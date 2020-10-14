Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 90 тис., інфікованих понад 38,3 млн осіб

Станом на ранок 14 жовтня у світі кількість хворих на COVID-19 становить 38 370 434 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 28 853 981 особа одужали, 1 090 921 пацієнт помер.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували в 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 у США (8 090 253). Кількість померлих - 220 873, одужали - 5 226 427 осіб.

На другому місці Індія - 7 239 389 інфікованих (110 617 осіб померли і 6 301 927 одужали). На третьому місці Бразилія з 5 114 823 хворими (151 063 смерті від COVID-19 та 4 526 975 осіб одужали).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні на COVID-19 захворіли 282 дитини і 252 медики, - Степанов