що вважає шоу. Це голод, руйнування, безгрошів'я і навіть той же КОВІД-19, який не вірять багато людей рівно до того часу, поки не стикнуться з ним особисто, чи через хворих рідних і близьких. Такий нарід просто не заслуговує на нормальне життя і нормальне правосуддя.
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14.10.2020 09:17 Відповісти
Так, наука встановила, що собака нюхаючий сраку іншій собаці отимує інформації більше ніж людина яка дивіться новини по телевізору.....
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14.10.2020 09:54 Відповісти
Если это тупое быдло, нарид, посадило себе на шею клоуна-идиота, то пусть теперь не плачут, в какую жопу завел Украину этот зебанутый бубочка.
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14.10.2020 09:55 Відповісти
Вчора мав розмову з постійним клієнтом який півтори року тому в екстазі голосував за Зєлєнского, а згодом - за слуг. Десь місяців 8 у нього і у його дружини у за ставці на профілі у Фейсбуці був логотип Зєлєнского і слуг. І пропав раптово. З'явилися нейтральні фото - у неї квіти, у нього - ландшафт. Вчора він мені жалівся, що їх надурили, що за Порошенка все одно голосувати не можна було, бо то диявол, але визнає, що при ньому таки було краще і таки країна рухалася вперед, а тут летить в пропасть і з кожним днем швидше і глибше. І робить несподіваний висновок - що найкраще було при януковочу. Ось так. Логіки нема зовсім. Це все, що треба знати про тих, хто голосував за Зєлєнского. Тішить одне - Зєлєнскій Для таких став ще більшим ворогом ніж Порошенко. Правда, і Порошенко теж ворогом залишився. Як алібі у голосуванні за Зєлєнского.
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14.10.2020 10:52 Відповісти
Всю эту комнду - в Ростов! По частям. Головы можно оставить здесь - они им не нужны.
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14.10.2020 09:34 Відповісти
Если честно, то на Ростов слишком хорошее пожелание, это почти Украина. Пускай на берега Северного Ледовитого киздуют.
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14.10.2020 10:50 Відповісти
а как же халатное невыполнение функциональных обязанностей ??
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14.10.2020 13:44 Відповісти
Все они понимают, просто ложили на них, жирный болт! (Кроме Клоуна конечно - он реальный тупица). У них просто была цель и они решили ее реализовать, а на неудобства в видедоказательств решили внимания не обращать.
Вот посмотрите, за несколько дней до вынесения решения ЕСПЧ они его освободят....Сделают они это только потому, чтобы ЕСПЧ, не вынес решение о незаконном аресте и немедленном освобождении, а так же свидетельствует о том, что они прекрасно знают, то что сделали!!!!
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14.10.2020 09:39 Відповісти
Я про то же.
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14.10.2020 09:44 Відповісти
Умный ты Гранд,а как быть с тем брифингом?
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14.10.2020 09:01 Відповісти
а зачем Вы так его обозвали...)))) то был не брифинг..а презентация ))) нормально? презентация доказательств или подтасовок с участием первых рыл в стране...еще ДО открытия уголовного дела и ВО время следствия и сбора информации !! это жеж капец шо то было на самом деле!? уже за это одно всех участников того шоу нужно наказать (хотя бы материально)...конфискацией награбленного))))
(Вы правильно поставили вопрос)))))
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14.10.2020 09:43 Відповісти
Это был не брифинг, а шоу ЗЕбанутого клоуна, у которого Собаков был на подтанцовке.
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14.10.2020 09:57 Відповісти
Якраз навпаки: дурноватий Зе виступав на підтанцовці у Авакова.
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14.10.2020 11:44 Відповісти
Сабаков і ЗЕ разом з Рабошапкою за цей арешт нарили собі срок. Срок чекає...
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14.10.2020 09:02 Відповісти
навіть срок покусати очікує
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14.10.2020 09:34 Відповісти
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14.10.2020 09:58 Відповісти
Насколько я помню, Рябошапка отказался подписывать обвинение по делу Шеремета.
