Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до встановлення миру на Донбасі, але водночас дбає про зміцнення сектору безпеки та оборони.
Про це сказав Зеленський, виступаючи на церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею ім. Івана Богуна в День захисника України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
За його словами, настання в Україні миру не означатиме, що держава припинить піклуватися про обороноздатність свого війська.
"Навпаки сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Ми збільшуємо видатки на сектор безпеки та оборони України. Активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами", - зазначив він.
Зеленський зауважив, що Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, а й сучасну і дієздатну авіацію, військово-морський флот, системи ППО та багато іншого.
"Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру і вільного розвитку нашої незламної України", - заявив він.
Зеленський переконаний, що сильна армія неможлива без відважних і підготовлених захисників. "Ми дуже прагнемо, щоб кожен, хто служить Україні, відчував, наскільки є важливим для держави. Гідне забезпечення та умови для наших захисників і їхніх сімей - завдання для нас номер один", - сказав він.
Зеленський також наголосив, що Україна використовує потенціал, який відкрився перед Україною після отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. "Впровадження стандартів НАТО і взаємосумісність наших військ з військами альянсу - все це важливі кроки України на шляху до нашого майбутнього", - вважає він.
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Эти П/З испытания НУЖНО было проводить в 9-11мес.2019г. Но! Тогда и заказ и финансирование нужно! А чмо не Порох,вот и тянул год.
А финансирование н ВСУ сокращено,зато расходы на себя и свою камарилью величил в 1.5 раза.
Вот так.
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U Люди, вас наё@ывают: все о всеукраинском опросе Зеленского.
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БЛЖЕ! ЗАЧЕМ Я ЭТО СКАЗАЛ? ОНИ ЖЕ МНЕ ВСЁ РАВНО НЕ ПОВЕРЯТ! ХОТЯ ЛОХИ ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ.
мне интересно, кто считает гнусавого недомерка вменяемым?
похоже дерьмак подогнал ослу оманскому очередную травку для айкосика.
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"Перестать стрелять" - это "робимо все можливе"? Азербайджанцев послушал бы: "Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов.
При этом странно, что ветераны и патриоты почти никак не отреагировали на его самосожжение…
Британський журналіст йому сказав- миру ще довго не буде.
Бо рашка не збирається мирно існувати поряд.
Цифри ж не брешуть, на відміну від ЗЕ.
Барабанная дробь ... И.. на арене... тьфу! В ОПе!
Говорит "максимальное развитие украинской армии - подразумеваем сокращение чимленности и финансирования!"
О как!
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