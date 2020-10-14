За 5 годин комісія з конкурсу на посади в САП не змогла ухвалити жодного рішення: засідання перенесли

У вівторок приблизно о 18:00 розпочалося перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Засідання закінчилося майже о 23:00, проте комісія не ухвалила жодного рішення, в підсумку засідання перенесли, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Так, на засіданні 13 жовтня комісія мала обрати голову комісії, секретаря комісії та запустити кворум.

"Оголошується перерва у нашому засіданні до визначення дати комісії для всіх учасників, щоб масово взяти участь у продовженні першого засіданні", — зазначив голова.

Також читайте: Керівництво НАБУ ніхто не змінює, а Холодницький із САП сам звільнився, - Зеленський

Нагадаємо, 13 жовтня відбулося перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія має розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього залежатиме подальша підтримка ЄС і США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова анонсувала початок відбору нового глави САП

Водночас депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії. Після чого у "Слузі народу" прокоментували лист європарламентарів, запевнивши, що відміни безвізу не буде.