За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко
Минулої доби, 13 жовтня, в Києві померла найбільша кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії - 21 особа, загалом за добу захворювання виявили у 422 мешканців столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується.
Минулої доби вірус виявили в 422 людей.
За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 людина. Всього коронавірус забрав життя 518 киян.
На сьогодні в столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 236 жінок віком від 18 до 89 років;
- 153 чоловіки віком від 18 до 92 рокiв;
- 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 16 медиків.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 268 людей. Усього коронавірус подолали 10 299 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61 та в Дарницькому районі - 59 випадків.
Вірус агресивний і розповсюджується стрімко. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!
Бережіть себе!" - розповів Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
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Что то их супер вакцина не сильно помогает.