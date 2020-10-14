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У МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини від COVID-19, якщо вона пройшла всі стадії випробувань і має докази безпеки, - Степанов

У МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини від COVID-19, якщо вона пройшла всі стадії випробувань і має докази безпеки, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не відкидає можливості закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть закупити лише в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це Степанов заявив в ефірі каналу NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає", - заявив він.

Також читайте: Тодуров заявив, що російську вакцину проти COVID-19 вже використовують в Україні. У МОЗ про це не знають

Міністр також додав, що в разі підтвердження, що вакцина пройшла всі стадії випробувань і докази безпеки, то в МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини, а не тільки російської.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Олександр Качура заявив, що якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, то Україна буде домовлятися про її закупівлю.

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спростувала заяву Качури.

Автор: 

вакцина (4418) росія (64871) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+15
В Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины от COVID-19, если она прошла все стадии испытаний и имеет доказательства безопасности, - Степанов - Цензор.НЕТ 7950
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14.10.2020 11:43
+12
говорят любой - подразумевают рашескую!
а не предполагают что под видом массовой вакцинации может быть такая диверсия - что и войны не надо? кто проверит что они там набадяжили? да еще и в каждой партии???
как????? как можно у воюющей с Украиной падлючей брехливой коварной и мстительной страны покупать что-то для массовой вакцинации (тем более рашеский фуфломицин только на словах является вакциной от коронавируса) ???
совсем ку-кухой поехали?????
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14.10.2020 11:45
+9
Упоротый дебил подыгрывает Мертвечуку.
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14.10.2020 11:41
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В Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины от COVID-19, если она прошла все стадии испытаний и имеет доказательства безопасности, - Степанов - Цензор.НЕТ 1084
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14.10.2020 11:37 Відповісти
В Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины от COVID-19, если она прошла все стадии испытаний и имеет доказательства безопасности, - Степанов - Цензор.НЕТ 7950
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14.10.2020 11:43 Відповісти
Зеленая сатано - масонская тварь Степанов готов закупать вакцину ( вернее жижу для изменения генома человека и воздействия на его сознание и здоровье и плюс наночип для контроля) даже у агрессора. Это сказал Степанов, если его перевести на нормальный человеческий язык.
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14.10.2020 12:41 Відповісти
вакцина