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14.10.2020 10:26 Відповісти
З яких пір кацапам дали право голоса?
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14.10.2020 09:18 Відповісти
Видимо одним из вопросов Зе будет вопрос о виновности Антоненко и Кузьменко.
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14.10.2020 09:09 Відповісти
Даже знаю за что убили Вороненкова,но это совсем другая история...
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14.10.2020 09:13 Відповісти
Швидше за все владна банда (мусорка Сабакова, прокурва Бенядиктової, так званий "суд" плюс банда песонально наближених до ЗЕлупи ворогів України) буде безкінечно тягнути "судовий процес" над призначеними владою в змовники, порушуючи на кожному кроці процедуру, як водиться, так що, враховуючи апеляції та касації, не скоро Ріфмайстер-Антоненко зможе звернутись до ЄСПЛ.

Зрозуміло, що КОЛИСЬ, він отримає справедливе рішення, але ж життя ...
" я также предполагаю, что с этим делом в Европейском суде по правам человека может случится вам, вашей полиции и стороне обвинения большая боль в ближайшие месяцы", - заявил Грант."
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14.10.2020 09:15 Відповісти
Сабаков по-українськи не читає, так що зря ти британцю йому листи пишеш.
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14.10.2020 09:18 Відповісти
Кстати вдова Дениса Вороненкова,певица Мария Максакова тоже под колпаком Путлера,носитель опасной для гопника информации...
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14.10.2020 09:21 Відповісти
А відшкодування за незаконне утримання має сплатити аваков разом із слідчими,котрих треба звільнять з мусарні і притягать до відповідальності
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14.10.2020 09:23 Відповісти
А криворогульный идиот? Разве это не он созывал пресконференцию и обьявлял что дело раскрыто?
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14.10.2020 09:27 Відповісти
уже пусть этот эксперт и итальянцам письмо напишет,чтоб отпустили нашего Маркива
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14.10.2020 09:23 Відповісти
зеленая скотина и рюкзаков будут мотать еще и срок за незаконное содержание в тюрьме граждан. клоун каломойши уже заработал себе на пожизненное с конфискацией имущества, и авакян тоже.
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14.10.2020 09:26 Відповісти
Вот и дождался аваков Лондноского приговора. Скоро и санкции будут. Итальянский маеток уж больно хорош.
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14.10.2020 09:26 Відповісти
цей експерт - честь йому та хвала, це Людина із світу де Права та Свободи не прості Слова...., а наш хАваков - це мутне створіння, напів-мафіозі...., інтрнигант, брехун, та злочинець.... - тікай хАваков, тікай у Італію....
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14.10.2020 09:27 Відповісти
Вспомните, как Аваков и Зеленский на пресс-конференции лихо докладывали о раскрытии этого преступления. Они уже никогда не пойдут на попятную, получится, что сознательно мордовали в тюрьме невиновных. А отвечать за это преступление этим властным лохам не хочется, вот и фальсифицируют судебный процесс.
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14.10.2020 09:29 Відповісти
Уголовное дело по статье 141 часть 2 пункт "ф" УК РАБссии против Авакова открыл СК РАБссии 3 апреля 2018 года,дело находится под личным контролем Александра Бастрыкина....Видать Борисыч завалил РАБссию визитками Яроша....
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14.10.2020 09:31 Відповісти
а! так всё сходится. зесрань вернулась из Британии, и тут же британский юрист пишет письмо украинскому "султану". короче, зесрань вместе с Аваковым хочет по-тихому спрыгнуть с дела Шеремета.
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14.10.2020 09:31 Відповісти
Это тот хрен который говорил "Россия без боя получит Одессу и Азовское море."
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14.10.2020 09:32 Відповісти
Потрясающе аргументированное, основательное, авторитетное и убедительное письмо истинного юриста , британского эксперта с кристальной репутацией!!!! Спасибо ему за "наезд"на наше лживое "кривосудие", на наших продажных, тупых, коррумпированных ментов, судей. прокурорских.....
