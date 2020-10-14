Сподіваюся, припинення вогню на сході України буде постійним, попри спроби його зірвати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сподівається, що режим тиші на сході України стане стабільним і постійним, попри спроби його зірвати.
Про це заявив Зеленського під час церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Сьогодні 80-й день як оголошено припинення вогню. І попри спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною", - заявив президент.
Зеленський підкреслив, що настання в Україні миру не означає, що держава перестане дбати про військо. Навпаки, за його словами, сьогодні влада зосереджена на максимальному розвитку української армії.
Президент також наголосив, що День захисника України, який відзначається 14 жовтня, – це не тільки чоловіче свято.
"Серед наших воїнів багато відважних і сильних жінок і дівчат, які нарівні з чоловіками можуть мужньо виконувати свій непростий обов'язок, і вони це роблять", - акцентував Зеленський.
Зеленський також повідомив, що у середу поїде на схід України, де зустрінеться з українськими бійцями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мнения / Общество 14-окт, 05:569 2 045 0
Это просто большой позор.
Президент страны дает интервью самом телеканала Великобритании BBC и рассказывает о «плохого Порошенко». Большая часть диалога - это «Порошенко считает, что он президент», «Порошенко владеет телеканалами», «Порошенко разгоняет ложь».
В конце концов, от неудобных вопросов Зеленский просто срывается, переходит на нервный и неуравновешенный смех и хамство.
Посмотрите эти полторы минуты и вы поймете, что это не уровень президента крупнейшего государства Европы.
Он позорит себя и всю страну, ведь Порошенко не президент уже полтора года, а отчитываться Зеленскому не о чем. Только подлые обвинения, чтобы прикрыть полный провал всей политики в Украине.
Зеленский так и не стал президентом, не понял, где он и как себя нужно вести хотя бы для картинки.
Он до сих пор находится в парадигме «квартала» и «Рассмеши комика». Нормальное и острый вопрос одного из самых почитаемых журналистов мира вызвало смех и хамство. Стив Сак никогда не сталкивался с таким глубоким невежеством и непрофессионализмом.
Однако где том профессионализма взяться? В начале 2019 все предупреждали: этот человек не имеет никакого отношения к государству, политики, общественной деятельности или даже элементарного патриотизма.
Это человек, смеялась с Майдана, издевалась по украинскому языку и выставляла нас всех забитыми деревенщиной по сравнению с «интеллектуальными» русскими.
Это позорное интервью, что не имеет ничего общего с реальностью, - просто окончательный показатель, Зеленский за полтора года так и не стал президентом и на 1%. Он живет в своей реальности, теплых ваннах олигархничних СМИ и окружении «слуг народа», которые ежедневно приносят еще более позорные зашквары.
Теперь мы еще больше должны понимать, в какой опасности государство и все общество. В какой опасности врачи, учителя, бизнес, культура, наука и вся государственная структура.
Вы думаете, это последнее «интервью» такого рода? Таких будет еще много. Ведь весь мир понял, все осознают масштабы провала в Украине, поэтому вопросов к Зеленского становиться все больше, а Украина будет ассоциироваться со страной «Рассмеши комика».
Уже полтора года прошло, как Голобородько размахивает своей киношной булавой, а Порошенко все еще сидит у него костью в горле. Столь сидит, что сейчас он дал команду до конца года убрать Венедиктову, если и не найдет что-то новое на Пятого президента.
И это на фоне того, что в ОГПУ откровенно признаются: дело Семочко развалится в суде, "новая" команда Прокурорша, как и раньше, зацепиться особо не за что, а подготовленные свидетели дают не те показания, на которые надеялась Венедиктова.
Еще Зеленский в этом интервью заявил о пути в НАТО. На словах перед выборами не то еще заявишь, на деле же - мир в глазах Путина, Сивохо, Татаров, Ермак, Маша Фокина со своим дедом, карманное правосудие, посадка патриотов, постоянное нарушение презумпции невиновности и разоружения армии.
И это на фоне того, что за последний год произошло падение мировых позиций Украины. Оно стало прямым следствием лживой кампании против "партии войны". В стране, сопротивляется агрессии военной сверхдержавы, не может быть "партии войны" по определению.
