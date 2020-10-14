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Новини
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За 5 годин комісія з конкурсу на посади в САП не змогла ухвалити жодного рішення: засідання перенесли

За 5 годин комісія з конкурсу на посади в САП не змогла ухвалити жодного рішення: засідання перенесли

У вівторок приблизно о 18:00 розпочалося перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Засідання закінчилося майже о 23:00, проте комісія не ухвалила жодного рішення, в підсумку засідання перенесли, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Так, на засіданні 13 жовтня комісія мала обрати голову комісії, секретаря комісії та запустити кворум.

"Оголошується перерва у нашому засіданні до визначення дати комісії для всіх учасників, щоб масово взяти участь у продовженні першого засіданні", — зазначив голова.

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Нагадаємо, 13 жовтня відбулося перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія має розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього залежатиме подальша підтримка ЄС і США.

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Водночас депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії. Після чого у "Слузі народу" прокоментували лист європарламентарів, запевнивши, що відміни безвізу не буде.

Автор: 

Комісія (83) конкурс (1285)


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Топ коментарі
+3
Та куди там до них чортам!
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14.10.2020 09:42
+2
Гаряча тема... Ніхто не хоче під санкції Заходу потрапити)))
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14.10.2020 09:22
+1
Чорти зелені.
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14.10.2020 09:14
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14.10.2020 09:14 Відповісти
Та куди там до них чортам!
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14.10.2020 09:42 Відповісти
Гаряча тема... Ніхто не хоче під санкції Заходу потрапити)))
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14.10.2020 09:22 Відповісти
Тепер зрозуміло, що планують зеленізлочинці- розтягнутий процес якогюмога довше, щоб отримати гроші від міжнародних структур. А потім і в беруть, кого треба їм. А далі - хоч трава не рости. Корупція - то наше фсьо!
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14.10.2020 09:22 Відповісти
"то наше фсьо!"- ключове...
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14.10.2020 09:37 Відповісти
Мы пахали мы пахали, наши рученьки устали ....
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14.10.2020 09:31 Відповісти
Политгадюки не дают житьУкраине С земноводным рейтингом.
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14.10.2020 09:33 Відповісти
Прозаседавшиеся.
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14.10.2020 09:41 Відповісти
Все справедливо, что тут ещё кому не ясно?
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14.10.2020 09:47 Відповісти
Закрыть в помещении. Давать три раза в день только чёрный хлеб и воду. В туалет по расписанию.
До полного решения вопроса - выбора всех должностей.
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14.10.2020 09:47 Відповісти
та да,эти мрази понавыбирают
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14.10.2020 09:50 Відповісти
проффесионалы
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14.10.2020 09:52 Відповісти
Первой в списке на арест должна быть коррупционер лазарева.
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14.10.2020 10:18 Відповісти
рашистско- бабломойская машина работает на дефолт. Без САП - транша МВФ Украине не видать
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14.10.2020 10:29 Відповісти
 
 