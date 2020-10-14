ЦВК акредитувала понад 200 офіційних спостерігачів на місцевих виборах в Україні

Центральна виборча комісія на засіданні 13 жовтня акредитувала ще 17 офіційних спостерігачів на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦВК.

Зазначається, що Комісія акредитувала двох офіційних спостерігачів від Чехії, 5 - від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр", 3 - від Міжнародного фонду за краще управління, 5 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), 2 - від громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини".

Загалом станом на 13 жовтня на місцевих виборах в Україні акредитовано 222 офіційні спостерігачі: 16 - від чотирьох іноземних держав і 206 - від восьми міжнародних організацій.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

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