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14.10.2020 09:33 Відповісти
Убедительное письмо Капитана Очевидность.
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14.10.2020 10:50 Відповісти
пнх чмо...
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14.10.2020 12:04 Відповісти
А что эксперт думает про тонкости лечения триппера и особенности движения отдаленных планет? Кто он такой в украинском правосудии? Зачем ему Аваков, если решать дело будут судьи, пусть свяжется с адвокатами и они организуют его выступление в суде.
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14.10.2020 09:34 Відповісти
Зебанько, за хороший отсос у бубочки обратись к Ермаку в ОП, он выдаст тебе честно заработанный премиальный фанфурик боярки.
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14.10.2020 10:02 Відповісти
Причем здесь "бубочка"? Это прямое вмешательство в во внутренние дела Украины, ты это хоть понимаешь, придурок? Или ты допускаешь управление Украиной из вне?
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14.10.2020 10:10 Відповісти
Дружище, если это вмешательство направлено на улучшение правосудия, то понятное дело такое вмешательство поперек горла только подсудной бубочке и его преступной команде.
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14.10.2020 10:45 Відповісти
Дружище, у тебя слабый характер, если ты принимаешь решения, с оглядкой на других. Но это одно, когда посторонние поучают тебя как жену ипать и как правильно воспитывать детей. И другое, когда это происходит на уровне государства.
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14.10.2020 12:43 Відповісти
А про что шум?
Всё, что сказал чувак - что доказательства на его взгляд выглядят сомнительно!
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14.10.2020 09:35 Відповісти
он сказал что там НЕТ вообще никаких доказательств
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14.10.2020 10:21 Відповісти
40 лет в пустыне надо прошагать но с другим Моисеем...,прошло только 6 лет....осталось 34 года.Я лично не доживу, мне тогда будет 85....,доживут дети внуки...
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14.10.2020 09:37 Відповісти
Макает в "наделаное" кота. Надеюсь и на такое решение суда (неплохо чтобы нашего).
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14.10.2020 09:39 Відповісти
А хто,*****, розплатиться за знущання? Рюкзаков? Ви помиляєтесь, терпіли рюкзакова-ми всі з вами!
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14.10.2020 09:41 Відповісти
Я думаю, что отсутствие хорошего юридического образования, способности логически правильно мыслить, заполитизованность правосудия Украины, разгул телефонного права, и по-видимому, зависимость судей и прокуроров от "кураторов" и их корумпированность не позволяют юстиции исполнять ту роль в обществе, которую она должна исполнять. Мы все хорошо видим те внешние индикаторы всего этого. Например, в каких домах живут ряд из них, какие у них машины, где они отдыхают. Возникли целые коррупционные семьи, чего не было раньше, когда один член семьи прокурор, другой - судья и т.д. и прекрасно друг друга обслуживают. Так сказать, семейный подряд. Все в стране знают таксу за сдачу экзамена на адвоката, сколько нужно заплатить, чтобы занять должность судьи, а обвиняемому для уменьшения срока или получения условного наказания. О каком правосудии, вообще может идти речь? Если вся система полностью разложилась. Более того, время от времени, кого-то из них показательно "ловят" на взятке или на наличии несообразных зарплате доходах, например, бывшего генерального прокурора времен Януковича и условий его жизни. Или Чауса. Но ни один не был наказан. Система стяжательства и корпоративной поддержки в прямом смысле слова защищает "своих" всеми доступными и недоступными способами. С другой стороны, под понятие "виновен", еще даже на этапе начала следствия может попасть любой гражданин не из системы неприкасаемых. И тогда, мнение начальника важнее, чем закон, а мнение президента еще важнее. Что мы и видим на примере дела Антонюк и другие. Самодурство, упрямство, желание выслужиться и получить политические дивиденты за счет невиновных граждан, непрофессионализм и даже проф. непригодность, поломанные судьбы обвиняемых, их несправедливые страдания, и безответственность так называемых ответственных за это - вот что мы видим в связи с этим. А еще абсолютное бесправие граждан, отсутствие в стране системы правосудия и все это управляемое с самого верху.
