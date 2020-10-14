У МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини від COVID-19, якщо вона пройшла всі стадії випробувань і має докази безпеки, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не відкидає можливості закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть закупити лише в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Про це Степанов заявив в ефірі каналу NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає", - заявив він.
Міністр також додав, що в разі підтвердження, що вакцина пройшла всі стадії випробувань і докази безпеки, то в МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини, а не тільки російської.
Нагадаємо, раніше "слуга народу" Олександр Качура заявив, що якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, то Україна буде домовлятися про її закупівлю.
Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спростувала заяву Качури.
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Скільки страхітливих помилок у слові "сеча"
а не предполагают что под видом массовой вакцинации может быть такая диверсия - что и войны не надо? кто проверит что они там набадяжили? да еще и в каждой партии???
как????? как можно у воюющей с Украиной падлючей брехливой коварной и мстительной страны покупать что-то для массовой вакцинации (тем более рашеский фуфломицин только на словах является вакциной от коронавируса) ???
совсем ку-кухой поехали?????
По их заявлениям они уже Марс оккупировали, а вакцина от них - хуже бациллы..
Эти обезьяны ничего своего создать не могут. Вы же не станете, министр Степанов,
есть после обезьяны из клетки ?.. Тогда к чему эти слова возможности закупок рашадряни ?
на россии не умеют делать качественные лекарственные препараты. Яды, химикаты - это да. Врагу (россии/параше) доверять - себя нае#пать. Дважды подумайте, дорого ли вам ваше здоровье. Потом не скулите, шо у вас дегенеративные изменения или мутации на генном ровне.
Це ж треба зовсім розуму не мати,щоб дозволити вакцинувати людей якоюсь бадягою від ворога.
Кажуть,підписався ще Мадуро...
Получить ребенку пневмонию от ковида в тысчу раз сложнее чем от грипа, не трогайте бессимптомных здоровых и займитесь ослаблной групой риска старики и патологии и т.д.
Особливо тупим эпидемиологам с мировым именем Оксфорда, Гарварварда , Стенфорда,Лахті ПОЯСНЮЮ.
Безсимптомні хворі є(можуть бути) ВІРУСОНОСІЯМИ.
Тому дотримання соціальної дистанції і носіння масок(правильне) )_ОБОВ"!ЯЗКОВЕ !
Це Свободолюбивому БИДЛУ можна порізному пояснювати......
У китаї це пояснюють загрозою тюрми,У Європі -драконівськими штрафами,У Індії -ударами палками поліцейськими.....
Звичайно,є ОРИГІНАЛИ -Шведи(там,правді,соціальна дистанція СКЛАЛАСЬ ПРИРОДНІМ СПособом) і північнокорейці....
А ще є оригінали українці - з ДОСТОЙНОЮ СЕБЕ ІМПОТНЕНТНОЮ ЩОДО КАРАНТИНУ ВЛАДОЮ...
Е. Альбац― Нет. Вторая уже точно была. Они сказали, что 15 августа начали третью фазу испытаний. В нескольких странах мира, включая Россию.
К. Чумаков― Но они это называют фаза-1/2. То есть, как бы совместили испытания на безопасность, на токсичность вакцины с испытанием на иммуногенность. То есть на способность этого препарата вызывать иммунный ответ, который можно померить в лаборатории. Но так делается, это действительно возможно. Но количество добровольцев, которые участвовали в этом испытании, судя по статье в «Ланцет» - меньше 100 человек. 70 с чем-то человек. И судя по данным, которые опубликованы, она вызывала какие-то побочные эффекты, но вполне терпимые. Ничего катастрофического, что бы заставило усомниться в безопасности этой вакцины на данном этапе пока нет. Иммуногенность действительно вызывает иммунный ответ. Остается самый большой вопрос: защищает ли она от болезни или делает болезнь более тяжелой. Этого пока ответа мы не знаем.
https://echo.msk.ru/programs/albac/2708585-echo/
(***це вже буде відомо після закінчення дослідів на мавпочках -рашкованах та білорусах)
НУ що ж..... Подивимось на результати за місяць -два....
Более чем 5 тысяч добровольцев в рамках клинических исследований уже прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России и директор центра Гамалеи Александр Гинцбурга, передает https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/28/n_15001915.shtml gazeta.ru со ссылкой на РИА «Новости».
«Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», - уточнил Гинцбург.
Сначала можно провести обязательную, российскую вакцинацию сторонников ОПЗЖ, всех, кто в Украине верит Кутину. и только к после этого, можно нагло предлагать эту вакцину жителям остальной Украины, которых Куйло ненавидит и презирает еще сильнее, чем граждан свой страны.(с)
земрази реально притомили.