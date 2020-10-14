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Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський

Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до встановлення миру на Донбасі, але водночас дбає про зміцнення сектору безпеки та оборони.

Про це сказав Зеленський, виступаючи на церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею ім. Івана Богуна в День захисника України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За його словами, настання в Україні миру не означатиме, що держава припинить піклуватися про обороноздатність свого війська.

"Навпаки сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Ми збільшуємо видатки на сектор безпеки та оборони України. Активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, а й сучасну і дієздатну авіацію, військово-морський флот, системи ППО та багато іншого.

"Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру і вільного розвитку нашої незламної України", - заявив він.

Читайте також: Сподіваюся, припинення вогню на сході України буде постійним, попри спроби його зірвати, - Зеленський

Зеленський переконаний, що сильна армія неможлива без відважних і підготовлених захисників. "Ми дуже прагнемо, щоб кожен, хто служить Україні, відчував, наскільки є важливим для держави. Гідне забезпечення та умови для наших захисників і їхніх сімей - завдання для нас номер один", - сказав він.

Зеленський також наголосив, що Україна використовує потенціал, який відкрився перед Україною після отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. "Впровадження стандартів НАТО і взаємосумісність наших військ з військами альянсу - все це важливі кроки України на шляху до нашого майбутнього", - вважає він.