Украина не может освободить оккупированные территории силовым путем. Но ее вооруженные силы способны сегодня предотвратить продвижение агрессора, сделав цену такого продвижения неприемлемой для российского общества.
Таким образом в Украине существуют только две партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. Накануне выборов хочу еще раз напомнить: постоянное повторение коллективным Зермаком кремлевской шпаргалки о некоей "партию войны" во главе с Порошенко является предательством страны, которая борется с агрессором, и нацелена на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданных украинской дипломатии в 2014 -19 годах.
Однако ничего у них не получится. Потому что у людей, которые пять лет войны занимались тем, что изображено на первой фотографии, кишка тонка обломать того, кто эти пять лет делал то, что изображено на второй.
Последние побеждают даже в меньшинстве. Пока же здоровье Гетману, которого сегодня выписали из больницы.
И последнее. Теленок может лежать рядом со львом, но уснуть не сможет. Кто лев, а кто теленок, догадайтесь сами.
Helgi Sharp
Вова сдулся физически, прямо в кадре. Не знаю, как это возможно, но он уменьшился, даже щеки опалы.
Начал заикаться, йорзаты, хихикать, размахивать руками, хватать себя за нос, косить взглядом ...
Подарок для физиономиста, живая иллюстрация к языку жестов и тела, эталонный лжец.
Тоненькая пленка, отделяющая Бовина сознательное от бессознательного, порвалась.
И дальше он уже говорил инстинктами. О том, что верит Путину. О том, что ненавидит Порошенко. О том, что очень боится и крутится как уж на сковородке, что молится всем богам, лишь бы не углубляться в тему американских выборов.
Надо сказать, что Стивен Сак поступил достаточно комплиментарно, он не стал добивать лежачего.
Во время интервью не прозвучал вопрос о «пленки Деркача» и знаменитую пресс-конференцию, на которой Вова поддержал этого московского агента. Не упомянули о деле вагнеривцив. Не тронули лицо Ермака. Ничего не спросили о деле Шеремета и о Рифа, который уже почти год сидит за решеткой с прямой подачи Зеленского.
Есть два объяснения такой снисходительности. Возможно, знаменитая медиа-акула просто испугалась, что Вова намочите кресло под собой, а мебель там добротные, замена обойдется недешево.
Или это продолжение европейской политики по отношению к Зеленского персонально: мы все видим, все знаем, держим на крючке, при необходимости ударим по всем калибров. Время для удара еще не пришло, поэтому любой вежлив, не начинай нас.
И напоследок. Мы не раз замечали: прямую ложь Зеленский всегда начинает словами «честно говоря».
Тамара Горіха Зерня
Посмотрела интервью Зеленского BBC.
24 минуты выкручивания и иногда откровенной лжи, которую не выдерживал даже Стивен Сак и пытался вернуть его к реальности, уточняющий вопрос и приводя конкретные факты по вопросам о возвращении территорий, о "режиме тишины", о борьбе с коррупцией.
Страноватого смех Зеленского на вопрос о потере доверия людей и рейтинга с 73% до 35%. Мне показалось, что Зеленский просто впервые в своей теплой ванне услышал, что у него именно такой рейтинг пока. Что ж, хорошо хоть британцы сообщили.
Ну и последние слова Зеленского в интервью: "А в конце Вы стали улыбаться, это хорошо".
Он просто так и остался комиком. И это факт.
Зоя Ярош
Посмотрел интервью ВВС, где он лгал и ржал
Ржать умеет. Лгать умеет. Больше ничего не умеет
- Вы не остановили войну.
- Ха-ха-ха
- Вы не побороли коррупцию
- Ха-ха-ха
- Вы убрали всех профессионалов.
- Ха-Ха-Ха
- Ваш рейтинг 35 вместо 73
- Ха-ха-ха
Ха-ха-ха
Это ведь так смешно подобрать по всей вертикали команду случайного сброда и вместе ******** полтора года.
Ха-ха-ха
Это ведь так смешно, не выполнить ни одного обещания данного людям и все сделать с точностью до наоборот.
На@бал даже в мелочах.
Уже ок кортеж.
Уже ок нарушать.
Уже ок гос резиденция
Уже ок позолота на Банковой.
Вы помните эти лозунги:
- Зробимо їх разом!
- Весна прийде - саджати будемо!
