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85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування

Більшість українців називають себе патріотами своєї країни, а 59% готові в разі загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", результати якого були оприлюднені 14 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, 85% респондентів вважають себе патріотами своєї країни, 12% - протилежної думки. Патріотично налаштованих громадян приблизно однаково в усіх регіонах країни, відносно більше - серед старших респондентів.

85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Рейтингу 01

69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно. Найкраще цей свято сприймається мешканцями Заходу та Центру. Близько 60% респондентів Сходу та Півдня позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально і лише 6-7% негативно.

85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Рейтингу 02

59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%). Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами.

85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування Рейтингу 01

Опитування проводилося 10-12 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 2,2%.

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Автор: 

опитування (1923) патріотизм (107) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+44
85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9032
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14.10.2020 11:59
+36
З Днем УПА !!!

85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2753
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14.10.2020 12:01
+34
Справжні вороги - кацапи і вата!
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14.10.2020 11:54
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друга найдревніша професія?
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14.10.2020 21:34 Відповісти
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2416
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14.10.2020 12:41 Відповісти
Верните украинцам парад на День Независимости . Хватит идти на поводу в коолоборантов типа Ермака
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8225
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14.10.2020 12:46 Відповісти
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4262
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14.10.2020 12:49 Відповісти
А дурачек зеленский - патриот оманских офшоров и кремлевских корпоративов за нефтедоллары.
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14.10.2020 12:47 Відповісти
Максим Громов (23 года) на войне с 2014 (ему 17 было), 2018 - ранение, ампутация.. с 2019 воюет на протезе
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6990

Героям СЛАВА!
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14.10.2020 12:52 Відповісти
Храни тебя,Боже,сынку!
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14.10.2020 20:53 Відповісти
60% патриотов, 20% совков и любителей РФ, но там в большинстве пенсионеры и 20% просто отбитых.
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14.10.2020 12:54 Відповісти
ну если шариёв и жопоблоковцев в патриоты записывать, то может такую цифру и можно нарисовать .. реально патриотов не более 3-4% ..
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14.10.2020 12:56 Відповісти
судя по таблице стремимся к временам януковича, вот это и есть победа цирка.
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14.10.2020 13:26 Відповісти
судя по таблице стремимся к временам януковича, вот это и есть победа цирка.
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14.10.2020 13:27 Відповісти
Ну то якого хера ви тих зелених виродків до влади вибрали?! Як ви тепер ту свою державу захищати збираєтесь, якщо ви її віддали на поталу тій зеленій нечисті? Ні, цей нарід нереально зрозуміти.
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14.10.2020 13:35 Відповісти
З 60% кукуріків про готовність захищати країну зі зброєю у руках десь біля 55% відсотків зброю в руках ніколи не тримали.
Готовий захищати країну - це той хто воював, або пройшов відповідні курси і має якісну підготовку по конкретній військовій спеціальності.
Все інше - блюзнірство.
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14.10.2020 14:13 Відповісти
85% вважають себе патріотами.
З них біля 70% обирали Зеленського.
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14.10.2020 14:14 Відповісти
З них біля 70% обирали Зеленського, якого аж ніяк неможливо назвати патріотом України!
А скоріше про-кремлівським ...резидентом і зрадником капітулянтом.
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14.10.2020 15:05 Відповісти
Я саме це і мав на увазі
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14.10.2020 19:53 Відповісти
90% готові вбивати кацапів.Це не може не радувати.
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14.10.2020 15:54 Відповісти
з цих 90% біля 70% просто говорять те що у тренді.
Насправді майже ніхто з них в руках зброю не тримав.
А якщо прийдуть кацапи, вони перевзуються у стрибку і почнуть казати те, що в тренді у кацапів: "Русскіє сваіх нє брасают", тощо.
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14.10.2020 19:55 Відповісти
"85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках"
В 14 му щось не було таких "захисників". А скільки з тих "пахріотів" тікали в масква від мобілізації? Я, особисто вже в 17му, в частині, зустрічав таких, що запевняли як їх заставляли в АТО поїхати, вони не хотіли, а їх заставили.
Воістину, чим далі від війни тим більше патріотів. А скільки по тиловим частинам, що ніколи не поїдуть в зону АТО (ООС)! туфта всі ті опитування. 1.5% це реальна величина.
Як би було хоч не 60%, а 20% то не було б зелені при владі!
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14.10.2020 16:34 Відповісти
Допоки революційно-патріотичні настрої Українців, ще не встигли замиролюбити і заполітизувати в мінсько-хремлівській політотній трясовині, то якраз в 14/15рр. черги до військоматів вишиковувались
https://www.radiosvoboda.org/a/25284085.html У військкоматах Черкащини активна «мобілізація» добровольців



http://pik.cn.ua/8368/do-viyskovih-komisariativ-chernigivshchini-shikuyutsya-chergi-dobrovoltsiv/ До військових комісаріатів Чернігівщини шикуються черги добровольців

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/do-vijskkomativ-shikuyutsya-chergi/ До військкоматів шикуються черги
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14.10.2020 17:35 Відповісти
А як по твоєму назвати людину яка стріляти не вміє і заявляє ніби готова захищати країну зі зброєю у руках? Я таку людину можу охрестити лише одним словом - брехун.
Один мій приятель пройшов за ці роки курси вогнепальної стрільби, розмінування, і рік їздить на групові тренування по захопленню/звільненню точок у різних місцинах. Ось він думаю готов. А я не готов.
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14.10.2020 19:58 Відповісти
Прихильники ОПЗЖ та Шмарія теж вважають себе патріотами....
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14.10.2020 17:05 Відповісти
Ключевая фраза - "сами себя считают".
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14.10.2020 18:17 Відповісти
все мнят себя патриотами. сепары тоже.
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14.10.2020 20:34 Відповісти
Рекоржное число 3.14здоболов приняло участие в опросе.
Рельное же положение мы видим по факту, спасибо тем немногим процентам ребят в 2014 поехавшим на Юго-Восток.
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14.10.2020 21:44 Відповісти
90% УКРАИНЦЕВ ЗАЩИТЯТ УКРАИНУ И СДЕЛАЮТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ !!!! А БАНДУ УЖЕ НЕ ГЕТЬ, А УБИТЬ !!! ВСЕХ ВРАГОВ !!! ЛЮБОГО ВОЗРАСТА !!! В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ !)
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14.10.2020 23:46 Відповісти
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