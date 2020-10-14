Сподіваюся, припинення вогню на сході України буде постійним, попри спроби його зірвати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що режим тиші на сході України стане стабільним і постійним, попри спроби його зірвати.

Про це заявив Зеленського під час церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Сьогодні 80-й день як оголошено припинення вогню. І попри спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною", - заявив президент.

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Зеленський підкреслив, що настання в Україні миру не означає, що держава перестане дбати про військо. Навпаки, за його словами, сьогодні влада зосереджена на максимальному розвитку української армії.

Президент також наголосив, що День захисника України, який відзначається 14 жовтня, – це не тільки чоловіче свято.

"Серед наших воїнів багато відважних і сильних жінок і дівчат, які нарівні з чоловіками можуть мужньо виконувати свій непростий обов'язок, і вони це роблять", - акцентував Зеленський.

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Зеленський також повідомив, що у середу поїде на схід України, де зустрінеться з українськими бійцями.