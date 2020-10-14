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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями

Кабмін учора, 13 жовтня, ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до кінця року. Водночас уряд вніс низку змін до карантинних обмежень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Без локдауну (наша економіка його не витримає), проте з жорсткішими обмеженнями — Уряд подовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020.

Зараз весь світ фіксує стрімке зростання захворюваності на COVID-19. В Україні вірус також розповсюджується надто швидко, відтак ми маємо приймати рішення, які сповільнять його передачу. Щоб врятувати медицину від колапсу. Щоб медицина була здатна рятувати нас.

Серед змін, які сьогодні були ухвалені, зокрема такі:

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 01Вдвічі підвищено цільові показники охоплення тестуванням. Раніше було 24 на 100 тисяч населення протягом 7 днів. Зараз — до 48 на 100 тисяч населення.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 02Це пов'язано з тим, що ми постійно збільшуємо кількість тестувань. Зараз тестуємо вже понад 30 тисяч за добу, до грудня маємо сягнути показника в 50 тисяч. Для цього ми закуповуємо та встановлюємо відповідне обладнання, навчаючи співробітників лабораторій із ним працювати.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 01Було внесено зміни до критеріїв відповідності "червоному рівню" епіднебезпеки. Райони можуть потрапити до нього за показником інцидентності. Зараз він змінений і встановлений на рівні 320 на 100 тисяч населення

Посилення протиепідемічних заходів стосується:

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 04роботи закладів громадського харчування — з 22:00 до 7:00 заклади будуть зачинені. Обмеження вводяться на всіх рівнях епіднебезпеки.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 04проведення масових заходів, адже саме вони призводять до спалахів захворювання та миттєвому розповсюдженню вірусу. Обмеження вводяться на всіх рівнях.

На "зеленому" — максимальна кількість осіб не більше 50, на жовтому — не більше 30, на помаранчевому — не більше 20 осіб.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 04проведення спортивних заходів за участю глядачів. Виняток — міжнародні змагання.

Рекомендовано:

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 07Закладам середньої освіти піти на канікули з 15 по 30 жовтня.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 07Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти з 15 жовтня перейти на дистанційне навчання.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 07 Роботодавцям створити умови позмінного режиму для працівників; де це можливо — перехід у дистанційний формат зі збереженням зарплати.

Також дивіться: Кабмін продовжить адаптивний карантин до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО

Також Урядом було прийнято рішення щодо розмежування відповідальності стосовно контролю.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 10Тому посилення контролю з дотримання самоізоляції відбуватиметься із залученням Національної поліції.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 11Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у сфері обслуговування (робота ринків, ресторанів, інших громадських місць) - за Держспоживслужбою.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 10Контроль за правилами перевезення та виділенням додаткового транспорту — за органами місцевого самоврядування. Крім цього, органи місцевого самоврядування також будуть присутні на всіх рівнях контролю", - розповів Степанов.

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 13
Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 14
Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями 15

Автор: 

Кабмін (14060) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан

покращено

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями - Цензор.НЕТ 2751
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14.10.2020 11:37
+7
Чому держава не бере на себе зобов'язання забезпечувати їжею та засобами першої необхідності людей які знаходяться на самоізоляції! Як людині купити хліб та продукти, засоби гігієни та товари першої необхідності якщо вона не може навіть вийти в магазин і не має можливості працювати і заробляти гроші?
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14.10.2020 11:18
+5
а как насчет молебнов по всем церквям и конфессиям, степанов?
нема такого заходу?
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14.10.2020 11:30
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Чому держава не бере на себе зобов'язання забезпечувати їжею та засобами першої необхідності людей які знаходяться на самоізоляції! Як людині купити хліб та продукти, засоби гігієни та товари першої необхідності якщо вона не може навіть вийти в магазин і не має можливості працювати і заробляти гроші?
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14.10.2020 11:18 Відповісти
Пусть едят пирожные пиццу с доставкой пусть заказывают
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14.10.2020 11:25 Відповісти
Хахаха, ниачом
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14.10.2020 11:20 Відповісти
а как насчет молебнов по всем церквям и конфессиям, степанов?
нема такого заходу?
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14.10.2020 11:30 Відповісти
В основном на рынке религиозных услуг представлена свинособацкая церква, прибыль которой в приоритете у зебилов
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14.10.2020 11:37 Відповісти
ПЦУ давно вже робить онлайн-трансляції служб і закликає вірян сидіти вдома і дивитися їх...
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14.10.2020 11:58 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан

покращено

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями - Цензор.НЕТ 2751
показати весь коментар
14.10.2020 11:37 Відповісти
Креативные шутники!
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14.10.2020 12:08 Відповісти
в квітні проводили 1 тис тестувань, було до 200-т хворих, сьогодні 30 тис проводять. 200*30=6000.
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14.10.2020 11:44 Відповісти
Що таке локдаун ? Нормально не можна сказати ??? лок ДАУНИ !!!
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14.10.2020 12:00 Відповісти
нє, лох-даун)
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14.10.2020 15:15 Відповісти
Врач спасает. Но когда слягут айтишники, вы даже сообщить не сможете, что вам плохо. И вся ваша удаленка быстренько накроется медным тазом.
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14.10.2020 12:01 Відповісти
Пустобрёх. Ляпает языком что ни попадя..а тем не менее - целый аж министЕр.
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14.10.2020 12:10 Відповісти
Если бы санитар степаша слушал эпидемиологов он бы знал что скачет всех вирусных заражений происходит каждый год четыре раза . Равнодействиеии, солнцестояние и не чем не отличается от прошлых лет . Смотреть надо не чихи и сопли а пневмонии так и по ним все по графику ковидная как всегда 1% грип10% коки всякие40% и неизвестные20% . Хватит папуасов злыммдухом ковида пугать. Фонды ему надо осваивать и ковид во всем обвинять цель для всех посадовцев и мечта всей жизни .
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14.10.2020 12:53 Відповісти
 
 