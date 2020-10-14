Посли ЄС схвалили санкції за отруєння Навального: у списку 6 осіб та 1 компанія, - журналіст Йозвяк
Посли країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції будуть введені проти деяких фізичних осіб та однієї компанії.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС дали "зелене світло" санкціям щодо 6 осіб та 1 компанії, які відповідальні за отруєння Навального", - зазначив Йозвяк.
Він також додав, що рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра, 15 жовтня.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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за убийство ветерана Микитенко, совершившего самосожжение на Майдане
Вы следующий.
Провина лежить особисто на фуйлові.
То це його компанії підпали під санкції ?
только полный идиот будет
травить ядом по котором быстро и точно
определят кто отравил / там не полные идиоты /