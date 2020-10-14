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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 282 дитини і 252 медики, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 276 177 осіб. З них 17 161 дитина, а також 18 408 медичних працівників.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 5590 осіб. З них 282 дитини, а також 252 медичні працівники. Госпіталізовано 799 осіб. На апараті штучної вентиляції легень станом на сьогоднішній ранок перебувають 466 осіб. Зафіксовано 107 летальних випадків. Одужали 2137 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 276 177 осіб. З них 17 161 дитина, а також 18 408 медичних працівників.
Загалом одужали 118 699 пацієнтів, а летальних випадків - 5229.
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все же это - начало болезней" (Матф.24:7-9)
хотя... не идиоты, раз в эту чушь верят с 2млрд. прямоходящих, даже Путин, даже Трамп(хотя Путин не дурак, троллит рабов типо правосливный, а Трамп вроде тоже норм., атеист то есть)