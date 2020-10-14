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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко

За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко

Минулої доби, 13 жовтня, в Києві померла найбільша кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії - 21 особа, загалом за добу захворювання виявили у 422 мешканців столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується.

Минулої доби вірус виявили в 422 людей.

За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 людина. Всього коронавірус забрав життя 518 киян.

На сьогодні в столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
- 236 жінок віком від 18 до 89 років;
- 153 чоловіки віком від 18 до 92 рокiв;
- 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 16 медиків.

Також читайте: За добу в Україні на COVID-19 захворіли 282 дитини і 252 медики, - Степанов

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 268 людей. Усього коронавірус подолали 10 299 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61 та в Дарницькому районі - 59 випадків.

Вірус агресивний і розповсюджується стрімко. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!

Бережіть себе!" - розповів Кличко.

За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко 01
За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко 02
За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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260 заболело, 21 умер. Смертность 10%. Нормально. Из 4млн киевлян умрет всего 400тыщ.
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14.10.2020 11:59 Відповісти
В Киеве уже черная зона, больницы переполнены больными, скорые носятся, в последние секунды вытягивают из лап смерти больных 24/7, больницы переполнены, живые очереди из больных растянулись на несколько сотен метров за территории медучреждений в надежде получить кислороду. Простуда она такая, всех скосит
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14.10.2020 12:09 Відповісти
Фуфломицин Путлера вылечит всех....
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14.10.2020 12:09 Відповісти
В Голландии умерла бабка 89 лет,повторно заразившись Короной через неделю после выписки из клиники....,где Голландия а где Украина......
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14.10.2020 12:12 Відповісти
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19, в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья участников испытания.. Но именно этот препарат собирается закупать Минздрав !?? ОПГ Зеленского решило проводить опыты на украинцах ? (с)
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14.10.2020 12:19 Відповісти
А вот что говорят о ковиде в Америке
https://www.youtube.com/watch?v=YLTXXPEXKyU
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14.10.2020 12:42 Відповісти
Все у кого умерли родственники от короны, могут смело подавать на зеленского и его шапито в суд по взысканию денежной компенсации. Поскольку квартальный дурак ничего не предпринял для предотвращения попадания заразы в страну, а также для обеспечения должного лечения от вируса.
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14.10.2020 12:44 Відповісти
В России новый антирекорд по коронавирусу. Число заболевших за сутки превысило 17 тысяч.

Что то их супер вакцина не сильно помогает.
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14.10.2020 12:58 Відповісти
 
 