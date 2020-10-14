85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців називають себе патріотами своєї країни, а 59% готові в разі загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", результати якого були оприлюднені 14 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, 85% респондентів вважають себе патріотами своєї країни, 12% - протилежної думки. Патріотично налаштованих громадян приблизно однаково в усіх регіонах країни, відносно більше - серед старших респондентів.

69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно. Найкраще цей свято сприймається мешканцями Заходу та Центру. Близько 60% респондентів Сходу та Півдня позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально і лише 6-7% негативно.

59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%). Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами.

Опитування проводилося 10-12 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 2,2%.

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