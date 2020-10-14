За добу в Україні на COVID-19 захворіли 282 дитини і 252 медики, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 276 177 осіб. З них 17 161 дитина, а також 18 408 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5590 осіб. З них 282 дитини, а також 252 медичні працівники. Госпіталізовано 799 осіб. На апараті штучної вентиляції легень станом на сьогоднішній ранок перебувають 466 осіб. Зафіксовано 107 летальних випадків. Одужали 2137 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

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За весь час пандемії в Україні захворіли 276 177 осіб. З них 17 161 дитина, а також 18 408 медичних працівників.

Загалом одужали 118 699 пацієнтів, а летальних випадків - 5229.