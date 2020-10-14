В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2137 - одужали, виявлено 5590 нових випадків

В Україні станом на ранок середи, 14 жовтня, зафіксовано 5133 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні, 13 жовтня, зафіксовано 5133 нові випадки захворювання, 12 жовтня - 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 жовтня лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих, 8 жовтня - 5397, 7 жовтня - 4753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4348 випадків.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 276 177 осіб.

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За добу одужали 2137 пацієнтів, всього з початку пандемії - 118 699 осіб. Протягом минулої доби померли 107 раніше захворілих, загалом від початку пандемії - 5229 осіб. Всього в Україні станом на ранок 14 жовтня на COVID-19 хворіють 152 249 осіб, що на 3346 більше, ніж добою раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (637), Києві (422), Львівській області (345), Дніпропетровській області (342) та Одеській області (302).















