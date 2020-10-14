85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Більшість українців називають себе патріотами своєї країни, а 59% готові в разі загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", результати якого були оприлюднені 14 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опитування, 85% респондентів вважають себе патріотами своєї країни, 12% - протилежної думки. Патріотично налаштованих громадян приблизно однаково в усіх регіонах країни, відносно більше - серед старших респондентів.
69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно. Найкраще цей свято сприймається мешканцями Заходу та Центру. Близько 60% респондентів Сходу та Півдня позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально і лише 6-7% негативно.
59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%). Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами.
Опитування проводилося 10-12 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 2,2%.
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Героям СЛАВА!
Готовий захищати країну - це той хто воював, або пройшов відповідні курси і має якісну підготовку по конкретній військовій спеціальності.
Все інше - блюзнірство.
З них біля 70% обирали Зеленського.
А скоріше про-кремлівським ...резидентом і зрадником капітулянтом.
Насправді майже ніхто з них в руках зброю не тримав.
А якщо прийдуть кацапи, вони перевзуються у стрибку і почнуть казати те, що в тренді у кацапів: "Русскіє сваіх нє брасают", тощо.
В 14 му щось не було таких "захисників". А скільки з тих "пахріотів" тікали в масква від мобілізації? Я, особисто вже в 17му, в частині, зустрічав таких, що запевняли як їх заставляли в АТО поїхати, вони не хотіли, а їх заставили.
Воістину, чим далі від війни тим більше патріотів. А скільки по тиловим частинам, що ніколи не поїдуть в зону АТО (ООС)! туфта всі ті опитування. 1.5% це реальна величина.
Як би було хоч не 60%, а 20% то не було б зелені при владі!
https://www.radiosvoboda.org/a/25284085.html У військкоматах Черкащини активна «мобілізація» добровольців
http://pik.cn.ua/8368/do-viyskovih-komisariativ-chernigivshchini-shikuyutsya-chergi-dobrovoltsiv/ До військових комісаріатів Чернігівщини шикуються черги добровольців
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/do-vijskkomativ-shikuyutsya-chergi/ До військкоматів шикуються черги
Один мій приятель пройшов за ці роки курси вогнепальної стрільби, розмінування, і рік їздить на групові тренування по захопленню/звільненню точок у різних місцинах. Ось він думаю готов. А я не готов.
Рельное же положение мы видим по факту, спасибо тем немногим процентам ребят в 2014 поехавшим на Юго-Восток.