...
Скільки страхітливих помилок у слові "сеча"
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14.10.2020 11:44 Відповісти
От ти і розкрився, 🐷🐶
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14.10.2020 12:05 Відповісти
То ;Смицький;, або ж ;Днєпр;, судячи по стилю.
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14.10.2020 12:27 Відповісти
Кацапа, ты сегодня бутылкой свою скрепу уже развальцевал? Ну, шоб жилось веселей
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14.10.2020 12:06 Відповісти
Ой як трісьот... як трісьот!..
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14.10.2020 12:23 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам! Тотальная нищета и полная дезинтеграция заСрахи до десятка нароТных рЫспублик- ваша ближайшая перспектива ,твари конченные! Кстати, как уровень мышебратства ,нравиться, заслужили пдрсы!
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14.10.2020 12:06 Відповісти
Упоротый дебил подыгрывает Мертвечуку.
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14.10.2020 11:41 Відповісти
Я бы лаптеевой не стал бы колоться ,у них все через жопу делается
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14.10.2020 11:41 Відповісти
А испытание кацапской вакцины на Степанове и проведем....вот же урод!
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14.10.2020 11:44 Відповісти
Закупить ! Я не сомневаюсь что будете. Какая разница что лишь бы в кармане зазвенело!! А все остальное не важно. Какая разница))
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14.10.2020 11:44 Відповісти
лаптеевой уколишьтся - роги вырастут
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14.10.2020 11:45 Відповісти
говорят любой - подразумевают рашескую!
а не предполагают что под видом массовой вакцинации может быть такая диверсия - что и войны не надо? кто проверит что они там набадяжили? да еще и в каждой партии???
как????? как можно у воюющей с Украиной падлючей брехливой коварной и мстительной страны покупать что-то для массовой вакцинации (тем более рашеский фуфломицин только на словах является вакциной от коронавируса) ???
совсем ку-кухой поехали?????
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14.10.2020 11:45 Відповісти
А по вопросу короновируса и его профилактики появилось и другое мнение врача, более доходчивое и понятное не для медицинского специалиста по сравнению с ежедневными надоевшими бузюканиями представителей Минздрава и самое главное доступное в домашних условиях (дослушать до конца!) - https://www.youtube.com/watch?v=VcqqiaDIVOQ&feature=youtu.be
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14.10.2020 14:08 Відповісти
Жрать мелбдоний и менять пробирки с мочой, это всё на что способны в Параше.
По их заявлениям они уже Марс оккупировали, а вакцина от них - хуже бациллы..
Эти обезьяны ничего своего создать не могут. Вы же не станете, министр Степанов,
есть после обезьяны из клетки ?.. Тогда к чему эти слова возможности закупок рашадряни ?
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14.10.2020 11:46 Відповісти
а тут тоже позже скажет слова вырваны из контекста и я такого не говорил?Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Даже если и одобрена только не надо вставлять вашу зеленую лицемерную отмазку(какаяразница какая страна люди у нас на первом месте) тут две стороны первая моральная покупать у агрессора оккупанта вторая безопасность уверен что поставки для Украины будут особой партией что в будущем ни о потомстве ни о здоровье речь идти не может что то вроде новичка только на преспективу нахимичит могут все что угодно от них всего ожидать можно и нужно
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14.10.2020 11:46 Відповісти
ладно закупят у лаптей , а потом за эти деньги лапти будут убивать наших людей на Донбассе
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14.10.2020 11:46 Відповісти
какой новочек такая и вакцина , не то и не то не берет
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14.10.2020 11:47 Відповісти
В России впервые выявили более 14 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки
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14.10.2020 11:50 Відповісти
Степешка, кто выпускает тесты и где сертификаты придурь?))
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14.10.2020 11:50 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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14.10.2020 11:53 Відповісти
ВООЗ не рекомендует прививаться неподтвержденными сомнительными препаратами непонятного происхождения, коими является моксельская фуфловакцина.
на россии не умеют делать качественные лекарственные препараты. Яды, химикаты - это да. Врагу (россии/параше) доверять - себя нае#пать. Дважды подумайте, дорого ли вам ваше здоровье. Потом не скулите, шо у вас дегенеративные изменения или мутации на генном ровне.
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14.10.2020 11:53 Відповісти
Або стерилізація. І геноцид у перспективі кількох десятиліть.
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14.10.2020 12:22 Відповісти
в таком случае остается тока ждать вакцину из антарктиды
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14.10.2020 11:53 Відповісти
Тварини плісняві вирішили зовсім винищити українців кацапською заразою.Спіймать би того Степанова і 10 доз козломордої "вакцини" всундолити ,щоб іншим була наука.
Це ж треба зовсім розуму не мати,щоб дозволити вакцинувати людей якоюсь бадягою від ворога.
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14.10.2020 11:53 Відповісти
поки що на собі це "щастя" випробовують росіянці та білоруси....
Кажуть,підписався ще Мадуро...
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14.10.2020 13:10 Відповісти
ведущие эпидемиологи с мировым именем Оксфорда, Гарварварда , Стенфорда.выступили с декларацией против карантина и истерии коронобесов. Получить ребенку пневмонию от ковида в тысчу раз сложнее чем от грипа, не трогайте бессимптомных здоровых и займитесь ослаблной групой риска старики и патологии и т.д. Но санитару степаше не до ученых ему фонды осваивать надо. Умные до ученых,а стадо за степашей. У каждого свий шлях широкий и доля.
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14.10.2020 11:58 Відповісти
Лахті продовжує роботу ((((

Получить ребенку пневмонию от ковида в тысчу раз сложнее чем от грипа, не трогайте бессимптомных здоровых и займитесь ослаблной групой риска старики и патологии и т.д.

Особливо тупим эпидемиологам с мировым именем Оксфорда, Гарварварда , Стенфорда,Лахті ПОЯСНЮЮ.

Безсимптомні хворі є(можуть бути) ВІРУСОНОСІЯМИ.
Тому дотримання соціальної дистанції і носіння масок(правильне) )_ОБОВ"!ЯЗКОВЕ !
Це Свободолюбивому БИДЛУ можна порізному пояснювати......