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14.10.2020 09:42 Відповісти
Справедливости ради, в большинстве граждане сами позволяют к себе такое отношение. Быдло.
А Кучка патриотов и людей с гражданской позицией не смогли переломить систему.
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14.10.2020 10:31 Відповісти
Вся эта история с арестом Антоненко и пр. - попытка Авакова подмять под себя тех последних националистов, которык еще им не контролируются!
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14.10.2020 13:44 Відповісти
Та там мнагаходовочка, президента тоже подставили
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14.10.2020 16:44 Відповісти
А хтось до цього колись чув про цього британського "диспетчера Карлоса"?
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14.10.2020 09:45 Відповісти
Если бы ты сюда свое рыло не засунул мы бы и тебя не чули
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14.10.2020 09:57 Відповісти
...с этим делом может случится вам, вашей полиции и стороне обвинения большая попа боль - заявил Грант.
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14.10.2020 09:53 Відповісти
Мне одному показалось что в письме идёт речь о попоболи для министра?
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14.10.2020 09:55 Відповісти
Улетит вдруг Аваков
в голубом вертолете
вам оставив фуевый рюкзак...
Ничего вам не скажет
и наверно покажет
сквозь стекло на прощание фак.
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14.10.2020 10:05 Відповісти
это позор просто и днище от авакяна
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14.10.2020 10:07 Відповісти
Интересно, ещё остались области где зесрань не обосралась?😁
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14.10.2020 10:10 Відповісти
выборы покажут
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14.10.2020 10:18 Відповісти
Разница в росте - 10 см.! Не заметить?
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14.10.2020 10:11 Відповісти
Да даже если бы он был однояйцевым близнецом предполагаемого убийцы, это не доказательство того, что Андрей Антоненко убил шеремета.
Это бред. Мимо проходил, рядом жил, похож на кого-то там на камере, якобы хотел что-то там дистабилизировать.
БРЕД
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14.10.2020 10:19 Відповісти
Это самое позорное дело, за которое будет расплачиваться государство Украина из наших карманов.
Зеленский или уволит квакова с позором или потонет вместе с ним
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14.10.2020 10:16 Відповісти
ЗЕ едет в ВБ.
Там ЗЕ песочат на BBC.
ЗЕ, как кутенка, тащут в МИ6 и устраивают промывание черепной коробки за слив разведданных в Роисю.

После этого британские криминалисты тычут Авакова мордой в сфабрикованное дело Шеремета.

Совпадение?
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14.10.2020 10:23 Відповісти
Авакян слегка ошибся,но у него имеются убедительные аргументы в свою защиту - министр сильно переживает о том,что его родина армения теряет окккупированные у Азербайджана территории,ему не до сбора доказательств.
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14.10.2020 10:24 Відповісти
Щось здається мені, Зелю дуже прохолодно зустріли в Британії.
Сам журналіст назвав його шутом. І почав шукати родзинку. Чому ж його обрав український піпл.
Гадаю, висновки, які він зробив про українців, не надто приємні для нас.
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14.10.2020 10:30 Відповісти
Все это и Аваков и Зеленский прекрасно знают и сами. Но, признать это публично- тут же быть отправленным в отставку тем же Зеленским. Надо же Зе с себя вину спихнуть. Будет как обычно-"А я шо, я ни шо, шо мне написал Аваков, я то и сказал..."!
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14.10.2020 10:31 Відповісти
Умищееее. Читая газеты преступления раскрывает.... Поговорить бы с ним о йети, НЛО...
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14.10.2020 10:44 Відповісти
Наличие йети подкреплено такими же доказательствами, как и вина Антоненко. Для тупых, не читающих газеты, брифинг специальный был.
