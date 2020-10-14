Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями

Кабмін учора, 13 жовтня, ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до кінця року. Водночас уряд вніс низку змін до карантинних обмежень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Без локдауну (наша економіка його не витримає), проте з жорсткішими обмеженнями — Уряд подовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020.

Зараз весь світ фіксує стрімке зростання захворюваності на COVID-19. В Україні вірус також розповсюджується надто швидко, відтак ми маємо приймати рішення, які сповільнять його передачу. Щоб врятувати медицину від колапсу. Щоб медицина була здатна рятувати нас.

Серед змін, які сьогодні були ухвалені, зокрема такі:

Вдвічі підвищено цільові показники охоплення тестуванням. Раніше було 24 на 100 тисяч населення протягом 7 днів. Зараз — до 48 на 100 тисяч населення.

Це пов'язано з тим, що ми постійно збільшуємо кількість тестувань. Зараз тестуємо вже понад 30 тисяч за добу, до грудня маємо сягнути показника в 50 тисяч. Для цього ми закуповуємо та встановлюємо відповідне обладнання, навчаючи співробітників лабораторій із ним працювати.

Було внесено зміни до критеріїв відповідності "червоному рівню" епіднебезпеки. Райони можуть потрапити до нього за показником інцидентності. Зараз він змінений і встановлений на рівні 320 на 100 тисяч населення

Посилення протиепідемічних заходів стосується:

роботи закладів громадського харчування — з 22:00 до 7:00 заклади будуть зачинені. Обмеження вводяться на всіх рівнях епіднебезпеки.

проведення масових заходів, адже саме вони призводять до спалахів захворювання та миттєвому розповсюдженню вірусу. Обмеження вводяться на всіх рівнях.

На "зеленому" — максимальна кількість осіб не більше 50, на жовтому — не більше 30, на помаранчевому — не більше 20 осіб.

проведення спортивних заходів за участю глядачів. Виняток — міжнародні змагання.

Рекомендовано:

Закладам середньої освіти піти на канікули з 15 по 30 жовтня.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти з 15 жовтня перейти на дистанційне навчання.

Роботодавцям створити умови позмінного режиму для працівників; де це можливо — перехід у дистанційний формат зі збереженням зарплати.

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Також Урядом було прийнято рішення щодо розмежування відповідальності стосовно контролю.

Тому посилення контролю з дотримання самоізоляції відбуватиметься із залученням Національної поліції.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у сфері обслуговування (робота ринків, ресторанів, інших громадських місць) - за Держспоживслужбою.

Контроль за правилами перевезення та виділенням додаткового транспорту — за органами місцевого самоврядування. Крім цього, органи місцевого самоврядування також будуть присутні на всіх рівнях контролю", - розповів Степанов.





