За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко

Минулої доби, 13 жовтня, в Києві померла найбільша кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії - 21 особа, загалом за добу захворювання виявили у 422 мешканців столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується.



Минулої доби вірус виявили в 422 людей.



За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 людина. Всього коронавірус забрав життя 518 киян.



На сьогодні в столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



Захворіли:

- 236 жінок віком від 18 до 89 років;

- 153 чоловіки віком від 18 до 92 рокiв;

- 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.



Захворіли, зокрема, 16 медиків.

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Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 268 людей. Усього коронавірус подолали 10 299 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61 та в Дарницькому районі - 59 випадків.



Вірус агресивний і розповсюджується стрімко. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!

Бережіть себе!" - розповів Кличко.