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14.10.2020 10:48 Відповісти
Погвори з унітазом про йеті й НЛО, якщо так хочеться.
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14.10.2020 10:50 Відповісти
Да, Грант человек и умница, а ты кусок говнища. Мусор, прокурв, или "судья".
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14.10.2020 11:00 Відповісти
Смачно макнули Рюкзаков и зелёную шоблу в целом!
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14.10.2020 10:49 Відповісти
А от у мене питання до британського експерта: Ви до кого апелюєте, кому в цьому дні глобусу потрібні Ваші сигнали???
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14.10.2020 10:52 Відповісти
Експерт як би натякає про що говорили з тим, хто вважає себе президентом в МІ-6.
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14.10.2020 10:52 Відповісти
Рюкзаков-обтекай. И на нары вместо Антоненко за фальсификацию дела.
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14.10.2020 11:10 Відповісти
авакозельцы, не позорьтесь - освобождайте патриотов и выплачивайте компенсацию ЗА СВОЙ СЧЁТ
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14.10.2020 11:48 Відповісти
Как же они выпустят , если придётся подавать в отставку?А харчеваться где?
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14.10.2020 11:52 Відповісти
Цікаве кіно виходить у нас. Патріоти винні в смерті іноземця Шеремета (дуже смішні приводи називаються, мотиву немає, і тіло не дуже популярне, не Медведчука ж прибили, а треба б), а в Харкові шысть років злодій гепа невинний, А ЗА ЙОГО ХОЛОДНЕ ТІЛО (результат голосування в інтернеті прямим текстом) готові пів міста проголосувати. Поки піпл НЕ порозумнішає, собакови будуть у шоколаді, хоч плюй їм в очі.
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14.10.2020 11:55 Відповісти
всем умным гражданам Украины с первых бла, бла мусоров авакова было ясно, что дело лепили явно по чьему то заказу и шито оно белыми нитками. самое прикольное , как говномусор аваков мокнул мордой в говно *********** недомерка недоумка на брифинге.
вот скажите , как я гражданин Украины должен относится к *********** и главному говномусору страны авакову после всего что произошло.? скажу свое мнение , одного и второго нах с пляжа .не может такое происходить в цивилизованном правовом государстве.
суд еще ничего не сказал , а гражданина уже сделали виновным две мрази, собаков и клоун недомерок.в цивилизованной стране эти два дегенерата уже бы улетели с должностей и на них открыли бы дело за фальсификацию уголовных дел. и топтали бы уроды зону ни один год, а граждане страны плевали бы в рожи этих дегенератов.
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14.10.2020 12:28 Відповісти
Что то мне так кажется, что сначала это письмо брит направил в МІ 6. Ослик же говорил, что обговаривали фейковые новости.
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14.10.2020 12:46 Відповісти
Ваше публичное шоу и арест и содержание под стражей Антоненко в течение такого длительного периода заставили меня задуматься а есть ли правосудие в этой стране или одни "хотелки" президента и министра?..А доверяет ли кто-то этой полиции??
Наверное эти два вопроса г Зеленский не задаст избирателям 25 октября..
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14.10.2020 12:51 Відповісти
А зебилье тугодоходчивое ждут письменных уведомлений.Тем временем Байден опережает Трампа на 17%!
Вопрос:Сколько корпоративов прийдется отработать на рояле в Белом Доме за наезды с расследованием на Байдена младшего?
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14.10.2020 13:21 Відповісти
А что следует сказать зеленскому ослу и как с ним поступить, который самолично признал левых людей преступниками и установил их вину и причастность на всю страну в прямом эфире ?
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14.10.2020 14:07 Відповісти
Це означає,що Авакову після закриття справи дадуть пенка в зад.
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14.10.2020 16:41 Відповісти
Проверочное слово - пИнать
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14.10.2020 18:03 Відповісти
Вместе с ЗЕ которое тоже попёрлось пиариться на фантазиях Авакова
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14.10.2020 18:11 Відповісти
 
 