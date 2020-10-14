У МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини від COVID-19, якщо вона пройшла всі стадії випробувань і має докази безпеки, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не відкидає можливості закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть закупити лише в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це Степанов заявив в ефірі каналу NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає", - заявив він.

Також читайте: Тодуров заявив, що російську вакцину проти COVID-19 вже використовують в Україні. У МОЗ про це не знають

Міністр також додав, що в разі підтвердження, що вакцина пройшла всі стадії випробувань і докази безпеки, то в МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини, а не тільки російської.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Олександр Качура заявив, що якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, то Україна буде домовлятися про її закупівлю.

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спростувала заяву Качури.