У китаї це пояснюють загрозою тюрми,У Європі -драконівськими штрафами,У Індії -ударами палками поліцейськими.....
Звичайно,є ОРИГІНАЛИ -Шведи(там,правді,соціальна дистанція СКЛАЛАСЬ ПРИРОДНІМ СПособом) і північнокорейці....
А ще є оригінали українці - з ДОСТОЙНОЮ СЕБЕ ІМПОТНЕНТНОЮ ЩОДО КАРАНТИНУ ВЛАДОЮ...
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14.10.2020 13:07 Відповісти
Вирішив Степанов випробувати на собі кацапську вакцину, набрав повного шприця, зробив собі заштрик у дупу І ТУТ РАПТОМ МАТЕРІ ЙОГО ХИРЯ ЯК ПОЧАЛО КРЮЧИТИ ТА КОВБАСИТИ ДІДЬКО АШ ТРІСЬОТ КОРЧИТЬ ВПАВ НА ПІДЛОГУ РЕВЕ ШО ЗА ГОЛИМАЯ ПОДСТАВА МЛЯ ШКІРА ПОЧИНАЄ ЙТИ ЯКИМИСЬ ПУХИРЯМИ ТРІСКАЄТЬСЯ РОЗКРИВАЮТЬСЯ СТРАШНІ ВИРАЗКИ ТРЯСЦЯ ЙОГО МАТЕРІ ЗВІДУСІЛЬ ЛІЗУТЬ БУБОНИ ХЛЕЩЕ КРОВ ГНІЙ ЗЕЛЕНИЙ СЛИЗ РЕВУТЬ СИРЕНИ УВАГА БІОЛОГІЧНА ЗАГРОЗА ЧЕРВОНОГО РІВНЯ ***** ЗАЧИНИТИ ГЕРМОЗАТВОРИ А ЗІ СТЕПАНОВА ЛІЗУТЬ ЩУПАЛЬЦЯ ТА ЯКАСЬ ВЗАГАЛІ СТРАШЕННА ХРІНЬ А ПОТІММ ПУЗО ЯК ЛУСНЕ КРОВ ТЕЛЬБУХИ НЕСВІЖЕ ЛАЙНО ВІН ВИЄ ХРЮКАЄ ТА ГАВКАЄ РАПТОМ КІСТКИ ТРІСЬ І З НІГ ТА РУК ПОЛІЗЛИ СВИНЯЧІ РАТИЦІ НЕКОНТРОЛЬОВАНИЙ ЕКСТЕНСИВНИЙ МУТАГЕНЕЗ ДНК-РЕСТРУКТУРУВАННЯ З ДУПИ РОСТЕ СОБАЧИЙ ХВІСТ І ТУТ МАРМИЗА ЯК НЕ ЛУСНЕ ДІДЬКО А З-ПІД ШКІРИ ВИЛІЗАЄ СВИНОСОБАЧЕ ВОЛОХАТЕ РИЛО СТЕПАНОВ РЕВЕ РУССКИЙ МИР БИНДЕРЫ ПУТИН ВВЕДИ ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ ЗА ДИЛДОВ ХРЮКАЄ ГАВКАЄ А В ЛОБІ ВИРОСЛИ ДВА РОГИ ТА КРИВИЙ ХІЙ ТУТ ВБІГАЮТЬ ПОРОХ ТА ЯРОШ У ХІМЗАХИСТІ З МАШИНОВИМИ ҐВЕРАМИ ПО СТЕПАНОВУ ЯК ВЖАРЯТЬ ДОВГИМИ ЧЕРГАМИ КРОВ СЛИЗ ГНІЙ НЕКРОПЛАЗМА М'ЯСО ТЕЛЬБУХИ РОЗЧЛЕНЬОНКА РОЗГОНДУРАСИЛО НА ЛАЙНО А ПОТІМ ЩЕ Й КРИВАВИЙ ПАСТОР З ВОГНЕМЕТОМ ВБІГАЄ ТА НАПАЛМОМ ПО СТЕПАНОВУ ЕЛІМІНАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО БІОМАТЕРІАЛУ ГОРІЛА ВАТА ПАЛАЛА РОСІЙСЬКА ВАКЦИНА ВІД КОРОНАВІРУСУ НЕ ПРОЙШЛА ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА НЕ СХВАЛЕНА МІНЗДРАВОМ!!!111!1
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14.10.2020 12:02 Відповісти
Фуфломицин Путлера-Ведмедчука самый дешовый,5 копеек за тонну говна....
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14.10.2020 12:06 Відповісти
К. Чумаков― Во-первых, я хочу вас поправить. Она на рынок не вышла. Она была зарегистрирована, и я не очень понимаю, что означает это слово в данном случае. Потому что все, что известно про эту вакцину, по крайней мере, то, что было опубликовано пару недель назад - это первая фаза испытаний.

