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Новини Санкції проти Росії
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Посли ЄС схвалили санкції за отруєння Навального: у списку 6 осіб та 1 компанія, - журналіст Йозвяк

Посли ЄС схвалили санкції за отруєння Навального: у списку 6 осіб та 1 компанія, - журналіст Йозвяк

Посли країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції будуть введені проти деяких фізичних осіб та однієї компанії.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС дали "зелене світло" санкціям щодо 6 осіб та 1 компанії, які відповідальні за отруєння Навального", - зазначив Йозвяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на можливі санкції ЄС

Він також додав, що рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра, 15 жовтня.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Посли ЄС схвалили санкції за отруєння Навального: у списку 6 осіб та 1 компанія, - журналіст Йозвяк 01

Автор: 

отруєння (943) росія (64871) санкції (11750) Євросоюз (13306) Навальний (612) Йозвяк (157)


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Топ коментарі
+8
Вся суть ******** Європи. Застосували новий вид хімічної зброї на території Європи,, а вони заборонили в`їзд 6 чиновникам. А думаю, коли РФ розпилить газ десь у центрі Берліна, то тоді ЄС піде на радикальний крок - заборонить в`їзд 12 людям.
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14.10.2020 12:31
+5
ПаРаша замерла в ожидании...., потом поржут и забудут!
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14.10.2020 12:30
+5
Аж 6-ти человекам? Сотрудникам аеропорта и уборщице что ли?
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14.10.2020 12:35
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Невже проти самого *****?
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14.10.2020 12:27 Відповісти
пора вводить санкции и против вовки-шмаркли, авакова и их хозяев коломойши и ахметова...

за убийство ветерана Микитенко, совершившего самосожжение на Майдане
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14.10.2020 12:54 Відповісти
Ты сам понял, что написал? ))
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14.10.2020 12:58 Відповісти
СкреПОНОСия выдержит все,кроме тушонки Рузвельта и ножек Буша....
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14.10.2020 12:29 Відповісти
6 человек и плюс еще 1 компания! --------- это так заманчиво! уже хочется.....
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14.10.2020 12:52 Відповісти
я так думаю, что еще одна компания --- это послы ЕС?
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14.10.2020 12:57 Відповісти
Звісно, це ж капіталізація компанії послів впала за 6 років в 50 разів, не Газпрому.
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14.10.2020 13:08 Відповісти
ПаРаша замерла в ожидании...., потом поржут и забудут!
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14.10.2020 12:30 Відповісти
за одного недобитого семь небитых дают
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14.10.2020 12:31 Відповісти
Жосче надо, калоцапчик
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14.10.2020 12:37 Відповісти
Вся суть ******** Європи. Застосували новий вид хімічної зброї на території Європи,, а вони заборонили в`їзд 6 чиновникам. А думаю, коли РФ розпилить газ десь у центрі Берліна, то тоді ЄС піде на радикальний крок - заборонить в`їзд 12 людям.
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14.10.2020 12:31 Відповісти
Танки Вермахта 16 октября 1941 года были у Мавзолея чЛенина,в Филях,на Беговой и даже возле Метро чЛенинские горы...,а говорили ссср пабедил Гитлера....
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14.10.2020 12:33 Відповісти
?
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14.10.2020 13:49 Відповісти
Аж 6-ти человекам? Сотрудникам аеропорта и уборщице что ли?
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14.10.2020 12:35 Відповісти
По опросам Левада -центра рейтинг Навального вырос с 2 до 3%
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14.10.2020 12:41 Відповісти
он в РФ вроде не собирается возвращаться - сбитый летчик...
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14.10.2020 12:45 Відповісти
Як і Ленін в 1916, тільки в нього рейтинг нижче був.
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14.10.2020 13:07 Відповісти
Ви вірите рашн соціології?)))) Чому тоді відео Навального з розкриттям дорогих статків чиновників збирають десятки мільйонів переглядів???
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14.10.2020 13:43 Відповісти
Известного писателя Максима Горкого и его приемного сына тоже отравили правда не Новичком...,кстати сын приемный был братом Якова Свердлова....,отравили за педирастию...
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14.10.2020 12:46 Відповісти
Если в Украине столько шутников,- президенты ни когда не закончатся.
Вы следующий.
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14.10.2020 15:02 Відповісти
Какие-то мелкие санкции.
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14.10.2020 12:49 Відповісти
ЄВРОПА як і в випадку з Україною дебіла і імпотентна. Її санкції проти стрілочників як мертвому припарка. Однією рукою підписують нікчемні санкції а іншою бабки в московітів гребують. БАБКИ НЕ ПАХНУТЬ. ШРЬОДЕРИ, МЕРКЕЛІ, МАКРОНИ, МАКАРОНИКИ І ТОМУ ПОДІБНІ НІЧИМ НЕ ГРЕБУЮТЬ ЗАРОБЛЯЮТЬ НА КРОВІ.
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14.10.2020 12:55 Відповісти
стара ,сита Європа голосно пердить .Вибачте за каламбур...
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14.10.2020 12:55 Відповісти
Какие крутые санкции. Лучше б уж обеспокоились !!!!! Реально бесхребетные импотенты !!!!
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14.10.2020 13:04 Відповісти
Евросоюз после длительного обсуждения всё-таки ввёл потужні санкции против 6 человек и 1 компании. Россию поставили на колени.
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14.10.2020 13:07 Відповісти
Гора родила мышь., И даже не мышь, а мышонка
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14.10.2020 13:13 Відповісти
толєрасти
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14.10.2020 13:25 Відповісти
А вот цикаво-если рвшка скинет на Европу ядрённу бимбу-санкции против пилота будут?
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14.10.2020 13:48 Відповісти
А як так ?
Провина лежить особисто на фуйлові.
То це його компанії підпали під санкції ?
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14.10.2020 14:00 Відповісти
Опустили Навального как опозиционера.За Магницкого пожосче русню нагибали.
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14.10.2020 14:20 Відповісти
Яка оппозиція, такі і санкції.
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14.10.2020 14:31 Відповісти
Оце так захєрячили , аж самі злякалися в штани...
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14.10.2020 16:29 Відповісти
очень //серьёзные // санкции
только полный идиот будет
травить ядом по котором быстро и точно
определят кто отравил / там не полные идиоты /
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14.10.2020 16:39 Відповісти
кремль сделал Навальном всемирную рекламу. теперь он главный кандидат в президенты от оппозиции.
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14.10.2020 20:17 Відповісти
так надували щеки, так пыхтели и так жидко обкакались в итоге.
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14.10.2020 20:24 Відповісти
 
 