- Весна покаже хто де крав!
Ха-ха-ха
Войну не остановил.
Реформы не запустил.
Друзей из власти не убрал.
Коррупционеров не посадил.
Олигархов на место не поставил.
Окружил себя отборными лизоблюдами и валяется в ванне из их слюней.
Ржать умеет.
Лгать умеет.
Больше ничего не умеет.
P.S. На виборчій дільниці я задам тобі 5 простих питань про те що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в Інтернеті:
1. Коля Велюр це піздець чи ок?
2. Брат Єрмака це корупція чи ок?
3. Нічні тьорки з олігархами це треш чи ок?
4. Хто з мене кращий: актор чи президент?
5. Мені піти?
Що думаєш ТИ?
Алексей Давиденко
24 минуты выкручивания и иногда откровенной лжи, которую не выдерживал даже Стивен Сак и пытался вернуть его к реальности, уточняющий вопрос и приводя конкретные факты по вопросам о возвращении территорий, о "режиме тишины", о борьбе с коррупцией.
Страноватого смех Зеленского на вопрос о потере доверия людей и рейтинга с 73% до 35%. Мне показалось, что Зеленский просто впервые в своей теплой ванне услышал, что у него именно такой рейтинг пока. Что ж, хорошо хоть британцы сообщили.
Ну и последние слова Зеленского в интервью: "А в конце Вы стали улыбаться, это хорошо".
Он просто так и остался комиком. И это факт.
Зоя Ярош
Посмотрел интервью ВВС, где он лгал и ржал
Ржать умеет. Лгать умеет. Больше ничего не умеет
- Вы не остановили войну.
- Ха-ха-ха
- Вы не побороли коррупцию
- Ха-ха-ха
- Вы убрали всех профессионалов.
- Ха-Ха-Ха
- Ваш рейтинг 35 вместо 73
- Ха-ха-ха
Ха-ха-ха
Это ведь так смешно подобрать по всей вертикали команду случайного сброда и вместе ******** полтора года.
Ха-ха-ха
Это ведь так смешно, не выполнить ни одного обещания данного людям и все сделать с точностью до наоборот.
На@бал даже в мелочах.
Уже ок кортеж.
Уже ок нарушать.
Уже ок гос резиденция
Уже ок позолота на Банковой.
Вы помните эти лозунги:
- Зробимо їх разом!
- Весна прийде - саджати будемо!
- Весна покаже хто де крав!
Ха-ха-ха
Войну не остановил.
Реформы не запустил.
Друзей из власти не убрал.
Коррупционеров не посадил.
Олигархов на место не поставил.
Окружил себя отборными лизоблюдами и валяется в ванне из их слюней.
Ржать умеет.
Лгать умеет.
Больше ничего не умеет.
P.S. На виборчій дільниці я задам тобі 5 простих питань про те що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в Інтернеті:
1. Коля Велюр це піздець чи ок?
2. Брат Єрмака це корупція чи ок?
3. Нічні тьорки з олігархами це треш чи ок?
4. Хто з мене кращий: актор чи президент?
5. Мені піти?
Що думаєш ТИ?
Алексей Давиденко
"14 жовтня помер ветеран АТО Микола Микитенко, який вчинив акт самоспалення в Києві, повідомили його рідні у фейсбуці.
«Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром», - написала його дочка Юлія Микитенко.
Дочка пояснила вчинок батька «незгодою з діями чинної влади, а саме розведенням військ на лінії розмежування та повзучою окупацією Росії».
Господи, какой ужас и стыд...
На протяжении тринадцатого октября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Более подробно об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Вв сообщении штаба отмечается: «В том числе, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцево, а с автоматической станковой гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово».
Также известно, что наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия у Хутора Вольного. Два нарушения «тишины» также были зафиксированы у Пищевика и Водяного. Там летали вражеские беспилотники. На огневые провокации противника украинские военные оружие в ответ не применяли..
https://replyua.net/war/227670-lupili-zhestko-iz-granatometa-sily-oos-prinyali-na-sebya-udar-rossiysko-okkupacionnyh-voysk.html
бубочка, пора на выход, ты уже всех притомил. да не пошел бы ты .. в отставку
теперь стоят на позициях так же и гибнет 5 чел в месяц.
зрада.