Е. Альбац― Нет. Вторая уже точно была. Они сказали, что 15 августа начали третью фазу испытаний. В нескольких странах мира, включая Россию.
К. Чумаков― Но они это называют фаза-1/2. То есть, как бы совместили испытания на безопасность, на токсичность вакцины с испытанием на иммуногенность. То есть на способность этого препарата вызывать иммунный ответ, который можно померить в лаборатории. Но так делается, это действительно возможно. Но количество добровольцев, которые участвовали в этом испытании, судя по статье в «Ланцет» - меньше 100 человек. 70 с чем-то человек. И судя по данным, которые опубликованы, она вызывала какие-то побочные эффекты, но вполне терпимые. Ничего катастрофического, что бы заставило усомниться в безопасности этой вакцины на данном этапе пока нет. Иммуногенность действительно вызывает иммунный ответ. Остается самый большой вопрос: защищает ли она от болезни или делает болезнь более тяжелой. Этого пока ответа мы не знаем.
https://echo.msk.ru/programs/albac/2708585-echo/

(***це вже буде відомо після закінчення дослідів на мавпочках -рашкованах та білорусах)


НУ що ж..... Подивимось на результати за місяць -два....


Более чем 5 тысяч добровольцев в рамках клинических исследований уже прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России и директор центра Гамалеи Александр Гинцбурга, передает https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/28/n_15001915.shtml gazeta.ru со ссылкой на РИА «Новости».
«Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», - уточнил Гинцбург.
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14.10.2020 13:18 Відповісти
Главный по эпидёмиям в Росии Гундаров против вакцины и все про нее знает сделана на на сыворотке японских медиков от грипа 5 лет назад и забракована ими по причине потомство рождается уродами а пользы никакой. Попросил донести до людей.
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14.10.2020 13:38 Відповісти
Это заявление ничто иное как подготовка населения Украины к закупкам расеянской"вакцины".
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14.10.2020 12:11 Відповісти
Если российская антивирусная вакцина, от которой отказались все крупнейшие лаборатории мира такая хорошая, как ее рекламирует Медведчукча и Кутин, то почему бы не начать массовую вакцинацию с жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.?

Сначала можно провести обязательную, российскую вакцинацию сторонников ОПЗЖ, всех, кто в Украине верит Кутину. и только к после этого, можно нагло предлагать эту вакцину жителям остальной Украины, которых Куйло ненавидит и презирает еще сильнее, чем граждан свой страны.(с)
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14.10.2020 12:13 Відповісти
Степанов тоже пророссийская гнида. Все кто работал в налоговой инспекции -коррупционеры и пророссийские гниды. Победа Московии для них шанс сберечь украденное.
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14.10.2020 12:29 Відповісти
Вы уже давно сказали - " Какая разница". Мы вас еще тогда поняли. Не нужно каждый раз повторять.
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14.10.2020 12:47 Відповісти
ну вот и вскрылась очередная прокацапская мразь.таки степаху надо гнать нах в ростов.
земрази реально притомили.
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14.10.2020 13:03 Відповісти
Уважаемый министр! Когда это будет, если для самого простого лекарства период от начала разработки и до окончания опробации и сертификации колеблется от 1,5 до 2,0 лет? С марта прошло всего полгода, об чем речь? Или Вы идете на поводу таких, как Медведчук, который поехал к Солнцелюбимому в Кремль и сообщил, что они якобы с женой уже овакцинировались какой-то российской брагой, которая не прошла ещё никакие испытания, и попросил, чтобы они продали Украине эту эрзац-вакцину. Тот конечно же с любезностью и охотой дал согласие, ну а как же он обеспокоен состоянием здоровья украинцев. Главное в другом - во всем мире в ажиотаже начали как бы разрабатывать эту вакцину, хотя ученый мир до сих пор ещё не озвучил медицинскую суть этой заразы, нет даже уверенности, что это вообще вирус. Так как же можно разрабатывать вакцину, не зная сути болезни. И другое не менее важное - сегодня никто да же словом не обмолвился об ответственности за применение таких вакцин-скороспелок и возможные серьезные негативные последствия от них( побочные заболевания вплоть до смерти). У всех разработчиков вакцины конечно же азарт от возможного быстрого обогащения, а там хоть трава не расти. поэтому министр пусть сначала поподробней расскажет, что он планирует или ему планируют, чтобы дальше не усугубить состояние украинцев.
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14.10.2020 13:53 Відповісти
Суки, шоб вас вже повивертало! Коли ж ви вже під суд підете! Скоти! Я б вам з медведчуком в жопу всю дозу всунула б!!!!! Невже, знайдуться дурні, які вколють собі цей коктейль? З цієї країни треба бігти аж фуфайка шоб заверталася!
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14.10.2020 14:00 Відповісти
еще один тупой ботинок Степанов, в пару к обуви...
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14.10.2020 14:46 Відповісти
Ну вколете рашенську бовтушку всім своїм зеленим що б уже було100% надійно, хай щастить
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14.10.2020 16:47 Відповісти
вакцина рф не прокатывает.
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14.10.2020 20:48 Відповісти
Тесты же прокатили.
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14.10.2020 22:54 Відповісти
 
 