Читайте: 85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський (23653) офіс (159) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+22
Моя ж ти кицечка!
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14.10.2020 12:30
+18
Нещастя зелене..
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14.10.2020 12:30
+18
Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 35
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14.10.2020 12:37
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Он её не только бросил во время войны, но он её еще сократил и не профинансировал закупку нового вооружения и не профинансировал закупку дефицитных боеприпасов.
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14.10.2020 12:58 Відповісти
Зеленський має на увазі ;русскій мір;.
Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6948
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14.10.2020 12:43 Відповісти
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/vsu-prynialy-na-vooruzhenye-kompleks-krilatikh-raket-neptun-222258.html ВСУ приняли на вооружение комплекс крылатых ракет "Нептун" 23.08.2020
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14.10.2020 12:44 Відповісти
А куда ему деваться? И так почти год тянул!
Эти П/З испытания НУЖНО было проводить в 9-11мес.2019г. Но! Тогда и заказ и финансирование нужно! А чмо не Порох,вот и тянул год.
А финансирование н ВСУ сокращено,зато расходы на себя и свою камарилью величил в 1.5 раза.
Вот так.
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14.10.2020 13:38 Відповісти
Шоб он так жил, как "укрепляет АРМИЮ", тварь зеле-запроданная !!!
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14.10.2020 12:45 Відповісти
С праздником Украина! День защитника Украины это Великий праздник! В Украине гос язык - Украинский! Украина в НАТО! Украина в ЕС!!!!!! Руэсэский мир *****.
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14.10.2020 12:45 Відповісти
Интересно - кто(!) такой «патриот» в окружении преЗедент, который отписывается на сайте «главы государства»..........🤔
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14.10.2020 12:47 Відповісти
Советую посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U Люди, вас наё@ывают: все о всеукраинском опросе Зеленского.
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14.10.2020 12:49 Відповісти
Зеля едет на стажировку к Эрдогану....визит продлится с 15 по 17 октября сообщает агенция УНН....
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14.10.2020 12:52 Відповісти
Путинская ********* мерзота.
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14.10.2020 12:53 Відповісти
Кроме бла бла бла ничего не видно.
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14.10.2020 12:55 Відповісти
Язик він без кісток і на ньому мозолей не буває !!))
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14.10.2020 13:08 Відповісти
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3690
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14.10.2020 12:55 Відповісти
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7173
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14.10.2020 13:02 Відповісти
Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский
===============
БЛЖЕ! ЗАЧЕМ Я ЭТО СКАЗАЛ? ОНИ ЖЕ МНЕ ВСЁ РАВНО НЕ ПОВЕРЯТ! ХОТЯ ЛОХИ ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ.
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14.10.2020 12:55 Відповісти
если ********** клоун , то это навсегда. гнусавый, главное прокукарекать, да членограй?
мне интересно, кто считает гнусавого недомерка вменяемым?
похоже дерьмак подогнал ослу оманскому очередную травку для айкосика.
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14.10.2020 12:58 Відповісти
Ідіот,це не надовго, це назавжди !!))
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14.10.2020 13:09 Відповісти
будет / сразу после Я надеюсь. У комика зуд кукареканья.
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14.10.2020 12:58 Відповісти
«Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв. Робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир."
-------------
"Перестать стрелять" - это "робимо все можливе"? Азербайджанцев послушал бы: "Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов.
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14.10.2020 12:59 Відповісти
Какая ему, ростовскому беженцу, разница, что будет делать Украина после наступления мира и возврата своих территорий? Естественно, она будет продолжать укреплять свою армию и границы с мокшанскими болотами....
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14.10.2020 13:00 Відповісти
Зелені колаборанти вирощують кротів в ОПУ, не виконала зелена саранча жодної воєнної оборонної програми, а агента збройного бізнесу ЄС Абромавічуса, замість того щоб поставити до стінки за розвал галузі і повернути кошти до бюджету, одні уроди іншого урода відпустили.
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14.10.2020 13:02 Відповісти
Примечательно, что ветеран АТО Николай Микитенко, умер именно в сегодняшний праздник…
При этом странно, что ветераны и патриоты почти никак не отреагировали на его самосожжение…
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14.10.2020 13:02 Відповісти
Группа дронов из 5 Байрактаров мочит в сортире Забордюрье Путлера нехило в Азербайджане....,а модели дронов "Камикадзе" это ваще кошмар для Путлера...
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14.10.2020 13:02 Відповісти
Надо полагать ракетная программа профинансирована и "Ольха" массово поступает на места дислокации
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14.10.2020 13:03 Відповісти
Знову воно торочить казна ЩО.
Британський журналіст йому сказав- миру ще довго не буде.
Бо рашка не збирається мирно існувати поряд.
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14.10.2020 13:04 Відповісти
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2515
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14.10.2020 13:05 Відповісти
... «укреплял»
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14.10.2020 14:10 Відповісти
Мир с РАБссией хуже войны....
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14.10.2020 13:05 Відповісти
І скільки ж % ВВП виділено на армію в наступному році ?
Цифри ж не брешуть, на відміну від ЗЕ.
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14.10.2020 13:06 Відповісти
Буду краток : - У шизофреников все легко.
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14.10.2020 13:10 Відповісти
Не плутай шизів з дебілами !!))
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14.10.2020 13:25 Відповісти
это одно и тоже ...
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14.10.2020 13:39 Відповісти
Помиляєшься !! Всі геніі, певною мірою шизіки, але не дебіли!!Геній має нестандартне мишлення , тобто з відхиленням від норми !!!)))
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14.10.2020 13:49 Відповісти
Интересно, а откукда возьмется "мир"? Придет сам по себе, как весна?
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14.10.2020 13:14 Відповісти
Как "русская весна".
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14.10.2020 13:19 Відповісти
Ох и надоел же этот "мироносец"...
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14.10.2020 13:18 Відповісти
Для укрепления армии ты должен уже сейчас уйти в отставку вместе со всем своим ермаковско-бакановским кодлом
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14.10.2020 13:19 Відповісти
Если и не сам,то достойный сын коммуниста,с их лозунгом "говорим партия - подразумеваем Ленин!". Лозунг другой.
Барабанная дробь ... И.. на арене... тьфу! В ОПе!
Говорит "максимальное развитие украинской армии - подразумеваем сокращение чимленности и финансирования!"
О как!
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14.10.2020 13:24 Відповісти
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2389
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14.10.2020 13:31 Відповісти
Осел Оманский как всегда из за своей тупости неправильно выразился , оно имело ввиду , что после того как его посадят за гос измену и коррупцию , ВСУ которою он деморализовал и всеми силами пытается лишить боеспособности ,начнет восстанавливаться и укреплять боеспособность , даже когда сдохнет ***** и кацапы дрыснут из Крыма и Донбасса.
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14.10.2020 13:37 Відповісти
Для того что бы укрепить Армию, мы сейчас урежем финансирование всех военных разработок, непосредственно уменьшим деньги на Украинскую Армию - создадим большой фонд(по принципу коронавирусного) а потом, как бухнем, не путать с бухнём, всё в .... , ну в общем, как карты лягут - в казино.
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14.10.2020 13:39 Відповісти
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5528
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14.10.2020 13:47 Відповісти
Дніпро...зараз
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8679

Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2117

Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6249

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Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3046

.
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8171

...
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14.10.2020 13:56 Відповісти
По делам его смотрите-армии сократить ,себе и ментам повысить. Вот и весь расклад
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14.10.2020 14:06 Відповісти
типа как Гройсман с Ревой бывшим политруком кинули военных с пенсией а нынешние Шмигали только шмигают((((
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14.10.2020 14:06 Відповісти
Кем она будет укреплять ее: срочниками? аватарами/заробитчанами? хомчаками и баранами-таранами с их адьютантами жополизами?
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14.10.2020 14:09 Відповісти
Краще б воно сгоріло замість Микитенка
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14.10.2020 14:10 Відповісти
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9455
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14.10.2020 14:16 Відповісти
Что у бубочки первого хлебало ростет невиданными темпами. Икра еще лезет?
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14.10.2020 17:19 Відповісти
Зеленое-говно за полтора года так и не стал президентом и на 1%....в мусорный бак жЫдёнка пархатого!)))
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14.10.2020 14:18 Відповісти
После "наступления мира" или после "победы"? Этому жидоидиоту наверное неизвестно что это совсем не равноценные понятия.
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14.10.2020 14:20 Відповісти
единственный мировой"не лох" , который во всеуслышанье врет всему миру об укреплени украинской армии урезая в то же времья ее финансирование.но "укрепляя денежную полушку" под собственной ...опой
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14.10.2020 14:20 Відповісти
Гидко слухати, а тим більше дивитися, на цю нікчемну, гугняву істоту, яка нахабно бреше на кожному кроці, зраджує і ганьбить Україну. Єдине, що спадає на думку, щоби покласти край цьому цинічному і мерзенному спектаклю, за поміччю Бога, воскресити Івана Гонту.
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14.10.2020 14:29 Відповісти
Знову гнусаве бреше...
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14.10.2020 14:58 Відповісти
так ти ж упир припинив фінансування, розігнав розвідку, скоротив танкові частини й артилерію, заборонив дрони та радіорозвідку, ти знищуєш ЗСУ, ти ВОРОГ !!!, про що ти ще блеєш !!!
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14.10.2020 15:33 Відповісти
Армия или воюет, или разлагается - это аксиома. С 91-го украинская армия не воевала и поэтому разлагалась.
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14.10.2020 16:37 Відповісти
..ее попросту посакращали и распродали , поставивши на остаточное финансирование во имя обогащения властьпредержащих
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14.10.2020 17:50 Відповісти
Зе, как всегда, говорит одно ,а подразумевает другое,то бишь, укрепление не ВСУ,а полиции,ГПУ,ОП и конечно,себя родимого...
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14.10.2020 17:47 Відповісти
словоблуд
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14.10.2020 19:23 Відповісти
молодец, всё правильно.
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14.10.2020 20:07 Відповісти
було би ще правильно, якби Україна зміцнювала свою армію І ПІД ЧАС ВІЙНИ з москальнею.... а не тільки після її закінчення!
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14.10.2020 23:19 Відповісти
А ЗЕЛЕНСКИЙ ГДЕ ТОГДА БУДЕТ !?)
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14.10.2020 23:38 Відповісти
Шото мира еще не наступило, а надбавки есть только для мусаров, что ты там развиваешь кроме своего трындежа? Что с ракетной программой?
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14.10.2020 23:51 Відповісти
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