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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 282 дитини і 252 медики, - Степанов

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 282 дитини і 252 медики, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 276 177 осіб. З них 17 161 дитина, а також 18 408 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5590 осіб. З них 282 дитини, а також 252 медичні працівники. Госпіталізовано 799 осіб. На апараті штучної вентиляції легень станом на сьогоднішній ранок перебувають 466 осіб. Зафіксовано 107 летальних випадків. Одужали 2137 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2137 - одужали, виявлено 5590 нових випадків

За весь час пандемії в Україні захворіли 276 177 осіб. З них 17 161 дитина, а також 18 408 медичних працівників.

Загалом одужали 118 699 пацієнтів, а летальних випадків - 5229.

Автор: 

діти (5037) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А нафига вообще эти "брифинги"? Статданные зачитывать? Это, мля, уровень "министра"?
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14.10.2020 10:18 Відповісти
Степанов, ты не статист, а типа министр...вы имели 10 месяцев для подготовки страны ко второй волне, а на деле не сделали ни-фи-га ... Вашу гоп-компанию надо гнать метлой за проф.непригодность и вредительство...И даже не гнать, а судить!!!
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14.10.2020 10:24 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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14.10.2020 10:25 Відповісти
зеленых пальм папуасам и эскимосам.
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14.10.2020 13:53 Відповісти
"и будут глады, моры и землетрясения по местам;
все же это - начало болезней" (Матф.24:7-9)
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14.10.2020 10:42 Відповісти
Так так оно всегда и было, сколько хомосапиенс существует. Ничего нового Матвей не предрек. Разве, что самоуничтожение с помощью загрязнения планеты, войн и перенаселення он забыл.
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14.10.2020 11:27 Відповісти
идиоты высравшие это просто не догадались даже шо и рабства не будет
хотя... не идиоты, раз в эту чушь верят с 2млрд. прямоходящих, даже Путин, даже Трамп(хотя Путин не дурак, троллит рабов типо правосливный, а Трамп вроде тоже норм., атеист то есть)
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14.10.2020 13:56 Відповісти
Дураков не слушай(Тор Одинович, дума третья, после кушанья вепря, год 12857852828 до Римской эры)
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14.10.2020 13:54 Відповісти
 
 